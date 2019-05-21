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Хорошее дело браком не назовут: что нельзя делать, если купили обувь с дефектом

, ИА "Амител"
Если вы самостоятельно ремонтируете обувь, вам будет сложнее отстоять свои права

Обувной брак, к сожалению, в последнее время встречается часто. Особенно обидно, что столкнуться с браком можно, приобретя как дешевую, так и дорогую обувь. Цена сегодня не равнозначна качеству. И хотя законы защищают потребителя от недобросовестных производителей и продавцов, мало кто знает, каким образом он может отстоять свои права, если вдруг приобретенная пара обуви оказалась с браком. В рубрике "Вредный потребитель" Amic.ru рассказывает, в какие сроки покупатель вправе предъявлять претензии по качеству обуви и сколько времени на самом деле действует гарантия. Разобраться в тонкостях помогает директор департамента экономического развития Алтайской торгово-промышленной палаты Юлия Пономарева.

Два года, а не 14 дней

"Купили детские кроссовки, относили 14 дней нормально, а на 16-й подошва отклеилась. В магазине нам сказали, что гарантия была 14 дней и "ваш поезд ушел". Это законно?" – спрашивает читатель Amic.ru.

"На самом деле, предъявлять претензии вы можете в течение двух лет. Об этом гласит ст. 19 закона "О защите прав потребителей", – отвечает Юлия Пономарева.

А та самая "гарантия", которую устанавливает продавец или магазин, означает только то, что если в период этого гарантийного срока у обуви проявились какие-то недостатки, независимая экспертиза (если продавец сочтет, что виной не производственный дефект, а эксплуатационный) будет проводиться за счет магазина. После истечения гарантийного срока экспертизу будете заказывать и оплачивать вы. Докажете свою правоту – вам вернут деньги за обувь и экспертизу.

Кстати, помимо возврата обуви, согласно ст. 18 одноименного закона, вы можете требовать возмещения части стоимости (скидку), проведения ремонта за счет продавца, замены на аналогичный товар.

Наличие чека и коробки не обязательно

Независимая экспертиза проводится за пределами магазина, экспертным учреждением. Иногда в обувных магазинах говорят, что их товаровед сам проведет экспертизу. Но результаты подобных экспертиз очень часто являются некорректными. При споре между покупателем и продавцом нужно заказывать именно независимую экспертизу. На ней вправе присутствовать и покупатель, и представитель магазина. Недостаток проявился в течение гарантийного срока – в претензии просите о том, чтобы магазин известил вас о времени и месте проведения независимой экспертизы. Также лучше извещать об этом же магазин, если вы сами заказываете экспертизу после выхода гарантийного срока.

Ответ читателю по кроссовкам: пишите претензию, заказывайте независимую экспертизу, извещайте о времени и месте проведения торговую организацию.

Оказать себе медвежью услугу

Если на вашей обуви, к примеру, из-за производственного дефекта начала отклеиваться подошва в районе носка, вы смирились с этим фактом, решили не возвращать обувь в магазин и самостоятельно починили, а потом у вас отвалился каблук, вы можете предъявлять претензии продавцу только по части каблука.

Основание: причину поломки каблука можно определить в связи с отсутствием вашего вмешательства. И при этом между приклейкой подошвы и поломкой каблука нет прямой взаимосвязи.

Но если вы приклеили подошву, она снова отклеивается и вы уже потом идете разбираться в магазин исключительно из-за отклейки подошвы, вам законно откажут в удовлетворении ваших требований.

Основание: ни товаровед магазина, ни сотрудник экспертного учреждения уже не смогут разобраться в причине дефекта из-за вашего вмешательства. Поэтому крепко подумайте, прежде чем ремонтировать пару с производственным дефектом. Лучше сразу делать возврат или просить починить обувь магазин, чем самому устранять недостатки.

Магазин починил – он и отвечает

Кроме того, неправильный самостоятельный ремонт может спровоцировать возникновение других существенных дефектов, которые вы по ошибке сочтете основанием для возврата. И если экспертиза установит между ними прямую взаимосвязь (допустим, кожа лопнула, потому что вы неправильно приклеили подошву), то вам откажут в удовлетворении претензии. Когда же магазин осуществляет ремонт, он несет за него полную ответственность. И тогда вы вправе предъявлять претензии. Поэтому требуйте у продавца выдать вам документ о проведении ремонта.

Можно ли корректировать обувь по ноге?

То же касается изменения свойств обуви. К примеру, вы ушили голяшку на зимних сапогах, а у вас они облезли, то есть сошел краситель. Ваши требования о возврате сапог сочтут законными, поскольку прямой взаимосвязи межу ушиванием голяшки и сходом красителя нет.

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Автор:
Татьяна Труфанова корреспондент

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