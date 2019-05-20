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Шифр, "база" и китайский язык: как изменились правила сдачи ЕГЭ в 2019 году

, ИА "Амител"
Рассказываем, с какими нововведениями столкнутся выпускники этого года
Фото: activityedu.ru

Фото: activityedu.ru


Основной период Единого Госэкзамена стартует в России 27 мая. Выпускникам школ предстоит сдать математику, русский язык и предметы по выбору (они необходимы в первую очередь тем, кто желает продолжить обучение в вузе). О том, как изменились правила сдачи ЕГЭ в 2019 году, – в материале Amic.ru.

1
Что такое ЕГЭ?
ЕГЭ расшифровывается как Единый госэкзамен. Это форма государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования. Выпускники 11-х классов по всей стране сдают по единым контрольным измерительным материалам, представляющим собой комплекс стандартизированных заданий и спецбланки для оформления ответов. Также ЕГЭ могут сдавать выпускники прошлых лет (лица со средним общим образованием) и обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального образования.
2
Какое расписание сдачи ЕГЭ в 2019 году?

ЕГЭ в 2019 году проходит в три этапа. Первый – предварительный – проводился с 20 марта по 10 апреля. Основной этап сдачи стартует 27 мая и завершится 1 июля 2019 года. Резервный (дополнительный) этап пройдет в сентябре (с 03.09 по 20.09). Для каждого этапа также закладываются резервные дни.

В основной период ЕГЭ предметы сдают в следующем порядке:

27 мая

пн

география, литература

29 мая

ср

математика (база и профиль)

31 мая

пт

история, химия

3 июня

пн

русский язык 

5 июня

ср

иностранные языки (письменно), физика

7 июня

пт

иностранные языки (устно)

8 июня

сб

иностранные языки (устно)

10 июня

пн

обществознание

13 июня

чт

биология, информатика 
3
Как изменятся правила сдачи ЕГЭ в 2019 году?

В 2019 году правила ЕГЭ претерпели несколько изменений. Вот наиболее значимые из них.

Зашифрованные файлы

В 2019 году в восьми регионах России (в Мордовии, Тыве, Ивановской, Ленинградской, Московской, Смоленской, Тверской и Ярославской областях) изменится процедура сдачи ЕГЭ. Эти регионы получат по защищенным интернет-каналам экзаменационные работы в виде зашифрованных файлов. После этого экзаменаторам передадут ключи к шифру, и задания распечатают прямо на глазах школьников. После завершения экзамена выпускники увидят, как их работы будут сканировать. Об этом "Известиям" рассказал заместитель руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев. Сообщается, что позже эту практику распространят на все регионы.

Или база, или профиль

В 2019 году запретили сдавать математику сразу по двум уровням: базовому или профильному. Нужно выбрать только один вариант.

По словам Анзора Музаева, изначально большинство экспертов склонялось к тому, чтобы дать школьникам право выбора только базового или только профильного экзамена по математике. Но прислушиваясь к противоположному мнению, российским школьникам разрешили выбирать оба эти варианта.

В итоге, по словам Музаева, "практически 100% выпускников выбирали оба предмета "на всякий случай", однако второй экзамен не посещали. Пункты сдачи были наполовину пусты". В 2019 году профильную математику в России выбрали 407 тысяч человек, базовую – 316 тысяч.

По словам эксперта, если профильный уровень окажется слишком сложным для выпускника, он сможет сдать базовый уровень в резервные дни.

Китайский язык

ЕГЭ по китайскому языку впервые будут массово сдавать российские школьники в 2019 году. До этого они могли выбрать четыре иностранных языка: английский, немецкий, французский и испанский.

Письменный экзамен будет состоять из четырех разделов: "аудирование", "чтение", "грамматика, лексика и иероглифика", "письмо". Для того чтобы сдать устную часть, нужно будет описать одну из предложенных фотографий.

Однако только в следующем году с 1 октября вузы начнут засчитывать ЕГЭ по китайскому как сдачу иностранного языка.

Автор:
Анна Маковеева корреспондент

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