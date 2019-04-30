Светлым вторником называют второй день после Пасхи, а всю неделю после Христова воскресенья именуют Светлой седмицей. О традициях и народных приметах, связанных со Светлым вторником, а также о том, что нельзя делать в этот день, – в материале Amic.ru.
В Светлый вторник, как и во все дни Светлой седмицы, православные не читают покаянные молитвы, вместо них поют Пасхальные часы – преисполненную радостью часть богослужения. Молитвы, произнесенные в дни Светлой седмицы, считаются самыми сильными, поэтому всю неделю после Пасхи православные просят о здоровье для себя и своих близких. Двери храмов и колокольни открыты для прихожан, все желающие могут звонить в колокола.
Традиционно в Светлый вторник женщины отправлялись в гости, а их мужья оставались дома. Было принято помогать тем, кто нуждается. Делать это нужно с легким сердцем, не жалея деньги или пищу.
Во время Светлой седмицы, включая Светлый вторник, для православных отменяются все посты и земные поклоны. Нельзя грустить и ругаться с ближними, выполнять тяжелую работу. Запрещено ездить на кладбище, для этого установлен специальный день во вторник через неделю после Пасхи – Радоница или Родительский день.
Поминать усопших также запрещено всю Светлую седмицу. Объясняется это тем, что скорбь об усопших не может быть совместима с радостью от воскресения из мертвых Иисуса Христа. Венчания тоже запрещены, так как главным праздником Светлой седмицы должно стать Воскресение Христово.
Отдельных примет и традиций для Светлого вторника нет, но в этот день действуют все приметы, связанные со Светлой седмицей.
Так, принято считать, что в Светлый вторник можно избавиться от грехов, качаясь на качелях. Можно предсказывать погоду на лето: если день теплый и сухой – лето будет жарким, если пасмурный – дождливым. Сильные дожди означали богатый урожай.
В Светлую неделю молодые девушки могли предсказать будущие события по приметам: поет кукушка – родится ребенок, ударишься локтем – вспоминает кавалер, зудят губы – будет поцелуй и т.д.
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