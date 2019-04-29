Что такое монстрация и нужно ли на нее идти

1 мая в Барнауле пройдет монстрация. О том, что это за мероприятие, проходит ли монстрация в других городах, и стоит ли в ней участвовать, – в материале Amic.ru.
Монстрация – это своеобразная альтернатива первомайской демонстрации. Она представляет собой шествие с транспарантами, на которых написаны абсурдные лозунги типа "Крокодил, крокодю и буду крокодить!", "Ы-ы-ы-ть!", "Да здравствует Ура!", "Меня воспитал телепузик" и т. п.
По замыслу организаторов, эта форма самовыражения и осмысления окружающей действительности не несет политического подтекста, однако у властей и церкви монстрация обычно не находит поддержки, а зачастую ее пытаются запретить.
У каждой монстрации есть главный лозунг, который не раскрывают до дня ее проведения.
Первая монстрация прошла в Новосибирске в 2004 году, в ней приняли участие около 80 человек – представители творческой молодежи, организатором выступила арт-группа "CAT".
Однако у монстрации были акции-предшественники. Так, еще в 1995 году в том же Новосибирске художники провели аналогичное мероприятие под другим названием – "Лента Стебиуса". Они прошли по центральной площади с абсурдными лозунгами. В 1997 году студенческая организация социологического факультета Алтайского госуниверситета провела в Барнауле первоапрельскую демонстрацию Дураков под лозунгами "Свободу прохожим!", "Демонстрация везде!".
Еще через три года прямо на Первомай аналогичную акцию провели в Москве. Участники со странными лозунгами в сопровождении оркестра "Пакава Ить" и танцоров с цветными метлами, встали в хвост первомайской колонны и прошли тем же маршрутом.
Власти Барнаула согласовали проведение монстрации в городе, но изменили маршрут, который изначально предлагали организаторы (аллея на ул. Г. Исакова). Свое решение они мотивировали тем, что шествие не должно проходить мимо церкви.
Утвержденный маршрут пролегает по нечетной стороне ул. Малахова (от ул. А. Петрова почти до остановки "Универсам" и обратно), общая его протяженность – 1,5 км.
Как ранее сообщал Amic.ru один из организаторов монстрации в Барнауле Максим Супрематический, идея провести эту акцию в Барнауле родилась после посещения монстрации в Новосибирске.
"Молодежь сетует, что Барнаулу недостает каких-то интересных культурных мероприятий. Монстрация – одна из возможностей для барнаульцев самим, кто как умеет, сделать вклад в культуру города", – сказал он.
Безусловно, участвовать в монстрации должны барнаульцы с хорошим чувством юмора: творческие люди, которые хорошо "чувствуют" язык и способны интерпретировать свои мысли с помощью игры слов.
Появление монстрантов на улице вызывает большой интерес у горожан и СМИ, поэтому участники монстрации должны быть готовы к тому, что их будут фотографировать и могут попросить дать интервью.
Комментарии
петушня!
29.04.2019 12:35
гость
петушня!
Заткни свой говномёт
Крокодил, крокодю и буду крокодить!", "Ы-ы-ы-ть!", "Да здравствует Ура!", "Меня воспитал телепузик"
Вот это прям очень подходит современной молодежи
петушара в 12-48 прокукарекала
29.04.2019 12:54
гость
Крокодил, крокодю и буду крокодить!", "Ы-ы-ы-ть!", "Да здравствует Ура!", "Меня воспитал телепузик"
Вот это прям очень подходит современной молодежи
А-а, ну типа , смелый, ты что то другое крикни, сразу отведаешь росгвардейской дубинки
29.04.2019 12:58
- гость -
петушара в 12-48 прокукарекала
С твоми наклонностями на другой сайт, там и наслаждайся своими анальными забавами
Вообще это более позитивная штука, чем дедов на палке таскать по указке администрации
Петушара, куда тебя администрация заставляет деда на палке таскать?
не крокодю а крокожу!
Это кому как. Кто-то кракадит, а кто-то крокодит тут можно по-разному
))))))))
А ещё можно мошонку к брусчатке гвоздями прибить или в гроб к Ленину голую бабу подложить. Это и есть "свобода"? Или "творчество? Или "чувство юмора? палата № 6.
29.04.2019 14:28
- гость -
А ещё можно мошонку к брусчатке гвоздями прибить или в гроб к Ленину голую бабу подложить. Это и есть "свобода"? Или "творчество? Или "чувство юмора? палата № 6.
А ещё можно пенсионный возраст поднять лет на 10, бензин по 100 р за литрушку
Это чувство юмора или палата №6?
"...Свое решение они мотивировали тем, что шествие не должно проходить мимо церкви..."
Чем сия молодежная безобидная акция может оскорбить церковь и сочувствующих?
Значит, на аллее центральной улицы города можно тут и там расставлять скульптурки пасхальных яиц, а пройти с плакатами, никак церковь не затрагивающими, мимо церкви нельзя. Светское государство, да-да.
Сложно понять все это, такое впечатление что это альтернатива парадам, которые запрещают у нас, ну Вы поняли какие парады....
Почему бы не сделать праздник веселья и весны в центре города, все лучше чем праздник весны и труда под митинги коммунистов.