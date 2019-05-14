С началом кризиса цены на обувь выросли в два-три раза. И во столько же раз, кажется, снизился уровень качества. На таком фоне особенно обидно, когда дорогая пара портится не из-за брака, а по причине неправильного подбора: для летней обуви это целая проблема. Как найти приличную пару, правильно подобрать по размеру, чтобы обувь прослужила максимально долго? Об этом ИА "Амител" рассказала руководитель департамента экономического развития Алтайской торгово-промышленной палаты (АлтТПП) Юлия Пономарева.

Неправильно подобрал – претензии не принимаются

Именно при покупке босоножек, сандалий и других разновидностей открытой обуви покупатели чаще всего допускают ошибки с подбором.

Первая ошибка: неверная длина. Актуально для обуви, в которой заднюю часть стопы удерживает ремешок, хлястик или их подобие. Пятка не должна выступать за пределы подошвы, иначе детали, ведущие от ремешка к подошве, могут испортиться из-за чрезмерного натяжения. Если детали намертво соединены с подошвой, они деформируются или даже потрескаются. Если соединение с подошвой слабенькое, детали оторвутся. И вы уже не вправе предъявлять претензии продавцу, поскольку к дефекту привел неправильный подбор пары.

Вторая ошибка: не той ширины и полноты. Актуально для обуви, при изготовлении верха которой использовались резинки. Ее сейчас особенно много. С одной стороны, резинки мягко фиксируют стопу. С другой, они дешевле кожаных деталей, стоимость обуви, соответственно, ниже. Два существенных плюса. А минус же заключается в том, что наличие резинок некоторые воспринимают как возможность подобрать обувь, которая несколько меньше стопы по ширине и полноте. Вроде как резинка для этого и придумана, заблуждаются покупатели. Эта ошибка приводит к тому, что резинки трескаются или отрываются от подошвы. Опять же вся ответственность в этом случае лежит на покупателе. Доказать, что продавец вас ввел в заблуждение, будет сложно.

Нависание над гранью следа

Среди обуви с открытой пяткой распространен производственный дефект "нависание над гранью следа". Это когда внутренняя стелька больше основной стельки на какое-то количество миллиметров. И если вы в закрытой обуви этого дефекта не заметите, потому что нагрузка на верхние детали обуви распределяется равномерно, то в обуви с открытой пяткой из-за сильного натяжения назад кожа этих деталей может рваться. Внутренняя стелька будет перерезать их изнутри.

При тонкой подошве возникнет еще одна проблема – стелька будет тереться об асфальт и портиться.

Чтобы ноги не меняли цвет

Порой сланцы изготавливают из материалов, которые легко истираются при соприкосновении со стопой. Они даже не красятся, а именно истираются. И ваша стопа становится того же цвета, что и сланцы.

Этот дефект относится к производственным. Возвращайте такую обувь. Кстати, проверить ее можно еще до покупки, потерев по ней влажной салфеткой. Аналогичным образом проверяйте на схождение красителя материалы, которыми выстелена внутренняя и верхняя часть закрытой обуви. Они не должны краситься. Совет особенно актуален для летней обуви, когда ноги могут сильно потеть.

Больная тема у кроссовок

Покупая кроссовки, обращайте внимание на материал подкладки на задниках. Если он будет из тонкого рыхлого полиэстера, ткань быстро протрется. Далее дырка образуется в поролоне. И ваши пятки будут сбиваться в кровь из-за трения о грубую пластмассу.

Проблема невероятно распространенная, в том числе среди дорогих торговых марок. Поэтому тщательно осматривайте задники. Чем более плотной, гладкой и даже скользкой на ощупь будет ткань, тем дольше она прослужит.

Задники быстро протерлись? Скорее возвращайте обувь. И лучше, чтобы в целом степень износа была низкая. Тогда больше шансов доказать, что виной не ваша неаккуратность при носке, а именно плохое качество материала. Если магазин будет спорить о причинах появления недостатка, отправляйтесь на независимую экспертизу. В случае если правда окажется на вашей стороне, магазин будет обязан вернуть вам средства, затраченные на ее проведение.

Кроме того, обращайте внимание и на другие части подкладки в обуви. Иногда производители выстилают внутреннюю поверхность нетканым материалом, который по своему виду напоминает флизелин или одноразовые кухонные полотенца. Он тоже, зачастую, низкого качества и быстро выходит из строя.

Вопросы к коже

Треснула кожа, хотя вы обувь носили совсем мало? Скорее всего, вам продали пару из прессованной кожи, иными словами, сделанной из кожаных опилок. Возвращайте ее в магазин.

Не покупайте обувь из тонкой кожи, перчаточной. Она мигом портится – сильнее мнется, подвержена истиранию. Очередной грешок, актуальный для нынешнего времени, – производители один полупарок могут сделать из нормальной кожи, другой – из тонкой. Или они используют кожу разного качества в разных частях одного изделия. Тщательно следите за этими моментами во время выбора.