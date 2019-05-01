Светлый четверг – четвертый день после Пасхи – в народе называют Пасхой мертвых или Навским четвергом. Почему этот день получил такие названия – в материале Amic.ru.
Пасха мертвых – это славянский обычай поминовения усопших на Страстной, Пасхальной и Радоницкой неделях. В большинстве случаев под Пасхой мертвых понимают именно четверг Светлой недели. Также Пасха мертвых могла проводиться в пасхальное воскресенье, во вторник или субботу Светлой седмицы (недели после Пасхи) и с воскресенья по вторник Радоницкой недели.
Традиция поминать усопших именно в Светлый четверг была распространена, например, в Белоруссии и в Полесье (захватывает часть нынешней территории Белоруссии, Польши, России и Украины). Первый четверг после Пасхи белорусы называли Навским четвергом (от древнерусского слова "навь" – покойник, потусторонний мир).
По народным представлениям, в канун Пасхи Бог открывает ад и рай, и души мертвых могут вернуться на землю, а умершие в это время попадают сразу в рай. Отсюда традиция "христосоваться" с усопшими: ходить на кладбище и оставлять там крашеные яйца. В некоторых населенных пунктах эта традиция сохранилась и по сей день.
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