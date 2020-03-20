Тело похудело. Личные истории стройнеющих и советы тренера, как осуществить мечту

Каждый из нас хочет быть красивым и стройным. А еще при этом мечтает, чтобы путь к идеальной фигуре был легким и приятным. Ведь далеко не у всех хватает силы воли регулярно заниматься спортом и придерживаться строгой диеты. Тренер высшей категории, рекордсмен мира по жиму лежа, мастер спорта международного класса Илья Казюра уверен, что раскрыл секрет перевоплощения без особых лишений. Он утверждает: чтобы получить фигуру своей мечты, совсем не нужно голодать и изводить себя многочасовыми тренировками. Семь лет назад Казюра разработал проект "Тело похудело", который помогает людям стать стройнее. За это время участие в проекте приняли уже более 1500 человек. Редакция amic.ru решила выяснить, как за 11 недель можно изменить свою жизнь. Каждую неделю мы будем публиковать истории наших героев – участников проекта "Тело похудело" и рассказывать об их успехах или неудачах в достижении мечты. А еще мы будем публиковать советы и подсказки, которые помогут вам правильно худеть.

Что особенного в проекте "Тело похудело"?

Проект длится 2,5 месяца и за это время участники успевают выработать полезные привычки, которые помогают сохранять результат после окончания марафона. Голодать не приходится. Более того, многие возмущаются, что "еды слишком много". Однако едят и худеют. Все волшебство – в правильном питании.

Илья Казюра: "Правильное питание – это баланс микро- и макроэлементов. Когда человек не жертвует белками и жирами, а сокращает излишки глюкозы в организме. Сюда же отнесем соблюдение правильного питьевого режима и обогащение рациона полезными добавками". Нет выматывающих тренировок. Основной упор проекта – на правильное питание. По мнению Ильи, 80% результата зависят именно от того, что и как мы едим.

Илья Казюра: "Можно тренироваться годами, потеть, пыхтеть и не видеть никаких результатов, если со своим питанием человек так и не разобрался. Но я только приветствую, когда во время участия в моем проекте человек начинает заниматься и физическими упражнениями. Это, конечно, большой плюс". Результаты становятся заметны уже после первой недели.

Илья Казюра: "Самым большим результатом было минус семь килограммов. Но это, естественно, не жир, это ушли лишняя вода и гликогены. В среднем, уже после первой недели человек становится легче на 3-4 кг". С участниками работают стилист и массажист, которые подсказывают, как правильно за собой ухаживать и создавать наиболее выигрышный образ. Проект ведется в режиме онлайн. Что, несомненно, удобно (особенно во время пандемии коронавируса).

Участники проекта

Александр, 38 лет







А тут в "Инстаграме" увидел проект "Тело похудело" и решил написать Илье. Тем более что постоянно его вижу в нашем спортзале. Он всегда подтянут, свеж и бодр. Решил, что нужно идти к нему в команду худеющих. Программа оказалась понятная и не сложная. Мой результат – за полтора месяца сбросил 11 килограммов. Причем не прилагая особых усилий. Я не голодаю, не смотрю на еду как в последний раз в жизни.

Теперь я чувствую себя намного лучше. Задышал свободнее. Это словно снять с плеч десятикилограммовый рюкзак и выпрямиться.

Мне жена говорит: ну все, хватит худеть, куда уж стройнее. А я хочу еще четыре килограмма скинуть и тогда уже баста. Уверен, что у меня получится. Даже не сомневаюсь. В спортзал я хожу уже три года. Мышцы крепли, но жир не уходил и похудеть не удавалось. До участия в проекте "Тело похудело" весил 90 килограмм. Меня такая ситуация не устраивала: я руководитель предприятия, всегда на виду. Это большая работа, которая требует энергии и собранности. Но когда смотришь на себя в зеркало, а там отражается маленький гиппопотам, уверенности это не придает.А тут в "Инстаграме" увидел проект "Тело похудело" и решил написать Илье. Тем более что постоянно его вижу в нашем спортзале. Он всегда подтянут, свеж и бодр. Решил, что нужно идти к нему в команду худеющих. Программа оказалась понятная и не сложная. Мой результат – за полтора месяца сбросил 11 килограммов. Причем не прилагая особых усилий. Я не голодаю, не смотрю на еду как в последний раз в жизни.Теперь я чувствую себя намного лучше. Задышал свободнее. Это словно снять с плеч десятикилограммовый рюкзак и выпрямиться.Мне жена говорит: ну все, хватит худеть, куда уж стройнее. А я хочу еще четыре килограмма скинуть и тогда уже баста. Уверен, что у меня получится. Даже не сомневаюсь.

Елена, 34 года









Я раньше работала в органах МВД. Теперь я счастливая мама. Мне хочется быть красивой для своей семьи. В интернете увидела, как Илья рассказывал о здоровом питании, и не задумываясь решила: принимаю участие. За три недели скинула 5,5 кг. А мои параметры уменьшились на 15 сантиметров. Такие достижения меня воодушевляют. Тем более что голодать совсем не приходится. Вот, казалось бы, что такое 5 кг? Но я чувствую себя гораздо лучше, появилось больше энергии, а значит, больше времени на семью, больше уверенности в себе. В планах – до мая успеть сбросить 20 кг. И сейчас я уверена, что это возможно. Я раньше очень гордилась своей фигурой. Но во время второй беременности сильно поправилась. Дошло до того, что я стеснялась фотографироваться, пряталась за большим мужем или брала на руки детей, чтобы было не так заметно, как я потолстела. И вот решила вернуть свою прежнюю фигуру. А еще очень жалко гардероб: у меня много хороших дорогих костюмов, которые не хочется выкидывать. Так что лучше я выкину лишний вес.Я раньше работала в органах МВД. Теперь я счастливая мама. Мне хочется быть красивой для своей семьи. В интернете увидела, как Илья рассказывал о здоровом питании, и не задумываясь решила: принимаю участие. За три недели скинула 5,5 кг. А мои параметры уменьшились на 15 сантиметров. Такие достижения меня воодушевляют. Тем более что голодать совсем не приходится. Вот, казалось бы, что такое 5 кг? Но я чувствую себя гораздо лучше, появилось больше энергии, а значит, больше времени на семью, больше уверенности в себе. В планах – до мая успеть сбросить 20 кг. И сейчас я уверена, что это возможно.

Татьяна, 24 года







Я визажист и мастер по прическам. Всегда с душой занимаюсь тем, что делаю и создаю. Люблю делать людей красивыми, а сама много лет хотела привести свое тело в порядок. Но годы шли, а у меня ничего не получалось. Даже если иногда получалось немного похудеть, килограммы все равно возвращались.

Но все изменилось с начала 2020 года. Я наконец поняла, что даже к похудению нужно подходить осознанно. Выбрала спортзал, начала заниматься спортом и параллельно с этим, совершенно случайно, наткнулась на страницу Ильи Казюры. Там было очень много полезной информации по питанию, в которой я действительно нуждалась.

Изучая его страницу, увидела, что с февраля у него запускается марафон #телопохудело. Начала читать, узнавать подробности и увидела, что проходит розыгрыш на участие в этом марафоне.

Желающих было очень много, поэтому я очень удивилась, что выиграла именно я. И это ведь не просто так, мне это действительно было необходимо. Мало просто заниматься в тренажерном зале, важно понимать, что ты ешь. С 19 февраля я похудела на 2,5 кг. Но этот марафон открыл мне глаза на мой рацион. Теперь могу точно сказать, что благодаря проекту я сделала не просто шажочек к мечте, я вышла на верный путь и это действительно круто!

Галина, 30 лет





У меня были две весомые причины похудеть – это здоровье и мой внешний вид. Тем более что я работаю в медицине, и мне нужно соответствовать профессии. Я много тружусь. Мой рабочий день длится по 10-12 часов. Так что работа-дом – это про меня. После тяжелого рабочего дня ни на что не остается сил. В выходные дни люблю активный отдых, стараюсь не сидеть дома. Как-то увидела в "Инстаграме" Ильи рекламу проекта "Тело похудело". Стало интересно. Познакомилась с профилем проекта, какие у людей бывают достижения, прочитала отзывы. И мне стало интересно, а смогу ли я. И вот я тут. Проект просто супер. Он мне так помогает, я в полном восторге.

Раньше я весила 84 кг. За семь недель участия в нем я скинула 14 кг. Чувствую себя прекрасно, я не голодаю, на проекте мы находимся в сытом состоянии, что очень важно.

У нас замечательные наставники, которые всегда ответят на твои вопросы, подскажут и направят в нужном направлении. Жизнь заиграла новыми красками. Я становлюсь стройнее. С каждым днем добавляется уверенность в себе, желание жить.

Друзья, большие изменения начинаются с маленьких шагов. Сделайте уже сегодня первый маленький шаг: скачайте бесплатное приложение Fat secret. Купите в магазине правильные продукты. И начинайте действовать. На странице Ильи в Instagram уже достаточно бесплатной информации, для того чтобы изменить свою фигуру в лучшую сторону. Просто начните, ведь на самом деле не все так сложно. Съемки героев проходили в фитнес-клубе "Сафари".