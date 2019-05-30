Имеешь землю – плати. Но платить нужно не с каждого участка. Рассказываем о земельном налоге просто и по делу. А про остальные налоги для физических лиц, о льготах и вычетах читайте в нашем специальном проекте "Все о налогах для физических лиц".
- земельные участки, изъятые из оборота;
- участки под особо ценными объектами культурного наследия, объектами, включенными в Список всемирного наследия, историко-культурными заповедниками, объектами археологического наследия, музеями-заповедниками;
- участки из состава земель лесного фонда;
- участки, входящие в состав общего имущества многоквартирного дома.
Налоговые ставки устанавливаются на местном уровне и не могут превышать:
- 0,3% земли сельскохозяйственного назначения, занятые жильем, объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса или для жилищного строительства; земли для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства.
- 1,5% в отношении прочих земельных участков.
На местном уровне также могут устанавливаться налоговые льготы для отдельных категорий налогоплательщиков.
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