В эти выходные православный мир будет отмечать Пасху. В Барнауле пройдет множество мероприятий, приуроченных к этому празднику. Рассказываем, куда сходить и что посетить в праздничные выходные в Барнауле 27 и 28 апреля.

Пасхальные ярмарки



Фото: aroundprague.cz

С 26 по 28 апреля в ТРЦ "Весна" будет работать благотворительная пасхальная ярмарка "Добрых сердец". В седьмой раз фонд "Облака" проводит ярмарку, где будут продаваться пожертвованные талантливыми мастерами из Барнаула изделия ручной работы. Здесь можно будет найти вещь себе по душе, а также подобрать подарки для родных и друзей. С 26 по 28 апреля с 11:00 до 19:00 пройдут благотворительный базар и мастер-классы для взрослых и детей от рукодельниц проекта "Рукавички".

26 и 27 апреля в торговом доме Ultra будет работать пасхальная ярмарка, где все желающие смогут приобрести для праздничного стола куличи, пасхи, пироги и различные сувениры.

Пасха в парке



Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru.

В парке "Лесная сказка" 28 апреля пройдет праздник "Светлая Пасха". Организаторы мероприятия обещают гостям традиционные русские конкурсы и забавы, выступление творческого коллектива, а также мастер-класс по росписи яиц. Начало праздника в 12:00.

Приглашает отпраздновать Пасху и парк "Барнаульская крепость" на площади Сахарова. Барнаульцев приглашают создать необычные подарки своими руками: пасхальные открытки, традиционные символы праздника или "крашенки". В этот день гости праздника услышат звон колоколов, пение церковного хора и выступление учеников и учениц воскресных школ. Также в парке состоится ярмарка изделий ручной работы и творческие тематические мастер-классы, а также развлекательная программа с элементами традиционных пасхальных игр. Начало праздника 28 апреля в 14:00.

Выставка огромных пасхальных яиц



Фото: barnaul.org

В Барнауле на участке аллеи по проспекту Ленина – от площади Октября до улицы Молодежной – установлены 20 скульптур в виде пасхальных яиц, декорированных вручную. Яйца высотой в один и два метра сделали из пенополистирола и покрыли штукатуркой. Расписали их учащиеся художественных школ, студенты вузов и колледжей города. Продлится выставка до 29 апреля.

Спортивные выходные



Фото: altaisport.ru

Последний апрельский выходной будет насыщен и различными соревнованиями.

27 апреля в Барнауле состоится джип-спринт "Апрельский кураж". Этими соревнованиями традиционно открывают летний сезон любители гонок по бездорожью. Гонка состоится за новым мостом через Обь неподалеку от гипермаркета "Леруа Мерлен" (Правобережный тракт, 25). Участвовать будут стандартные и специально подготовленные внедорожники, а также квадроциклы. Участники каждого класса будут стартовать вместе, за час им нужно будет пройти максимальное количество кругов. Начало гонки в 11:00.

27 и 28 апреля в Барнауле пройдет турнир по дзюдо на призы Ивана Нифонтова, посвященный Дню Победы. Он соберет более 600 участников из Казахстана, Киргизии, Новосибирской, Омской, Кемеровской областей. Команда-победительница в качестве приза получит комплект нового татами. Турнир проводится уже второй раз и, судя по количеству участников, интерес к нему растет. Торжественное открытие соревнований состоится 27 апреля в 12:00 в Алтайском училище олимпийского резерва по адресу г. Барнаул, ул. Тимуровская, 15.

28 апреля стартует сезон у сибирских любительских футбольных клубов, которые играют в первенстве России третьего дивизиона. В нынешнем году пять команд из Алтайского края примут участие в этом турнире: барнаульские "Динамо-М" и "Полимер", рубцовское "Торпедо" и бийский "Строитель" – в высшей лиге, барнаульский "Алтай" – в первой лиге. Все пять этих команд начинают сезон с участия в Кубке Сибири. "Алтай" в воскресенье сыграет с "Сибирью-М" (стадион СШОР А. Смертина, 16:00), а "Динамо-М" принимает ФК "Распадская" (стадион "Динамо", 17:00).