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Звезда эпохи и самая красивая женщина 20-го века: какой была Элина Быстрицкая

, ИА "Амител"
Слишком порядочная, слишком гордая, слишком красивая и талантливая
Элина Быстрицкая

Элина Быстрицкая


Элина Быстрицкая умерла 26 апреля 2019 года. Ей исполнился 91 год. Ее боготворили зрители и преклонялись мужчины. Ее называли железной леди и самой красивой женщиной 20 века, а еще — очень гордой, чрезмерно порядочной и строптивой. Читайте, какой была на самом деле Элина Быстрицкая.

1
Слишком упорная

Элина родилась 4 апреля 1928 года в Киеве. Ее отец — Авраам Быстрицкий работал врачом-инфекционистом, а мать Исфирь Быстрицкая — поваром в этой же больнице.

Семья жила бедно — на шестерых было две маленьких комнатки. Потом отцу дали квартиру в городе Нежин в Черниговской области. Здесь огни и жили, когда началась война. Элине на тот момент исполнилось 13 лет. Но девочка пришла в госпиталь к отцу и заявила, что будет помогать лечить раненых. Ее взяли. Сначала — чтобы помогала писать письма раненых бойцов под диктовку, разносить почту. Потом стали привлекать к более тяжелой работе. Уже тогда бойцы восхищались красотой 13-летней девочки. Когда армия отступала, Элину эвакуировали вместе с госпиталем. Практически чудом санитарный поезд прошел сквозь непрекращающиеся бомбежки. По воспоминаниям актрисы, убитых складывали на крышах вагонов.

Отец мечтал, чтобы его дочь осталась медиком. Элина даже закончила Нежинский медтехникум. Но потом, несмотря на гнев отца стала студенткой актерского факультета Киевского театрального института им.Карпенко-Карого.

2
Слишком правильная

Быстрицкую очень часто называли чересчур "правильной".

Родители вложили в нее чувство собственного достоинства и большую щепетильность в вопросах морали. Она старалась избегать скандалы и интриги, и сама вела себя поистине безупречно. Порой это вредило ее карьере. Например, она ушла из Херсонского драмтеатра, главный режиссер которого П. Морозенко проявил к ней слишком пристальное внимание. Были и другие сомнительные предложения, порой от весьма высокопоставленных лиц. Быстрицкая отказывалась. В результате ей очень долгое время был закрыт выезд за границу, а многие роли были отданы другим актрисам.

3
Слишком гордая

Серьезные чувства у Быстрицкой вспыхнули к начинающему актеру Кириллу Лаврову. Они стали встречаться. Но когда Быстрицкая пришла проводить его на гастроли, увидела рядом с ним другую девушку. Элина просто ушла.

Замуж Элина Быстрицкая вышла за работника министерства внешней торговли Николая Кузьминского. Актриса мечтала о детях, но из-за медицинских проблем это было невозможно.

Брак Быстрицкой и Кузьминского продолжался 20 лет. Узнав о изменах мужа Быстрицкая ушла от него. Позже она говорила, не жалеет ни об одном прожитом дне в браке. Но все хорошее рано или поздно заканчивается.

4
Слишком яркая

Знаменитой Быстрицкую сделал фильм "Неоконченная повесть". Она сыграла врача лечившего прикованного к постели кораблестроителя. Эту картину показали за рубежом и зрители были поражены. Во-первых тем, что картина рассказывает о живых людях, которым, как писали в одной из французских газет, "дозволено иметь личные чувства, индивидуальность…". А во-вторых красотой Быстрицкой. Ее сравнивали с Джиной Лоллобриджидой. И это обижало Быстрицкую — эту актрису она не любила.

Кстати, того самого кораблестроителя играл Сергей Бондарчук и с ним у Быстрицкой сложилось крайне неприязненные отношения, которые сохранились на всю жизнь.

5
Слишком талантливая

Триумфом Быстрицкой стала роль Аксиньи в картине "Тихий Дон". Кстати на эту роль Элину утвердил сам Михаил Шолохов, до этого отвергнувший сотню кандидаток. А Быстрицкая в свою очередь просто обожала одноименный роман.

Чтобы сыграть Аксинью Быстрицкая набрала целых 15 килограммов. Ведь у казаков красивой считалась "полнокровная" женщина. А потом она училась у старых казачек правильно носить коромысло с двумя ведрами. Как вспоминала Быстрицкая, когда несешь коромысло, следовало двигать бедрами так, чтобы "казаки глаза ломали".

Кстати, Шолохов в процесс съемок не вмешивался и даже не приезжал на съемочную площадку. Но во время просмотра фильма, по воспоминаниям современников, много курил и плакал.

6
Правила жизни Элины Быстрицкой

Мы просто публикуем несколько цитат Элины Быстрицкой, которые ярко характеризуют ее как человека.

***

У меня характер сложный. Но для меня слово "честь" — не пустой звук. Люди меня знают: я не обману, не подведу!

***

Я просто живу по правилам, которые были у нас в семье. Стараюсь не мешать окружающим. Но не допускаю, чтобы и мне мешали. Ради того, чтобы соблюсти честь, могу отказаться и отказывалась от многого. Выше достоинства для меня привилегий нет. Ни деньги, ни благополучие меня не остановят, если я считаю, что задет вопрос чести.

***

Смолоду ежедневно делаю по утрам гимнастику, соблюдаю диету (ничего жирного, соленого и жареного, минимум алкоголя, максимум ярких овощей). Режим дня следует выполнять беспрекословно. Должны быть определены раз и навсегда подъем и сон в одно и то же время, как и питание. Но есть и кое-что еще... Я никогда никому не пожелала ничего плохого. Не позволила себе ни одного поступка, за который было бы стыдно. Мама говорила: "Нельзя лгать". Я очень благодарна своим родителям за эти заветы. Это и есть секрет хорошего самочувствия и спокойного сна.

***

В моей жизни был период, когда я однажды просидела десять часов под дождем в лодке, решая, как мне дальше жить... Но актриса, не познавшая любовь и горькое одиночество, никогда не будет искренней на сцене...

***

Настоящая любовь — это то, что без остатка заполняет человека и не даёт ему возможности жить так, как он жил раньше. Я не говорю о сексуальных потребностях, а имею в виду сильное чувство, которое движет человеком, определяет его жизнь.

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Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

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