Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, отменяющее роуминг для мобильных операторов на всей территории страны. Для россиян это очень хорошая новость, ведь расценки на эти услуги у операторов могли достигать 10 рублей за минуту разговора. Рассказываем, что теперь изменится и когда отменят роуминг.
Роуминг отменяется с 1 июня. Теперь, начиная с первого дня лета, в России будут действовать единые тарифы на звонки во всех регионах, в том числе за пределами своего региона. То есть больше не придется переплачивать за пользование сотовой связью в другом регионе.
Отмена роуминга затронет также Крым и Севастополь, где в последние годы не было представителей "большой четверки" ("Билайн", МТС, "МегаФон" и Tele2), так что абоненты пользовались местными операторами, задравшими цены. Теперь же операторы обязаны установить одинаковые условия оказания услуг каждому абоненту. Неважно, в своем он регионе или чужом. Теперь для путешествующих в Крыму все входящие звонки будут бесплатны. Это уже подтвердили во всех четырех крупных сотовых компаниях.
"Я подписал постановление, оно является развитием того, что было сделано до этого в законодательстве, а именно закрепляет в правилах услуг телефонной связи отмену внутрисетевого роуминга (…). В ХХI веке доступная связь с близкими во время командировок, отпусков – это абсолютно естественная и необходимая вещь", – заявил Медведев.
Отмена роуминга в России обсуждалась давно, но окончательное решение было принято только в 2019 году. Как сказал депутат Госдумы Андрей Свинцов, это сделано для того, чтобы россияне стали более мобильными и перестали "переплачивать деньги за сотовую связь".
Эксперты давно отмечали, что экономически обоснованным является только международный роуминг.
Этот вопрос пока только на уровне обсуждения. Хотя в правительстве заявили, что намерены постепенно отменить роуминг внутри Евразийского экономического союза, куда кроме России входит Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия.
По словам Дмитрия Медведева, сейчас Россия готовится к переходу на связь пятого поколения – 5G.
Кстати, в США и Евросоюзе тоже нет внутрисетевого роуминга.
Комментарии
Кгхм... мой тариф вырос с 350 до 420 рублей. МТС. И не НДС тут, похоже, виноват, а Яровая...