Что такое беспилотный летательный аппарат?

Беспилотный летательный аппарат в широком смысле – это летательный аппарат без экипажа на борту. В разговорной речи также используются названия беспилотник и дрон (от английского слова "трутень").

Изначально беспилотники стали применять для военных целей. Так, еще в 1849 году австрийская армия применила беспилотные аэростаты-бомбардировщики с часовым механизмом. С появлением радиосвязи начали развиваться гражданские беспилотники. В 1897 году Эрнест Уилсон получил патент на беспроводную систему управления дирижаблем (была ли она применена – не известно). В 1899 году Никола Тесла представил на выставке радиоуправляемое судно.

Гражданские беспилотники получили широкое распространение в начале 2010-х годов. Федеральное управление гражданской авиации США предполагало, что к 2020 году количество гражданских дронов составит около 15 тысяч, однако по оценке NY Times только в 2016 году в Америке их было продано почти 3 млн, а мировой объем продаж составил 9,4 млн аппаратов.

В современном мире гражданские дроны используют для совершенно разных целей: в сельском хозяйстве (например, для поиска отбившегося от стада животного), в археологии (для поиска возможных мест захоронений с воздуха), в физкультуре и спорте (для соревнований дронов и для поддержки спортсменов-бегунов), а также в рекламе, видео- и фотосъемке и даже в искусстве (с помощью дронов устраивают световые шоу).