Четверг, 23 Май, 15:02

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

В Алтайском крае хотят разрешить продажу алкоголя в магазинах до 23 часов. Как вы к этому относитесь?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 64,42
€ 71,84
Обь
173см -16

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Паводок-2019Опрессовка-2019АТР-2019
Вопрос дня



Почему пересмотрели итоги Евровидения-2019 и кто в результате победил

, ИА "Амител"
Рассказываем, как изменилась финальная таблица вокального конкурса
Победитель 2019 года – Дункан Лоуренс / Фото: m.123ru.net

Победитель 2019 года – Дункан Лоуренс / Фото: m.123ru.net


23 мая Европейский вещательный союз объявил о том, что результаты Евровидения-2019 года будут пересмотрены. Почему это произошло, как в итоге выглядит финальная таблица, и на каком месте Сергей Лазарев, – в материале Amic.ru.

1
Почему итоги Евровидения-2019 года пересмотрели?

64-й Международный песенный конкурс Евровидение в 2019 году, который проходил в Израиле, был омрачен серией скандалов. Сначала победитель – певец из Нидерландов Дункан Лоуренс был уличен в том, что спел песню 2017 года, тогда как по правилам конкурсант должен представить новую песню.

Видео, датированное 9 июня 2017 года, на котором Лоуренс исполняет конкурсную песню, появилось в сети сразу после объявления итогов. Однако организаторы все-таки не дисквалифицировали участника, сославшись на то, что это было лишь видео с репетиции, которую видели несколько десятков человек. Официально песню представили незадолго до конкурса.

Еще один скандал был связан с голосованием жюри Белоруссии. Белорусское жюри дисквалифицировали перед финалом за досрочное разглашение информации о голосовании в полуфинале. Было решено начислить каждому участнику его средний балл.

"Из-за человеческой ошибки был использован неточный средний результат. В знак уважения к артистам и членам ЕBU мы хотели бы скорректировать итоговые результаты в соответствии с правилами", – говорится в заявлении на официальном сайте Евровидения.

2
Кто победил в Евровидении-2019 после пересмотра результатов?

После пересчета Сергей Лазарев получил на один балл больше, но обойти лидеров ему все же не удалось, он остался третьим. Лоуренс Дункан из Нидерландов остался на первом месте, итальянец Махмуд удержал второе место.

Норвегия и Швеция, занявшие пятое и шестое места, поменялись местами, Белоруссия смогла обогнать Германию, а Северная Македония – Азербайджан.

Финальная таблица (The corrected result) после пересмотра результатов выглядит таким образом:

  1. Netherlands (498 points)

  2. Italy (472 points)

  3. Russia (370 points)

  4. Switzerland (364 points)

  5. Sweden (334 points)

  6. Norway (331 points)

  7. North Macedonia (305 points)

  8. Azerbaijan (302 points)

  9. Australia (284 points)

  10. Iceland (232 points)

  11. Czech Republic (157 points)

  12. Denmark (120 points)

  13. Cyprus (109 points)

  14. Malta (107 points)

  15. Slovenia (105 points)

  16. France (105 points)

  17. Albania (90 points)

  18. Serbia (89 points)

  19. San Marino (77 points)

  20. Estonia (76 points)

  21. Greece (74 points)

  22. Spain (54 points)

  23. Israel (35 points)

  24. Belarus (31 points)

  25. Germany (24 points)

  26. United Kingdom (11 points)

Автор:
Анна Маковеева корреспондент

Смотрите также
Смотрите также
Загрузка...
Партнёры

Комментарии

23.05.2019 14:23
- гость -

пофиг

0  0
23.05.2019 14:26
- гость -

Это кому-то интересно???

0  0
23.05.2019 14:26
барнаул

итальянец Махмуд ...

без комментариев )))

0  0
23.05.2019 14:34
- гость -

Если Лазарев с абсолютно никакой песней занял 3-е место, и в случае отсутствия русофобии вполне мог победить, что говорить об уровне этого конкурса.Впрочем то, что кроме АББА нет ни одного исполнителя. которого бы вывел сей конкурс на какую-либо серьёзную орбиту, говорит о его "уровне"ещё более красноречиво. В этой связи смешны тараканьи бега, устраиваемые вокруг евровидения каждый год.

0  0
Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< май 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31      
14:50
Идет большая вода: уровень Катуни на Алтае за сутки поднялся на три метра 1
14:34
Почти половина россиян выступили за равные права для ЛГБТ 9
14:25
Более 150 повреждений выявили на теплосетях в Барнауле по контуру ТЭЦ-3 0
14:12
Сбербанк стал владельцем НПЗ, 20% акций которого принадлежит однокурснику Путина 0
14:07
Почему пересмотрели итоги Евровидения-2019 и кто в результате победил 4
13:50
Правительству предложили потратить 44 млрд рублей на квантовые технологии 3
13:33
Туристов в Горном Алтае просят быть осторожнее во время паводка 0
13:21
Пенсионный фонд предложили переделать в публичную компанию 9
13:14
Официальное расписание ЕГЭ-2019, нововведения и советы от "стобалльников" 0
13:01
СМИ: собаки съели останки пропавшего мужчины в Алтайском крае 5
12:48
Девушка-водитель сбила школьницу в Горно-Алтайске 8
12:34
Клинические рекомендации для лечения рака разработали в России 1
12:24
"Добро, бро": развитие инфраструктуры добровольчества обсудят на Алтае 1
12:13
Разницу между мужским и женским вождением выяснили эксперты 11
12:03
Володин пообещал до сентября принять решение о льготном НДС на ягоды и фрукты 0
11:48
Повышение цен на жизненно важные лекарства обсудят в Госдуме 1
11:33
Стоимость льготного проезда в транспорте могут увеличить в Алтайском крае 3
11:22
Шварценеггер анонсировал выход официального трейлера нового "Терминатора" 3
11:13
ЦБ готовит иски против разорившихся негосударственных пенсионных фондов 5
11:02
Паводок в Алтайском крае: уровень воды в Катуни близится к критической отметке 4
10:49
Вернуть надбавки медработникам за вредные условия труда предложили в Госдуме 5
10:33
Концерт Басты в Барнауле перенесли из-за суда по "Карандин-Арене" 0
10:22
Алтайский шинный комбинат прекратил производство как юрлицо 2
10:11
Искать клад или пахать и сеять: что нельзя делать в Именины Земли 1
10:03
Учителей сельских школ предлагают освободить от взносов на капремонт 3
10:00
Бежим вместе: больше чем спортивное мероприятие от Сбербанка 0
09:48
Россию призвали покинуть Крым в ходе заседания глав генштабов НАТО 16
09:31
И приятно, и полезно: стартуют бесплатные тренировки под открытым небом 1
09:24
Наводнение в Горном Алтае: подмыты дороги, ограничен подъезд к селам 0
09:14
Большая тайна и молчаливая лояльность: как выбирают ректоров в АлтГУ и АГМУ 9
09:03
Монеты с союзниками во Второй мировой войне без СССР выпустили в США 51
09:02
За честную конкуренцию: зачем государству и бизнесу онлайн-кассы 10
08:52
Советник Трампа призвал "бросить вызов" российскому влиянию в Арктике 2
08:43
Екатеринбургская епархия раскритиковала опрос ВЦИОМ о храме 11
08:31
До 50%: "БЛИС" приглашает на распродажу 0
08:06
Названы лучшие рационализаторы "Алтайвагона" 0
08:00
Как построить крепкие и гармоничные отношения: уникальный тренинг в Барнауле 15
07:45
Двухэтажную квартиру с камином и библиотекой продают в Барнауле за 12 млн руб. 0
07:24
Как в Барнауле готовят к лету фонтаны и какие из них отремонтируют 3
07:03
Яркий акцент вашей кухни: где купить обеденный уголок 0
06:46
"Про нас забыли": как живут барнаульцы в домах, ожидающих сноса 19
06:23
Под напором непогоды: заморозки, ливни, грозы и град ударят по Алтайскому краю 0
06:01
Мед, хлеб или семечки: какие алтайские продукты знают и любят во Вьетнаме 0
05:52
Отдых в кафе закончился групповым изнасилованием в Барнауле 24
04:32
Названа возможная причина аварии автобуса с российскими туристами 1
03:02
В "Роскосмосе" объяснили закупку двух тысяч пиявок 0
02:34
Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса 0
01:55
Резкие колебания веса могут предвещать неизлечимую болезнь 0
00:59
Проходимый универсал: что известно о LADA Granta Cross 3
23:52
Рекордный рост промышленности за два года фиксируют в России 0

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", И.О. Главного редактора: Елена Лепезина.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.