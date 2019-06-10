Понедельник, 10 Июнь, 19:50

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

В Алтайском крае хотят разрешить продажу алкоголя в магазинах до 23 часов. Как вы к этому относитесь?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 64,79
€ 73,21
Обь
456см -7

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное ЕГЭ-2019Опрессовка-2019АТР-2019

Самое главное. Коротко

Дорогие читатели!

Редакция портала Amic.ru предлагает воспользоваться сервисом Вечерний Amic, позволяющий ежедневно быть в курсе самых главных событий.

Вечерний Amic — это новый формат доставки новостей из первых рук непосредственно из редакции до нашего читателя. Сервис дает возможность получать каждый вечер подборку наиболее важных и актуальных материалов.

Подписывайтесь на Вечерний Amic, присоединяйтесь к обсуждению наших материалов и впишите себя в информационную картину дня!

2019

Май Июнь Июль
 пн  вт  ср  чт  пт  сб  вс 
27282930310102
03040506070809
10111213141516
17181920212223
24252627282930
01020304050607

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", И.О. Главного редактора: Елена Лепезина.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.