Казалось бы, мы все столько раз слышали предупреждения о мошенниках, которые снимают деньги с банковских карт. Но люди продолжают попадаться. О том, как защититься, порталу Amic.ru рассказали в Ассоциации по защите прав заемщиков. Эти советы эксперты оформили в памятку в рамках социального проекта "Молодежная финансовая дружина".
Банковская карта – это ключ к вашему расчетному счету и у кого она в руках, тот может распоряжаться вашими деньгами.
На вашу карту нанесена очень важная информация: номер карты и CVV2/ CVC2/CID (код безопасности). Также мошенники могут воспользоваться вашей картой, зная ПИН-код.
Эксперты предупреждают: вы никому не обязаны сообщать данные вашей банковской карты, даже сотрудникам банка. Максимум, что могут спросить у вас сотрудники банка: ваше ФИО, как держателя карты, и кодовое слово.
Сразу же звоните в банк: скажите, что с вашей карты произошло несанкционированное списание, и попросите ее заблокировать.
Как можно скорее лично обратитесь в банк, чтобы написать заявление о приостановке и опротестовании сомнительной операции (возьмите себе копию заявления). Помните, что в течение дня, когда произошло списание, и на следующий день, ответственность за списание лежит на банке. Так что не откладывайте свой поход в кредитное учреждение.
Обратитесь в полицию о похищении денежных средств. Если отказывают в принятии заявления – запишите ФИО, должность и предупредите, что пожалуетесь в прокуратуру.
Копию заявления в полицию и какое-то подтверждение, например, СМС-переписку с мошенниками, тоже желательно предоставить в банк.
"Банк будет иметь все основания отказать в возврате денег, которые были списаны с банковской карты, в случае если будет подтверждено, что ее владелец содействовал краже. Это произойдет в том случае, если гражданин сообщил мошеннику персональные данные карты, коды транзакции, тем более, если он сам перечислил деньги мошеннику. В таких случаях необходимо будет возвращать деньги через правоохранительные органы или суды. Сделать это непросто", – говорят эксперты.
Один из распространенных способов выманить персональные данные – выдать себя за сотрудников банка. Как правило, человеку звонят "сотрудники банка" и говорят, что с его карты кто-то пытается незаконно снять деньги, чтобы остановить операцию, нужно сообщить вот прямо сейчас по телефону данные своей карты.
Звонят якобы от Пенсионного фонда, чтобы сообщить о доплате, для получения которой нужно сказать данные карты. Из налоговой – о налоговых вычетах. И так далее. Знайте, они не просто не имеют такого права, сотрудники госорганов никогда и не станут выяснять такие данные, им запрещено это делать, да и незачем.
"Если у вас возникло подозрение, немедленно положите трубку и перезвоните на горячую линию банка, номер организации, которую якобы представляет мошенник", – предупреждают в ассоциации.
Часто мошенники используют подделки под реальные сайты, присылают сообщения из якобы официальных органов. Открыв письмо, перейдя по ссылке, вы можете, сами того не зная, сообщить мошенникам свои персональные данные, запустить на свой телефон или компьютер вирус. Так что письма с незнакомых адресов лучше не открывать, в случае необходимости перезвоните сами в организацию, которая к вам обращается.
"Внимательно проверяйте веб-адрес сайта банка и интернет-магазина, на который вы зашли. Одной из самых простых профилактических мер мошенничества является подключение СМС-оповещения обо всех операциях с банковским счетом", – добавили эксперты.
Помните, что для перевода денег на вашу карту достаточно знать только ее номер, другие данные отправителю не нужны.
В последнее время мошенники стали использовать еще одну форму контакта с населением – маскироваться под проведение анкет и платных опросов. Предлагают принять участие в опросе или заполнить анкету, за которые человеку якобы хорошо заплатят. Однако сначала нужно самому заплатить, например, оформив подписку на такие опросы или внести взнос. Знайте, это, вероятнее всего, обман. Такой вариант заработка в интернете действительно есть, но попасть на него крайне сложно.
Что касается конкурсов, то тут человеку просто говорят, что он может выиграть или уже выиграл приз, но для его получения необходимо заплатить налог или сообщить данные банковский карты. Если вы так сделаете, то будьте уверены – после оплаты номера телефонов, откуда вам звонили, или сайты станут недоступными. Помните: если вы не участвовали в конкурсе, предложение получить приз может быть уловкой мошенника.
Эксперты дают несколько простых, но действенных советов:
- Не открывайте мобильный банк через общественный вай-фай в кафе, на вокзалах и в других общественных заведениях.
- Никогда не выпускайте из виду карту, когда ее берут продавцы, официанты и другие. CVV код (данные с обратной стороны банковской карты) лучше закрасить или заклеить, но обязательно запомнить или сохранить.
- Пользуйтесь антивирусными программами, постоянно их обновляйте, пользуйтесь сложными паролями на телефонах и компьютерах.
- Чтобы обезопасить себя от подложных займов (особенно онлайн-займов в МФО), на копии паспорта делайте надписи: копия дана (название организации) для (цель, для которой взята копия паспорта) с подписью и датой предоставления копии.
- Не соглашайтесь на залог единственного жилья, на сделку в виде подписания договора-купли продажи жилья под видом залога по займу, даже если вас будут уверять, что она делается для вашего же удобства и не приведет к насильной продаже жилья. В 90% случаев, если документы подписаны именно вами, суды становятся на сторону кредиторов.
- Опасайтесь "кредитных помощников", которые навязывают услуги по страховке, плату за консультации, услуги курьера.
Если вы столкнулись с мошенником, у вас возникли подозрения, вы не знаете, как поступить в сложной финансовой ситуации, у вас не получается разговора с представителями правоохранительных органов, звоните по телефону некоммерческой организации "Ассоциация по защите прав заемщиков": 8 (800) 550-4910.
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