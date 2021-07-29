Собака на сене. Почему в Барнауле сдвигаются сроки ремонта образовательных учреждений

Уже полтора месяца родители, чьи дети посещают барнаульский детский сад № 16, участвуют в квесте "пристрой ребёнка". С 15 июня учреждение закрыто на ремонт. Двери для воспитанников обещали вновь распахнуть через месяц, но садик так и не заработал. Родители уже не знают, с кем оставить детей, ведь от практики предоставления мест в других детсадах в регионе отказались ещё несколько лет назад. А ещё – обрывают телефоны городского комитета образования, обещая привести детей туда. Но там объясняют, их вины в этом нет. Детский сад не может начать работу, потому что компания-однодневка срывает сроки выполнения ремонтных работ или вообще не выходит на объект. И это не единичный случай. В проблеме разбирался корреспондент amic.ru.

Сдвинулись сроки

Капитальный ремонт кровли и фасада в детском саду № 16 (построен ещё в 1934 году) должна была проводить компания ООО "Ванадзор-Строй". 23 апреля они выиграли аукцион, снизив стартовую сумму контракта с 2 546 600 руб. до 2 126 411 руб. Стороны заключили договор и запланировали работы в период с 15 июня по 15 июля.

"За две недели до ремонта решила связаться с директором (компании "Ванадзор-Строй", – прим. авт.) Сашиком Арутюняном и выяснить, все ли материалы удалось закупить. Но ни один телефон, указанный в документах, не отвечал. Не удалось найти руководителя и через армянскую диаспору. Помогла знакомая в прокуратуре, которая разыскала ещё один зарегистрированный на компанию номер. Но по телефону директор обрезал: ничего делать за эти деньги не будем, стоимость материалов сильно выросла", – рассказывает заведующая Марина Шаянова.

Нервов потрачено было немало, вспоминает она. Начались многочисленные консультации с контрактными управляющими и юристами: чтобы выиграть время, единственным выходом из ситуации было расторжение договора в двустороннем порядке. Но "Ванадзор-строй" вновь перестал выходить на связь. Опять же через знакомых заведующей удалось разыскать неуловимого Аратюняна, которому пригрозили внесением в реестр недобросовестных застройщиков.

"Договор расторгли за один день. Выдохнули. Но стартовая сумма контракта была снижена на 16,5%, а цены на железо действительно значительно выросли (на 50% и более, – прим. ред.). За эти деньги компания, которая была второй на торгах, делать ремонт по расценкам четвёртого квартала 2020 года отказалась. Исходя из суммы уже заложенных средств, смету пересмотрели с коэффициентом второго квартала 2021 года*, но денег уже хватало только на одну крышу", – объясняет заведующая детским садом № 16.

2 июля состоялись новые торги. Стартовая сумма второго контракта составила чуть больше 1,9 миллиона рублей. Победу одержала компания ООО "ССК", взявшись перекрыть кровлю за 1,849 млн руб. К этому времени садик был уже закрыт третью неделю. Сейчас на объект начали завозить материалы. Директор компании-подрядчика Арарат Тарасян готов исполнить договор, но столкнулся с другой проблемой – в городе возник дефицит древесины. А потому к работам он не может приступить до сих пор.

Ремонт крупных объектов в системе образования проводят в рамках муниципальной программы "Развитие образования и молодёжной политики города Барнаула на 2015-2021 годы". Более мелкие работы стоимостью до 600 тысяч рублей возможно осуществить по прямым договорам (ФЗ №44). Дополнительно детский сад получил финансирование на ремонт лестничных пролётов и ремонт отмостки цоколя (589,7 тыс. руб. и 443,2 тыс. руб. соответственно).

То буду, то не буду

Как выяснил amic.ru на сайте комитета муниципального заказа города Барнаула, детский сад № 16 стал не единственным "клиентом" ООО "Ванадзор-строй". И во всех случаях компания-однодневка существенно сбила цену контракта – от 16% до 38%, обеспечив себе победу. Но ни на один из шести объектов компания так и не вышла.

Объекты, на которых ремонт должна была выполнять компания ООО "Ванадзор-строй" Учреждение Стартовая сумма контракта, руб. % понижения Итоговая сумма контракта Период Виды работ школа № 37 2 801 516 30% 1 961 061 с 1 по 30 июня ремонт стадиона школа № 48 884 125 38% 548 156 с 1 по 30 июня резиновое покрытие беговой дорожки школа № 81 5 095 890 27,5% 3 694 520 с 1 по 31 июля строительство волейбольно-баскетбольной площадки с резиновым покрытием и беговой дорожкой, прыжковой ямы, установка уличных тренажеров школа № 93 1 831 568 20% 1 465 525 с по 31 июля ремонт кровли, отмостки, цоколя д/с № 79 1 184 783 36% 758 260 с 1 по 31 июля асфальтовое покрытие территории и установка ограждений д/с №16 2 546 600 16,5% 2 126 411 с 15 июня по 15 июля ремонт кровли и фасада

Более пяти миллионов рублей предназначалось для ремонта стадиона в школе № 81. За эти деньги по контракту предполагалось строительство волейбольно-баскетбольной площадки с резиновым покрытием и беговой дорожкой, прыжковой ямы и установка уличных тренажёров. В ходе торгов "Ванадзор-строй" сбил сумму на 27,5% – до 3 694 250 рублей.

На объекте компания тоже не появилась. Кое-как загадочного Сашика Арутюняна удалось разыскать руководству гимназии. Он снова пообещал всё сделать, но в очередной раз пропал, рассказал amic.ru директор школы № 81 Евгений Беседин.

Отметим, что для строительства спортивной площадки в школе не нужны были подорожавшие металл и древесина. Однако Арутюнян отказывался от работ, как и прежде ссылаясь на рост цен стройматериалов.

"Хорошо, цены на металл выросли, но при чём тут асфальт? (Который и был нужен для реализации контракта, – прим. авт.) Они очень крупно нас подвели. Как ребёнок – то буду делать, то не буду. Мы с большими усилиями договорились расторгнуть договор. А после этого состоялся новый аукцион, только дорожка у нас теперь будет без резиновой крошки. Так глупо терять эти деньги, но уже ничего не сделаешь. Если повезет, покрытие сделаем в новом году", – сокрушается Евгений Беседин.

Платите вперёд!

Меньше остальных повезло детскому саду № 79. Им так и не удалось договориться с Арутюняном о двухстороннем расторжении договора. Видимо, директора уже не пугает перспектива, что компанию внесут в реестр недобросовестных застройщиков.

"Мы уже трижды отправляли заказными письмами акты о невыполнении работ подрядчику, но у нас нет ни одного уведомления о получении. Пока это не произойдёт, расторгнуть договор в одностороннем порядке мы не сможем. Остаётся ждать, пока выйдут все сроки", – рассказала и.о. заведующей детским садом № 79 Наталья Горбунова.

А ждать надо долго. По ФЗ № 44 для одностороннего расторжения договора необходимо направить уведомление исполнителю. После получения документов у исполнителя есть ещё 40 дней, чтобы выйти на объект. И только по истечении этого времени договор аннулируется. Но если хотя бы на один день компания выйдет на работы, вся процедура начинается с самого начала.

Такой линии поведения сейчас в Барнауле придерживается ООО "Дорстрой". И это ещё одна головная боль комитета по образованию. Работы по укладке асфальтового покрытия компания должна была выполнить в гимназиях № 80 и № 85. Стартовые суммы контракта они снизили до 30%. Работы начались, но быстро закончились: демонтировали только несколько старых бордюров. А теперь требуют внести предоплату, чтобы выполнить запланированный фронт работ. Но никакие авансы по контракту для компаний не предусмотрены.

После расторжения договора в одностороннем порядке компанию вносят в реестр недобросовестных застройщиков. Но даже эта крайняя мера не особо эффективна для подобных организаций, отмечает руководитель хозяйственно-эксплуатационной группы комитета по образованию города Барнаула Тамара Бондаренко. Например, в прошлом году одно из предприятий, которое сорвало ремонт, удалось внести в чёрный список, однако компания просто сменила название и ушла работать в районы.

"Некоторые фирмы рассчитывают, что получат деньги сразу. Но такого никогда не будет: по условиям контракта расчёт всегда производится только за фактически выполненные работы. Люди просто далеки от строительства и не могут объективно оценить затраты, просчитать сметы и свои силы", – объясняет Бондаренко.

Но даже до повышения цен в комитете по образованию понимали, что с такими урезанными суммами выполнить работы по контрактам практически нереально. Сейчас все силы контрактных управляющих направлены на то, чтобы выполнить запланированные работы. На пяти объектах, где торги выиграло ООО "Ванадзор-строй", договоры уже расторгли. Только вот строки ремонтных работ сдвигаются в лучшем случае на август.

"Работы нужно провести на должном уровне. Несмотря ни на что, мы выполняем всю реализацию, вытаскиваем планы, заключаем новые договоры, уходим на повторные торги и заново составляем сметы. Только после таких горе-подрядчиков суммы меньше первоначальных на 30% и даже ниже. И с этой суммы мы вынуждены стартовать, чтобы не упустить время. А ещё сдвигаются сроки", – объясняет Бондаренко.

Есть, конечно, вариант отказаться от ремонта в этом году и заново провести торги с новыми суммами, которые будут адекватно учитывать расценки на материалы и стоимость работ. Но это если повезёт и объект снова включат в муниципальную программу. Причём нет никакой гарантии, что какой-то сомнительный новичок не выйдет на торги и не начнёт демпинговать. Тем не менее оградить себя от таких фирм-однодневок просто невозможно, объясняет Тамара Бондаренко. По закону любой желающий, который по всем правилам зарегистрировал свою фирму, может заявиться на аукцион.

Собака на сене

Вопрос допуска сомнительных компаний до аукционов нужно решать на федеральном уровне, считает исполнительный директор Союза строителей Алтайского края Вячеслав Ширшов. Для этого необходимы поправки в ФЗ № 44. Но даже в существующих условиях некоторые регионы находят инструменты для защиты от таких "бестолковых людей", у которых из техники только компьютер, ручка и бумага, отмечает эксперт. В пример он привёл Москву и Московскую область, где изначально устанавливают барьеры на этапе заявок, которые позволяют "срезать недокомпании".

"На что они рассчитывают, я не понимаю. Те, кто умеют считать, они на 25-30% никогда не опустятся. А эти неадекватные, как собака на сене. Сначала влезают, а потом разваливают, не давая работать порядочным организациям", – говорит Ширшов.

Избавить рынок от недобросовестных подрядчиков в теории могла бы экспертная комиссия. Её обязанность – анализировать опыт, репутацию и финансовое состояние компании, которая подаёт заявку на участие в торгах и накладывать вето на потенциально недобросовестных участников. Но, говорит Ширшов, сейчас эта, казалось бы, здравая идея приравнивается к коррупции и противоречит закону о "здоровой конкуренции".

"Я предлагал создать аттестационную комиссию с привлечением членов Алтайского союза строителей и представителей заказчиков. Мы бы коллегиально могли поставить "чёрную метку" ещё до торгов и рассказать, где эта компания уже нагадила, и не допустить новых срывов. Но чиновники ссылаются на ФЗ № 44, по которому такие действия могут расценить как коррупционные. Их дело провести аукцион, а если что-то дальше случится, они не виноваты. Странная позиция, но у нас так", – заключил Вячеслав Ширшов.

*Цены актуальны на текущий период (с учётом заработной платы, материалов и эксплуатации машин).