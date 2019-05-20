Как изменятся правила сдачи ЕГЭ в 2019 году?

В 2019 году правила ЕГЭ претерпели несколько изменений. Вот наиболее значимые из них.

Зашифрованные файлы

В 2019 году в восьми регионах России (в Мордовии, Тыве, Ивановской, Ленинградской, Московской, Смоленской, Тверской и Ярославской областях) изменится процедура сдачи ЕГЭ. Эти регионы получат по защищенным интернет-каналам экзаменационные работы в виде зашифрованных файлов. После этого экзаменаторам передадут ключи к шифру, и задания распечатают прямо на глазах школьников. После завершения экзамена выпускники увидят, как их работы будут сканировать. Об этом "Известиям" рассказал заместитель руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев. Сообщается, что позже эту практику распространят на все регионы.

Или база, или профиль

В 2019 году запретили сдавать математику сразу по двум уровням: базовому или профильному. Нужно выбрать только один вариант.

По словам Анзора Музаева, изначально большинство экспертов склонялось к тому, чтобы дать школьникам право выбора только базового или только профильного экзамена по математике. Но прислушиваясь к противоположному мнению, российским школьникам разрешили выбирать оба эти варианта.

В итоге, по словам Музаева, "практически 100% выпускников выбирали оба предмета "на всякий случай", однако второй экзамен не посещали. Пункты сдачи были наполовину пусты". В 2019 году профильную математику в России выбрали 407 тысяч человек, базовую – 316 тысяч.

По словам эксперта, если профильный уровень окажется слишком сложным для выпускника, он сможет сдать базовый уровень в резервные дни.

Китайский язык

ЕГЭ по китайскому языку впервые будут массово сдавать российские школьники в 2019 году. До этого они могли выбрать четыре иностранных языка: английский, немецкий, французский и испанский.

Письменный экзамен будет состоять из четырех разделов: "аудирование", "чтение", "грамматика, лексика и иероглифика", "письмо". Для того чтобы сдать устную часть, нужно будет описать одну из предложенных фотографий.

Однако только в следующем году с 1 октября вузы начнут засчитывать ЕГЭ по китайскому как сдачу иностранного языка.