Расчет оплаты за отопление в многоквартирном доме может измениться в ближайшее время. Госдума приняла в первом чтении поправки в Жилищный кодекс РФ. Что именно планируют изменить депутаты, – в материале Amic.ru.
Порядок расчета за отопление решили пересмотреть после того, как Конституционный суд РФ вынес постановление по жалобе россиянина Сергея Деминца, который безуспешно добивался, чтобы управляющая компания при расчете платы за отопление учитывала показания индивидуального прибора учета, установленного в его квартире.
При вводе дома в эксплуатацию он был оборудован общедомовым и индивидуальными приборами учета, позже некоторые жильцы демонтировали индивидуальные счетчики, и УК стала начислять плату по общедомовому прибору учета, раскидывая плату на всех жильцов квартир, в том числе и на тех, у кого остались индивидуальные счетчики.
Коммунальные расходы мужчины выросли, и он был вынужден обратиться в суд с требованием проверить конституционность ч. 1 ст. 157 Жилищного кодекса РФ и п. 42 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов.
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