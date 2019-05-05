Ровно через неделю после Пасхи христиане отмечают Антипасху. А появлению этого праздника способствовал апостол Фома, позднее вошедший в историю как Фома Неверующий. Рассказываем подробно, что такое Антипасха, как ее надо отмечать и при чем тут Фома. И, конечно, о запретах праздника.
Дело в том, что апостол Фома был очень горячо предан Христу. И смерть Иисуса его страшно потрясла. После этого для Фомы все стало бессмысленным, он искал уединения и поэтому его не было с другими учениками в день воскресения. Когда же его собратья рассказали о воскресении Христа, он ответил, что пока сам не увидит и не дотронется до ран христовых, не поверит. "Если не увижу на руках Его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра Его, не поверю", – сказал Фома. Через неделю Христос явился Фоме и сказал "не будь неверующим, но верующим". Фома и уверовал еще сильнее, чем раньше. Так и появился праздник Антипасхи. А к апостолу Фоме приклеилось прозвище Неверующий, что не совсем справедливо.
Новая Пасха, которую также еще называют Малой Пасхой, символизирует еще одну возможность для каждого постичь чудо воскресения Спасителя.
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