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Симонов день: что нельзя делать в Именины Земли

, ИА "Амител"
Рассказываем о приметах и традициях народного и христианского праздника, который отмечают 23 мая
Считалось, что в Симонов день можно собирать лекарственные растения / Фото: 24doctor.info

Считалось, что в Симонов день можно собирать лекарственные растения / Фото: 24doctor.info


23 мая по народному славянскому календарю – Симонов день. Как и многие славянские праздники, Симонов день тесно связан с традициями христианства. О том, что за праздник Симонов день, как его еще называли и почему запрещали пахать в этот день, – в материале Amic.ru.

1
Что такое Симонов день?

Симонов день – народный праздник, который всегда отмечают в один и тот же день – 23 мая (10 мая по старому стилю). Праздник получил название в честь апостола Симона Кананита – одного из 12 учеников Иисуса Христа.

О Симоне Кананите известно немного: упоминания о нем в Евангелиях встречаются лишь несколько раз. Симона Кананита также называют Симоном Зилотом (с греч. – ревнитель, благочестивый человек, ревностно следующий иудейскому закону). Симон проповедовал учение Христа в Иудее, Грузии, Египте и Ливии. Умер мученической смертью – был заживо распилен пилой. Похоронен в г. Никопсии (ученые спорят, что город находился на территории нынешней Абхазии или Краснодарского края).

В православии память апостола Симона совершается именно 23 мая.

2
Какие народные традиции есть в Симонов день?

В народе Симонов день имеет разные названия. На Руси его называли Именины Земли, Именины Матери Сырой Земли, Симон-гулимон. На территории современной Украины и Белоруссии праздник именовали Царьград, Целаград, Сымон, Эразм, Апостал Зілот, в Полесье – Симоново золото.

Считалось, что в Симонов день Земля – именинница, она отдыхает так же, как и в Духов день (отмечается на 51-й день после Пасхи).

В этот день было принято собирать лекарственные травы, древесную кору и соцветия, выкапывать коренья. По поверьям, в Симонов день травы имеют чудодейственную силу. Существовала поговорка "На Зилота собирай зелье у болота".

Также в Симонов день авантюристы отправлялись на поиски клада, они считали, что между словами "Зилот" и "золото" есть связь, которая поможет им обогатиться.

3
Что нельзя делать в Симонов день?

Так как Симонов день еще называли Именинами Земли, в этот день не принято было заниматься земельными работами. Пахать землю считалось грехом. "На Симона Зилота земля – именинница: грех пахать", а вот сеять пшеницу – нет. Напротив, многие были уверены, что посевы, сделанные в Симонов день, будут крепкими и стойкими: "Сей пшеницу на Симона Зилота – родится, аки золото".

Также считалось, что в Симонов день всплывает обман и лживые клятвы.

4
Какие есть приметы в Симонов день?
  • До рассвета слышно пение птиц – к дождю.
  • Дождь в этот день сулит дождливое лето.
  • Вечером появились большие кучевые облака – к хорошей погоде на следующий день.
  • Утром пчелы весело и быстро летают – к погожему дню.
  • Березовые сережки лопаются – пора сеять хлеб.
  • Если босая нога в борозде терпит холод, то пора сеять пшеницу.
Автор:
Анна Маковеева корреспондент

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