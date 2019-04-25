22 апреля 2019 года в России впервые вынесли приговор за оскорбление власти. Первым осужденным стал житель города Малая Вишера Новгородской области Юрий Картыжев. Он опубликовал в соцсети "ВКонтакте" пост с портретом президента и оскорбительной подписью. Суд принял решение оштрафовать мужчину на 30 тыс. рублей. Разбираемся, что это за статья, за что могут оштрафовать россиян и как теперь ругать власть.
Что это за статья?
Наказание за оскорбление власти предусмотрено ч. 3 ст 20.1. КоАП РФ "Мелкое хулиганство". Закон о наказании за оскорбление власти вступил в силу 29 марта.
За что будут наказывать?
Запрещенной считается информация, которая подается в неприличной форме, оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, показывает явное неуважение к обществу, государству, его официальным государственным символам (флагу, гербу или гимну), а также Конституции или органам власти.
Как будут бороться с распространением оскорбительной информации?
Принятым законом определяется порядок ограничения доступа к такой информации в случае ее обнаружения. Он будет таким:
- Генпрокуратура обращается в Роскомнадзор с требованием принять меры для удаления оскорбительной информации и для ограничения доступа к ресурсу, в случае если материал не удаляют.
- На основании обращения Роскомнадзор незамедлительно определяет провайдера хостинга или иное лицо, обеспечивающее размещение этого ресурса в интернете, направляет ему уведомление о нарушении и требование удалить оскорбительную информацию.
- Провайдер, получив уведомление от Роскомнадзора, должен тут же сообщить владельцу ресурса об этом. После этого в течение суток оскорбительная информация должна быть удалена.
- Если этого не происходит, доступ к ресурсу блокируется, и ограничение снимается только после того, как владелец ресурса материал все‑таки удалит и уведомит об этом Роскомнадзор.
На сколько будет оштрафован оскорбивший власть гражданин?
Если оскорбительная информация не содержит уголовно наказуемого деяния, то за публикацию таких материалов гражданину грозит административный штраф в размере от 30 тыс. до 100 тыс. рублей. За повторное нарушение – штраф в размере от 100 тыс. до 200 тыс. рублей или административный арест на срок до 15 суток.
Если же гражданин уже был оштрафован по этой статье более дух раз, то его ждет штраф в размере от 200 тыс. до 300 тыс. рублей или административный арест на срок до 15 суток.
Значит, теперь ругать власть нельзя?
Ругать власть по-прежнему можно, но делать это лучше с осторожностью. По этому поводу высказалась спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, которая посоветовала при этом не переходить грань приличия.
"У нас должна повышаться политическая культура в стране. Ругайте власть как хотите: власть этого не делает, здесь она ошибается, приводите примеры коррупции во власти. Но при этом не обзывайте, не переходите грань приличия. Свобода слова не означает возможность унижать человеческое достоинство", – сказала она в интервью "Интерфаксу".
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