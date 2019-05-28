Кто и за что должен платить налог на доходы физических лиц

Подоходный налог и налог на доходы физических лиц – это, пожалуй, самый главный налог в жизни каждого человека, платить его приходится почти всем. Портал Amic.ru подготовил вопрос-ответ на тему НДФЛ. Все об этом и других налогах для физических лиц, о льготах и вычетах читайте в нашем специальном проекте "Все о налогах для физических лиц".
- налоговые резиденты России;
- нерезиденты России, но получающие доход от источников РФ.
- заработная плата;
- доходы от продажи и сдачи в аренду имущества;
- вознаграждение за оказанные услуги;
- другие денежные доходы граждан, а также получаемые в натуральной форме или в виде материальной выгоды.
- доходы, полученные от продажи имущества, находившегося в собственности более 5 лет (в ряде случаев – 3 года);
- государственные пособия, пенсии, установленные законодательством;
- компенсационные выплаты;
- некоторые другие доходы.
- индивидуальные предприниматели;
- нотариусы, адвокаты, другие лица, занимающиеся частной практикой;
- физлица по вознаграждениям, полученным не от налоговых агентов, на основе заключенных договоров и договоров ГПХ, включая доходы по договорам имущественного найма или договорам аренды любого имущества;
- физлица по суммам от продажи имущества (например, квартиры, находившейся в собственности менее пяти лет), от реализации имущественных прав (переуступка права требования);
- физлица – резиденты РФ по доходам от иностранных источников;
- физлица по выигрышам в лотерею, в азартной игре, на тотализаторе до 15 тысяч рублей;
- физлица при получении в дар недвижимости, транспорта, акций, долей, паев от физлиц, не являющихся близкими родственниками.
9% (получение процентов по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным до 1 января 2007 года, получение доходов учредителями доверительного управления ипотечным покрытием);
13% (для налоговых резидентов РФ с заработной платы, вознаграждения по гражданско-правовым договорам, доходам от продажи имущества, некоторых иных доходов. Для нерезидентов с дохода от трудовой деятельности);
15% (для физлиц-нерезидентов с дивидендов от российских организаций);
30% (все доходы физлиц-нерезидентов);
35% (от стоимости выигрышей и призов, процентных доходов по вкладам в банках в части превышения установленных размеров, суммы экономии на процентах при получении налогоплательщиками заемных (кредитных) средств в части превышения установленных размеров, в виде платы за использование денежных средств членов кредитного потребительского кооператива).
Комментарии
вобщето с выигрышей платится 13% насколько я помню, а вот с призов больше