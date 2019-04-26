Шестой день Страстной недели называют Великой субботой. Это заключительный день подготовки к главному христианскому празднику – Пасхе. Amic.ru рассказывает, как православные должны провести Великую субботу, и что в этот день запрещено делать.
Великой называют субботу Страстной седмицы накануне Пасхи. Для истинно верующих Страстная суббота – и грустный, и радостный праздник. С одной стороны, православные оплакивают Христа, с другой стороны они радуются его грядущему воскресению.
В 2019 году Великая суббота выпадает на 27 апреля. Пасху православные празднуют 28 апреля.
В каждый день Страстной седмицы церковь вспоминает определенные события из Библии. В субботу воспоминания посвящены телесному погребению Иисуса Христа и его сошествию в ад. Коротко расскажем о них.
Согласно евангельскому повествованию, на погребении Иисуса присутствовали женщины и тайные ученики Христа из высших слоев общества (они меньше других рисковали быть арестованными). Один из учеников – Иосиф Аримафейский – попросил разрешения снять тело Иисуса с креста (по традициям, тела распятых должны были стать добычей птиц), купил плащаницу (материю, в которую завернули тело Христа) и предоставил свою гробницу для захоронения Учителя. Гробница была вырублена в скале возле сада близ Голгофы. Историки считают, что богатых горожан хоронили на территории бывших каменоломен. Рядом с гробницей была выставлена охрана. Погребение Христа – это последнее событие из Евангелия, где еще описывается земная жизнь Иисуса.
Во второй день пребывания Христа в гробе, по преданию, Иисус спустился в ад и вывел оттуда всех ветхозаветных праведников, а также Адама и Еву. В Новом Завете прямо не сказано об этом событии, есть лишь отдельные его упоминания в повествовании апостола Петра. Богословы видят пророчества этого события в Ветхом завете и в словах самого Христа.
Субботним утром в церкви служится одна из самых красивых служб года – вечерня с литургией св. Василия Великого. На службе читают отрывки из Ветхого завета, в которых есть пророчество о воскресении Христа.
Именно в Великую субботу в храме Воскресения в Иерусалиме сходит благодатный огонь. Это одно из главных чудес православной церкви, которое символизирует выход воскресшего Христа из гроба.
В Великую субботу в церкви освящают пасхальные куличи и яйца. Ближе к полуночи совершается полунощница, площаницу переносят в алтарь и кладут ее на престол. Там она остается 40 дней в память о пребывании Христа на Земле после воскресения.
В Великую субботу не принято заниматься хозяйственными делами, уборкой и выпечкой куличей. Нельзя веселиться, смеяться, развлекаться, а также ссориться с близкими людьми.
Поминать умерших в этот день тоже не рекомендуется, на кладбище лучше съездить в Радоницу. Родительский день в 2019 году выпадает на 7 мая.
Комментарии
Что нужно делать в Великую субботу?
К Великой субботе православные должны завершить подготовку к Пасхе (вымыть дом, выбросить ненужные вещи, испечь куличи и покрасить яйца). В субботу они могут освятить пасхальную еду в храме и посвятить день отдыху и молитвам.
Чего нельзя делать в Великую субботу?
В Великую субботу не принято заниматься хозяйственными делами, уборкой и выпечкой куличей. Нельзя веселиться, смеяться, развлекаться, а также ссориться с близкими людьми.
Да чтож такое то?
"К субботе" значит до субботы, т.е. в пятницу, четверг и т.д. до субботы, а "в субботу", это собственно после пятницы именно в субботу...
По сути от части все правильно, но от того как это все преподносится больше желание забить появляется. Хотя в библии много полезных вещей написано, которые могут помочь человеку жить в гармонии с самим собой. Не буду осуждать церковь. Как говорится каждому своё.