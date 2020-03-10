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Для народа. Путин позволил себе новый срок и отказал Госдуме в досрочных выборах

, ИА "Амител"
На заседании Госдумы 10 марта президент ответил на важные политические вопросы
Выступление Владимира Путина в Госдуме / Фото: скриншот

Выступление Владимира Путина в Госдуме / Фото: скриншот

Госдума предполагает, а Путин располагает – так можно описать визит президента на заседание российского парламента 10 марта. Сегодня здесь рассматривали поправки в Конституцию, которые депутаты, разумеется, поддержали. Во время обсуждения "всплыли" еще две важные инициативы: провести выборы в Госдуму на год раньше и снять ограничения по количеству сроков для президента. Глава государства оба предложения отклонил, зато поддержал идею разрешить себе править еще 12 лет. Расскажем коротко, что хотела Дума и как решил президент.

Обнулить президентские сроки. Давайте, сказал Путин

Дать действующему президенту возможность баллотироваться еще и еще на теперь уже историческом заседании предложила депутат Валентина Терешкова (первая женщина-космонавт). В должности главы государства Путин работает уже четвертый срок. Действующая Конституция не позволяла ему снова идти на выборы после 2024 года.

"Зачем крутить и мудрить, зачем городить какие-то искусственные конструкции. Надо все честно, открыто и публично предусмотреть или вообще убрать ограничения по числу президентских сроков в Конституции. Или, если этого потребует ситуация, и, самое главное, если этого захотят люди, заложить в законе возможность для действующего президента вновь избираться на эту должность уже в соответствии с обновленной Конституцией", – сказала Терешкова.

Президент (а потом сразу и депутаты) поддержал идею снять запрет на новый срок при двух условиях. Во-первых, если "Конституционный суд скажет, что это не противоречит Конституции" (КС скажет, в этом нет сомнений). Во-вторых, если жители России большинством поддержат поправки в Конституцию 22 апреля.

Напомним, что 15 января во время послания Федеральному собранию Владимир Путин предложил усилить Госсовет. Эксперты сразу сделали вывод, что он готовит этот совещательный орган, куда входят губернаторы, для себя и возглавит его после окончания президентских полномочий через четыре года. Но Терешкова назвала все своими именами (читай выше).

Кстати, перспективы Госсовета тоже снова туманны. На заседании в Госдуме Путин заявил, что России нужна именно президентская власть. Парламентская не подходит, потому что в некоторых других странах депутатский корпус несколько месяцев не может согласовать правительство.

"А наделение Совбеза и Госсовета, а их народ не избирает, президентскими полномочиями – неправильно и даже опасно. Это не имеет ничего общего с демократией и неизбежно приведет к расколу общества, к двоевластию", – подчеркнул глава государства.

Снять табу на два максимальных срока президентства? Не надо лишать людей альтернативы, запретил Путин

А еще Терешкова предложила убрать ограничения по числу сроков в Конституции. Сейчас одно лицо может занимать этот пост не более двух "созывов" подряд. Но вот эту идею Путин отклонил. Сказал, что "у граждан России должна быть альтернатива", а "общество должно иметь гарантии регулярной сменяемости власти". Хотя теперь получается, что его четыре срока обнулят и он сможет быть президентом еще два раза. А следующие президенты будут ограничены только двумя сроками (вот тебе и демократия).

Провести выборы в Госдуму досрочно? Нет, уж поработайте еще, настоял Путин

Эта инициатива звучала от многих политиков и политтехнологов, ее обсуждали после эпохального послания президента. К марту уже и забыли, но вот на заседании единоросс Александр Карелин предложил: а давайте проведем выборы досрочно.

"Изменения в Конституцию, если они будут приняты на общероссийском голосовании 22 апреля, дают нам большие полномочия, президент предлагает увеличить роль партий. Я считаю, что было бы честно провести новые выборы под наши новые возможности", – сказал депутат.

Ну вот, опять выборы досрочно – политическая элита буквально замерла в ожидании. Пришлось подождать пару часов, пока президент лично не приедет в Госдуму. Он приехал, и депутаты выдохнули: им дадут доработать положенный срок.

"Такие выборы не нужны. Если россияне проголосуют за новую Конституцию, значит, они и за эту думу. Вопрос закрыт", – сказал Путин.

Меньше недели назад amic.ru вместе с экспертами гадал, когда же пройдут выборы в Госдуму. Кто-то говорил, что в сентябре 2020 года, кто-то настаивал на сентябре 2021 (то есть до конца созыва), а кто-то полагал, что выборы могут перенести, но всего на полгода – март 2021-го. Судя по всему, вопрос с выборами в текущем году закрыт. Но экономическая ситуация (видели, что творится в мире на фоне коронавируса и обвала рубля?) еще внесет свои коррективы. 
 
Вообще интересное получилось "представление". Вроде все идеи от депутатов, и обсуждали их именно в стенах Госдумы, а решение по ним принимал президент. Вопросы к легитимности, но зато одним выстрелом убили сразу несколько зайцев: и интерес к голосованию по поправкам снова подогрели, и инициативу "пустили" от народных избранников, а не самого Кремля, и президента вызвали на заявление с трибуны.
 
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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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