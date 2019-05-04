В Монголии, на границе с республикой Алтай зафиксирована вспышка бубонной чумы. Два человека – супруги — погибли. Сейчас из-за введенного карантина из Монголии не могут выехать российские туристы. Власти пытаются решить вопрос. Amic,ru на основе информации Роспотребнадзора рассказываем, насколько опасна чума, как ей можно заразиться и можно ли от нее сегодня вылечиться.
Да, бубонная чума — это та самая болезнь, которая наряду с холерой и оспой, раньше запросто уничтожала поселение целых крупных городов. В Европе ее называли Черной смертью и не удивительно – плоть до конца 19 века летальность при бубонной форме чумы достигала от 95 до 99 %.
Она и сегодня относится к группе особо опасных острых инфекционных заболеваний. Именно потому во всем мире такое тщательное внимание к вспышкам этого заболевания. И как только они происходят, то сразу объявляется жесткий карантин.
Надо помнить, что от человека к человеку заболевание передаётся воздушно-капельным путём.
Период инкубации заболевания составляет 2 -6 дней. Затем у человека резко повышается температура до 39 -40°C и более, появляются слабость, головная и мышечные боли, тошнота, рвота, резкий упадок сил (или возбуждение), бессонница. Часто у больных отмечается помрачнение сознания, бред, на коже могут появиться геморрагические высыпания.
При бубонной чуме поражены лимфатические узлы. На их месте возникают шишки, наполненные кровью и гноем. Такие образования получили в народе название бубон – отсюда и название самой болезни. Когда бубоны прорываются, образуются язвы.
Кроме бубонной существует несколько видов чумы: кожная, легочная, кишечная или септическая. Все они имеют свои клинические особенности. Самой сложной формой заболевания и самой опасной для окружающих является легочная форма чумы.
Поэтому важно своевременно обратиться к врачу при внезапном появлении таких симптомов, как высокая температура, озноб, сильная головная боль, тяжелое гнетущее состояние, затруднённое дыхание, кашель с кровью.
Можно. С изобретением антибиотиков лечение бубонной чумы происходит весьма успешно. При условии, что пациент вовремя обратился к врачу. Однако лечение будет не быстрым: больной проведет в стационаре 10 дней, пройдет курс терапии антибиотиками, а затем еще несколько месяцев должен будет находиться под наблюдением врачей.
Кстати, перелома в лечении бубонной чумы добились советские врачи. В 1947 году в Маньчжурии они первыми в мире применили для лечения больных чумой легкий антибиотик. В результате выздоровели даже те больные, которые считались безнадежными.
Это несколько затруднительно. Дело в том, что возбудителем чумы является чумная палочка, которая постоянно существует в природе. Исследования показали, что природные очаги чумы существуют на всех континентах земного шара, кроме Австралии и Антарктиды.
Чумой болеют не только люди, но и животные. Это — мелкие млекопитающие, так как лисы, зайцы, сурок, суслики, мыши и крысы.
Переносчиком чумы является блоха, при укусе которой и происходит заражение человека. Кроме того, передавать инфекцию также могут человеческие вши и клещи. Заразиться можно и при обработке шкур инфицированных животных или при употреблении в пищу мяса животного, болевшего чумой.
Да, конечно есть. На территории, где произошла вспышка чумы, обязательно проводят иммунизацию всего населения. В случае прививки иммунитет держится год. Дальше требуется ревакцинация.
Кстати, вакцины от чумы разработали российские и советские ученые. Первую вакцину создал российский биолог- иммунолог Владимир Хавкин в 1898 году. Он организовал лабораторию в индийском городе Бомбей, где тогда бушевала эпидемия чумы. Хавкин приготовил противочумную вакцину, а ее эффект испытывал на себе. Вакцина спасла миллионы людей, а в Индии Хавкина до сих пор считают национальным героем.
Хавкин создал вакцину из убитых высокой температурой чумных палочек, но более эффективной являются препараты, полученные из живых штаммов с использованием бактериофагов. И такую вакцину создала в 1934 году советский ученый Магдалина Покровская. Ее испытание женщина тоже проводила на себе. Покровской была посвящена пьеса "Сильнее смерти", которую написали Жатких и Вечора, впечатлившись самоотверженностью ученого.
В первую очередь, соблюдая меры личной гигиены. Если вы отправились в поход, то старайтесь избегать прямого контакта с мелкими млекопитающими и грызунами.
Не допускайте попадания на тело и под одежду блох и клещей.
Не разбрасывайте объедки вокруг стоянки, так вы привлекаете грызунов — переносчиков блох.
Храните продукты в герметичных емкостях.
Не ешьте мясо диких зверьков. Так, в 2016-м году 10-летний мальчик в Горном Алтае заболел чумой после того, как съел мясо пойманного сурка. Супруги в Монголии, погибшие 30 апреля 2019 года, также ели мясо сурка - в народе считается, что таким образом можно укрепить свое здоровье.
Не покупайте у местных жителей шкурки животных и изделия из них. Вряд ли эти вещи прошли необходимую обработку и обеззараживание. Вы рискуете подхватить серьезную болезнь.
При любом недомогании сразу же обращайтесь за медицинской помощью.
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