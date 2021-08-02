Барнаул может расшириться. Кабмин РФ намерен создать на Алтае поселение в миллион жителей

Очередной проект создания целого ряда агломераций в России затрагивает и Алтайский край. Согласно документу, представленному на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) вице-премьером Маратом Хуснуллиным, в Сибири должны появиться восемь агломераций, в том числе Барнаульская, сообщили интернет-СМИ. В экспертной среде новшество вызвало неоднозначную реакцию. К чему приведёт воплощение нового амбициозного замысла правительства, почему вызывает споры и что сулит Алтаю, разбирался журналист amic.ru Андрей Магас.

Барнаул плюс его соседи

По словам вице-премьера, создаваемые крупные агломерационные образования развивать будут там, где численность городов составляет более 500 тысяч человек, а также имеются университеты. Барнаул и окружающие его муниципалитеты (Первомайский, Калманский, Павловский, Тальменский районы, Новоалтайск и др.) как раз подходят под предложенные Хуснуллиным критерии. В правительстве считают, что агломерации будут расширяться и к 2030 году в них будет проживать около 60 млн граждан страны.

С вице-премьером согласен гендиректор Агентства по социально-экономическому развитию агломераций (АСЭРА) Юрий Кузнецов, убеждённый, что в данном случае Россия следует мировым тенденциям:

"Это мировой тренд. Не стоит забывать, что в мире агломерации включают и окружающие территории, – заявил он amic.ru. – Так, в Парижскую входит около тысячи муниципальных образований. И у Барнаула есть возможность получить более тесные связи с расположенными рядом муниципалитетами. За границей методом проб и ошибок научились решать бюджетные, земельные, транспортные и иные вопросы. Думаю, научатся и у нас".

На ПМЭФ заместитель председателя правительства объяснил, что агломерации будут представлять собой "15-30 опорных пунктов, в которых качество жизни будет выше", "хорошо благоустроенные малые города и сёла" с коммунальной инфраструктурой, доступными благами – медициной, образованием, культурными учреждениями и пр.

"Фактически Барнаульская агломерация в нашем крае уже существует, – отметил в беседе с корреспондентом amic.ru доцент кафедры экономической географии и картографии АлтГУ, кандидат географических наук Александр Кротов. – Жители соседних районов часто на работу ездят именно в Барнаул. Одним из признаков такого развития агломерационных связей является наличие качественных дорог. И тогда понятно, в какую сторону развивается агломерация краевой столицы. Сельчане ориентируются на краевую столицу, потому что в ней больше работы и она лучше оплачивается, выше качество жизни, однако на селе ниже стоимость жилья и лучше экология".

Малые города придут в запустение?

Идеи расширить "зону влияния" городов ранее высказывали некоторые российские политики и чиновники, а министерства пытались их воплотить. Так, на сайте Минэкономразвития РФ (МЭР) до сих пор висит проект дорожной карты развития данной системы, подготовленный в 2008-2012 годах. Именно под этот проект в Алтайском крае в начале 2010-х делались первые шаги по созданию Барнаульской агломерации.

Но министерский проект возмутил Ассоциацию малых и средних городов России, где заявили, что прогноз МЭР неверен и вреден, поскольку сулит гибель небольшим муниципалитетам, после чего обратились с письмом к президенту и правительству. Публичной реакции не последовало, но продвижение данной инициативы было заморожено.

"Учитывая сегодняшние тенденции, малые сёла и города всё-таки будут пустеть, – полагает Александр Кротов. – Дело в том, что ситуация, когда на селе требовалось большое количество рабочих рук для производства сельхозпродукции, уходит в прошлое. Нынешние технологии в этой сфере позволяют обходиться в сельской местности сравнительно небольшим числом жителей. А высвобождающиеся кадры перетекают в города. И на примере Барнаула, Бийска, Рубцовска мы это видим. А раз живущих становится меньше, то вроде как незачем держать в некоторых деревнях и сёлах лечебные и образовательные учреждения, не говоря уже о социальных и культурных объектах. И это "сжатие" соцкультбыта, в свою очередь, становится дополнительной причиной переезда из сёл в города, где выше качество медицины, образования, больше заведений культуры и пр.".

В 2017 году широко обсуждалась инициатива бывшего вице-премьера, в ту пору директора Центра стратегических разработок, Алексея Кудрина, предложившего создать в стране 10-15 городов-агломераций. Он заявил, что "если Россия хочет как страна остаться конкурентоспособной, если Россия хочет быстро расти, она должна вырастить и создать свои крупнейшие агломерации".

"Оформление территорий, включаемых в агломерацию в административную единицу, имеет важную юридическую составляющую, – отмечает Александр Кротов. – Это оформление земельных участков, объектов недвижимости, дорог и др. Скажем, в агломерацию американского Нью-Йорка входит, в числе прочих, город Ньюарк штата Нью-Джерси. Их связка позволяет упростить некоторые налоговые, юридические, земельные вопросы – нет механического соединения, выработан целый комплекс взаимодействия. У нас же территории, включаемые в состав агломерации, могут потерять льготы как сельские территории, лишиться некоторых преференций, ничего не получив взамен. Выходит, у нас создают агломерационные образования, не предоставив для этого ресурсы".

По мнению Юрия Кузнецова, создание агломерации не означает слияния муниципалитетов:

"Нынешняя инициатива – вовсе не объединение территорий, хотя это возможно там, где возникнет необходимость. Речь идёт о расширении и укреплении межмуниципального взаимодействия, которое сегодня у нас находится на крайне низком уровне. Именно такая форма даёт возможность, с одной стороны, сохранить льготы и привилегии сельским территориям, а заодно решит их вопросы в плане связи с агломерационным центром".

Мегарегион или кооперация?

Юрий Кузнецов положительно оценил опыт работы над созданием агломерации в Алтайском крае, сообщив, что в начале июля экспертная группа АСЭРА работала в Барнауле над проектом, предложенным Хуснуллиным. По его словам, ценность алтайского опыта заключается в наличии структур взаимодействия – Совета муниципальных образований края. Он добавил, что в сентябре эксперты снова приедут в Барнаул для обсуждения аналитического блока, после чего последует разработка концепции и стратегии развития агломерации.

Упомянутое выше предложение Кудрина тогда предусматривало создание в стране несколько своего рода укрупнённых агломераций – метрополий, одна из которых, по его мнению, могла бы включать Барнаул, Новосибирск, Новокузнецк и Томск. Этим он, можно сказать, подхватил идею, высказанную в апреле 2017-го спикером Заксобрания Красноярского края того времени Александром Уссом, ныне губернатором региона. Усс предлагал создать в Сибири урбанизированный регион, включив в него Барнаул, Красноярск, Кемерово, Новокузнецк, Новосибирск, Омск и Томск.

"Образование мегарегионов вряд ли принесёт положительный результат, – считает Александр Кротов. – На упоминаемых территориях, как и в целом в Сибири, проживает недостаточно населения. Социально-экономические издержки будут слишком велики. Поэтому разумнее будет наладить и укрепить кооперацию между предприятиями, в том числе в целях создания новых индустрий. И здесь Барнаул, который может оказаться в центре производственных цепочек, смотрится довольно неплохо".

Собеседник напомнил, что "несколько лет назад была идея создания сибирского машиностроительного кластера, но она, увы, не была реализована".

"Думаю, создание производственной кооперации по ряду направлений в Сибири может дать очень неплохой результат, – считает Кротов. – Например, в фармацевтической отрасли, особенно актуальной сегодня: если выстроить цепочку Бийск (там есть "Алтайвитамины") – Барнаул – Новосибирская область (Кольцово, где расположен центр "Вектор"), то это станет шагом к появлению на рынке сильного игрока. Думаю, проекты агломерационных образований должны всё-таки носить более предметный, а не абстрактный характер".

Перечень агломераций ещё только готовится, увидеть его можно будет в поправках в закон об общих принципах организации местного самоуправления, разработка которых идёт в Минфине РФ. Ожидается, что в проект будут вовлечены 37 регионов. При этом к разработке документа уже привлекли губернаторов. Как полагают в правительстве, изменения в закон о местном самоуправлении подготовят почву для образования межгородских агломераций, а также создадут стимул для регионов и муниципальных образований, чтобы между ними заключались партнёрские соглашения о сотрудничестве и совместном развитии инфраструктуры.



По предварительным данным, действие поправок в упомянутый закон распространится на территории, указанные в проекте Фронтальной стратегии развития, подготовка которой ведётся в правительственных структурах. Подобные структуры появятся в центральной части России, северо-западной, Приволжье, ДФО, УрФО, ЮФО, на Кавказе, в Сибири. В сибирском регионе намечено создание следующих межгородских агломераций – Барнаульская, Новосибирская, Омская, Томская, Кемеровская, Новокузнецкая, Иркутская, Улан-Удэнская.