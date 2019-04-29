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Что такое монстрация и нужно ли на нее идти

, ИА "Амител"
Рассказываем, как появилась эта необычная акция и в каких городах ее проводят
Монстрации проходят в разных городах / Фото: dvhab.ru

Монстрации проходят в разных городах / Фото: dvhab.ru


1 мая в Барнауле пройдет монстрация. О том, что это за мероприятие, проходит ли монстрация в других городах, и стоит ли в ней участвовать, – в материале Amic.ru.

1
Что такое монстрация?

Монстрация – это своеобразная альтернатива первомайской демонстрации. Она представляет собой шествие с транспарантами, на которых написаны абсурдные лозунги типа "Крокодил, крокодю и буду крокодить!", "Ы-ы-ы-ть!", "Да здравствует Ура!", "Меня воспитал телепузик" и т. п.

По замыслу организаторов, эта форма самовыражения и осмысления окружающей действительности не несет политического подтекста, однако у властей и церкви монстрация обычно не находит поддержки, а зачастую ее пытаются запретить.

У каждой монстрации есть главный лозунг, который не раскрывают до дня ее проведения.

2
Почему монстрация так называется?
Идейный вдохновитель монстрации – художник из Новосибирска Артем Лоскутов – объяснил, что приставка "де" добавляет слову демонстрация негативный подтекст, также как и словам "деградация", "деконструкция". Другой художник Иван Дрыкин предложил отказаться от негативной приставки и назвать веселое шествие монстрацией.
3
Где впервые провели монстрацию?

Первая монстрация прошла в Новосибирске в 2004 году, в ней приняли участие около 80 человек – представители творческой молодежи, организатором выступила арт-группа "CAT".

Однако у монстрации были акции-предшественники. Так, еще в 1995 году в том же Новосибирске художники провели аналогичное мероприятие под другим названием – "Лента Стебиуса". Они прошли по центральной площади с абсурдными лозунгами. В 1997 году студенческая организация социологического факультета Алтайского госуниверситета провела в Барнауле первоапрельскую демонстрацию Дураков под лозунгами "Свободу прохожим!", "Демонстрация везде!".

Еще через три года прямо на Первомай аналогичную акцию провели в Москве. Участники со странными лозунгами в сопровождении оркестра "Пакава Ить" и танцоров с цветными метлами, встали в хвост первомайской колонны и прошли тем же маршрутом.

4
Где монстрация проходит в 2019 году?
Как сообщает info24.ru, в 2019 году монстрация пройдет в 30 российских городах, а также в Белоруссии (Могилев) и Болгарии (Пловдив). Среди городов – участников монстрации 2019 есть города, которые одними из первых начали проводить подобные мероприятия: Новосибирск, Москва и Барнаул. Также в монстрации участвуют Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Махачкала, Красноярск, Петрозаводск и другие.
5
Когда и где именно пройдет монстрация в Барнауле?

Власти Барнаула согласовали проведение монстрации в городе, но изменили маршрут, который изначально предлагали организаторы (аллея на ул. Г. Исакова). Свое решение они мотивировали тем, что шествие не должно проходить мимо церкви.

Утвержденный маршрут пролегает по нечетной стороне ул. Малахова (от ул. А. Петрова почти до остановки "Универсам" и обратно), общая его протяженность – 1,5 км.

Как ранее сообщал Amic.ru один из организаторов монстрации в Барнауле Максим Супрематический, идея провести эту акцию в Барнауле родилась после посещения монстрации в Новосибирске.

"Молодежь сетует, что Барнаулу недостает каких-то интересных культурных мероприятий. Монстрация – одна из возможностей для барнаульцев самим, кто как умеет, сделать вклад в культуру города", – сказал он.

6
Кому стоит участвовать в монстрации?

Безусловно, участвовать в монстрации должны барнаульцы с хорошим чувством юмора: творческие люди, которые хорошо "чувствуют" язык и способны интерпретировать свои мысли с помощью игры слов.

Появление монстрантов на улице вызывает большой интерес у горожан и СМИ, поэтому участники монстрации должны быть готовы к тому, что их будут фотографировать и могут попросить дать интервью.

Автор:
Анна Маковеева корреспондент

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Комментарии

29.04.2019 12:35
гость

петушня!

0  1
29.04.2019 12:48
- гость -

29.04.2019 12:35
гость
петушня!

Заткни свой говномёт

0  0
29.04.2019 12:54
гость

Крокодил, крокодю и буду крокодить!", "Ы-ы-ы-ть!", "Да здравствует Ура!", "Меня воспитал телепузик"

Вот это прям очень подходит современной молодежи

0  1
29.04.2019 12:58
- гость -

петушара в 12-48 прокукарекала

0  1
29.04.2019 13:03
- гость -

29.04.2019 12:54
гость
Крокодил, крокодю и буду крокодить!", "Ы-ы-ы-ть!", "Да здравствует Ура!", "Меня воспитал телепузик"

Вот это прям очень подходит современной молодежи

А-а, ну типа , смелый, ты что то другое крикни, сразу отведаешь росгвардейской дубинки

2  0
29.04.2019 13:06
- гость -

29.04.2019 12:58
- гость -
петушара в 12-48 прокукарекала

С твоми наклонностями на другой сайт, там и наслаждайся своими анальными забавами

0  1
29.04.2019 13:08
- гость -

Вообще это более позитивная штука, чем дедов на палке таскать по указке администрации

1  0
29.04.2019 13:20
- гость -

Петушара, куда тебя администрация заставляет деда на палке таскать?

0  1
29.04.2019 13:27
месный

не крокодю а крокожу!

0  0
29.04.2019 14:24
- гость -

Это кому как. Кто-то кракадит, а кто-то крокодит тут можно по-разному
))))))))

1  0
29.04.2019 14:28
- гость -

А ещё можно мошонку к брусчатке гвоздями прибить или в гроб к Ленину голую бабу подложить. Это и есть "свобода"? Или "творчество? Или "чувство юмора? палата № 6.

0  1
29.04.2019 14:36
- гость -

29.04.2019 14:28
- гость -
А ещё можно мошонку к брусчатке гвоздями прибить или в гроб к Ленину голую бабу подложить. Это и есть "свобода"? Или "творчество? Или "чувство юмора? палата № 6.

А ещё можно пенсионный возраст поднять лет на 10, бензин по 100 р за литрушку
Это чувство юмора или палата №6?

1  0
29.04.2019 15:19
Отчаянная

"...Свое решение они мотивировали тем, что шествие не должно проходить мимо церкви..."

Чем сия молодежная безобидная акция может оскорбить церковь и сочувствующих?

Значит, на аллее центральной улицы города можно тут и там расставлять скульптурки пасхальных яиц, а пройти с плакатами, никак церковь не затрагивающими, мимо церкви нельзя. Светское государство, да-да.

0  0
29.04.2019 15:20
гость

Сложно понять все это, такое впечатление что это альтернатива парадам, которые запрещают у нас, ну Вы поняли какие парады....

0  0
29.04.2019 15:49
- гость -

Почему бы не сделать праздник веселья и весны в центре города, все лучше чем праздник весны и труда под митинги коммунистов.

0  0
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