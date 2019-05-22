В конце мая 11-классники будут прощаться со школой. О том, когда прозвенит последний звонок для алтайских выпускников и какие традиции существуют, – в материале Amic.ru.
Последний звонок – праздник прощания со школой, который впервые отметили в 40-е годы XX века по инициативе заслуженного советского педагога Федора Брюховецкого, который является родоначальником и других школьных традиций – Дня знаний, первого звонка. Педагог уделял большое внимание воспитанию детей и придумывал различные способы сплотить школьников в коллектив.
Массовым праздником последний звонок стал только спустя три десятилетия, его с удовольствием отмечают и по сей день.
В 2019 году последний звонок для школьников Алтайского края прозвенит в субботу, 25 мая. Во всех школах пройдут торжественные линейки.
В этот день губернатор Алтайского края Виктор Томенко и министр образования Алтайского края Максим Костенко побывают на линейке в Алтайском краевом педагогическом лицее-интернате, а также в детском технопарке "Кванториум 22", где они встретятся с одаренным школьником Михаилом Лисовым.
Кроме того, губернатор поручил всем членам правительства последовать его примеру и посетить торжественные линейки в школах. "Если в крае не было такой традиции, то с этого года мы ее заводим", – сказал губернатор на аппаратном совещании 20 мая, пишет "К-24".
Отметим, что всего в 2019 году в Алтайском крае из школ выпустят 12,5 тысячи 11-классников.
За долгие годы традиции празднования последнего звонка почти не изменились, разве что традиционную советскую форму многие школьники сменили на официальный "белый верх, черный низ" или на установленную форму нового образца. В последнее время на линейках все реже можно увидеть и традиционные белые банты.
По-прежнему торжественная линейка начинается с поздравительных речей директора и учителей. Затем звенит символический последний звонок: выпускник берет на руки первоклассницу, которая звонит в колокольчик.
В некоторых школах одиннадцатиклассники выпускают в небо воздушные шары и обмениваются миниатюрными колокольчиками – символами праздника. Во многих школах выпускники все вместе высаживают дерево.
После торжественной линейки все выпускники отмечают праздник по-разному. Кто-то едет кататься всем классом на теплоходе, кто-то заказывает банкет, а некоторые отказываются от "излишеств" и просто жертвуют деньги на благотворительность.
Также к последнему звонку в классе принято готовить стенгазеты со старыми фотографиями или просто составлять фотоальбом, который будет приятно перелистать спустя годы.
Комментарии
Как как? В ближайших фонтанах принято отмечать
занудно требую запретить использование школьной формы советских времён на последнем звонке, ибо эти девочки в ней не ходили, а на последний звонок-здрасьте-напялили