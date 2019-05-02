Четверг, 2 Май, 08:55

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Как вы относитесь к введению платных перекрестков?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 64,63
€ 72,31
Обь
178см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное День Победы-2019Парламент Алтайского краяМусорная реформа
Вопрос дня



Аллергия и поллиноз: есть ли разница и как от них спастись?

, ИА "Амител"
Весной у многих начнется сезонная аллергия на цветение
Фото: blog.gaijinpot.com

Фото: blog.gaijinpot.com


Для большинства людей весна – прекрасное время года. Но не для аллергиков. В период цветения пыльца растений разлетается на многие километры, буквально окутывая город невидимой пеленой. Той самой, что может вызвать аллергическую реакцию. Подробнее об аллергии, поллинозе и индивидуальной непереносимости порталу Amic.ru рассказала Ольга Балышева, врач аллерголог-иммунолог Диагностического центра Алтайского края.

1
Что такое аллергия?
Аллергия – это специфическая иммунная реакция организма на продукты питания, шерсть, пыль, бытовую химию.
2
Есть ли разница в понятиях "поллиноз", "индивидуальная непереносимость" и "аллергия"?

Поллиноз – сезонный аллергический риноконъюнктивит именно на пыльцу растений. То есть поллиноз – это разновидность аллергии.

В развитии любой аллергии обязательно участие иммунной системы (происходит выработка антител), а при индивидуальной непереносимости в организме нет ферментов, которые участвуют в метаболизме веществ.

3
Каковы симптомы аллергии?
  • чихание;
  • кашель;
  • зуд;
  • слезотечение, покраснение глаз;
  • сыпь на теле;
  • отек губ, языка, лица или шеи;
  • онемение лица.
4
Кто в зоне риска?
  • люди, имеющие родственников-аллергиков;
  • люди, работающие на вредных производствах;
  • медицинские и другие работники, контактирующие с химическими растворами.
5
Что такое анафилактический шок и что делать, если он произошел?

Анафилактический шок – острая и крайне тяжелая аллергическая реакция, развивающаяся в результате повторного попадания в организм аллергена. Проявляется обычно симптомами местных аллергических явлений: отек, крапивница, слезоточивость, затрудненность дыхания (бронхоспазм), затем происходит нарушение сознания, резкое снижение давления.

Необходимо сразу же принять антигистаминный препарат и незамедлительно вызвать скорую помощь.

6
Какие виды аллергии самые распространенные?
Чаще всего встречается аллергия на животных, цветущие растения, продукты питания. Пищевая аллергия чаще возникает у детей. Но вообще аллергия может появиться в любом возрасте – и у младенцев, и у пожилых людей.
7
Что делать, чтобы аллергия не появилась?
Главный совет – вести здоровый образ жизни, употреблять натуральные и качественные продукты. И, конечно же, ограничить контакт с аллергенами.
8
Что делать, если аллергия все же появилась?

Если вы подвержены аллергии, то очень важен порядок и чистота в доме, как можно чаще проводите дома влажную уборку. Кстати, в одном грамме пыли содержится около четырех тысяч домашних клещей.

Не реже раза в неделю нужно менять постельное белье. Еще один совет – ежедневно промывайте нос солевым раствором.

"И обязательно нужно лечить аллергию, так как зуд может перерасти в экзему, а кашель в астму", – сказала Ольга Балышева.

8
Правда ли, что тополиный пух – главная причина поллиноза?
"Это не совсем так. Как правило, городские жители негативно относятся к тополям, но аллергию вызывает мелкая и легкая пыльца ветроопыляемых растений, которая находится на тополином пухе", – отметила доктор.
Материалы по теме

 

Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Загрузка...

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< май 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31      
08:46
Таксист на Renault Logan протаранил дерево в Барнауле 0
08:17
Алсу отказалась объявлять оценки жюри на Евровидении 1
08:06
Она дружила с Брик и принимала цветы от Кеннеди: 15 фактов о Майе Плисецкой 29
07:50
Прекрасная босоножка и поэт-самородок: история любви Есенина и Дункан 3
07:34
Аллергия и поллиноз: есть ли разница и как от них спастись? 0
07:19
Квартиру в лесу с системой притока воздуха продают в Барнауле за 11,5 млн руб. 0
07:03
Быстро, стильно, молодежно: где в Барнауле дешево купить смартфон 0
06:48
Мастер штрафных ударов: подборка лучших голов Дэвида Бекхэма 2
06:32
Попутчики в самолетах, которым не сильно рады 1
06:17
Потепление до +13 придет в Алтайский край 2 мая после волны холода 0
06:01
Городские контрасты: как застраивается частный сектор в центре Барнаула 1
23:42
Путин подписал закон о суверенном Рунете 1
22:58
ДТП с пятью машинами устроил пьяный водитель в Новосибирске 0
21:44
Рубцовский пенсионер убил жену и нарядил труп в свадебное платье 0
20:54
Машина скорой помощи упала в двухметровую яму в Камне-на-Оби 0
19:59
Лондонский суд вынес приговор Ассанжу 2
19:29
Путин поручил выдать украинцам паспорта, но не всем 0
18:57
Новосибирец умер в гараже после ссоры с женой 0
18:24
11 тысяч человек пришли на митинги Первомая в Горном Алтае 0
17:58
Очевидцы: пьяный водитель перевернулся на "Жигулях" в Барнауле 3
17:08
Умер бывший президент Союза строителей Алтайского края 4
16:49
За год Россию покинули тысячи долларовых миллионеров 3
16:36
"Мир, труд, мяу": как в Барнауле впервые прошла "монстрация" 12
16:26
Дацюк объявил об уходе из СКА 0
15:56
Виктор Сухоруков идет на поправку 0
15:24
Магазин, где запретили вход геям, закрыли в Кемерово 7
14:51
Алсу покажут в эфире Евровидения-2019 2
14:21
Пасха мертвых: почему так называют Светлый четверг после Христова воскресенья 1
14:08
Новые дорожные знаки ввели в России 2
13:58
Праздник "Цветение маральника – 2019" на Алтае открылся в снегопад 3
13:29
Зеленский извинился за видео с плачущим Кадыровым 0
12:50
Сорванная ураганом крыша в Новосибирске упала на человека 0
12:28
Посетителей лесов в Алтайском крае будут искать и наказывать 8
12:10
Бороться за выживание: профсоюзы провели массовый митинг в центре Барнаула 1 мая 4
11:53
Праздник Весны и труда: как в Барнауле прошли шествие и митинг в честь 1 Мая 1
11:49
Иномарка провалилась в открытый люк в Барнауле 5
11:32
Не будьте скотом: КПРФ провела в Барнауле митинг с традиционными призывами 6
11:03
Алтайские федеральные трассы восстанавливают после зимы 0
10:35
Число дистанционных мошенничеств вдвое выросло в Алтайском крае 1
10:06
Свыше 500 алтайских полицейских дежурят на праздниках 1 мая 0
09:43
В Горно-Алтайске потушили пожар старинным способом 0
09:09
В Барнауле стартовал сезон пешеходных экскурсий 0
08:40
Прокуратура торопит мэрию Барнаула с расселением аварийного дома 5
08:17
Ясли-сад на 280 детей строят в Новоалтайске 1
08:06
По вине соседей, сжигавших траву, мать и дочь остались без дома 6
07:50
Покемоны, Аладдин и монстры: главные премьеры мая в кино 1
07:34
Наслаждаясь свободой: какой электросамокат выбрать для города 0
07:19
Хоккейный "Алтай" на фоне ребрендинга избавился сразу от 19 игроков 2
07:03
Квартиру со стильным ремонтом продают в монолитной высотке в Барнауле за 12 млн 3
06:48
Что за праздник 1 мая и когда его начали отмечать 0

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", И.О. Главного редактора: Елена Лепезина.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.