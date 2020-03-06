(НЕ)Слабые женщины. Зачем хрупким и утонченным стальные мускулы

Стойкость, самопожертвование, терпение, милосердие – главные (вечные) качества женщин, которые могут и коня на скаку, и борщ на кухне. Но в наше время выражение "сильные женщины" уже можно воспринимать буквально. Утонченные, нежные, женственные – они идут в бодибилдинг и часами качают "бицуху". Занятиям в тренажерном зале с большим весом, предназначенным, как считают очень многие, исключительно для брутальных мужчин, посвятили жизнь сотни представительниц прекрасной, и вряд ли уже можно сказать слабой, половины человечества.
Женский бодибилдинг вызывает в обществе множество удивлений и споров. Что это: издевательство над уникальной девичьей привлекательностью или открытая по-новому красота женского тела? Наши героини уверены – это истинная красота и гармония. Арина, Кристина и Ксения каждая по своей причине когда-то пришла в спортзал и "подкачалась". Но у каждой были свои мотивы, которые заставили их стать сильнее. Еще сильнее. В преддверии 8 Марта корреспондент amic.ru Слава Мельников встретился с ними и попытался понять, зачем этим девочкам мышцы.
Арина. 21 год. "Думаешь, похожа на ангела, но на самом деле – на арестанта из концлагеря"
Грань между жизнью и смертью очень тонкая, и я ее едва не перешагнула. Приехала в Барнаул учиться из деревни. Поселилась в общаге. Тогда весила 54 килограмма. Города не знала, друзей не было, на улицу почти не выходила. Родители заботились: почти каждые выходные передавали баулы с едой. Мясо, картошка – это надо готовить, это надо есть, а то пропадет. Вот я и ела. Ела да лежала, лежала да ела. Короче, махом килограммов 12 набрала. Посмотрела однажды в зеркало – офигела. Пришла в зал, взвесилась, разревелась.
Кинулась диеты искать. Тогда мало в этом понимала, наткнулась в "Инстаграме" на одну анорексичку. Смотрела, как она питается, а это, по сути, вода да яблочко. Подумала – тоже так смогу. И началось. За два месяца 14 килограммов ушло. Понятно, здоровье ухудшилось, да и вообще не было сил. Но этому я не придавала значения, в деревне же знают только две болезни – алкоголизм и порча. А тут что – ерунда.
Странные ощущения, когда начинается анорексия. Сил нет, но что-то заставляет тебя действовать. Каждое утро я отковыривала свои 40 килограммов от кровати и шла в парк. Там накручивала по 10 километров. Проснулся какой-то дьявольский азарт. Видишь, что граммы уходят, и хочется худеть еще, еще и еще. Думаешь, ты все больше похожа на ангела, но на самом деле – на арестанта из концлагеря.
С нервами вообще беда. Мой парень раздражал меня дико. Не он сам, не его поступки, тут другое. Он ест, а я ему: "Дай понюхать шаурму, дай понюхать картошку". Говорит: "Что ее нюхать, поешь лучше". Я жутко злилась: какой там откуси, я еды боялась. Причем все мысли о еде, но ты есть не хочешь, ты просто о ней думаешь. Я даже полных людей подальше обходила, бежала от них на улице. Казалось, если коснусь полного человека, мне перейдут его калории. Ты стоишь у зеркала и хочешь быть меньше, втянуться в себя. Хочешь быть костлявой. Кости должны выпирать, кожа – просвечиваться. В таком состоянии, с весами подмышкой, я приехала в деревню. Родители плакали: "Ты там умрешь, в городе. Посмотри, ты сквозь закрытую дверь проходишь". А у меня в ответ истерика: "А можно ко мне не прикасаться, от вас едой пахнет!" Папа с мамой просили моего парня повлиять на меня, думали, он мне "рот развяжет".
А он однажды меня просто избил. Швырял по всей комнате, одной рукой за горло поднимал. Это несложно – вес как у ягненка. Не хочу об этом рассказывать... Но тогда я для себя решила, что не позволю больше так поступать с собой.
Мне потребовалось время, чтобы прийти в себя. Записалась в тренажерный зал. "Ешь! Заставляй себя есть", – говорил тренер. "Я ем, вчера пучок укропа проглотила". И я стала впихивать в себя зернышко за зернышком. Еда застревала в горле как холодная манка. Постоянно подташнивало. Но я набирала грамм за граммом. Качала мышцы, становилась сильнее, чтобы никто даже мысли не допустил поднять на меня руку. История с анорексией закончилась, правда, я до сих пор восстанавливаю свое здоровье. Но главное, что все прошло. Уже три года работаю тренером, помогаю другим справляться с подобными проблемами. И да, я сейчас считаю свое тело красивым и сильным.
Кристина. 26 лет. "Своего ребенка так же буду заставлять. В жизни надо быть сильной"
Родители развелись сразу же, как я родилась. Мама принесла меня из роддома, положила в кроватку и пошла на работу. Были девяностые, чтобы нам выжить, она работала на трех работах. Так прошло четыре года, пока в доме не появился отчим. У мамы стало больше свободного времени, и она решила водить меня в спортивные секции. Хотела, чтобы я была физически выносливой.
Я попала в спортивную гимнастику, и начался адище. Такого трабла больше нигде не встречала. Женский коллектив во всей красе – зависть, сплетни, порванные и сожженные купальники перед соревнованиями. Девочки, блин, такие девочки. И это все подогревается тренерами: мол, спортивный дух и все такое. А еще бесконечные травмы. "Тренер, я, кажется, руку сломала". А в ответ: "Скорую тебе вызвать? А сопли не подтереть?" В итоге еще час на перекладине со сломанной лучевой, а через два часа – гипс и стыд, за то, что позволила себе разреветься перед всеми. Короче, я сама себе Джеки Чан была, болью было залито все детство. Только и помню: гимнастика и травмпункт, травмпункт и гимнастика. Порванные уши, сломанные ребра, вывихнутые колени… Я этой боли уже и не чувствовала, подчинила ее. Так я становилась сильнее.
Тренеры тоже воспитывали жестко: могли стукнуть по голове, пнуть, волосы на кулак наматывали. Родители все видели и относились к этому нормально. И знаете, что скажу – правильно делали. Я благодарна за это тренерам. И маме я благодарна, что не ужаснулась и не забрала меня оттуда, стойко перенесла испытания. И свою дочь так же буду воспитывать. Буду заставлять. В жизни надо быть сильной. Ничего легко не дается.
Спорт сделал меня агрессивной. Моя первая драка в четвертом классе с пацаном, который был на два года старше, стоила мне разбитого носа. Зато он лишился зуба и приобрел шрам через всю щеку. Нет, я не искала драк, это просто было такое агрессивное чувство справедливости. При мне нельзя было обидеть слабого, а я всегда была сильнее обидчика. Это тяжелая тема, не хочу углубляться. Были и милиция, и больницы, постоянные звонки маме, типа: "Здравствуйте, это директор школы. С Новым годом вас. А ваша дочь сегодня Мише руку сломала". Я оправдываюсь: "Мама, Миша этой рукой котенка в бочке топил".
А потом случился муж. Член российской сборной по самбо. Такой вот, 150 килограммов мастерства спорта. Большой, сильный, справедливый. С ним я впервые почувствовала себя слабой и ошалела от этого чувства. Сейчас он главный, он мужчина, и я рада, что он есть. С ним приходится, конечно, договариваться, через бедро его не перекинешь.
Три месяца назад я родила дочь. Когда становишься мамой, переключаешься, становишься мягче. Возникает чувство панического обожания к ребенку, и оно меняет тебя. Освобождает от агрессивного мира спорта, который столько лет жевал меня не проглатывая.
Я бы хотела сказать, что сила – в семье. Это действительно так. И все же жду момента, когда появится больше времени, и я снова смогу пойти в тренажерный зал качать мышцы. Для меня необходимо чувство физического превосходства. Мне нужно понимать, что я сильнее. Что смогу дать отпор и защитить и ребенка, и себя.
Ксения. 39 лет. "В душе я девочка и хочу так себя ощущать всегда"
Моя история не из тех, что, мол, меня в детстве обижали и я решила стать сильной. Нет. Мое детство – это радостные школьные годы, хорошие друзья, сливочное мороженое. Мама иногда показывала на других девочек, говорила: "Смотри, какая красивая, вот бы тебе быть такой же". Это меня, конечно, задевало, но не травмировало.
Моя история о том, что спорт – это жизнь. Я с детства занималась физкультурой, участвовала в школьных соревнованиях, потом в университетских первенствах. Спорт стал нормой моей жизни, ее фундаментом.
Сейчас я фитнес-тренер. Я уже взрослая, мне тридцать девять, и у меня есть две прекрасные девочки. Старшей, на минутку, уже 17 лет! Вот для них я и стараюсь быть во всем примером.
Возможно, сегодня многим это покажется скучным, но у меня классическая, крепкая семья. Кстати, с мужем мы познакомились на соревнованиях, он тоже спортсмен.
В душе я прям такая девочка и хочу так себя ощущать всегда. Люблю платья, прически, макияж, пижамки с Микки Маусом. Я легко могу раскачать себе "бицуху", для меня это нетрудно. Но я не стану этого делать. Мне не нравится, когда в зале показываю упражнение парню, а мои руки мощнее, чем у него. Хотя иногда такое тоже случается. В такие моменты думаю: "Ого, вот это я раскачалась". В общем, эстетического удовольствия от мускулистого женского тела я не получаю. Я хочу уверенности, настроения, улыбок. Тонус мышц – да, подтянутые ноги – да, а "этожмужик" – нет.
У меня не было ситуаций, где мне надо было прописать "прямой в голову" обидчику. Но точно знаю: в подобной ситуации я сумею дать отпор. И это приятный бонус – не чувствовать себя слабой перед мужчиной.
Редакция amic.ru благодарит за содействие фотостудию Раевских
Комментарии
Ой, дайте развидить.
спасибо, но нет. не наш размерчик.
Кошмар какой-то!
А можно не надо?
Красотки, правда русские женщины сильнее мужчин
Самая красивая - последняя героиня. А так, грустно как-то( Все больше девушек, женщин ищут способы чтобы стать сильнее, ломая свою природу, только чтобы защитить себя - от мужчин, тех, кто был создан как раз для защиты слабых, детей и женщин. А в итоге все больше истеричных слабых мужичков, способных "одной рукой поднимать и душить ягненка" и лупить девочек-подростков( Очень грустно.
Мужикам стыд и срам. Женщин довели до того, что им приходится быть сильнее мужчин. Олухи. Бухарики.
Дичь какая. Вот только третья прошла адекватный путь, да и выглядит не как перекачанный мужик. Первая и вторая, столкнувшись с деструктивом в жизни, пошли по другому пути, не подходящему для женщин.
правда русские женщины сильнее мужчин
Логично. Сперва всю кровь выпьют, а потом мечтают о богатыре с как у белого коня.
лучше бы я на сварку смотрел....
а где Мисс Самец из очень страшного кино? Один человек метко сказал по этому поводу "Вы же не будете смотреть мужское синхронное плавание?"
Спасибо за прекрасные истории! С наступающим, девушки, вы большие умницы!
Ах какие девочки! Респектую! С наступающим праздником - 8 марта!
6.03.2020 11:33
Каа34
Прими новопассит.
У каждого свой жизненный путь.
Если женщина остается женщиной, несмотря на жизненные трудности, то это похвально. Конечно, если рядом нет достойного мужчины, то приходится быть сильной самой.
Каждая по своему хороша.
Они не заплыли жиром, не спиваются, не сидят на месте и занимаются спортом!
Первая победила предрассудки с анорексией. Станет старше, начнет по другому относиться к семье.
Вторая прошла сложный спортивный пусть гимнастки, и встретив мужчина, почувствовала себя женщиной.
Третья женственная, взгляд красивый. О семье хорошо отзывается.
Если бы не указала возраст, точно не подумал бы.
Ну 28-30 лет, не больше.
Кто пишет про кошмар и размерчики, те ничего не поняли, да и не угодить всем.
Это истории о тех женщинах, кто не расплылся, не спился и продолжает жить спортивной жизнью, при этом оставаясь женщиной.
Злые языки утверждают, что стать такими накачанными женщинам помогают мужские гормоны. Девочка вкалывает анаболики, у нее начинают расти мышцы, волосы на голове уменьшаться, а в других местах увеличиваться. Но хуже когда под воздействием мужских гормонов они начинают поглядывать на девочек
Мде, ну и ....
Каа34, благодаря мужчинам эти девушки стали такими сильными и успешными! Все хорошее от мужиков в этом мире! не забывай!
Женщина должна быть женственной, а не мускульным агрегатом...
гермафродиты займут наше место
Феникс, в конечном счете да. И все же это сигнал, раз женщины начали наращивать мускулы, а не добродетели. Значит мужики ослабели раз, нужны им только формы, не содержание - два. Мир потребления меняет нас всех.
Двоякое впечатление, с одной стороны уважаю, даже восхищаюсь, такая сила воли напор смелость, с другой жалею и сочуствую, в женской слабости много силы, но мир меняется, мужчины слабаки и тут важна причинно-следственная связь НЕ МУЖИКИ СЛАБЕЮТ ТАК КАК ЖЕНЩИНЫ КРЕПЧАЮТ, а наоборот мужик мельчает, девушки вынуждены крепчать. Мне, кстати, все три показались абсолютно очаровательные. Наверняка в личном общении голос, смех, смущение все выдаст девочек девочек
...ты агрегат, Дуся, на 100 кВт..
Самая изящная и женственная третья. С праздником Вас девушки! Порой мы такое напишем про Вас, не принимайте близко к сердцу, ибо оскорбляющие здесь люди на самом деле очень несчастны в своей жизни, и никогда это не признают. Это их защита, комплексы и другое и потом это не критика с их стороны а оскорбления. Будьте счастливы!