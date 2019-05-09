Уже в четверг, 9 мая, будет праздноваться 74-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне. Ежегодно в этот день в Барнауле проходит насыщенная праздничная программа. И этот год не стал исключением. Рассказываем, куда сходить 9 мая 2019 года в краевой столице.
Традиционно в городе празднование Дня Победы начнется с возложения цветов к Мемориалу Славы. Затем празднование продолжится парадом, шествием "Бессмертного полка", концертами, спортивными мероприятиями, и завершится все фейерверком в разных районах города. В 14:00 на площади Советов стартует открытый легкоатлетический пробег "Кольцо Победы – 2019". Полную программу мероприятий вы можете посмотреть в совместной инфографике портала Amic.ru и администрации города Барнаула.
Майский вальс
9 мая на перроне железнодорожного вокзала Барнаула пройдет историческая театрализованная реконструкция "Майский вальс". Начало концертной программы в 12:30 возле старого здания железнодорожного вокзала (площадь Победы, 10б). Историческая реконструкция "Майский вальс" начнется в 13:00 на перроне железнодорожного вокзала. Все желающие смогут принять участие в мастер-классах по танцам, послушать стихи и песни времен Великой Отечественной войны.
А у здания автовокзала на площади Победы, 12 в этот день с 10:00 будет работать выставка ретроавтомобилей.
Военные выставки
В читальном зале архивного отдела администрации города (ул. Воровского, 115а) будет работать выставка "Мы помним, мы гордимся…". На ней представлены фотографии, документы, книги, газеты и буклеты о жизни города, судьбах барнаульцев в годы Великой Отечественной войны. В анкетах и автобиографиях фронтовиков отражены воспоминания о годах войны, боевом пути очевидцев тех событий.
9 мая в 14:00 в Алтайском государственном краеведческом музее (улица Ползунова, 39) откроют передвижную фотовыставку "Русские герои! Мы давно вас ждали", посвященную 75-летию начала освобождения Европы от немецко-фашистской оккупации. Выставка состоит из семи разделов, включающих материалы об алтайских воинах, фронтовые фотографии, наградные документы, благодарности командования, письма, воспоминания. Завершающий раздел выставки посвящен памятникам советским воинам-освободителям на территории Центральной и Восточной Европы.
Еще одна передвижная фотовыставка "У войны не женское лицо" будет работать 9 мая в вагоне трамвая. Также волонтеры исполнят стихи и песни военных лет. Трамвай будет ходить по спецмаршруту: депо № 3 – ул. Малахова – ул. А. Петрова – ул. Северо-Западная – пр. Ленина – пр. Строителей – пр. Красноармейский – пл. Свободы. Первый рейс отправится из депо № 3 в 8:35. Прибытие на площадь Свободы – в 9:26. Далее по расписанию: отправление от депо № 3: в 10:17, 12:48, 14:30, 16:30; отправление от площади Свободы: 11:19, 13:41, 15:30, 17:23. Проезд бесплатный.
Также в этот день в трамвае №1036, курсирующем по маршруту №7, будет организована патриотическая фотовыставка. Экспозиция посвящена подвигам пионеров-героев во время Великой Отечественной войны.
Музей "Город" к празднику подготовил выставку "Творцам Победы посвящается…". На выставке представлены архивные материалы о жителях города – ветеранах, участниках ВОВ, тружениках тыла, о предприятиях Барнаула, которые в годы войны выпускали продукцию для фронта. Также на выставке можно увидеть предметы, которые были обнаружены во время экспедиций поисковых отрядов. Выставка продлится до 16 мая.
День Победы в парке
Свою праздничную программу подготовили и барнаульские парки.
В парке "Солнечный ветер" с 16:00 до 18:00 пройдет патриотический концерт. На сцене будет установлен "свободный микрофон" и любой желающий сможет стать участником концерта: прочесть стихи или исполнить песни военных лет, рассказать историю своих семейных героев.
В парке культуры и отдыха "Центральный" любой желающий может присоединиться к просмотру фильмов о войне под открытым небом. Начало в 10:00. В это же время начнет работу фотозона "Полевой штаб" и "Живые статуи". Посетив фотозону "Полевой штаб" с 12:00 до 15:00 каждый желающий сможет принять участие в акции "Поздравь с Победой" и совершенно бесплатно совершить звонок в любой уголок страны, чтобы поздравить родных и близких с праздником.
В 12:00 в парке начнется праздничный концерт с участием творческих коллективов города Барнаула. С 13:00 до 15:00 будет работать караоке под открытым небом "Песни военных лет". После этого состоится Плац-парад и выступление духового оркестра ГУВД. С 16:00 до 19:00 продолжится кинопоказ под открытым небом.
День Победы на льду
Ледовый дворец "Карандин-Арена" приглашает всех желающих на массовое катание с 9:30 до 19:00 (сеансы без ограничения по времени). Там же, с 12:00 до 15:00, всех желающих приглашают на полевую кухню, а также будут звучать мелодии и песни военных лет. Для детей до 12 лет вход бесплатный.
Познавательная экскурсия по Барнаулу
Праздничные фейерверки
Салют в честь 74-летия победы в Великой Отечественной войне прогремит в Барнауле на пяти площадках. Главный городской салют состоится на площади Сахарова. Начало в 22:00.
Помимо этого праздничные фейерверки прогремят на следующих площадках:
- в Ленинском районе: на площади Мира (ул. Георгия Исакова, 213);
- в Индустриальном районе: в парке развлечений и отдыха "Лесная сказка" (ул. Энтузиастов, 10а);
- в Октябрьском районе: на площади по проспекту Ленина, 152;
- в Центральном районе: на площади перед ДК "Южный" (ул. Чайковского, 21).
Все фейерверки начнутся в 22:00.
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