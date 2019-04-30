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Светлый вторник: что можно и что нельзя делать во второй день после Пасхи

, ИА "Амител"
Рассказываем о традициях каждого дня недели, следующего за главным христианским праздником
Фото: pravkamchatka.ru

Фото: pravkamchatka.ru


Светлым вторником называют второй день после Пасхи, а всю неделю после Христова воскресенья именуют Светлой седмицей. О традициях и народных приметах, связанных со Светлым вторником, а также о том, что нельзя делать в этот день, – в материале Amic.ru.

1
Что празднуют в Светлый вторник?
Всю Светлую седмицу христиане продолжают праздновать воскресение Христа. Во вторник Светлой седмицы православные также отмечают День Иверской иконы Божией Матери. Согласно преданию, икону написал евангелист Лука, сейчас оригинал находится в Иверском монастыре на горе Афон в Греции.
2
Что принято делать в Светлый вторник?

В Светлый вторник, как и во все дни Светлой седмицы, православные не читают покаянные молитвы, вместо них поют Пасхальные часы – преисполненную радостью часть богослужения. Молитвы, произнесенные в дни Светлой седмицы, считаются самыми сильными, поэтому всю неделю после Пасхи православные просят о здоровье для себя и своих близких. Двери храмов и колокольни открыты для прихожан, все желающие могут звонить в колокола.

Традиционно в Светлый вторник женщины отправлялись в гости, а их мужья оставались дома. Было принято помогать тем, кто нуждается. Делать это нужно с легким сердцем, не жалея деньги или пищу.

3
Что нельзя делать в Светлый вторник?

Во время Светлой седмицы, включая Светлый вторник, для православных отменяются все посты и земные поклоны. Нельзя грустить и ругаться с ближними, выполнять тяжелую работу. Запрещено ездить на кладбище, для этого установлен специальный день во вторник через неделю после Пасхи – Радоница или Родительский день.

Поминать усопших также запрещено всю Светлую седмицу. Объясняется это тем, что скорбь об усопших не может быть совместима с радостью от воскресения из мертвых Иисуса Христа. Венчания тоже запрещены, так как главным праздником Светлой седмицы должно стать Воскресение Христово.

4
Какие приметы есть в Светлый вторник?

Отдельных примет и традиций для Светлого вторника нет, но в этот день действуют все приметы, связанные со Светлой седмицей.

Так, принято считать, что в Светлый вторник можно избавиться от грехов, качаясь на качелях. Можно предсказывать погоду на лето: если день теплый и сухой – лето будет жарким, если пасмурный – дождливым. Сильные дожди означали богатый урожай.

В Светлую неделю молодые девушки могли предсказать будущие события по приметам: поет кукушка – родится ребенок, ударишься локтем – вспоминает кавалер, зудят губы – будет поцелуй  и т.д.

Автор:
Анна Маковеева корреспондент

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