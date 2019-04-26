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Кто должен перейти на карты "Мир" с 1 мая и что будет, если этого не сделать

, ИА "Амител" , Анна Маковеева
Рассказываем, правда ли, что детские пособия и пособия по безработице теперь можно будет получать только на национальные карты
Карта 'Мир' / Фото: choiz.me

Карта "Мир" / Фото: choiz.me


В конце апреля появилась информация о том, что кабмин скорректировал перечень бюджетных выплат физлицам, которые можно переводить только на карту "Мир", включив в него выплаты безработным, детские пособия и выплаты россиянам, подвергшимся действию радиации, в том числе чернобыльцам. Сообщалось, что обновленный список начнет действовать с 1 мая 2019 года. Amic.ru выяснил, действительно ли детские пособия и пособия по безработице теперь можно будет получать только на карты "Мир", и что будет, если вовремя не оформить карту.

1
Кого переведут на карты "Мир" с 1 мая 2019 года?
Как объяснили Amic.ru в Отделении по Алтайскому краю Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации, постановление правительства, по которому отдельные категории получателей социальных выплат будут получать их только на национальную карту "Мир" (к ним относятся безработные граждане, те, кто получает детские пособия, а также граждане, которые подверглись воздействию радиации и имеют право на выплаты), вступит в силу с 1 мая. С этой даты новым получателям социальных выплат выдадут карту "Мир".

Те, кто уже получает выплаты на международные карты, перейдут на карту "Мир" до 1 июля 2020 года. Получателям пособий нужно дождаться уведомления банка о новой выпущенной карте. Кроме карты человек по желанию может получать выплаты наличными или на счет, к которому не привязаны банковские карты.

2
Когда на карты "Мир" переведут военных пенсионеров и пенсионеров силовых и правоохранительных структур?
Военные, пожарные, сотрудники правоохранительных органов уже получают зарплату на карты "Мир". Что касается пенсионных выплат, то по закону с 1 февраля 2019 года их должны перечислять на национальные карты гражданам, вышедшим на пенсию после этой даты. Те, кто уже получал пенсии на карты международных платежных систем, продолжают их получать на свои карты до окончания срока их действия. А затем они получат взамен старых карт национальные карты "Мир". Этот процесс должен завершиться до 1 июля 2020 года.
3
Кто получает выплаты на карту "Мир" уже сейчас?
Выплаты на карту "Мир", помимо военных и сотрудников правоохранительных органов, сейчас получают работники бюджетных организаций, пенсионеры, студенты.
4
Как организован переход на карты "Мир"?

Переход на карту "Мир" постепенный. С 1 июля 2017 года национальную карту начали получать все новые пенсионеры и бюджетники. В течение года – до 1 июля 2018 года – карты "Мир" получили все сотрудники бюджетных организаций, которые пользовались картами международных платежных систем.

Что касается пенсионеров, то для них процесс перехода более плавный – они получают карту "Мир" после окончания срока действия тех карт, которые имеются у них в настоящее время. Перейти на "Мир" им необходимо к 1 июля 2020 года. Пенсионерам по мере истечения срока действия старой карты необходимо обратиться в банк, который ее выдал, и получить там национальную карту.

5
Как и где можно оформить карту "Мир"?
Карту "Мир" можно оформить и получить в банках, которые занимаются ее выпуском. Если вы хотите стать держателем национальной банковской карты, обратитесь в выбранный вами банк и уточните, выпускает ли он карту "Мир" и на каких условиях. Выпуск карт "Мир" для граждан, которые должны по закону получать выплаты только на них, организует работодатель совместно с банком, обслуживающим организацию по зарплатным проектам.
6
Что будет, если не оформить карту к положенному сроку?
Тем гражданам, кто по закону должен получать пособия на карты "Мир", с 1 июля 2020 года банки не смогут зачислять выплаты на счета, к которым открыты карты других платежных систем. Такие средства будут учитываться как платежи "невыясненного назначения". Банк предупредит об этом клиента и предложит выбрать один из нескольких вариантов: открыть счет с картой "Мир", получать выплату наличными или написать заявление о перечислении денег на счет, к которому не привязана ни одна платежная карта. Для этого отводится 10 рабочих дней, иначе банк возвратит средства плательщику.
Автор:
Анна Маковеева корреспондент

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