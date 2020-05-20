Тело похудело. Личные истории стройнеющих и советы тренера, как осуществить мечту

Условия самоизоляции – отличный повод для того, чтобы заняться собой, уверен тренер высшей категории, рекордсмен мира по жиму лежа, мастер спорта международного класса Илья Казюра. И несколько недель вынужденного отдыха (да даже просто время, которое сейчас можно не тратить на дорогу) он рекомендует потратить на осуществление мечты – стать красивее, стройнее и здоровее. Илья уверен, что раскрыл секрет перевоплощения без особых лишений. Он утверждает: чтобы получить фигуру своей мечты, совсем не нужно голодать и изводить себя многочасовыми тренировками. Семь лет назад Казюра разработал проект "Тело похудело", который помогает людям стать стройнее. За это время участие в проекте приняли уже более 1500 человек. Редакция amic.ru решила выяснить, как за 11 недель можно изменить свою жизнь. Мы публикуем истории четырех участников проекта "Тело похудело" и рассказываем, каких успехов им удалось (или не удалось) достичь за время марафона. А еще здесь вы найдете советы, подсказки и упражнения, которые помогут вам правильно стройнеть.





Истории участников проекта "Тело похудело"

18.05.2020

Александр, 38 лет

Пока участвовал в проекте, похудел на 15 килограммов. Причем похудение далось без труда. А раньше я весил под 90 кило. Сейчас мне приходится менять весь гардероб, но я очень доволен: надел джинсы, которые не надевал пять лет. Чувствую себя отлично, настроение приподнятое. И, что для меня важно, у меня стабилизировалось давление. Теперь – как у космонавта. В общем, участие в проекте расцениваю как положительное абсолютно во всем. Цель достигнута. Но я и дальше буду придерживаться советов, которые нам давал Илья.

Татьяна, 24 года



За время прохождения марафона я похудела на 6,3 кг. И все очень легко, постепенно, без стрессов и всяких срывов.



Я очень довольна результатом. Стала увереннее в себе. Собираюсь и дальше придерживаться этой программы, а значит, впереди меня ждут новые, лучшие результаты. Я действительно чувствую себя отлично и уже советую эту программу и делюсь ссылками со знакомыми и друзьями.

Елена, 34 года



За период, что я участвовала в проекте, мне удалось скинуть всего около 9 килограммов. Хотелось, конечно, все же больше. И если честно, к лету не чувствую себя готовой. А до моей идеальной фигуры еще долгий путь. По моим расчетам, еще около года. Самочувствие у меня стабильное с самого начала проекта. Никаких перепадов настроения или депрессии. И я обязательно буду продолжать следовать советам Ильи. Он действительно крутой, и проект у него супер. Сейчас заканчиваем, и пойду еще на заход. В конце концов, минус девять килограммов – это тоже неплохое достижение.

Галина, 30 лет



За время проекта я сбросила почти 17 кг. Вернее, 16,9. Чувствую себя просто пушинкой! Нет больше болей в суставах, появилось больше уверенности в себе. Процесс похудения прошел для меня очень легко, так как наши наставники нашли индивидуальный подход к каждому, было много подсказок. Знаете, после прохождения такого проекта, как "ТелоПохудело", сформировываются хорошие привычки по питанию, и больше нет желания есть то, что не нужно вашему организму. Я восхищаюсь Ильей и его командой и дальше буду соблюдать их советы.





10 лайфхаков, которые ускорят ваш обмен веществ и помогут быстрее похудеть

1. Пейте воду перед каждым приемом пищи. Один-два стакана.

2. Добавьте зелень.

3. Употребляйте в пищу отруби. Они помогут снизить аппетит.

4. Обязательно ешьте белок. Хотя бы 80-100 граммов белка должно поступать в ваш организм.

5. Откажитесь от сахара. Замените его на эритритол или стевию. А если можете обойтись без них, то это еще лучше.

6. На завтрак ешьте яйца. Они позволят снизить аппетит.

7. В период примерно с 16-17 часов съешьте один фрукт или стакан ягод. В это время в нашем организме и так происходит выброс инсулина.

8. Размачивайте орехи, чтобы понизить ингибиторы ферментов и улучшить их усвоение.

9. Обязательно употребляйте в пищу полезные жиры. Они повышают настроение и способствуют насыщению.

10. Все полезное из овощей усвоится в присутствии жиров. Поэтому не забудьте добавить растительное масло (1-2 ст. ложки).

Илья Казюра напоминает, что именно жиры омега-6 и омега-3, содержащиеся в растительных маслах, являются очень ценными для нашего организма. Но самой ценной (и дефицитной ) является омега-3.

"А самый дешевый источник омеги-3, но при этом качественный – это льняное масло", – говорит Казюра. Хотите убедиться? Попробуйте в течение недели каждый день употреблять хотя бы одну столовую ложку льняного масла. Как вам больше нравится: в салате или из ложки, как во времена СССР рыбий жир, и увидите сами, как благодарен вам будет ваш организм.

Обратите внимание на льняное масло производства компании "АгроСевТорг". С 2016 года предприятие производит масла холодного отжима: льняное, рапсовое и подсолнечное. Сырье для масел выращивают в экологически чистых районах Алтайского края. А перед переработкой оно проходит тщательный лабораторный отбор.

Сайт: https://agrosevtorg.ru

"Инстаграм": https://www.instagram.com/rapsoil/?hl=ru

Как и чем правильно перекусывать в офисе?





Сладкий йогурт, фрукты, чай с печеньем, батончики мюсли и так далее – обычный перекус офисных работников. Почему такие перекусы делать не стоит, рассказывает Илья Казюра:

🔹 Сладкий фруктовый йогурт (я их называю молочные десерты). Состоит из жиров и углеводов. А когда в молочный продукт добавляют сахар, то получается отличный продукт для набора жира, а никак не здоровое питание для стройной фигуры.

🔹 Фитнес-батончики с мюсли. Не смотрите на слово "фитнес" на этикетке. Их питательность около 400-500 калорий. Просто переверните и прочитайте состав. 80% таких батончиков будут содержать бестолковую пшеницу, бестолковый рис, глюкозный сироп и кучу сахара, пальмовое масло. Ничего общего с фитнесом там нет. Жиронаборный продукт.

🔹 Фрукты. Содержат витамины, минералы, клетчатку, волокна. Но они же разжигают аппетит и благодаря этому мы съедаем больше калорий в течение дня.

Чем можно перекусывать?



🔹 Кофе с маслом МСТ + творожная запеканка или сырники.

🔹 Горсть миндаля, ломтик молодого сыра, кофе американо.

🔹 Протеиновый коктейль (если совсем некогда).

🔹 Протеиновые панкейки с бескалорийным джемом (продается специальная смесь для их приготовления).

🔹 Рыбная котлета на пару, гречневые хлебцы.

Эффективные упражнения для идеальной фигуры

Продолжаем бороться с ленью, апатией и лишними килограммами на самоизоляции. И очередной комплекс упражнений от тренера Ильи Казюры поможет восполнить энергию и сделать тело стройнее и выносливее. Совет: выполняйте упражнения в своем темпе, прекращайте, если чувствуете боль.

Комплекс включает в себя:

1. Приседания в стиле "Сумо" + выпад конькобежца – 3-4 сета / 10-15 повторений (одно приседание, два выпада в левую и правую стороны считаются как одно повторение).

2. Болгарские выпады – 3-4 сета по 12-15 повторений.

3. Переразгибание бедра лежа на животе – 3 сета / 20-40 повторений.

4. Ягодичный мостик – 3-4 сета / 20-15 повторений.

5. Отжимания от пола с коленей – 3-4 сета / 20 повторений. Отдых между упражнениями и сетами от 1 до 2 минут, по состоянию.

6. Отжимания от пола с узкой постановкой рук (с коленей) – 3-4/20.

7. Отжимания на трицепс спиной к дивану.

8. Пресс: подъем ног с отрывом таза – 3-4 / 30-20.

9. Пресс: "складной нож" – 3-4 / 25-15.

10. Планка в статике – 2-3 / 1-2 минуты.

11. Лодочка в статике – 2-3 / 1-2 минуты.

Как есть и не толстеть

В условиях самоизоляции сложно контролировать аппетит и не баловать себя вкусняшками, соглашается Илья Казюра и дает несколько советов, как удержать вес в рамках.



🔹 Ешьте яйца на завтрак. Сделайте себе именно белковый завтрак. Исследования показывают, что люди, завтракавшие яйцами, потребляют на 20-25% меньше калорий за сутки, чем остальные исследуемые группы.

🔹 Если вечером вам не хватает ужина и вас пробивает на жор, отдайте предпочтение белковой пище: блюдам из индейки и говядины. Они дают самое длительное насыщение в отличие от рыбы, творога и т.д. И съешьте нормальную порцию 300-350 граммов готового продукта (если вам необходимо). Бояться не нужно. Так как белок имеет высокий термический эффект. До 30% калорий этого продукта пойдет на переваривание и усвоение его же самого. А это очень круто.

🔹 К своему обеду (сложные углеводы + белок) добавьте половинку авокадо. Согласно исследованиям, группа людей, съедавшая половину этого плода, не чувствовала голод почти на три часа дольше, чем другие группы, съедавшие то же самое количество калорий, но без авокадо.⠀

🔹 Ограничьте употребление фруктов: не более двух штук в день. А лучше – один. Фрукты разжигают аппетит.

🔹 Воспользуйтесь тем, что сегодня предлагает индустрия спортивного питания: смеси для приготовления панкейков, сахзамы с разными вкусами, бескалорийные джемы и топпинги, кетчупы и соусы. Целая артиллерия вкусностей с большим количеством белка и имеющая практически нулевую калорийность.

Комплекс упражнений для суперягодиц

Чтобы не плоская и не квадратная

Россияне шутливо в соцсетях переименовали самоизоляцию в салоизоляцию и практически поголовно жалуются на набранные килограммы. Ведь в последний месяц у большинства пробежки идут по короткой дистанции: диван (кресло) – кухня – диван с небольшими вариациями. Меж тем лето все ближе. И чтобы не кутаться стыдливо в бесформенные мешки, скрывая заплывшие салом телеса, прямо с сегодняшнего дня приступайте к тренировкам. Вместо ужина. Предлагаем вам с тренировку той части тела, которой трудно без приключений, но в условиях самоизоляции заскучала и стала "плоской", "квадратной" или слишком мягкой. Да, сегодня тренируем ягодицы по специальному комплексу, который разработал известный барнаульский тренер Илья Казюра.

"Это на 100% проверенная программа, которая при нормальной схеме дает обалденные результаты!" – уверяет тренер.

Советы от специалиста:

Чтобы добиться эффекта, выполняйте комплекс упражнений 2-3 раза в неделю.

Рекомендую начинать с одного-двух сетов и постепенно увеличить нагрузку до трех-четырех.

Отдых между подходами от 1 до 1,5 минуты. В переразгибании и отведении бедра можно не отдыхать (делать подряд, чередуя ноги).

Истории участники проекта

27.03.2020

Галина, 30 лет

Чувствую себя прекрасно, легко и позитивно. На данный момент я похудела на 17 кг. Да-да, именно на столько! Раньше я думала, что это невозможно, но с проектом "ТелоПохудело" все получается! Я в восторге от результатов, но в планах и далее снижать вес и становиться стройнее. Моему счастью нет предела. Те, кто давно меня не видел, при встрече впадают в ступор, спрашивают, как я смогла добиться такого результата. Многие говорят, что я выгляжу моложе. Очень приятно получать комплименты. И да, мне пришлось менять гардероб, так как с 52-го размера одежды я сейчас перешла на 46-й. И это приятно – покупать красивые вещи, подчеркивающие фигуру, а не прятаться в черные балахоны. Татьяна, 24 года Я чувствую себя просто замечательно. Есть и худеть – это очень круто. Я сбросила 4,5 килограмма и испытываю сейчас потрясающее чувство легкости. Если меня спросить, довольна ли я результатом, я отвечу – да! На все сто процентов. Мое настроение улучшилось, все заметили, что стала стройнее. Я получаю больше комплиментов, внимания. Частично поменяла гардероб. Некоторые вещи стали великоваты. К лету куплю еще пару новых платьев. Уже предвкушаю, как буду красива.

Елена, 34 года





У меня отличное самочувствие. Шесть недель не прошли зря. Шесть недель – и минус 7,5 килограмма. Если же смотреть по объемам, то цифры еще больше впечатляют – минус 30 см в сумме всех объемов. Так что я в восторге от результатов. Конечно, если уж говорить совсем честно, мне хотелось бы большего. Но тут ведь и объективные условия: сидение дома из-за режима самоизоляции, к сожалению, делает свое черное дело: хожу практически от дивана до дивана. Кое-что новенькое, конечно, себе прикупила. Но полностью гардероб менять пока необходимости нет. Хотя то, что раньше на мне застегивалось с трудом, сейчас сидит намного лучше. Да и сама я себе нравлюсь теперь гораздо больше. Так что участие в проекте продолжаю!

Два или шесть? Сколько раз в день правильно питаться? Очень многие задаются вопросом, сколько раз в день нужно питаться, чтобы было правильно? Два или три, четыре или шесть? Илья Казюра утверждает, что не навязывает никому свое мнение, но сам предпочитает дробное питание! Почему? Да потому что именно дробное питание⠀

🔹 улучшает показатели крови: глюкозу, инсулин, общий холестерин, холестерин низкой плотности;

🔹 стимулирует окисление жиров;

🔹 не перерастягивает желудок, так как вы съедаете меньший объем пищи.

🔹 приучает организм к частым приемам пищи, и все полученные калории превращает в энергию, а не откладывает в жировые "депо";

🔹 способствует сохранению мышечной массы в условиях силовой нагрузки.

Комплекс упражнений в домашних условиях

Всего семь минут и вы заряжены энергией на весь день, а ваша фигура стала ближе к идеалу

Сколько надо пить воды, чтобы похудеть?

Очень много людей, которые прекрасно знают, что воду пить надо, но не делают этого. Илья Казюра раскрывает секрет воды, который поможет быстрее снизить вес:

Сразу с утра после пробуждения нужно выпить воды. И не один стаканчик, а 640 мл. По словам тренера, именно такой объем воды "включит" метаболизм в вашем организме, а также смоет все токсины, накопившиеся за ночь, подготовит желудок к завтраку. Пейте воду за 15-20 минут до каждого приема пищи. Достаточно 1-2 стаканов. Это поможет снизить аппетит и положительно скажется на работе пищеварительной системы. За сутки вам нужно выпивать минимум 30 мл воды на 1 кг веса своего тела.

Температура воды, которую вы пьете, должна быть чуть теплее комнатной – примерно как температура нашего тела. Тогда она будет максимально быстро всасываться кишечником и выполнять свои функции.

Четыре главные ошибки начинающих худеть

Илья Казюра рассказал о самых распространенных ошибках тех, кто только начинает худеть. Прочитайте внимательно. И не совершайте их.

🔹 Первая и самая главная ошибка – это недобор белка. Когда люди не съедают норму белка при снижении веса, они "худеют мышцами", что крайне плохо. Это говорит о том, что они вскоре наберут вес обратно. Помимо потери мышц, есть еще ряд негативных моментов. Это снижение иммунитета, ухудшение гормонального фона, потеря красоты (кожа становится хуже, волосы и ногти тоже, ведь это все – белок).

🔹 Вторая ошибка – это недостаток воды. Воду пить нужно, и все об этом знают, но на самом деле мало кто делает. Все обменные процессы происходят в водной среде. А если человек не пьет воду? Будет ли его обмен веществ работать полноценно, в полной мере? Тренер советует пить хотя бы 30 мл на 1 кг веса тела чистой воды в день, и лучше не залпом, а потихоньку, создавая эффект капельницы.

🔹 Третья ошибка: мало ферментов в питании. Что вообще делают эти ферменты? Они не только способствуют расщеплению пищи, они уменьшают потребность в инсулине, помогают при запорах, разглаживают поверхность кожи, обладают противовоспалительным действием, ускоряют обмен веществ. Вы уже успели полюбить петрушку, укроп (ферменты) и другую зелень для изменения нашего метаболизма?

🔹 Ошибка четвертая: избыток углеводов в рационе питания.

Что особенного в проекте "Тело похудело"?

Проект длится 2,5 месяца и за это время участники успевают выработать полезные привычки, которые помогают сохранять результат после окончания марафона. Голодать не приходится. Более того, многие возмущаются, что "еды слишком много". Однако едят и худеют. Все волшебство – в правильном питании.

Илья Казюра: "Правильное питание – это баланс микро- и макроэлементов. Когда человек не жертвует белками и жирами, а сокращает излишки глюкозы в организме. Сюда же отнесем соблюдение правильного питьевого режима и обогащение рациона полезными добавками". Нет выматывающих тренировок. Основной упор проекта – на правильное питание. По мнению Ильи, 80% результата зависит именно от того, что и как мы едим.

Илья Казюра: "Можно тренироваться годами, потеть, пыхтеть и не видеть никаких результатов, если со своим питанием человек так и не разобрался. Но я только приветствую, когда во время участия в моем проекте человек начинает заниматься и физическими упражнениями. Это, конечно, большой плюс". Результаты становятся заметны уже после первой недели.

Илья Казюра: "Самым большим результатом было минус семь килограммов. Но это, естественно, не жир, это ушли лишняя вода и гликогены. В среднем уже после первой недели человек становится легче на 3-4 кг". С участниками работают стилист и массажист, которые подсказывают, как правильно за собой ухаживать и создавать наиболее выигрышный образ. Проект ведется в режиме онлайн. Что, несомненно, удобно (особенно во время пандемии коронавируса).

Истории участников проекта

11.03.2020

Александр, 38 лет

В спортзал я хожу уже три года. Мышцы крепли, но жир не уходил и похудеть не удавалось. До участия в проекте "Тело похудело" весил 90 килограммов. Меня такая ситуация не устраивала: я руководитель предприятия, всегда на виду. Это большая работа, которая требует энергии и собранности. Но когда смотришь на себя в зеркало, а там отражается маленький гиппопотам, уверенности это не придает.



А тут в "Инстаграме" увидел проект "Тело похудело" и решил написать Илье. Тем более что постоянно его вижу в нашем спортзале. Он всегда подтянут, свеж и бодр. Решил, что нужно идти к нему в команду худеющих. Программа оказалась понятная и не сложная. Мой результат – за полтора месяца сбросил 11 килограммов. Причем не прилагая особых усилий. Я не голодаю, не смотрю на еду как в последний раз в жизни. Теперь я чувствую себя намного лучше. Задышал свободнее. Это словно снять с плеч десятикилограммовый рюкзак и выпрямиться.



Елена, 34 года







Я раньше работала в органах МВД. Теперь я счастливая мама. Мне хочется быть красивой для своей семьи. В интернете увидела, как Илья рассказывал о здоровом питании, и не задумываясь решила: принимаю участие. За три недели скинула 5,5 кг. А мои параметры уменьшились на 15 сантиметров. Такие достижения меня воодушевляют. Тем более что голодать совсем не приходится. Вот, казалось бы, что такое 5 кг? Но я чувствую себя гораздо лучше, появилось больше энергии, а значит, больше времени на семью, больше уверенности в себе. В планах – до мая успеть сбросить 20 кг. И сейчас я уверена, что это возможно. Я раньше очень гордилась своей фигурой. Но во время второй беременности сильно поправилась. Дошло до того, что я стеснялась фотографироваться, пряталась за большим мужем или брала на руки детей, чтобы было не так заметно, как я потолстела. И вот решила вернуть свою прежнюю фигуру. А еще очень жалко гардероб: у меня много хороших дорогих костюмов, которые не хочется выкидывать. Так что лучше я выкину лишний вес.Я раньше работала в органах МВД. Теперь я счастливая мама. Мне хочется быть красивой для своей семьи. В интернете увидела, как Илья рассказывал о здоровом питании, и не задумываясь решила: принимаю участие. За три недели скинула 5,5 кг. А мои параметры уменьшились на 15 сантиметров. Такие достижения меня воодушевляют. Тем более что голодать совсем не приходится. Вот, казалось бы, что такое 5 кг? Но я чувствую себя гораздо лучше, появилось больше энергии, а значит, больше времени на семью, больше уверенности в себе. В планах – до мая успеть сбросить 20 кг. И сейчас я уверена, что это возможно.

Татьяна, 24 года



Я визажист и мастер по прическам. Всегда с душой занимаюсь тем, что делаю и создаю. Люблю делать людей красивыми, а сама много лет хотела привести свое тело в порядок. Но годы шли, а у меня ничего не получалось. Даже если иногда удавалось немного похудеть, килограммы все равно возвращались.

Но все изменилось с начала 2020 года. Я, наконец, поняла, что даже к похудению нужно подходить осознанно. Выбрала спортзал, начала заниматься спортом и параллельно с этим, совершенно случайно, наткнулась на страницу Ильи Казюры. Там было очень много полезной информации по питанию, в которой я действительно нуждалась.

Изучая его страницу, увидела, что с февраля у него запускается марафон #телопохудело. Начала читать, узнавать подробности и увидела, что проходит розыгрыш на участие в этом марафоне.

Желающих было очень много, поэтому удивилась, что выиграла именно я. И это ведь не просто так, мне это действительно было необходимо. Мало просто заниматься в тренажерном зале, важно понимать, что ты ешь. С 19 февраля я похудела на 2,5 кг. Но этот марафон открыл мне глаза на мой рацион. Теперь могу точно сказать, что благодаря проекту я сделала не просто шажочек к мечте, я вышла на верный путь и это действительно круто!

Галина, 30 лет



У меня были две весомые причины похудеть – это здоровье и мой внешний вид. Тем более что я работаю в медицине, и мне нужно соответствовать профессии. Я много тружусь. Мой рабочий день длится по 10-12 часов. Так что работа-дом – это про меня. После тяжелого рабочего дня ни на что не остается сил. В выходные дни люблю активный отдых, стараюсь не сидеть дома. Как-то увидела в "Инстаграме" Ильи рекламу проекта "Тело похудело". Стало интересно. Познакомилась с профилем проекта, какие у людей бывают достижения, почитала отзывы. И мне стало интересно, а смогу ли я. И вот я тут. Проект просто супер. Он мне так помогает, я в полном восторге.

Раньше я весила 84 кг. За семь недель участия в нем я скинула 14 кг. Чувствую себя прекрасно, я не голодаю, на проекте мы находимся в сытом состоянии, что очень важно.

У нас замечательные наставники, которые всегда ответят на твои вопросы, подскажут и направят в нужном направлении. Жизнь заиграла новыми красками. Я становлюсь стройнее. С каждым днем добавляется уверенность в себе, желание жить.

Друзья, большие изменения начинаются с маленьких шагов. Сделайте уже сегодня первый маленький шаг: скачайте бесплатное приложение Fat secret. Купите в магазине правильные продукты. И начинайте действовать. На странице Ильи в Instagram уже достаточно бесплатной информации, для того чтобы изменить свою фигуру в лучшую сторону. Просто начните, ведь на самом деле не все так сложно. Съемки героев проходили в фитнес-клубе "Сафари".