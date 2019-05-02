Для большинства людей весна – прекрасное время года. Но не для аллергиков. В период цветения пыльца растений разлетается на многие километры, буквально окутывая город невидимой пеленой. Той самой, что может вызвать аллергическую реакцию. Подробнее об аллергии, поллинозе и индивидуальной непереносимости порталу Amic.ru рассказала Ольга Балышева, врач аллерголог-иммунолог Диагностического центра Алтайского края.
Поллиноз – сезонный аллергический риноконъюнктивит именно на пыльцу растений. То есть поллиноз – это разновидность аллергии.
В развитии любой аллергии обязательно участие иммунной системы (происходит выработка антител), а при индивидуальной непереносимости в организме нет ферментов, которые участвуют в метаболизме веществ.
- чихание;
- кашель;
- зуд;
- слезотечение, покраснение глаз;
- сыпь на теле;
- отек губ, языка, лица или шеи;
- онемение лица.
- люди, имеющие родственников-аллергиков;
- люди, работающие на вредных производствах;
- медицинские и другие работники, контактирующие с химическими растворами.
Анафилактический шок – острая и крайне тяжелая аллергическая реакция, развивающаяся в результате повторного попадания в организм аллергена. Проявляется обычно симптомами местных аллергических явлений: отек, крапивница, слезоточивость, затрудненность дыхания (бронхоспазм), затем происходит нарушение сознания, резкое снижение давления.
Необходимо сразу же принять антигистаминный препарат и незамедлительно вызвать скорую помощь.
Если вы подвержены аллергии, то очень важен порядок и чистота в доме, как можно чаще проводите дома влажную уборку. Кстати, в одном грамме пыли содержится около четырех тысяч домашних клещей.
Не реже раза в неделю нужно менять постельное белье. Еще один совет – ежедневно промывайте нос солевым раствором.
"И обязательно нужно лечить аллергию, так как зуд может перерасти в экзему, а кашель в астму", – сказала Ольга Балышева.
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