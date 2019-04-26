Пятница, 26 Апрель, 17:00

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Как вы относитесь к введению платных перекрестков?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 64,68
€ 72,11
Обь
194см -17

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Выборы президента УкраиныМусорная реформаПарламент Алтайского края
Вопрос дня



Великая суббота: чего нельзя делать в последний день перед Пасхой

, ИА "Амител"
Рассказываем о традициях Великой субботы и о том, какие события из Библии вспоминают накануне главного христианского праздника
В Великую субботу в храмах освящают куличи и яйца / Фото: klement.ru

В Великую субботу в храмах освящают куличи и яйца / Фото: klement.ru


Шестой день Страстной недели называют Великой субботой. Это заключительный день подготовки к главному христианскому празднику – Пасхе. Amic.ru рассказывает, как православные должны провести Великую субботу, и что в этот день запрещено делать.

1
Что такое Великая Суббота и когда она будет?

Великой называют субботу Страстной седмицы накануне Пасхи. Для истинно верующих Страстная суббота – и грустный, и радостный праздник. С одной стороны, православные оплакивают Христа, с другой стороны они радуются его грядущему воскресению.

В 2019 году Великая суббота выпадает на 27 апреля. Пасху православные празднуют 28 апреля.

2
Какие события из Библии вспоминают в Великую субботу?

В каждый день Страстной седмицы церковь вспоминает определенные события из Библии. В субботу воспоминания посвящены телесному погребению Иисуса Христа и его сошествию в ад. Коротко расскажем о них.

Согласно евангельскому повествованию, на погребении Иисуса присутствовали женщины и тайные ученики Христа из высших слоев общества (они меньше других рисковали быть арестованными). Один из учеников – Иосиф Аримафейский – попросил разрешения снять тело Иисуса с креста (по традициям, тела распятых должны были стать добычей птиц), купил плащаницу (материю, в которую завернули тело Христа) и предоставил свою гробницу для захоронения Учителя. Гробница была вырублена в скале возле сада близ Голгофы. Историки считают, что богатых горожан хоронили на территории бывших каменоломен. Рядом с гробницей была выставлена охрана. Погребение Христа – это последнее событие из Евангелия, где еще описывается земная жизнь Иисуса.

Во второй день пребывания Христа в гробе, по преданию, Иисус спустился в ад и вывел оттуда всех ветхозаветных праведников, а также Адама и Еву. В Новом Завете прямо не сказано об этом событии, есть лишь отдельные его упоминания в повествовании апостола Петра. Богословы видят пророчества этого события в Ветхом завете и в словах самого Христа.

3
Как проходит Великая суббота в церкви?

Субботним утром в церкви служится одна из самых красивых служб года – вечерня с литургией св. Василия Великого. На службе читают отрывки из Ветхого завета, в которых есть пророчество о воскресении Христа.

Именно в Великую субботу в храме Воскресения в Иерусалиме сходит благодатный огонь. Это одно из главных чудес православной церкви, которое символизирует выход воскресшего Христа из гроба.

В Великую субботу в церкви освящают пасхальные куличи и яйца. Ближе к полуночи совершается полунощница, площаницу переносят в алтарь и кладут ее на престол. Там она остается 40 дней в память о пребывании Христа на Земле после воскресения.

4
Что нужно делать в Великую субботу?
К Великой субботе православные должны завершить подготовку к Пасхе (вымыть дом, выбросить ненужные вещи, испечь куличи и покрасить яйца). В субботу они могут освятить пасхальную еду в храме и посвятить день отдыху и молитвам.
5
Чего нельзя делать в Великую субботу?

В Великую субботу не принято заниматься хозяйственными делами, уборкой и выпечкой куличей. Нельзя веселиться, смеяться, развлекаться, а также ссориться с близкими людьми.

Поминать умерших в этот день тоже не рекомендуется, на кладбище лучше съездить в Радоницу. Родительский день в 2019 году выпадает на 7 мая.

6
Что можно есть в Великую субботу?
Великая суббота – последний день Великого поста. Если в Страстную пятницу верующие полностью воздерживались от пищи, то в субботу есть некоторое послабление. Накануне Пасхи разрешена пища, приготовленная на огне, с добавлением масла. Разрешен постный хлеб и сладости растительного происхождения. Те, кто держится монастырского устава, в Великую субботу питаются не вареным и не употребляют масла. Вино пить нельзя, но можно взвар (компот).
Автор:
Анна Маковеева корреспондент

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Загрузка...

Комментарии

26.04.2019 15:54
- гость -

Что нужно делать в Великую субботу?
К Великой субботе православные должны завершить подготовку к Пасхе (вымыть дом, выбросить ненужные вещи, испечь куличи и покрасить яйца). В субботу они могут освятить пасхальную еду в храме и посвятить день отдыху и молитвам.

Чего нельзя делать в Великую субботу?
В Великую субботу не принято заниматься хозяйственными делами, уборкой и выпечкой куличей. Нельзя веселиться, смеяться, развлекаться, а также ссориться с близкими людьми.

Да чтож такое то?

0  0
26.04.2019 16:00
- гость -

"К субботе" значит до субботы, т.е. в пятницу, четверг и т.д. до субботы, а "в субботу", это собственно после пятницы именно в субботу...

0  0
26.04.2019 16:32
- гость -

По сути от части все правильно, но от того как это все преподносится больше желание забить появляется. Хотя в библии много полезных вещей написано, которые могут помочь человеку жить в гармонии с самим собой. Не буду осуждать церковь. Как говорится каждому своё.

0  0
Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< апрель 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30               
16:50
5G с российской криптографией обойдется в 28 млрд рублей 0
16:33
Кудрин предложил объединить Барнаул с тремя городами Сибири 4
16:24
Житель Алтайского края зарубил соседа топором за отказ выпить с ним 0
16:12
Врио главы Горного Алтая поручил выяснить, как тратятся деньги на дороги региона 0
16:06
Пасха в Барнауле – 2019: куда сходить и что посмотреть в выходные 0
15:49
Умерла актриса Элина Быстрицкая 0
15:37
Подросток сбежал по пути в барнаульскую психиатрическую больницу 0
15:23
Ученые выяснили, чем опасен хлеб 0
15:12
Великая суббота: чего нельзя делать в последний день перед Пасхой 3
15:01
Зима возвращается: Алтайский край на пасхальных выходных укутает снегом 0
14:51
Роспотребнадзор дал советы, как красить яйца на Пасху 0
14:34
Барнаульца подозревают в жестоком убийстве соседа по коммунальной квартире 0
14:21
Суд не продлил домашний арест заведующей детсадом, где обижали детей 3
14:13
Отчет за двоих: как Виктор Томенко подводил итоги 2018 года 0
14:02
Виктор Томенко заявил, что в бедности живут 17,5% жителей Алтайского края 7
13:50
Половина россиян не знают, что празднуют в Пасху 5
13:45
Ректор АлтГТУ написал тест по истории Великой Отечественной войны 3
13:33
В каких храмах Барнаула пройдут пасхальные богослужения 0
13:22
Состояние Горбачева прокомментировал его представитель 3
13:14
Алтайский эксперт: возобновление чартерных рейсов в Египет вполне вероятно 1
13:03
Лучшие и бесстрашные: герои алтайского МЧС, погибшие при спасении чужих жизней 1
12:48
Пожар в офисном здании в Барнауле: подробности 3
12:32
Здание горит возле художественной школы в Барнауле 0
12:26
ЦБ обнаружил вывод 57 млн рублей пенсионных накоплений из НПФ 2
12:15
Названа средняя стоимость летнего отдыха в Крыму 25
12:03
Губернатор Томенко: Уровень зарплат в Алтайском крае остается низким 10
12:00
Изменить свой бизнес за 8 часов: полезный тренинг пройдет в Барнауле 4
11:50
Льготы на посещение бань в Барнауле будут работать по-новому 1
11:40
Смертность заметно превысила рождаемость в Алтайском крае в 2018 году 2
11:32
Кто должен перейти на карты "Мир" с 1 мая и что будет, если этого не сделать 1
11:24
Трамп призвал Россию избавиться от ядерного оружия 6
11:13
Украина и Словакия остановили транзит российской нефти 8
11:02
Отчет губернатора Виктора Томенко о работе в 2018 году: прямая трансляция 2
10:55
Известные компании Алтая поддержали марафон "Спасибо за Победу" 2
10:48
Майские праздники в Горном: гостей ждет открытие туристического сезона 0
10:33
Выезд за границу на майские праздники запретят 3 млн россиян 2
10:21
Бесплатный проезд в транспорте организуют в Барнауле в пасхальную ночь 1
10:12
Дмитрий Быков назвал причину своей госпитализации 7
10:07
ПП-ИТАЛИЯ: три рецепта классических итальянских блюд для худеющих 0
09:56
Ради Кубка мира по гребле в Барнауле расширят дорогу и запустят чартер из Европы 10
09:37
Четыре светофора отключают на дорогах Барнаула 26 апреля 1
09:26
Тело мужчины обнаружено в одной из барнаульских саун 7
09:17
26 апреля в Бийске откроют мемориал жертвам радиации 0
09:02
Фура насмерть сбила пенсионера-нарушителя в Новосибирске 1
08:49
Квартира в жилом комплексе или частный дом: что выбрать 0
08:37
Житель Горно-Алтайска устроил лобовое ДТП и драку из-за арматуры 4
08:28
Алтайские орнитологи спасли подстреленного охотниками лебедя 0
08:18
Жирный плюс к здоровью: откуда взять незаменимую омегу-3 1
08:02
Бережем здоровье: современная альтернатива облучению в солярии 0
07:50
Зона отчуждения: аварии на Чернобыльской АЭС исполнилось 33 года 3
07:34
Женщина-мотор: лучшие фото звезды "Форсажа" Джорданы Брюстер 3
07:19
Вместо ногтей – "тряпочки": как маникюром можно легко испортить руки 1
07:02
Сотрудники "Ростелекома" сыграли в благотворительном спектакле 0
06:48
Лица Победы: они познакомились на войне, которая закончилась в сентябре 1945-го 0
06:32
Самые необычные украшения пасхальных яиц 10
06:17
Как будут работать регистрационные подразделения ГИБДД в майские праздники 0
06:01
Транспортный, земельный и имущественный: в России изменились налоговые законы 3
05:36
Дождливую и очень ветреную погоду обещают в Алтайском крае 26 апреля 0
04:13
Страстная пятница: что можно, а что нельзя делать в этот день 9
02:43
Начальника отдела ФСБ задержали по подозрению в получении крупных взяток 5
01:33
Опрос: почти 90% россиян считают себя счастливыми 4
00:55
Отец Марии Бутиной назвал сумму долга дочери перед адвокатами 23

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", И.О. Главного редактора: Елена Лепезина.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.