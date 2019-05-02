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Пятница Светлой седмицы: почему ее называют Прощеным днем

, ИА "Амител"
Рассказываем, как отмечают этот день в церкви и в народе
Фото: jenskiymir.com

Фото: jenskiymir.com


Пятницу Светлой седмицы в народе называют Прощеным днем. Почему появилось такое название и какие традиции существуют для Светлой пятницы – в материале Amic.ru.

1
Что такое Светлая пятница и когда она будет?

Светлой пятницей христиане называют пятый день Пасхальной (Светлой) недели. В 2019 году Пасха выпала на 28 апреля, поэтому Светлая пятница будет 3 мая.

Пятницу и всю Пасхальную неделю принято называть Светлой, так как она посвящена светлому и радостному событию – воскрешению Христа.

2
Как Светлую пятницу отмечают в церкви?

В Светлую пятницу церковью празднуется память иконы Божией Матери "Живоносный Источник". После литургии в храмах освящают воду, иногда – совершают крестный ход на водоем. Прихожане используют освященную воду для окропления своих огородов, веря, что благодаря этому удастся получить хороший урожай.

В Светлую пятницу запрещено и разрешено все то же, что и для Светлой седмицы в целом. Верующие ходят в храм, молятся, не используя покаянные молитвы, и радуются воскрешению Христа. Врата храма открыты как символ открытой дороги на небо, прихожанам разрешают подниматься на колокольню, чтобы позвонить в колокола. После литургии в храме совершается крестный ход.

На Светлой седмице не проводят поминки и не ходят на кладбища, не соблюдают пост, не сквернословят и не думают о плохом.

3
Почему Светлую пятницу называют Прощеным днем?
В народе существовали традиции Светлой пятницы, не связанные с христианством. Например, у славян была распространена традиция в Светлую пятницу приглашать зятя в гости к теще и тестю. Эту пятницу называли Прощеным днем. В Тульской, Костромской и Вологодской губерниях в Прощеную пятницу в гости приглашали не только зятя, но и его родню. Все вместе они пили молодое пиво, приговаривая: "Пиво не диво, и мёд не хвала, а всему голова, что любовь дорога".

В Светлую пятницу девушки умывались холодной водой, веря, что это поможет сохранить им красоту.

Автор:
Анна Маковеева корреспондент

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