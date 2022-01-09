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Статья

Всё будет хорошо: как настроиться на работу после длинных праздников

, ИА "Амител"
Выходить на работу придётся, это неизбежно. Но не надо делать из этого трагедию

Кажется, что за новогодние праздники ты только привыкаешь отдыхать. Режим сбился, графика нет, желание работать напрочь отсутствует. Такое состояние, конечно, не у всех, но по крайней мере многие люди именно так себя и чувствуют. Но выходные заканчиваются. Что делать, чтобы настроить себя на работу, читайте в материале портала amic.ru.

Готовьтесь морально

Придумайте положительные моменты, вспомните, за что вы любите свою работу, найдите несколько плюсов, почему завершение каникул это не так уж и плохо. Например, можно подумать о зарплате. Для многих людей это хорошая мотивация. Настраивайтесь заранее, попытайтесь свыкнуться с этой мыслью, и через какое-то время это перестанет вас так сильно раздражать.

Входите в режим

Ложитесь спать рано. Завтра утром будет тяжело проснуться, захочется перевести будильник на более позднее время, а значит, есть риск опоздать на работу. Зачем усложнять и без того сложный день? Вечером примите ванну, заварите вкусный чай. Это необходимо, чтобы расслабиться и хорошо выспаться.

Побалуйте себя

Купите стильное платье, в котором вы пойдёте на работу в первый день после праздников. Или духи, туфли, сумку. Да что угодно. Желание похвастаться новой вещью возникает не только у женщин, но и у мужчин. По крайней мере, дополнительная мотивация показаться коллегам должна появиться. А там главное – продержаться хотя бы день, и праздничное "похмелье" не будет так сильно беспокоить.

Нужен план

Мозг привык отдыхать. Поэтому в первое время будет довольно сложно держать в уме всё, что необходимо сделать. Записывайте всё, начиная от покупок и заканчивая важными звонками. И, конечно, составьте рабочий график. Вы даже не представляете, как своеобразная "шпаргалка" может упростить жизнь.

Здоровый образ жизни

Физическая активность обязательно положительно скажется на умственной деятельности, да и настроение будет куда лучше. Следовательно, выход на работу не покажется большим стрессом.

Шаг за шагом

Если у вас есть возможность не "брать быка за рога" в первые минуты на работе, а постепенно вливаться в процесс, то вы счастливчик. За новогодние каникулы вы, конечно, не отвыкли от своих обязанностей и не забыли, как это делается. Но тем не менее мысли и действия как будто "замороженные". Дайте себе время "разогреться". И не думайте, что на вас будут косо смотреть. Напротив, ваши коллеги будут чувствовать то же самое, что и вы.

 

Данный материал был впервые опубликован на amic.ru 8 января 2017 года

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Комментарии

8.01.2017 14:25
- гость -

здоровье в порядке - спасибо зарядке
здоровье отлично - спасибо столичной!

8.01.2018 07:12
- гость -

Пошла на работу.
С позитивом.

8.01.2018 10:27
гость_

вечером заварить вкусный чай ?

тогда точно рано не уснуть !

8.01.2018 11:25
Гы

Солнце, воздух, онанизм -
Укрепляют организм... )

8.01.2018 16:49
- гость -

Солнце воздух и вода
Это братцы ерунда
Только секс и онанизм
Укрепляют организм

8.01.2018 16:51
- гость -

Любите баб на свежем сене
С приветом к вам поэт
Сергей Есенин

8.01.2019 20:03
АБОРИГЕН

Да, просадка в мозгах у контингента на лицо, после праздников.

9.01.2022 18:39
- гость -

5 раз выходила на работу за 10 дней, не разучилась.

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