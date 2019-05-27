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В Алтайском крае хотят разрешить продажу алкоголя в магазинах до 23 часов. Как вы к этому относитесь?

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Как собрать ребенка в детский лагерь и что нужно дать с собой

, ИА "Амител" , Александра Черданцева
Советы специалиста по детским лагерям
Фото: penzavzglyad.ru

Фото: penzavzglyad.ru


Еще немного и алтайские школьники забросят рюкзаки в дальний угол и уйдут на самые долгие и любимые каникулы – летние. Более 10 тысяч ребят Барнаула проведут часть каникул в летних оздоровительных лагерях. Рассказываем, что нужно положить в сумку ребенку и с чем его категорически не пустят в лагерь.

1
Какие документы нужно дать с собой?

По словам заместителя директора муниципального автономного учреждения "Центр отдыха и оздоровления "Каникулы" Татьяны Игитовой с собой по приезду в лагерь нужно иметь:

  • путевку, которая выдается при оплате поездки в лагерь;
  • справку от педиатра установленного образца (форма № 079/у);
  • копию прививочного сертификата с проставленными прививками в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок;
  • копию паспорта или свидетельства о рождении ребенка, если паспорт еще не выдан;
  • копию СНИЛС ребенка;
  • копию медицинского полиса.

Возможно, потребуются еще какие-то документы. Это нужно заранее уточнить в администрации лагеря. Например, справка для бассейна, если он есть в лагере.

2
А нужно ли делать прививки?
Каких-то специальных прививок перед лагерем нет. Но, повторимся, нужно будет предоставить данные об обязательных прививках по возрасту.
3
Какие лекарства можно дать с собой?

По словам Татьяны Игитовой, давать никаких лекарств не нужно. Если у ребенка на время отдыха в лагере будет обострение хронического заболевания, то его, скорее всего, и не возьмут. Если ему нужно принимать какие-то препараты, то это должно быть отражено в справке от врача. В таком случае препараты отдают медработнику и тот сам выдает их ребенку. То же касается аллергии. Если она есть или может возникнуть, все препараты нужно будет передать медику.

Можно давать средства против комаров, но желательно не в форме спрея. Татьяна Игитова подчеркнула, что все лагеря обработаны против комаров и клещей, так что проблем быть не должно.

4
Что положить в чемодан/сумку?

Одежда:

  • футболки, майки;
  • шорты, юбки;
  • спортивный костюм;
  • толстовка, теплый свитер;
  • непромокаемая куртка с капюшоном или дождевик;
  • штаны, джинсы, рубашка или водолазка с длинным рукавом;
  • нарядная одежда для дискотек и вечеров;
  • носки обычные и теплые;
  • нижнее белье;
  • пижама;
  • бейсболка, панама или бандана;
  • купальник или купальные плавки.

Просчитайте количество одежды. Если джинсов может быть достаточно и пары-двух, то футболок нужно дать несколько штук. Носки и нижнее белье дается из расчета одна пара на один-два дня. Вещи лучше трикотажные, а не льняные и хлопковые, которые сильно мнутся.

Обувь:

  • сандалии или босоножки;
  • спортивная обувь (кроссовки и кеды);
  • шлепки, сланцы.

Средства личной гигиены:

  • полотенце для лица, полотенце для ног, банное полотенце и полотенце для купания;
  • средства интимной гигиены (на всякий случай всем девочкам с 11 лет);
  • зубная щетка в футляре (лучше еще и запасная) и паста;
  • мыло в мыльнице или жидкое мыло (мыло для стирки, если ваш ребенок умеет и будет это делать);
  • носовые платки и влажные салфетки;
  • расческа, резинки для волос, заколки;
  • солнцезащитные очки, солнцезащитный крем;
  • туалетная бумага;
  • шампунь, гель для душа;
  • мочалка;
  • очки и шапочка для плавания, если в лагере есть бассейн;
  • нитки белые и черные, пара иголок, английская булавка.

Что еще:

  • гаджеты (телефон, плеер, лучше недорогие) и зарядки для них (а лучше тройник, ведь розеток в комнате может быть мало, а желающих зарядить – много);
  • книги;
  • записная книжка или блокнот, ручка;
  • фломастеры, карандаши, альбом, если ребенок любит рисовать;
  • настольные игры, любимую игрушку;
  • пакет для грязного белья;
  • девочкам можно дать фен.

Категорически запрещено давать в лагерь:

  • спички, зажигалки, все разновидности петард;
  • ножи и другие острые предметы.

Все вещи и предметы по возможности подпишите или сделайте нашивку с ФИО. Напишите ребенку список его вещей, чтобы он ничего не забыл, когда будет собираться в обратную дорогу из лагеря. Не лишним будет написать на бумажке номера телефонов родственников, на случай, если у ребенка нет сотового или он сломается.

5
Можно ли давать с собой еду?

"Питание в лагерях организовано по требованию СанПиНа. Оно шестиразовое (завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин и второй ужин), сбалансированное, не вредное. Готовится только на один прием пищи, не хранится, если остается, то утилизируется. Вся пища соответствует установленной калорийности. Фрукты и овощи в рационе обязательны", – сказала Татьяна Игитова.

Категорически запрещено давать ребенку и лучше не привозить:

  • колбасу, сосиски, курицу, бекон, мясо;
  • молочную продукцию;
  • сладкие творожки, сыр;
  • супы, лапшу быстрого приготовления;
  • сладкую газировку, чипсы;
  • фастфуд;
  • арбузы и дыни (в первой половине лета);
  • домашнюю еду;
  • консервы, грибы;
  • более одного литра сока.

Но с собой можно дать:

  • сухое печенье, пряники, сухари, вафли;
  • карамельные конфеты (шоколадные таят и портятся на жаре), жевательные конфеты, леденцы;
  • соки в упаковке по 0,2 и 0,33 л (чтобы сразу выпить и не хранить открытыми), минеральную воду.
6
Нужно ли давать деньги?
Заранее уточните в администрации лагеря: будут ли какие-то экскурсии, выезды, где ребенку могут потребоваться деньги. Если да, то узнайте примерную стоимость, суммируйте и дайте немного про запас. Но если дети не выходят с территории, то деньги не понадобятся и могут стать причиной раздора между детьми.
7
Какой режим дня в лагерях?
Режим дня тоже определяется СанПиНом. Подъем в 8.00-8.30, сон час 1,5-2 часа, отбой не позднее 23 часов.
8
Как часто можно навещать?

Навещать ребенка можно в определенные дни, определенные часы и в определенном месте. Но если возник форс-мажор или родители не могут приехать в установленное время, то ребенку разрешат выйти к ним.

Обычно на адаптацию к новому месту и новым людям может уйти несколько дней. Возможно, ребенок будет часто звонить родителям. Не стоит паниковать и сразу забирать свое чадо. Если есть спорные вопросы, сразу звоните в администрацию лагеря. Многие моменты можно решить прямо по телефону. Помните, что администрация несет ответственность по закону за ваших детей.

9
Есть ли в лагерях охрана?
Охрана обязательно есть во всех лагерях. Это охранники на территории в круглосуточном режиме, тревожная кнопка и бригада быстрого реагирования в доступе.
Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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