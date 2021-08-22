Хроника коронавируса в Алтайском крае. Главное за 22 августа

Прирост умерших и заражённых в Алтайском крае продолжается, а в диагностических центрах можно привиться без записи. Какие ещё события произошли на фронте борьбы с COVID-19 22 августа – в ежедневной подборке amic.ru.
Общее число инфицированных составляет 68 119 человек, в том числе 4740 детей. Выздоровели всего 52 008 человек (+ 126). Умерло 4483 человека (+ 25).
В Диагностическом центре Алтайского края (проспект Комсомольский, 75а) пациентов ждут в регистратуре (окно №9). Вакцинацию против коронавируса в медучреждении проводят в будни с 13 часов до 19 часов 30 минут (кабинеты 538 и 114).
В Консультативно-диагностическом центре Бийска (улица Советская, 33) прививку можно сделать в будни с 8 до 16 часов. Пациентов ждут в кабинете 118, уточняют в Министерстве здравоохранения Алтайского края. Также можно записаться на вакцинацию по телефонам: 8-800-505-85-08, 8-963-509-03-11 или через портал госуслуг.
Amic.ru ежедневно обновляет подборку познавательных и актуальных материалов о коронавирусе, режиме самоизоляции, выплатах и многом другом.
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О профилактике
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- как правильно носить маску и где именно она нужна;
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О вакцинации
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