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Во всем виноваты шипы: почему в России хотят зимой ограничить скорость авто

, ИА "Амител"
Как повлияет снижение скорости автомобилей на дороги и экологию

Российские исследователи предложили ввести ограничения скорости для автомобилей на шипованной резине в зимний период. Почему возникла такая необходимость и чего пытаются достигнуть, разбирался Amic.ru.

1
Чем помешала шипованная резина?
Шипованная резина уничтожает дорожное покрытие. К такому выводу пришли в Российском дорожном научно-исследовательском институте. Снижение скорости автомобилей в зимний период, по мнению ученых, должно защитить дорожное полотно от износа. В некоторых регионах России зима продолжается по полгода. В целях безопасности, большинство автовладельцев передвигаются на шипованной резине, чтобы сократить тормозной путь. В итоге износ дорожного покрытия увеличивается. Об этом RT рассказал исследователь, заведующий кафедрой "Автомобильные дороги, аэродромы, основания и фундаменты" Российского университета транспорта (МИИТ) Николай Лушников.
2
Зачем снижать скорость?

По мнению исследователей, износ дорожного покрытия пропорционален скорости авто. "После 70-80 км/ч износ увеличивается значительно. В связи с этим, если мы ограничим скорость, то это приведет не только к уменьшению износа дорожного покрытия, но и к повышению безопасности движения", – пояснил Лушников.

Кроме того, он считает, что вторым положительным изменением, которого получится достичь, будет снижение негативного влияния автотранспорта на экологию.

3
А экология тут причем?

Анализ данных автоматических станций контроля загрязнения воздуха в Москве с 2013 по 2015 год показал, что самая высокая концентрация взвешенных частиц (смесь мельчайших твердых и жидких частиц, которые образовались при разрушении дорожного покрытия) в атмосфере совпадает по времени с сезонной сменой шин.

Чем больше автомобилей на "шиповке" передвигается по дорогам, тем сильнее загрязняется атмосфера. Вблизи автомагистралей, по которым автомобили ездят быстрее, вредных веществ в воздухе больше, говорится в тексте работы.

Исследователи подчеркивают, что вредные вещества, которые появляются в результате использования шипованной резины, могут привести к развитию сердечно-сосудистых и аллергических заболеваний.

4
На сколько хотят снизить скорость движения?
Как выяснилось, эксперты еще сами с этим не определились. "Пока мы не можем сказать, на сколько именно нужно снизить скорость, для этого потребуется дополнительное исследование. Но такая мера уже распространена в зарубежных странах и признана успешной", – отметил Николай Лушников.
5
Какие требования к зимней резине действуют в России сейчас?

Согласно техническому регламенту таможенного союза о безопасности колесных транспортных средств и ПДД:

– запрещено использовать летние шины в зимний период, с декабря по февраль;

– минимальная глубина протектора покрышки должна составлять 4 мм;

– соответствующая маркировка должна быть нанесена на шины – фигура, представляющая собой трехпиковую вершину с изображенной по центру снежинкой и ее буквенное обозначение – М&S, M+S или М S;

– отсутствие видимых нарушений и повреждений покрышки;

– отсутствие трещин в дисках даже при полном соответствии самой шины всем требованиям;

– отсутствие на дисках болтов или гаек;

– запрещена установка на одной оси автомобиля зимних шин, отличающихся по рисунку, своей конструкции, модели или типу, степени износа.

Допускается использование как покрышки "липучка", так и классических шипов в зимней период. А за использование летних шин в зимний период автолюбитель может быть наказан штрафом 500 рублей. Запрещено использовать шипованную резину в летний период (июнь, июль, август).

6
А как за границей относятся к "шиповке"?

Международный новостной портал Delfi сообщил, что на данный момент от шипованной резины уже отказались Германия, Нидерланды, Польша, Румыния, Сербия, Словакия, Чехия и ряд стран с теплым климатом. В некоторых регионах в автомобиле обязательно должны храниться цепи противоскольжения, на случай опасного участка дороги.

В большинстве стран скорость автомобилей на шипованной резине снижена:

– В Австрии шипованные покрышки разрешены только для транспортных средств, вес которых не превышает 3,5 тонны, с ограничением скорости 100 км/ч на автобанах и 80 км/ч на других дорогах.

– В Италии следует помнить об ограничениях скорости — 90 км/ч за городом и 50 км/ч в черте города при движении на шипах.

– Финны передвигаются на "шиповке" с ограничением скорости до 100 км/ч на автомагистралях и 80 км/ч на других дорогах с 1 ноября до 31 марта.

– Во Франции менять резину на зимнюю необязательно, но в случае ДТП летняя резина будет играть важную роль при распределении материального ущерба. Скорость на шипах также ограничена до 50 км/ч в населенном пункте и 90 км/ч за пределами.

– В Швейцарии зимние покрышки также не обязательны. В случае аварии вина может лечь на водителя с летней резиной, если при использовании зимней инцидента можно было избежать. На большинстве автобанов шипованная резина запрещена. При их наличии действует ограничение скорости – 50 км/ч в черте города и 80 км/ч за его пределами.

7
Что думают барнаульцы о возможных переменах?

В ходе анонимного опроса, мнения жителей краевой столицы по поводу возможных изменений разделились:

– Константин, 29 лет, стаж вождения 10 лет: "Связи между шипованной резиной и разбитыми дорогами я не вижу. Не верю, что шипы могут образовать огромные ямы".

– Андрей, 40 лет, стаж вождения 17 лет: "Зимой автомобили и так едут в городе достаточно медленно. Ограничить скорость ниже 60 км/ч – это повод больше штрафовать население".

– Жанна, 52 года, стаж вождения 9 лет: "Можно снизить скорость за городом, во избежание страшных аварий. Но в том, что воздух будет чище, я сомневаюсь. У меня все шипы в покрышках на месте и в атмосфере они не растворяются".

– Сергей, 54 года, стаж вождения 27 лет: "Можно снизить скорость в населенном пункте, а по трассе двигаться быстро. Междугородние перевозки должны быть оперативными".

– Александра, 24 года, стаж вождения 5 лет: "Зимой можно безопасно передвигаться на "липучке". "Шиповку" никогда не использовала".

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Автор:
Роман Поздняков корреспондент

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Комментарии

17.05.2019 12:30
- гость -

Уже не знают, как еще оправдать некачественные дороги. Деньги разворуют, асфальт в лужи уложат, а потом у них шипы виноваты!

0  0
17.05.2019 12:47
- гость -

У плохого танцора.., вот и у дорожников - виноваты водители.

0  0
17.05.2019 12:48
гость

Во всем виноваты шипы

Не Путин?

0  0
17.05.2019 12:55
- гость -

было же видео где министр казахстана назарбаеву(вроде)докладывал что шипы виноваты и они стирают дорогу и его вродебы(министра) выгнали за такие доводы

0  0
17.05.2019 13:11
- гость -

Странно, что асфальту положенному в Советское время шипы не помеха!!!

0  0
17.05.2019 13:32
- гость -

Ограничение по скорости всем или только с шипами? Кто и как будет контролировать?

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