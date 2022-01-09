Кажется, что за новогодние праздники ты только привыкаешь отдыхать. Режим сбился, графика нет, желание работать напрочь отсутствует. Такое состояние, конечно, не у всех, но по крайней мере многие люди именно так себя и чувствуют. Но выходные заканчиваются. Что делать, чтобы настроить себя на работу, читайте в материале портала amic.ru.

Готовьтесь морально

Придумайте положительные моменты, вспомните, за что вы любите свою работу, найдите несколько плюсов, почему завершение каникул это не так уж и плохо. Например, можно подумать о зарплате. Для многих людей это хорошая мотивация. Настраивайтесь заранее, попытайтесь свыкнуться с этой мыслью, и через какое-то время это перестанет вас так сильно раздражать.

Входите в режим

Ложитесь спать рано. Завтра утром будет тяжело проснуться, захочется перевести будильник на более позднее время, а значит, есть риск опоздать на работу. Зачем усложнять и без того сложный день? Вечером примите ванну, заварите вкусный чай. Это необходимо, чтобы расслабиться и хорошо выспаться.

Побалуйте себя

Купите стильное платье, в котором вы пойдёте на работу в первый день после праздников. Или духи, туфли, сумку. Да что угодно. Желание похвастаться новой вещью возникает не только у женщин, но и у мужчин. По крайней мере, дополнительная мотивация показаться коллегам должна появиться. А там главное – продержаться хотя бы день, и праздничное "похмелье" не будет так сильно беспокоить.

Нужен план

Мозг привык отдыхать. Поэтому в первое время будет довольно сложно держать в уме всё, что необходимо сделать. Записывайте всё, начиная от покупок и заканчивая важными звонками. И, конечно, составьте рабочий график. Вы даже не представляете, как своеобразная "шпаргалка" может упростить жизнь.

Здоровый образ жизни

Физическая активность обязательно положительно скажется на умственной деятельности, да и настроение будет куда лучше. Следовательно, выход на работу не покажется большим стрессом.

Шаг за шагом

Если у вас есть возможность не "брать быка за рога" в первые минуты на работе, а постепенно вливаться в процесс, то вы счастливчик. За новогодние каникулы вы, конечно, не отвыкли от своих обязанностей и не забыли, как это делается. Но тем не менее мысли и действия как будто "замороженные". Дайте себе время "разогреться". И не думайте, что на вас будут косо смотреть. Напротив, ваши коллеги будут чувствовать то же самое, что и вы.

Данный материал был впервые опубликован на amic.ru 8 января 2017 года