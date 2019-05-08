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Как получить разрешение на полет дрона и что будет, если этого не сделать

, ИА "Амител"
Рассказываем, в каких документах прописаны правила полетов беспилотных летательных аппаратов
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com


Во время массовых праздников, в том числе в День Победы, над головами барнаульцев часто кружат дроны – беспилотные летательные аппараты, которые ведут съемку с воздуха. Беспилотники сейчас можно свободно купить в интернете, поэтому их используют не только профессионалы, но и любители. Однако федеральное законодательство ограничивает использование дронов из-за возможной террористической угрозы. О том, как можно легально использовать квадрокоптер в городе, и что будет в случае несанкционированного полета, – в материале Amic.ru.

1
Что такое беспилотный летательный аппарат?

Беспилотный летательный аппарат в широком смысле – это летательный аппарат без экипажа на борту. В разговорной речи также используются названия беспилотник и дрон (от английского слова "трутень").

Изначально беспилотники стали применять для военных целей. Так, еще в 1849 году австрийская армия применила беспилотные аэростаты-бомбардировщики с часовым механизмом. С появлением радиосвязи начали развиваться гражданские беспилотники. В 1897 году Эрнест Уилсон получил патент на беспроводную систему управления дирижаблем (была ли она применена – не известно). В 1899 году Никола Тесла представил на выставке радиоуправляемое судно.

Гражданские беспилотники получили широкое распространение в начале 2010-х годов. Федеральное управление гражданской авиации США предполагало, что к 2020 году количество гражданских дронов составит около 15 тысяч, однако по оценке NY Times только в 2016 году в Америке их было продано почти 3 млн, а мировой объем продаж составил 9,4 млн аппаратов.

В современном мире гражданские дроны используют для совершенно разных целей: в сельском хозяйстве (например, для поиска отбившегося от стада животного), в археологии (для поиска возможных мест захоронений с воздуха), в физкультуре и спорте (для соревнований дронов и для поддержки спортсменов-бегунов), а также в рекламе, видео- и фотосъемке и даже в искусстве (с помощью дронов устраивают световые шоу).

2
Какие законы регулируют полет дрона в городе?

Во время полетов беспилотников, также как и других воздушных судов, должны соблюдаться Федеральные правила использования воздушного пространства РФ. Для полетов в населенном пункте требуется разрешение органа местного самоуправления (в городе федерального значения – уполномоченного органа исполнительной власти).

Как сообщает информационно-правовой портал "Гарант.ру", приказ Минтранса РФ от 27.06.2011 №171 закрепил инструкцию, по которой устанавливается временный или местный режим для разрешенных полетов. Это необходимо для того, чтобы избежать столкновения дронов с другими воздушными судами.

Отметим, что над некоторыми территориями (гособъекты, крупные промышленные комплексы и т. д.) установлены запретные зоны, и летать там в принципе нельзя (приказ Минтранса России от 17.12.2018 г. № 451).

"Кроме того, дистанционное зондирование территории, фото- и киносъемка с использованием беспилотных воздушных судов является разновидностью авиационных работ, а значит, выполняющие их лица должны соответствовать установленным сертификационным требованиям", – сообщает "Гарант.ру".

3
Нужно ли регистрировать дрон?

Беспилотные аппараты тяжелее 30 кг подлежат государственной регистрации и должны быть внесены в реестр государственных воздушных судов РФ (подп. 1 п. 1 ст. 33 кодекса).

Учет беспилотников массой от 250 граммов до 30 кг сделали обязательным в июле 2017 года. Однако порядок учета правительство до сих пор не утвердило.

"Подготовленный Минтрансом России проект соответствующего постановления правительства несколько раз корректировался, но и доработанная версия получила отрицательное заключение по результатам проведенной Минэкономразвития России оценки регулирующего воздействия. Поэтому даже примерно определить сроки принятия данного акта пока нельзя", – информирует "Гарант.ру".

4
Как получить разрешение на полет дрона в Барнауле?

Как мы уже писали ранее, на полеты в черте города необходимо получить разрешение у органа местного самоуправления. В Барнауле разрешения выдает комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула, заявление можно направить на адрес электронной почты: dorkom@barnaul-adm.ru.

Получив разрешение от городских властей, нужно действовать следующим образом:

  • Получить разрешение в районном центре Единой системы организации воздушного движения (г. Барнаул, тел. (83852) 24-02-08).
  • Не менее чем за трое суток до полета нужно подать в Новосибирский зональный центр Единой системы организации воздушного движения представление на установление местного режима (тел. (383) 319-00-09, e-mail: nzc@zsa.ru).
  • Не менее чем за сутки до полета предоставить в Новосибирский зональный центр Единой системы организации воздушного движения план полета беспилотника. Это можно сделать на сайте http://zs.ivprf.ru/ (необходима регистрация), факсимильным сообщением на номер (383) 319-00-09 или по e-mail: nzc@zsa.ru.
  • Не менее чем за 2 часа до полета сообщить в Новосибирский зональный центр Единой системы организации воздушного движения фактическое время использования воздушного пространства (тел. (383) 319-09-18).
  • Не менее чем за 5 минут до полета доложить в районный центр Единой системы организации воздушного движения (г. Барнаул, тел. (83852) 24-02-08) о начале полета, а после его завершения – об окончании.
  • Сообщить о снятии местного режима в Новосибирский зональный центр Единой системы организации воздушного движения (тел. (383) 319-09-18).
5
Что будет, если летать без разрешения?
За нарушение правил использования воздушного пространства и безопасности эксплуатации воздушных судов КоАП предусматривает административную ответственность в виде штрафа на граждан в размере от 2 000 до 5 000 рублей; на должностных лиц – от 25 000 тысяч до 5 0000 тысяч рублей; на юридических лиц – от 250 000 до 500 000 рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.
Автор:
Анна Маковеева корреспондент

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Комментарии

8.05.2019 16:55
- гость -

уверен, на 9 мая мы увидим репортаж на этих страницах с несогласованного полета. как всегда

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