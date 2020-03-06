(НЕ)Слабые женщины. Зачем хрупким и утонченным стальные мускулы

Стойкость, самопожертвование, терпение, милосердие – главные (вечные) качества женщин, которые могут и коня на скаку, и борщ на кухне. Но в наше время выражение "сильные женщины" уже можно воспринимать буквально. Утонченные, нежные, женственные – они идут в бодибилдинг и часами качают "бицуху". Занятиям в тренажерном зале с большим весом, предназначенным, как считают очень многие, исключительно для брутальных мужчин, посвятили жизнь сотни представительниц прекрасной, и вряд ли уже можно сказать слабой, половины человечества.

Женский бодибилдинг вызывает в обществе множество удивлений и споров. Что это: издевательство над уникальной девичьей привлекательностью или открытая по-новому красота женского тела? Наши героини уверены – это истинная красота и гармония. Арина, Кристина и Ксения каждая по своей причине когда-то пришла в спортзал и "подкачалась". Но у каждой были свои мотивы, которые заставили их стать сильнее. Еще сильнее. В преддверии 8 Марта корреспондент amic.ru Слава Мельников встретился с ними и попытался понять, зачем этим девочкам мышцы.

Арина. 21 год. "Думаешь, похожа на ангела, но на самом деле – на арестанта из концлагеря"



Грань между жизнью и смертью очень тонкая, и я ее едва не перешагнула. Приехала в Барнаул учиться из деревни. Поселилась в общаге. Тогда весила 54 килограмма. Города не знала, друзей не было, на улицу почти не выходила. Родители заботились: почти каждые выходные передавали баулы с едой. Мясо, картошка – это надо готовить, это надо есть, а то пропадет. Вот я и ела. Ела да лежала, лежала да ела. Короче, махом килограммов 12 набрала. Посмотрела однажды в зеркало – офигела. Пришла в зал, взвесилась, разревелась.

Кинулась диеты искать. Тогда мало в этом понимала, наткнулась в "Инстаграме" на одну анорексичку. Смотрела, как она питается, а это, по сути, вода да яблочко. Подумала – тоже так смогу. И началось. За два месяца 14 килограммов ушло. Понятно, здоровье ухудшилось, да и вообще не было сил. Но этому я не придавала значения, в деревне же знают только две болезни – алкоголизм и порча. А тут что – ерунда.

Странные ощущения, когда начинается анорексия. Сил нет, но что-то заставляет тебя действовать. Каждое утро я отковыривала свои 40 килограммов от кровати и шла в парк. Там накручивала по 10 километров. Проснулся какой-то дьявольский азарт. Видишь, что граммы уходят, и хочется худеть еще, еще и еще. Думаешь, ты все больше похожа на ангела, но на самом деле – на арестанта из концлагеря.

С нервами вообще беда. Мой парень раздражал меня дико. Не он сам, не его поступки, тут другое. Он ест, а я ему: "Дай понюхать шаурму, дай понюхать картошку". Говорит: "Что ее нюхать, поешь лучше". Я жутко злилась: какой там откуси, я еды боялась. Причем все мысли о еде, но ты есть не хочешь, ты просто о ней думаешь. Я даже полных людей подальше обходила, бежала от них на улице. Казалось, если коснусь полного человека, мне перейдут его калории. Ты стоишь у зеркала и хочешь быть меньше, втянуться в себя. Хочешь быть костлявой. Кости должны выпирать, кожа – просвечиваться. В таком состоянии, с весами подмышкой, я приехала в деревню. Родители плакали: "Ты там умрешь, в городе. Посмотри, ты сквозь закрытую дверь проходишь". А у меня в ответ истерика: "А можно ко мне не прикасаться, от вас едой пахнет!" Папа с мамой просили моего парня повлиять на меня, думали, он мне "рот развяжет".

А он однажды меня просто избил. Швырял по всей комнате, одной рукой за горло поднимал. Это несложно – вес как у ягненка. Не хочу об этом рассказывать... Но тогда я для себя решила, что не позволю больше так поступать с собой.

Мне потребовалось время, чтобы прийти в себя. Записалась в тренажерный зал. "Ешь! Заставляй себя есть", – говорил тренер. "Я ем, вчера пучок укропа проглотила". И я стала впихивать в себя зернышко за зернышком. Еда застревала в горле как холодная манка. Постоянно подташнивало. Но я набирала грамм за граммом. Качала мышцы, становилась сильнее, чтобы никто даже мысли не допустил поднять на меня руку. История с анорексией закончилась, правда, я до сих пор восстанавливаю свое здоровье. Но главное, что все прошло. Уже три года работаю тренером, помогаю другим справляться с подобными проблемами. И да, я сейчас считаю свое тело красивым и сильным.

Кристина. 26 лет. "Своего ребенка так же буду заставлять. В жизни надо быть сильной"

Родители развелись сразу же, как я родилась. Мама принесла меня из роддома, положила в кроватку и пошла на работу. Были девяностые, чтобы нам выжить, она работала на трех работах. Так прошло четыре года, пока в доме не появился отчим. У мамы стало больше свободного времени, и она решила водить меня в спортивные секции. Хотела, чтобы я была физически выносливой.

Я попала в спортивную гимнастику, и начался адище. Такого трабла больше нигде не встречала. Женский коллектив во всей красе – зависть, сплетни, порванные и сожженные купальники перед соревнованиями. Девочки, блин, такие девочки. И это все подогревается тренерами: мол, спортивный дух и все такое. А еще бесконечные травмы. "Тренер, я, кажется, руку сломала". А в ответ: "Скорую тебе вызвать? А сопли не подтереть?" В итоге еще час на перекладине со сломанной лучевой, а через два часа – гипс и стыд, за то, что позволила себе разреветься перед всеми. Короче, я сама себе Джеки Чан была, болью было залито все детство. Только и помню: гимнастика и травмпункт, травмпункт и гимнастика. Порванные уши, сломанные ребра, вывихнутые колени… Я этой боли уже и не чувствовала, подчинила ее. Так я становилась сильнее.

Тренеры тоже воспитывали жестко: могли стукнуть по голове, пнуть, волосы на кулак наматывали. Родители все видели и относились к этому нормально. И знаете, что скажу – правильно делали. Я благодарна за это тренерам. И маме я благодарна, что не ужаснулась и не забрала меня оттуда, стойко перенесла испытания. И свою дочь так же буду воспитывать. Буду заставлять. В жизни надо быть сильной. Ничего легко не дается.

Спорт сделал меня агрессивной. Моя первая драка в четвертом классе с пацаном, который был на два года старше, стоила мне разбитого носа. Зато он лишился зуба и приобрел шрам через всю щеку. Нет, я не искала драк, это просто было такое агрессивное чувство справедливости. При мне нельзя было обидеть слабого, а я всегда была сильнее обидчика. Это тяжелая тема, не хочу углубляться. Были и милиция, и больницы, постоянные звонки маме, типа: "Здравствуйте, это директор школы. С Новым годом вас. А ваша дочь сегодня Мише руку сломала". Я оправдываюсь: "Мама, Миша этой рукой котенка в бочке топил".

А потом случился муж. Член российской сборной по самбо. Такой вот, 150 килограммов мастерства спорта. Большой, сильный, справедливый. С ним я впервые почувствовала себя слабой и ошалела от этого чувства. Сейчас он главный, он мужчина, и я рада, что он есть. С ним приходится, конечно, договариваться, через бедро его не перекинешь.

Три месяца назад я родила дочь. Когда становишься мамой, переключаешься, становишься мягче. Возникает чувство панического обожания к ребенку, и оно меняет тебя. Освобождает от агрессивного мира спорта, который столько лет жевал меня не проглатывая.

Я бы хотела сказать, что сила – в семье. Это действительно так. И все же жду момента, когда появится больше времени, и я снова смогу пойти в тренажерный зал качать мышцы. Для меня необходимо чувство физического превосходства. Мне нужно понимать, что я сильнее. Что смогу дать отпор и защитить и ребенка, и себя.

Ксения. 39 лет. "В душе я девочка и хочу так себя ощущать всегда"

Моя история не из тех, что, мол, меня в детстве обижали и я решила стать сильной. Нет. Мое детство – это радостные школьные годы, хорошие друзья, сливочное мороженое. Мама иногда показывала на других девочек, говорила: "Смотри, какая красивая, вот бы тебе быть такой же". Это меня, конечно, задевало, но не травмировало.

Моя история о том, что спорт – это жизнь. Я с детства занималась физкультурой, участвовала в школьных соревнованиях, потом в университетских первенствах. Спорт стал нормой моей жизни, ее фундаментом.

Сейчас я фитнес-тренер. Я уже взрослая, мне тридцать девять, и у меня есть две прекрасные девочки. Старшей, на минутку, уже 17 лет! Вот для них я и стараюсь быть во всем примером.

Возможно, сегодня многим это покажется скучным, но у меня классическая, крепкая семья. Кстати, с мужем мы познакомились на соревнованиях, он тоже спортсмен.

В душе я прям такая девочка и хочу так себя ощущать всегда. Люблю платья, прически, макияж, пижамки с Микки Маусом. Я легко могу раскачать себе "бицуху", для меня это нетрудно. Но я не стану этого делать. Мне не нравится, когда в зале показываю упражнение парню, а мои руки мощнее, чем у него. Хотя иногда такое тоже случается. В такие моменты думаю: "Ого, вот это я раскачалась". В общем, эстетического удовольствия от мускулистого женского тела я не получаю. Я хочу уверенности, настроения, улыбок. Тонус мышц – да, подтянутые ноги – да, а "этожмужик" – нет.

У меня не было ситуаций, где мне надо было прописать "прямой в голову" обидчику. Но точно знаю: в подобной ситуации я сумею дать отпор. И это приятный бонус – не чувствовать себя слабой перед мужчиной.

Редакция amic.ru благодарит за содействие фотостудию Раевских