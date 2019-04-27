Какая погода будет на Пасху и что это значит по народным приметам

В Алтайском крае праздник великой Пасхи порадует христиан большим погодным разнообразием. Температура воздуха в регионе будет колебаться от минус 6 градусов Цельсия (ночью) до плюс 18 (днем). Прибавьте к этому еще и осадки в виде снега и дождя, а также гололедицу на дорогах. А теперь подробнее.

Какая погода будет на Пасху в Алтайском крае

По сообщению Алтайского ЦГМС, в ночь на 28 апреля в Алтайском крае температура воздуха будет колебаться от минус 1 до минус шести градусов мороза. При этом на большей части территории края ожидаются осадки в виде дождя, мокрого снега, снега. Сильные осадки выпадут в южных районах региона. Синоптики предупреждают о гололёдных явлениях на дорогах и достаточно сильном ветре, порывы которого могут достигать 17 метров в секунду.

Днем воздух прогреется от плюс 8 до плюс 13 градусов. В западных районах будет совсем тепло — синоптики обещают до плюс 18.

Не повезло жителям предгорных районов – здесь, согласно прогнозу синоптиков, местами возможны осадки в виде дождя и мокрого снега, а также гололедные явления. Утром на дорогах края местами гололедица, так что водителям следует быть осторожнее. Ветер днем будет дуть юго-западный и сильный: порывы могут достигать до 22 метров в секунду.

Какая погода будет на Пасху в Барнауле

В Барнауле в ночь на Пасху температура воздуха упадет от минус 2 до минус 4 градусов. В первой половине ночи ожидаются осадки в виде дождя, мокрого снега. Ветер юго-западный, 5-10 метров в секунду.

Днем потеплеет до плюс 10-12, осадков не ожидается. Однако утром на дорогах местами гололедица. Ветер будет достаточно сильный, юго-западный, 8-13 метров в секунду, возможны порывы до 18 метров в секунду.

Как по погоде на Пасху весь год предсказать

Существует множество примет на погоду Пасхальный день. В соответствии с ними можно предсказать, каким будет предстоящий год.