Почему пересмотрели итоги Евровидения-2019 и кто в результате победил

23 мая Европейский вещательный союз объявил о том, что результаты Евровидения-2019 года будут пересмотрены. Почему это произошло, как в итоге выглядит финальная таблица, и на каком месте Сергей Лазарев, – в материале Amic.ru.
64-й Международный песенный конкурс Евровидение в 2019 году, который проходил в Израиле, был омрачен серией скандалов. Сначала победитель – певец из Нидерландов Дункан Лоуренс был уличен в том, что спел песню 2017 года, тогда как по правилам конкурсант должен представить новую песню.
Видео, датированное 9 июня 2017 года, на котором Лоуренс исполняет конкурсную песню, появилось в сети сразу после объявления итогов. Однако организаторы все-таки не дисквалифицировали участника, сославшись на то, что это было лишь видео с репетиции, которую видели несколько десятков человек. Официально песню представили незадолго до конкурса.
Еще один скандал был связан с голосованием жюри Белоруссии. Белорусское жюри дисквалифицировали перед финалом за досрочное разглашение информации о голосовании в полуфинале. Было решено начислить каждому участнику его средний балл.
"Из-за человеческой ошибки был использован неточный средний результат. В знак уважения к артистам и членам ЕBU мы хотели бы скорректировать итоговые результаты в соответствии с правилами", – говорится в заявлении на официальном сайте Евровидения.
После пересчета Сергей Лазарев получил на один балл больше, но обойти лидеров ему все же не удалось, он остался третьим. Лоуренс Дункан из Нидерландов остался на первом месте, итальянец Махмуд удержал второе место.
Норвегия и Швеция, занявшие пятое и шестое места, поменялись местами, Белоруссия смогла обогнать Германию, а Северная Македония – Азербайджан.
Финальная таблица (The corrected result) после пересмотра результатов выглядит таким образом:
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Netherlands (498 points)
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Italy (472 points)
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Russia (370 points)
-
Switzerland (364 points)
-
Sweden (334 points)
-
Norway (331 points)
-
North Macedonia (305 points)
-
Azerbaijan (302 points)
-
Australia (284 points)
-
Iceland (232 points)
-
Czech Republic (157 points)
-
Denmark (120 points)
-
Cyprus (109 points)
-
Malta (107 points)
-
Slovenia (105 points)
-
France (105 points)
-
Albania (90 points)
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Serbia (89 points)
-
San Marino (77 points)
-
Estonia (76 points)
-
Greece (74 points)
-
Spain (54 points)
-
Israel (35 points)
-
Belarus (31 points)
-
Germany (24 points)
-
United Kingdom (11 points)
Комментарии
пофиг
Это кому-то интересно???
итальянец Махмуд ...
без комментариев )))
Если Лазарев с абсолютно никакой песней занял 3-е место, и в случае отсутствия русофобии вполне мог победить, что говорить об уровне этого конкурса.Впрочем то, что кроме АББА нет ни одного исполнителя. которого бы вывел сей конкурс на какую-либо серьёзную орбиту, говорит о его "уровне"ещё более красноречиво. В этой связи смешны тараканьи бега, устраиваемые вокруг евровидения каждый год.