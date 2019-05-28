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Кто и за что должен платить налог на доходы физических лиц

, ИА "Амител" , Александра Черданцева
Рассказываем коротко и по делу
Фото: nalog-avto.ru

Фото: nalog-avto.ru


Подоходный налог и налог на доходы физических лиц – это, пожалуй, самый главный налог в жизни каждого человека, платить его приходится почти всем. Портал Amic.ru подготовил вопрос-ответ на тему НДФЛ. Все об этом и других налогах для физических лиц, о льготах и вычетах читайте в нашем специальном проекте "Все о налогах для физических лиц".

1
Кто обязан платить?
  • налоговые резиденты России;
  • нерезиденты России, но получающие доход от источников РФ.
2
Доходы, с которых нужно платить:
  • заработная плата;
  • доходы от продажи и сдачи в аренду имущества;
  • вознаграждение за оказанные услуги;
  • другие денежные доходы граждан, а также получаемые в натуральной форме или в виде материальной выгоды.

 

3
Доходы, с которых не нужно платить:
  • доходы, полученные от продажи имущества, находившегося в собственности более 5 лет (в ряде случаев – 3 года);
  • государственные пособия, пенсии, установленные законодательством;
  • компенсационные выплаты;
  • некоторые другие доходы.

 

4
Кто обязан подавать декларацию 3-НДФЛ?
3-НДФЛ – документ, с помощью которого в России физические лица отчитываются по налогу на доход физических лиц.
  • индивидуальные предприниматели;
  • нотариусы, адвокаты, другие лица, занимающиеся частной практикой;
  • физлица по вознаграждениям, полученным не от налоговых агентов, на основе заключенных договоров и договоров ГПХ, включая доходы по договорам имущественного найма или договорам аренды любого имущества;
  • физлица по суммам от продажи имущества (например, квартиры, находившейся в собственности менее пяти лет), от реализации имущественных прав (переуступка права требования);
  • физлица – резиденты РФ по доходам от иностранных источников;
  • физлица по выигрышам в лотерею, в азартной игре, на тотализаторе до 15 тысяч рублей;
  • физлица при получении в дар недвижимости, транспорта, акций, долей, паев от физлиц, не являющихся близкими родственниками.

 

5
Налоговые ставки

9% (получение процентов по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным до 1 января 2007 года, получение доходов учредителями доверительного управления ипотечным покрытием);

13% (для налоговых резидентов РФ с заработной платы, вознаграждения по гражданско-правовым договорам, доходам от продажи имущества, некоторых иных доходов. Для нерезидентов с дохода от трудовой деятельности);

15% (для физлиц-нерезидентов с дивидендов от российских организаций);

30% (все доходы физлиц-нерезидентов);

35% (от стоимости выигрышей и призов, процентных доходов по вкладам в банках в части превышения установленных размеров, суммы экономии на процентах при получении налогоплательщиками заемных (кредитных) средств в части превышения установленных размеров, в виде платы за использование денежных средств членов кредитного потребительского кооператива).

Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

28.05.2019 08:26
месный

вобщето с выигрышей платится 13% насколько я помню, а вот с призов больше

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