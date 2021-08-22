Хроника коронавируса в Алтайском крае. Главное за 22 августа

Вакцинация без записи

В диагностических центрах Барнаула и Бийска продолжается вакцинация против коронавирусной инфекции. Сделать прививку можно без предварительной записи.В Диагностическом центре Алтайского края (проспект Комсомольский, 75а) пациентов ждут в регистратуре (окно №9). Вакцинацию против коронавируса в медучреждении проводят в будни с 13 часов до 19 часов 30 минут (кабинеты 538 и 114).В Консультативно-диагностическом центре Бийска (улица Советская, 33) прививку можно сделать в будни с 8 до 16 часов. Пациентов ждут в кабинете 118, уточняют в Министерстве здравоохранения Алтайского края. Также можно записаться на вакцинацию по телефонам: 8-800-505-85-08, 8-963-509-03-11 или через портал госуслуг.