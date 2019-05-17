17 мая в мире отмечают день рождения Интернета. Помимо всего полезного, что дает человечеству всемирная паутина, с ней связано и множество рисков. Как и в реальности, в виртуальном мире происходят преступления и махинации. Чтобы не стать жертвой киберпреступников, нужно соблюдать определенные правила поведения. О них сегодня напоминает Центр цифровой экспертизы Роскачества.

Правило № 1: Резервное копирование

Резервное копирование данных в современных условиях просто необходимо. Не секрет, что смартфоны и ПК имеют свойство выходить из строя, а вместе с ними пользователь утрачивает данные, которые на них хранятся. Уберечь от потери поможет копия данных, которые вы храните на другом устройстве. К тому же копия системного раздела, с помощью "бэкапа" поможет легко восстановить работу компьютера после сбоя. Ну и, конечно, не забывайте о возможных хакерских атаках.

Резервную копию можно сделать на любой носитель – флешку, внешний жесткий диск или облачное хранилище.

Правило №2: Антивирусные программы

Во всемирной сети легко "словить" вредоносный вирус, который способен причинить большой ущерб. Практически каждый либо сталкивался, либо слышал от своих знакомых о вирусах, которые шифруют всю информацию на компьютере, а после требуют перевести злоумышленникам деньги за расшифровку. Антивирусные программы помогут защитить ваш компьютер и ваши персональные данные.

Правило №3: Цифровая гигиена

Каждый знает, что перед едой нужно вымыть руки – эта гигиеническая мера убережет ваше здоровье. Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов советует соблюдать в интернете цифровую гигиену. А именно: