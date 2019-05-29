В России давно обсуждается (на народном уровне) необходимость введения налога на роскошь. В список роскошных объектов собственности смело можно было бы включить некоторые авто. Но пока все мы платим только исходя из мощности двигателя. Впрочем, налог на некоторый транспорт по количеству "лошадей" можно считать "роскошным". Портал Amic.ru подготовил вопрос-ответ по налогу на транспорт. Все об этом и других налогах для физических лиц, о льготах и вычетах читайте в нашем специальном проекте "Все о налогах для физических лиц".
- автомобили;
- мотоциклы и мотороллеры;
- автобусы;
- самоходные машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу;
- самолеты и вертолеты;
- теплоходы, яхты, парусные суда, катера, моторные лодки, гидроциклы, несамоходные (буксируемые суда);
- снегоходы, мотосани.
- весельные лодки, а также моторные лодки с двигателем мощностью до 5 лошадиных сил;
- легковые автомобили, оборудованные для использования инвалидами;
- легковые автомобили с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил (до 73,55 кВт), полученные через органы социальной защиты населения;
- промысловые морские и речные суда;
- пассажирские и грузовые морские, речные и воздушные суда, находящиеся в собственности организаций и ИП, занимающихся пассажирскими и грузовыми перевозками;
- тракторы, самоходные комбайны всех марок, специальные автомашины, зарегистрированные на сельхозтоваропроизводителей и используемые при c/х работах для производства с/х продукции;
- транспортные средства, принадлежащие на праве оперативного управления федеральным органам исполнительной власти и федеральным государственным органам, в которых предусмотрена военная служба;
- транспортные средства, находящиеся в розыске в связи с их угоном (кражей);
- самолеты и вертолеты санитарной авиации и медицинской службы;
- суда, зарегистрированные в Российском международном реестре судов;
- морские стационарные и плавучие платформы, морские передвижные буровые установки и буровые суда.
Налоговые ставки, которые будут использованы при исчислении налога в 2019 году(по состоянию на 1.05.2019):
Легковые автомобили:
- до 100 л.с. – 10 руб. за одну л.с.;
- свыше 100 л.с. до 150 л.с. – 20 руб.;
- свыше 150 л.с. до 200 л.с. – 25 руб.;
- свыше 200 л.с. до 250 л.с. – 60 руб.;
- свыше 250 л.с. – 120 руб.
Мотоциклы и мотороллеры:
- до 20 л.с. – 6 руб. за одну л.с.;
- свыше 20 л.с. до 35 л.с. – 8 руб.;
- свыше 35 л.с. до 45 л.с. – 15 руб.;
- свыше 45 л.с. – 50 руб.
Автобусы:
- до 200 л.с. – 50 руб. за одну л.с.;
- свыше 200 л.с. – 100 руб.
Грузовые автомобили:
- до 100 л.с. – 25 руб. за одну л.с.;
- свыше 100 л.с. до 150 л.с. – 40 руб.;
- свыше 150 л.с. до 200 л.с. – 50 руб.;
- свыше 200 л.с. до 250 л.с. – 65 руб.;
- свыше 250 л.с. – 85 руб.
Другие самоходные транспортные средства, машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу:
25 руб. за одну л.с.
Снегоходы, мотосани:
до 50 л.с. – 25 руб. за одну л.с.;свыше 50 л.с. – 50 руб.
Катера, моторные лодки и другой водный транспорт:
до 100 л.с. – 30 руб. за одну л.с.;свыше 100 л.с. – 100 руб.
Яхты и другие парусно-моторные суда:
до 100 л.с. – 100 руб. за одну л.с.;
свыше 100 л.с. – 200 руб.
Гидроциклы:
до 100 л.с. – 125 руб. за одну л.с.;
свыше 100 л.с. – 250 руб.
Несамоходные суда:
100 руб. с каждой регистровой тонны валовой вместимости.
Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда с двигателями:
125 руб. за одну л.с.
Самолеты с реактивными двигателями:
100 руб. с килограмма силы тяги.
Водные и воздушные транспортные средства без двигателей:
1000 руб. с единицы транспортного средства.
Плюс повышающий коэффициент для легковых автомобилей средней стоимостью от 3 млн рублей:
- 1,1 – если авто не более 3 лет и его стоимость от 3 до 5 млн рублей;
- 2 – если авто не более 5 лет и его стоимость от 5 до 10 млн рублей;
- 3 – если авто не более 10 лет и его стоимость от 10 до 15 млн рублей;
- 3 – если авто не более 20 лет и его стоимость от 15 млн рублей.
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