Что случилось с Вилли Токаревым

Известный певец-шансонье и композитор Вилли Токарев попал в реанимацию. Рассказываем, что известно о состоянии артиста на данный момент.
84-летний Вилли Токарев почувствовал себя плохо и обратился к врачам московской больницы. Однако после обследования певца сразу же госпитализировали. Вскоре его состояние резко ухудшилось и Токарева перевели в реанимацию, за его жизнь борются врачи, сообщает телеграм-канал Mash.
Комментариев о состоянии певца ни родственники, ни знакомые Токарева пока не давали.
Представитель артиста сообщила, что сама узнала о госпитализации Вилли Ивановича от журналистов и не владеет больше никакой информацией.
Вилли Токарев – легенда шансона. Его песни хорошо знают и любят в странах бывшего СССР и современной России, а также в Америке и других странах.
Родился 11 ноября 1934 года на хуторе Чернышёв (Шовгеновский район, Адыгейская АО). Родители дали мальчику имя Вилен, от инициалов "Владимир Ильич Ленин".
К двенадцати годам играл на народных струнных инструментах, а в четырнадцать лет стал сам сочинять мелодии. После армии Токарев получил музыкальное образование в Ленинграде и заявил о себе как о музыканте и авторе песен, которые быстро стали популярными.
Выступал в оркестре Анатолия Кролла, симфо-джазе Жанна Татляна, ансамбле Бориса Рычкова, аккомпанировавшем Гюли Чохели, Марку Бернесу в ленинградском мюзик-холле "Белые ночи". А также в самом звездном по тем временам ансамбле Александра Броневицкого "Дружба", где пел в вокальной группе с уникальной Эдитой Пьехой.
В 1974 Вилли переезжает в США, где через несколько лет упорной работы также заявляет о своем таланте. В течение 80-х годов Токарев стал легендой всех любителей русской песни в Америке, выступая в популярных ресторанах. Тогда Токарев записал 22 альбома, включая "Золото", состоящий сплошь из хитов.
Его гастрольный тур по Советскому Союзу в 1989 году был действительно звездным: 70 концертов с аншлагами в разных городах. То же повторилось и на следующий год. Тогда же вышел биопик-фильм о нем "Вот я стал богатый сэр и приехал в СССР". Неоднократно он удостаивался престижной премии "Шансон года", вручаемой на торжественной церемонии в Кремле, и других наград, орденов и дипломов.
В 2015-м году Токарев взял награду за победу в номинации "Шансон года" за песню "Небоскребы", в 2016-м – за песню "Журавли", а в 2017-м – за песню "А жизнь всегда прекрасна".
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Все заканчивается, сколько уже ушло, скоро и нас не будет.