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Мокей Мокрый: что по народным приметам нельзя делать в этот день

, ИА "Амител"
Рассказываем, что это за праздник и какие приметы есть для этого дня
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com


Мокей Мокрый – славянский народный праздник, который отмечают 24 мая. По тому, какая погода будет на Мокея Мокрого, судили о предстоящем лете. Крестьяне соблюдали негласные традиции и запреты, установленные для этого дня. О том, что нельзя делать на Мокея Мокрого и что значит этот праздник, – в материале Amic.ru.

1
Что за праздник Мокей Мокрый?

Мокей Мокрый – праздник, отмеченный в народном календаре восточных славян. На Руси его также называли Мокием, Мокием Мокрым, Мокием-погодоуказчиком, Мокросеем, Днем обновления Царь-града, в Полесье – Целаградом.

Как и многие народные праздники, Мокей Мокрый получил свое название в честь святого. Мокий Амфипольский был христианским священником, ревностным проповедником учения Христа среди язычников. Его несколько раз пытались казнить, но безуспешно. Анфипат Лаодикий, которому Мокий помешал принести жертву Дионису, пытался сжечь его в раскаленной печи, но по преданию Мокий вышел живым из огня. После этого Мокия предавали колесованию, отдавали на растерзания диким зверям, но он был невредим. Тогда ему решили отрубить голову. Христиане сохранили тело Мокия, позднее мощи поместили в храм в честь священномученика Мокия в Константинополе.

Второе название праздника – День обновления Царь-града. Царь-градом называли Константинополь, но в народе это название интерпретировали иначе, связав его с Царем Градом – Перуном (Перун в славянской мифологии – бог-громовержец). Отсюда и пошли традиции этого дня.

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Что можно и нельзя делать на Мокея Мокрого?

На Мокея Мокрого с утра было принято наблюдать за погодой. Считалось, что по этому дню можно было прогнозировать, каким будет лето: "Мокро на Мокия – жди лета еще мокрее", "Восход солнца багряный – к грозному, пожарному лету", "Туман на Мокия – к мокрому лету".

На Мокея Мокрого вспоминали тех, кто оставил о себе добрую память. Символом этой памяти была незабудка. По поверьям, этот цветок зацветал именно 24 мая, поэтому его было принято дарить в память о ком-то из близких.

В День обновления Царь-града (второе название Мокея Мокрого) не разрешалось сеять хлеб, иначе придут грозовые тучи и побьют урожай градом.

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Автор:
Анна Маковеева корреспондент

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