Еще немного и алтайские школьники забросят рюкзаки в дальний угол и уйдут на самые долгие и любимые каникулы – летние. Более 10 тысяч ребят Барнаула проведут часть каникул в летних оздоровительных лагерях. Рассказываем, что нужно положить в сумку ребенку и с чем его категорически не пустят в лагерь.
По словам заместителя директора муниципального автономного учреждения "Центр отдыха и оздоровления "Каникулы" Татьяны Игитовой с собой по приезду в лагерь нужно иметь:
- путевку, которая выдается при оплате поездки в лагерь;
- справку от педиатра установленного образца (форма № 079/у);
- копию прививочного сертификата с проставленными прививками в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок;
- копию паспорта или свидетельства о рождении ребенка, если паспорт еще не выдан;
- копию СНИЛС ребенка;
- копию медицинского полиса.
Возможно, потребуются еще какие-то документы. Это нужно заранее уточнить в администрации лагеря. Например, справка для бассейна, если он есть в лагере.
По словам Татьяны Игитовой, давать никаких лекарств не нужно. Если у ребенка на время отдыха в лагере будет обострение хронического заболевания, то его, скорее всего, и не возьмут. Если ему нужно принимать какие-то препараты, то это должно быть отражено в справке от врача. В таком случае препараты отдают медработнику и тот сам выдает их ребенку. То же касается аллергии. Если она есть или может возникнуть, все препараты нужно будет передать медику.
Можно давать средства против комаров, но желательно не в форме спрея. Татьяна Игитова подчеркнула, что все лагеря обработаны против комаров и клещей, так что проблем быть не должно.
Одежда:
- футболки, майки;
- шорты, юбки;
- спортивный костюм;
- толстовка, теплый свитер;
- непромокаемая куртка с капюшоном или дождевик;
- штаны, джинсы, рубашка или водолазка с длинным рукавом;
- нарядная одежда для дискотек и вечеров;
- носки обычные и теплые;
- нижнее белье;
- пижама;
- бейсболка, панама или бандана;
- купальник или купальные плавки.
Просчитайте количество одежды. Если джинсов может быть достаточно и пары-двух, то футболок нужно дать несколько штук. Носки и нижнее белье дается из расчета одна пара на один-два дня. Вещи лучше трикотажные, а не льняные и хлопковые, которые сильно мнутся.
Обувь:
- сандалии или босоножки;
- спортивная обувь (кроссовки и кеды);
- шлепки, сланцы.
Средства личной гигиены:
- полотенце для лица, полотенце для ног, банное полотенце и полотенце для купания;
- средства интимной гигиены (на всякий случай всем девочкам с 11 лет);
- зубная щетка в футляре (лучше еще и запасная) и паста;
- мыло в мыльнице или жидкое мыло (мыло для стирки, если ваш ребенок умеет и будет это делать);
- носовые платки и влажные салфетки;
- расческа, резинки для волос, заколки;
- солнцезащитные очки, солнцезащитный крем;
- туалетная бумага;
- шампунь, гель для душа;
- мочалка;
- очки и шапочка для плавания, если в лагере есть бассейн;
- нитки белые и черные, пара иголок, английская булавка.
Что еще:
- гаджеты (телефон, плеер, лучше недорогие) и зарядки для них (а лучше тройник, ведь розеток в комнате может быть мало, а желающих зарядить – много);
- книги;
- записная книжка или блокнот, ручка;
- фломастеры, карандаши, альбом, если ребенок любит рисовать;
- настольные игры, любимую игрушку;
- пакет для грязного белья;
- девочкам можно дать фен.
Категорически запрещено давать в лагерь:
- спички, зажигалки, все разновидности петард;
- ножи и другие острые предметы.
Все вещи и предметы по возможности подпишите или сделайте нашивку с ФИО. Напишите ребенку список его вещей, чтобы он ничего не забыл, когда будет собираться в обратную дорогу из лагеря. Не лишним будет написать на бумажке номера телефонов родственников, на случай, если у ребенка нет сотового или он сломается.
"Питание в лагерях организовано по требованию СанПиНа. Оно шестиразовое (завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин и второй ужин), сбалансированное, не вредное. Готовится только на один прием пищи, не хранится, если остается, то утилизируется. Вся пища соответствует установленной калорийности. Фрукты и овощи в рационе обязательны", – сказала Татьяна Игитова.
Категорически запрещено давать ребенку и лучше не привозить:
- колбасу, сосиски, курицу, бекон, мясо;
- молочную продукцию;
- сладкие творожки, сыр;
- супы, лапшу быстрого приготовления;
- сладкую газировку, чипсы;
- фастфуд;
- арбузы и дыни (в первой половине лета);
- домашнюю еду;
- консервы, грибы;
- более одного литра сока.
Но с собой можно дать:
- сухое печенье, пряники, сухари, вафли;
- карамельные конфеты (шоколадные таят и портятся на жаре), жевательные конфеты, леденцы;
- соки в упаковке по 0,2 и 0,33 л (чтобы сразу выпить и не хранить открытыми), минеральную воду.
Навещать ребенка можно в определенные дни, определенные часы и в определенном месте. Но если возник форс-мажор или родители не могут приехать в установленное время, то ребенку разрешат выйти к ним.
Обычно на адаптацию к новому месту и новым людям может уйти несколько дней. Возможно, ребенок будет часто звонить родителям. Не стоит паниковать и сразу забирать свое чадо. Если есть спорные вопросы, сразу звоните в администрацию лагеря. Многие моменты можно решить прямо по телефону. Помните, что администрация несет ответственность по закону за ваших детей.
Комментарии