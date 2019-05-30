Имеешь землю – плати. Но платить нужно не с каждого участка. Рассказываем о земельном налоге просто и по делу. А про остальные налоги для физических лиц, о льготах и вычетах читайте в нашем специальном проекте "Все о налогах для физических лиц".

1 Кто платит земельный налог? Платить земельный налог должны физлица, имеющие земельные участки в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненно наследуемом владении.

2 Кто не платит? От уплаты земельного налога освобождены физлица, имеющие участки на праве безвозмездного пользования или переданные им по договору аренды.

3 С каких участков не надо платить: земельные участки, изъятые из оборота;

участки под особо ценными объектами культурного наследия, объектами, включенными в Список всемирного наследия, историко-культурными заповедниками, объектами археологического наследия, музеями-заповедниками;

участки из состава земель лесного фонда;

участки, входящие в состав общего имущества многоквартирного дома.