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Как будем по-новому платить за отопление в домах с индивидуальными счетчиками

, ИА "Амител"
Рассказываем, какие изменения в порядке расчета рассмотрели в Госдуме
Фото: karat-npo.com

Фото: karat-npo.com


Расчет оплаты за отопление в многоквартирном доме может измениться в ближайшее время. Госдума приняла в первом чтении поправки в Жилищный кодекс РФ. Что именно планируют изменить депутаты, – в материале Amic.ru.

1
Почему решили пересмотреть порядок расчета за отопление?

Порядок расчета за отопление решили пересмотреть после того, как Конституционный суд РФ вынес постановление по жалобе россиянина Сергея Деминца, который безуспешно добивался, чтобы управляющая компания при расчете платы за отопление учитывала показания индивидуального прибора учета, установленного в его квартире.

При вводе дома в эксплуатацию он был оборудован общедомовым и индивидуальными приборами учета, позже некоторые жильцы демонтировали индивидуальные счетчики, и УК стала начислять плату по общедомовому прибору учета, раскидывая плату на всех жильцов квартир, в том числе и на тех, у кого остались индивидуальные счетчики.

Коммунальные расходы мужчины выросли, и он был вынужден обратиться в суд с требованием проверить конституционность ч. 1 ст. 157 Жилищного кодекса РФ и п. 42 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов.

2
В чем была проблема?
В пояснительной записке к законопроекту о внесении изменений в статью 157 Жилищного кодекса РФ уточняется, что при расчете размера платы за отопление, исходя из объема услуги, определяемого по показаниям приборов учета, отсутствовало разделение значений общедомовых и индивидуальных приборов учета. В отдельных случаях это позволяло не учитывать показания индивидуальных приборов учета. 
3
Как предлагают решить проблему?
В законопроекте уточняется порядок расчета. Так, в Жилищном кодексе предлагается закрепить следующее правило: в многоквартирном доме, где есть общедомовой и индивидуальные приборы учета, "расчет размера платы за коммунальную услугу по отоплению должен осуществляться на основании указанных приборов учета".
Автор:
Анна Маковеева корреспондент

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