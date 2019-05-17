Российские исследователи предложили ввести ограничения скорости для автомобилей на шипованной резине в зимний период. Почему возникла такая необходимость и чего пытаются достигнуть, разбирался Amic.ru.
По мнению исследователей, износ дорожного покрытия пропорционален скорости авто. "После 70-80 км/ч износ увеличивается значительно. В связи с этим, если мы ограничим скорость, то это приведет не только к уменьшению износа дорожного покрытия, но и к повышению безопасности движения", – пояснил Лушников.
Кроме того, он считает, что вторым положительным изменением, которого получится достичь, будет снижение негативного влияния автотранспорта на экологию.
Анализ данных автоматических станций контроля загрязнения воздуха в Москве с 2013 по 2015 год показал, что самая высокая концентрация взвешенных частиц (смесь мельчайших твердых и жидких частиц, которые образовались при разрушении дорожного покрытия) в атмосфере совпадает по времени с сезонной сменой шин.
Чем больше автомобилей на "шиповке" передвигается по дорогам, тем сильнее загрязняется атмосфера. Вблизи автомагистралей, по которым автомобили ездят быстрее, вредных веществ в воздухе больше, говорится в тексте работы.
Исследователи подчеркивают, что вредные вещества, которые появляются в результате использования шипованной резины, могут привести к развитию сердечно-сосудистых и аллергических заболеваний.
Согласно техническому регламенту таможенного союза о безопасности колесных транспортных средств и ПДД:
– запрещено использовать летние шины в зимний период, с декабря по февраль;
– минимальная глубина протектора покрышки должна составлять 4 мм;
– соответствующая маркировка должна быть нанесена на шины – фигура, представляющая собой трехпиковую вершину с изображенной по центру снежинкой и ее буквенное обозначение – М&S, M+S или М S;
– отсутствие видимых нарушений и повреждений покрышки;
– отсутствие трещин в дисках даже при полном соответствии самой шины всем требованиям;
– отсутствие на дисках болтов или гаек;
– запрещена установка на одной оси автомобиля зимних шин, отличающихся по рисунку, своей конструкции, модели или типу, степени износа.
Допускается использование как покрышки "липучка", так и классических шипов в зимней период. А за использование летних шин в зимний период автолюбитель может быть наказан штрафом 500 рублей. Запрещено использовать шипованную резину в летний период (июнь, июль, август).
Международный новостной портал Delfi сообщил, что на данный момент от шипованной резины уже отказались Германия, Нидерланды, Польша, Румыния, Сербия, Словакия, Чехия и ряд стран с теплым климатом. В некоторых регионах в автомобиле обязательно должны храниться цепи противоскольжения, на случай опасного участка дороги.
В большинстве стран скорость автомобилей на шипованной резине снижена:
– В Австрии шипованные покрышки разрешены только для транспортных средств, вес которых не превышает 3,5 тонны, с ограничением скорости 100 км/ч на автобанах и 80 км/ч на других дорогах.
– В Италии следует помнить об ограничениях скорости — 90 км/ч за городом и 50 км/ч в черте города при движении на шипах.
– Финны передвигаются на "шиповке" с ограничением скорости до 100 км/ч на автомагистралях и 80 км/ч на других дорогах с 1 ноября до 31 марта.
– Во Франции менять резину на зимнюю необязательно, но в случае ДТП летняя резина будет играть важную роль при распределении материального ущерба. Скорость на шипах также ограничена до 50 км/ч в населенном пункте и 90 км/ч за пределами.
– В Швейцарии зимние покрышки также не обязательны. В случае аварии вина может лечь на водителя с летней резиной, если при использовании зимней инцидента можно было избежать. На большинстве автобанов шипованная резина запрещена. При их наличии действует ограничение скорости – 50 км/ч в черте города и 80 км/ч за его пределами.
В ходе анонимного опроса, мнения жителей краевой столицы по поводу возможных изменений разделились:
– Константин, 29 лет, стаж вождения 10 лет: "Связи между шипованной резиной и разбитыми дорогами я не вижу. Не верю, что шипы могут образовать огромные ямы".
– Андрей, 40 лет, стаж вождения 17 лет: "Зимой автомобили и так едут в городе достаточно медленно. Ограничить скорость ниже 60 км/ч – это повод больше штрафовать население".
– Жанна, 52 года, стаж вождения 9 лет: "Можно снизить скорость за городом, во избежание страшных аварий. Но в том, что воздух будет чище, я сомневаюсь. У меня все шипы в покрышках на месте и в атмосфере они не растворяются".
– Сергей, 54 года, стаж вождения 27 лет: "Можно снизить скорость в населенном пункте, а по трассе двигаться быстро. Междугородние перевозки должны быть оперативными".
– Александра, 24 года, стаж вождения 5 лет: "Зимой можно безопасно передвигаться на "липучке". "Шиповку" никогда не использовала".
Комментарии
Уже не знают, как еще оправдать некачественные дороги. Деньги разворуют, асфальт в лужи уложат, а потом у них шипы виноваты!
У плохого танцора.., вот и у дорожников - виноваты водители.
Во всем виноваты шипы
Не Путин?
было же видео где министр казахстана назарбаеву(вроде)докладывал что шипы виноваты и они стирают дорогу и его вродебы(министра) выгнали за такие доводы
Странно, что асфальту положенному в Советское время шипы не помеха!!!
Ограничение по скорости всем или только с шипами? Кто и как будет контролировать?