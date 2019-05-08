Куда сходить на выходных с 9 по 12 мая в Барнауле

Вторые длинные майские выходные многие барнаульцы предпочтут провести за городом, но и в краевой столице пройдут интересные мероприятия, которые не заставят вас заскучать. Рассказываем, куда можно сходить с 9 по 12 мая.
Куда сходить в Барнауле 9 мая?
В день празднования 74-й годовщины барнаульцы могут выбрать занятие на любой вкус. В краевой столице пройдет парад, шествие "Бессмертного полка", будут работать военные выставки. Многие городские парки организуют праздничные программы. К примеру, в парке Центрального района можно будет посмотреть военные фильмы под открытым небом. Тех, кто соскучился по льду, приглашают покататься на коньках в ледовом дворце "Карандин-Арена". Там организуют работу полевой кухни, а также будут звучать мелодии и песни военных лет. Вечером небо над Барнаулом озарят вспышки праздничных фейерверков. Подробнее обо всех перечисленных мероприятиях вы можете почитать здесь: Как будут праздновать День Победы 2019 в Барнауле. Инфографика
Куда сходить в Барнауле 10 мая?
В Государственном художественном музее Алтайского края будет работать нашумевшая выставка эксклюзивных цифровых художественных репродукций "Клод Моне. Век импрессионизма". В экспозиции представлены пятьдесят репродукций картин самых известных художников – импрессионистов Монмартра XIX века – Клода Моне, Камиля Писсарро, Эдгара Дега, Пьера-Огюста Ренуара, Поля Гогена и нидерландского художника-постимпрессиониста Ван Гога.
В 16:00 в Нагорном парке начнется историческая экскурсия, во время которой все пришедшие узнают много интересных и загадочных историй о жизни города и горожан: почему старались обходить стороной один из корпусов барнаульского завода, почему Барнаул является серебряным городом и где одевались барнаульские дамы в XVIII веке. Сбор у подъема лестницы на Нагорный парк. Прогулка продлится 1,5 часа.
Театр драмы представит комедию "За двумя зайцами" (12+). Главная героиня спектакля Проня мечтает, чтобы было как у "лучших" образчиков светской тусовки конца XIX века: учиться в "пенционе", любить не галушки да пироги, а "пельцины и нанасы", и уж если замуж, то обязательно за первого кавалера города. Начало в 17:30.
В этот день хоккейные болельщики смогут посмотреть на большом экране первую игру России с Норвегией на Чемпионате мира по хоккею – 2019. Начало в 21:15 на парковке ТРЦ "Арена".
Жуткие и интересные истории расскажут горожанам на экскурсии "Легенды старого города". Барнаульцам покажут знакомые и неприметные места, где творилась история. Начало в 18:00.
В барнаульском планетарии в этот день покажут мультимедийную полнокупольную программу "Гришка-космонавт" (6+). Присутствующих познакомят с созвездиями на экскурсии по звездному небу, узнают про невесомость в космосе, про то, как космонавты живут и работают на околоземной орбите и про то, какие удивительные условия на Луне и на малых планетах Солнечной системы. Начало в 11:00.
А в 13:00 здесь начнется программа "Удивительное путешествие по солнечной системе" (12+), где барнаульцам расскажут, есть ли жизнь на Марсе, почему Венера самая горячая планета и что происходит на окраинах Солнечной системы.
В театре драмы в этот день покажут комедию "Феномены" (12+). Начало в 17:30. А в Молодежном театре Алтая представят лирическую драму "Валентин и Валентина" (12+). Этот спектакль о любви двух молодых людей, которой предстоит выдержать испытание не разлукой, не войной, а… заботой родных и близких.
В барнаульской галерее "Республика ИЗО" будет работать совместная выставка барнаульских художниц Василины Ивановой и Варвары Весны "Изнутри".
"…Выставка "Изнутри" – это личное. Личные переживания и чувства. Радость и боль. Взгляд изнутри на наш общий мир. Часть пазла, которую мы вносим в общую картину этого мира. Одновременно являясь и объектом наблюдения, и наблюдателем, мы живем и пишем", – рассказывают художницы.
В филармонии в этот день покажут интерактивный спектакль "Сказки светлого леса" (6+). Музыка-Слово-Песок. Вот такое сочетание предлагает инструментальная капелла "КамерАнс" совместно с барнаульской писательницей Ириной Цхай и художницей песочной анимации Ириной Казанцевой. Ирина Казанцева – участница различных фестивалей и победительница международных конкурсов песочной анимации – очень ярко, талантливо изображает действующих персонажей. А объединит их творчество музыка Моцарта. Начало в 11:00 и в 13:30.
В этот день болельщики вновь смогут посмотреть хоккейный матч на большом экране на парковке ТРЦ "Арена". На льду сойдутся сборная России и Австрии. Начало в 17:15.
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