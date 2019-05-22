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Когда будет последний звонок в Алтайском крае и как его принято отмечать

, ИА "Амител"
Рассказываем о том, когда стали проводить последний звонок впервые, и как его отмечают современные выпускники
Фото: rabotatam.ru

Фото: rabotatam.ru


В конце мая 11-классники будут прощаться со школой. О том, когда прозвенит последний звонок для алтайских выпускников и какие традиции существуют, – в материале Amic.ru.

1
Что за праздник последний звонок и когда его начали отмечать?

Последний звонок – праздник прощания со школой, который впервые отметили в 40-е годы XX века по инициативе заслуженного советского педагога Федора Брюховецкого, который является родоначальником и других школьных традиций – Дня знаний, первого звонка. Педагог уделял большое внимание воспитанию детей и придумывал различные способы сплотить школьников в коллектив.

Массовым праздником последний звонок стал только спустя три десятилетия, его с удовольствием отмечают и по сей день.

2
Когда будет последний звонок в Алтайском крае в 2019 году?

В 2019 году последний звонок для школьников Алтайского края прозвенит в субботу, 25 мая. Во всех школах пройдут торжественные линейки.

В этот день губернатор Алтайского края Виктор Томенко и министр образования Алтайского края Максим Костенко побывают на линейке в Алтайском краевом педагогическом лицее-интернате, а также в детском технопарке "Кванториум 22", где они встретятся с одаренным школьником Михаилом Лисовым.

Кроме того, губернатор поручил всем членам правительства последовать его примеру и посетить торжественные линейки в школах. "Если в крае не было такой традиции, то с этого года мы ее заводим", – сказал губернатор на аппаратном совещании 20 мая, пишет "К-24".

Отметим, что всего в 2019 году в Алтайском крае из школ выпустят 12,5 тысячи 11-классников.

3
Какие традиции есть для последнего звонка?

За долгие годы традиции празднования последнего звонка почти не изменились, разве что традиционную советскую форму многие школьники сменили на официальный "белый верх, черный низ" или на установленную форму нового образца. В последнее время на линейках все реже можно увидеть и традиционные белые банты.

По-прежнему торжественная линейка начинается с поздравительных речей директора и учителей. Затем звенит символический последний звонок: выпускник берет на руки первоклассницу, которая звонит в колокольчик.

В некоторых школах одиннадцатиклассники выпускают в небо воздушные шары и обмениваются миниатюрными колокольчиками – символами праздника. Во многих школах выпускники все вместе высаживают дерево.

После торжественной линейки все выпускники отмечают праздник по-разному. Кто-то едет кататься всем классом на теплоходе, кто-то заказывает банкет, а некоторые отказываются от "излишеств" и просто жертвуют деньги на благотворительность.

Также к последнему звонку в классе принято готовить стенгазеты со старыми фотографиями или просто составлять фотоальбом, который будет приятно перелистать спустя годы.

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Автор:
Анна Маковеева корреспондент

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Комментарии

22.05.2019 14:01
- гость -

Как как? В ближайших фонтанах принято отмечать

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22.05.2019 14:24
Зануда

занудно требую запретить использование школьной формы советских времён на последнем звонке, ибо эти девочки в ней не ходили, а на последний звонок-здрасьте-напялили

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