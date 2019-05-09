В читальном зале архивного отдела администрации города (ул. Воровского, 115а) будет работать выставка "Мы помним, мы гордимся…". На ней представлены фотографии, документы, книги, газеты и буклеты о жизни города, судьбах барнаульцев в годы Великой Отечественной войны. В анкетах и автобиографиях фронтовиков отражены воспоминания о годах войны, боевом пути очевидцев тех событий.

9 мая в 14:00 в Алтайском государственном краеведческом музее (улица Ползунова, 39) откроют передвижную фотовыставку "Русские герои! Мы давно вас ждали", посвященную 75-летию начала освобождения Европы от немецко-фашистской оккупации. Выставка состоит из семи разделов, включающих материалы об алтайских воинах, фронтовые фотографии, наградные документы, благодарности командования, письма, воспоминания. Завершающий раздел выставки посвящен памятникам советским воинам-освободителям на территории Центральной и Восточной Европы.

Еще одна передвижная фотовыставка "У войны не женское лицо" будет работать 9 мая в вагоне трамвая. Также волонтеры исполнят стихи и песни военных лет. Трамвай будет ходить по спецмаршруту: депо № 3 – ул. Малахова – ул. А. Петрова – ул. Северо-Западная – пр. Ленина – пр. Строителей – пр. Красноармейский – пл. Свободы. Первый рейс отправится из депо № 3 в 8:35. Прибытие на площадь Свободы – в 9:26. Далее по расписанию: отправление от депо № 3: в 10:17, 12:48, 14:30, 16:30; отправление от площади Свободы: 11:19, 13:41, 15:30, 17:23. Проезд бесплатный.

Также в этот день в трамвае №1036, курсирующем по маршруту №7, будет организована патриотическая фотовыставка. Экспозиция посвящена подвигам пионеров-героев во время Великой Отечественной войны.

Музей "Город" к празднику подготовил выставку "Творцам Победы посвящается…". На выставке представлены архивные материалы о жителях города – ветеранах, участниках ВОВ, тружениках тыла, о предприятиях Барнаула, которые в годы войны выпускали продукцию для фронта. Также на выставке можно увидеть предметы, которые были обнаружены во время экспедиций поисковых отрядов. Выставка продлится до 16 мая.