Читательница ИА "Амител" обратилась в редакцию с просьбой пояснить, что делать, если купила дорогую вещь в магазине, а она "красится". "Полгода назад купила платье цвета фуксии. Только недавно впервые его надела и сильно разочаровалась. Следы от платья всюду: на теле и нижнем белье. Стирка не помогла. Что делать? Наверное, вернуть уже нельзя?" – спрашивает читательница. Оказывается – можно. В рубрике "Вредный потребитель" на вопросы редакции ответила руководитель департамента экономического развития Алтайской торгово-промышленной палаты Юлия Пономарева.

Красится – возвращаем

Схождение красителя – распространенный производственный дефект, связанный с использованием некачественных красителей или с нарушением технологии окрашивания. Он встречается при покупке одежды, обуви, домашнего текстиля и т.д. Но на самом деле это считается недопустимым дефектом. Товар с ним подлежит возврату. Исключение – джинсовая одежда. Про требования к джинсе мы подробнее расскажем в другом материале.

То, что с момента покупки прошло полгода – не проблема. В отношении товара, на который гарантийный срок не установлен, покупатель вправе предъявлять претензии в пределах двух лет (ст. 19 закона "О защите прав потребителей"). При этом наличие чека, согласно ст. 18 одноименного закона, не обязательно.

Как доказать: Обычно схождение красителя проверяют просто: вещь протирают белой влажной салфеткой. На салфетке осталась краска – налицо брак. Схожим образом можно проверить товар прямо в магазине. Если же продавец не желает идти вам навстречу, вещь следует отнести на независимую экспертизу. Почти в 100% случаев, связанных со сходом красителя, эксперты устанавливают наличие производственного дефекта. При таком варианте развития событий магазин будет обязан не только вернуть вам деньги за некачественный товар, но и возместить расходы на экспертизу.

Убытки должны возместить

Иногда некачественная вещь портит другую, которая к тому же очень дорого стоит. К примеру, подкладка пиджака покрасила в синий цвет белоснежную рубашку. Тогда в претензии нужно указать на данный момент. Согласно ст. 18 закона "О защите прав потребителей", потребитель вправе требовать полного возмещения убытков, причиненных продажей бракованного товара.

Обувь

Отдельно стоит сказать про обувь. Нередко она красится не только снаружи, но и изнутри. В обоих случаях дефект не допустим. Если вы, к примеру, купили туфли с подобным недостатком, но не хотите с ними расставаться (удобная колодка, ультрамодный дизайн и т.д.), можете требовать у продавца вернуть часть их стоимости (ст. 18 закона о ЗПП). Допустим, 30% от изначальной цены. У вас есть право на скидку и в случае с другими товарами, но для обуви это особенно актуально.

Детские вещи

Вещи с дефектом лучше сразу изымать из детского гардероба, поскольку краситель может вызывать на чувствительной коже малыша контактный дерматит. Всегда стоит стирать детскую одежду перед первой ноской, ведь порой производители вообще "забывают" закрепить краситель. И даже после стирки продавец обязан вернуть вам стоимость вещи, если она оказалась с браком.

Реальный пример: жительница Барнаула приобрела в интернет-магазине детскую серо-голубую футболку. Абсолютно новая вещь после вскрытия упаковки стала покрываться розовыми пятнами. Женщина обратилась в магазин с претензией. Ей быстро вернули деньги и предложили оставить футболку у себя, предварительно постирать. После стирки серо-голубая футболка побелела.

Не ждите чуда

Многие заблуждаются, полагая, что "лишняя" краска постепенно выстирается, сойдет. Вещи с дефектом не прекращают краситься. И даже народный совет "стирка с уксусом", если мы говорим об одежде, не помогает закрепить краску.