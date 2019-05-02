Пятница Светлой седмицы: почему ее называют Прощеным днем

Пятницу Светлой седмицы в народе называют Прощеным днем. Почему появилось такое название и какие традиции существуют для Светлой пятницы – в материале Amic.ru.
Светлой пятницей христиане называют пятый день Пасхальной (Светлой) недели. В 2019 году Пасха выпала на 28 апреля, поэтому Светлая пятница будет 3 мая.
Пятницу и всю Пасхальную неделю принято называть Светлой, так как она посвящена светлому и радостному событию – воскрешению Христа.
В Светлую пятницу церковью празднуется память иконы Божией Матери "Живоносный Источник". После литургии в храмах освящают воду, иногда – совершают крестный ход на водоем. Прихожане используют освященную воду для окропления своих огородов, веря, что благодаря этому удастся получить хороший урожай.
В Светлую пятницу запрещено и разрешено все то же, что и для Светлой седмицы в целом. Верующие ходят в храм, молятся, не используя покаянные молитвы, и радуются воскрешению Христа. Врата храма открыты как символ открытой дороги на небо, прихожанам разрешают подниматься на колокольню, чтобы позвонить в колокола. После литургии в храме совершается крестный ход.
На Светлой седмице не проводят поминки и не ходят на кладбища, не соблюдают пост, не сквернословят и не думают о плохом.
В Светлую пятницу девушки умывались холодной водой, веря, что это поможет сохранить им красоту.
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