"Там, где горят купола золоченые". Как в Барнауле разоряли и восстанавливали храмы

Золотые купола храмов – один из главных символов нашей Родины. Как и вся Россия, Церковь знавала времена и великой славы, и великих потрясений. Но всегда справлялась и с тем и с другим. Прошлое столетие для Церкви стало трагическим, почти смертельным. Храмы, где раньше крестили, венчали, отпевали, превращали в конюшни, овощные склады, сараи, цирки. Но вера устояла, доказав правоту апостолов: "Не в бревнах храм, но в ребрах". В преддверии Святой Пасхи корреспондент amic.ru Слава Мельников посетил главные храмы Барнаула, на долю которых выпали наиболее сильные испытания. Чтобы убедиться – Христос всегда воскресе!
Храм святителя Николая Чудотворца
Строить храмы в России всегда было делом почетным, святым. Как покажет история, разрушать церкви будут с таким же энтузиазмом, с каким и возводили. Никольский построили быстро – руками полковых солдат его возвели в рекордные два года. В 1906 году храм освятили в честь Николая Чудотворца. Солдаты, поступавшие в императорские войска, принимали присягу перед алтарем Никольской церкви.
Стены храма стали священными для них. Игра багрового света первых утренних солнечных пятен на ржавых кирпичах храма умиротворяла призывников. Но время уже начинало заплетаться кровавыми узорами приближающейся революции. Скоро эти стены перестанут слышать молитвы и забудут на время о Господе. Как и вся страна.
Никольской церкви досталась та же участь, что и всем остальным храмам Барнаула. Ее золотые купола были сброшены на землю, а прекрасные колокольни взорваны. По иронии судьбы поток солдат в храм не иссяк – в нем организовали воинский клуб. Чтобы ничего не напоминало о "культе", кресты на стенах тщательно замазали, росписи уничтожили, своды забили досками.
Только к концу двадцатого столетия – 1992 году – Никольский храм снова открыл свои двери для прихожан. Но до сих пор работы по его восстановлению не закончены. От прежнего блестящего убранства тут ничего не осталось: иконостас восстанавливали с нуля, стены расписывали заново. Ни священных книг, ни старинных икон не сохранилось. Но есть в храме одна икона, перед которой всегда много плачущих, душистых свечей. Это прекрасный образ Пресвятой Богородицы. Образ Матери заступницы, который многие прихожане считают чудотворным. Перед ним склоняют головы и просят Богородицу, как и сто с лишним лет назад, защитить нас от зла.
Покровский кафедральный собор
Таким солидным, подбоченившимся красавцем, каким мы его знаем сейчас, Покровский начали строить в 1860 году (до этого времени на его месте стояла деревянная церквушка). Храм освятили уже через три года – в 1863. Легко объяснить сжатые сроки строительства. Просто храм возводили всем городом, жители почитали за честь принять участие в работах. Платы за помощь не брали – святое дело.
Район Покровского собора и сейчас не самый богатый в Барнауле. А в начале столетия он был откровенно бедным. Тут жили преимущественно бывшие крестьяне, ремесленники средней руки, мещане. Они и составляли приход храма. Поэтому Покровский никогда не блистал золотом, серебром. Но был местом утешения для всех бедняков Барнаула.
Спустя пятьдесят лет, в 1939 году, храм превратили в склад подгнивающих овощей, а колокольню взорвали, чтобы никогда уже она не звала верующих на службу. Покровский повторил общую, трагическую судьбу всех храмов Барнаула. В 39-м в городе не осталось ни одного места, где можно было бы открыто помолиться, покрестить младенца, освятить крестик. То, что собор уцелел, не был стерт до основания, нельзя назвать чудом. Просто Покровский не был центральным храмом Барнаула, до него элементарно "не дошли руки" большевиков. Кроме того, здание было крепким, основательным. Было принято решение на время приспособить его для хозяйственных нужд рабочих. Священников кого расстреляли, кого отправили валить лес.
Но Покровский собор недолго оставался складом. В 1944 году его вновь открыли, и начали восстановление. Долгое время, вплоть до конца 80-х, он оставался единственным действующим храмом Барнаула. Сюда, кто тайком, кто открыто, православные приходили молиться, делиться сокровенным, потаенным. Тем, что известно одному Богу.
Храм в честь святых первоверховных апостолов Петра и Павла
Храму вынесли смертный приговор в 1935 году. Засучили рукава, заложили тол под стены и рванули. Серебряная душа храма вылетела из него, белокаменный красавец сложился как карточный домик. А ведь здание было грандиозным, монументальным по меркам провинциального городка.
Теперь храм Петра и Павла – это маленькая деревянная церквушка в поселке Южном. Ее построили в лихом 1994-м. Времена потертые и голодные. Деньги на строительство собирали всем миром. Собрали быстро. Освятить алтарь решили в честь Петра и Павла. Так небольшая синеглазая церковь, окруженная ласковыми березами, стала хранительницей памяти о взорванном старшем брате. Душа уничтоженного храма все-таки нашла покой далеко от центра Барнаула.
Храм святителя Димитрия Ростовского
Несмотря на то, что прихожане были людьми в основном небогатыми, храм впечатлял роскошью убранства, серебряными окладами риз, красным деревом иконостаса. Огромный, круглый, величественный. Горнозаводчики все делали с размахом, писали историю архитектуры Барнаула жирными мазками. Возможно, именно эта тяга к монументальности и уберегла храм от окончательной гибели. Большевики попросту побоялись, что динамит не сможет разрушить его стены.
В 1920-м храм был разорен. Сначала в нем был основан художественный музей, впрочем, недолго просуществовавший. Лакированный, наглый НЭП с его неумолимым хозрасчетом распял многие нерентабельные культурные начинания красной власти.
Иконы, картины, ризы, оклады – все, что составляло богатство и славу Димитриевского храма, было проглочено смутой. Есть воспоминания очевидцев о том, что картины, расписанные знаменитыми художниками Петербурга, запросто выносили из здания и бросали в талый, грязный весенний снег. Краска с них растекалась по улице китайским веером. Поднимать святыни с земли солдаты не позволяли. Приклады их ружей били каждого сердобольного прихожанина, тянувшего к ним руки.
В разное время храм использовали как кинотеатр, спортзал, цирк. В начале 90-х его вернули верующим в руинах. Полномасштабное восстановление началось только в 2006-м году, оно не закончилось и сегодня. Предстоит еще много работы по возрождению церкви Димитрия Ростовского. Но такой, какой она была до катастрофы, уже не станет никогда.
"Не в рукотворенных храмах живет Бог, но в душах. И не требует служения рук человеческих". Павел знал, о чем говорил. Он знал, что одной рукой каменные храмы строятся, другой разрушаются. Наша страна, как ни одна другая, подтвердила правоту слов апостола. Подтвердила Россия и другое: то, что вера в Бога живет в наших душах. Мы оказались способны не только разрушать то, во что верим, но и умирать за это сами, надеясь на воскресение. И любуясь восстановленными храмами Барнаула, хочется со всеми вместе сказать "Христос воскрес!". Ведь праздник Пасхи – это день, когда мы все вспоминаем о том, что смерти нет и все возродится снова.
В этом году на Пасху не получится посетить храмы из-за пандемии коронавируса. Молиться верующие будут дома, а на службах – присутствовать дистанционно, в режиме онлайн-трансляции. Все пройдет, как и многое другое, что было, тоже закончилось. Ведь главное – сохранить Бога в сердце.
Комментарии
У последнего описанного строения адрес ПЛОЩАДЬ Спартака, а не улица. Любите и знайте Барнаул, понаехавшие учиться на журфак!
Устроили нам басурманы Пасху...
,,Устроили нам басурманы Пасху..."
любишь красить и целоваться?
сходи на сеновал,к кузнецу.
А потом удивляемся что с нашей родиной ни так. Да вот что, рушить не тобой построенные наполненные места. Никакого уважения друг к другу
Амик, молодцы! Вы как то поинтереснее стали в последнее время.
Амик стал размещать полную антисоветщину и пропагандировать мракобесие?
Да уж... Чувствуется, что гиена ротационных машин вложил душу в текст.
Я не против веры, если честно, ведь человек во все свои времена во что-то верил, но вот все эти обороты про превращение храмов в склад подгнивающих овощей... Автор, думаешь нет подгнивающих овощей в магазине Мария-Ра, расположенного в бывшей горнозаводской богадельне? Никак это не мешает ходить за молочком и хлебушком в эти магазины? Я уже не говорю, что в принципе по стране очень много "пикантных" историй было со священниками. Вполне постыдными. Автор, есть желание про это написать? Нет? )))
Ладно, ушли уже коммунисты. Церковь возрождается и верующие плюют и попирают советское прошлое, как страшный и позорный период. Сейчас все на себе ощущают силу и мощь нашего государства и Государя. Вера крепнет в людях, страна крепнет в вере. Я ведь не ошибаюсь, что мы встаём с колен?
П.С. дорогой автор, надеюсь ты человек благочестивый и веруешь искренне. Будь последовательным, не отдавай своих детей в светскую школу, построенную в лихие советские времена, отдай его в церковно-приходскую. А когда хворь какая одолеет тебя или близкого, не звони 03, не обращайся в больницы - наследие "совка", а позвони батюшке и помолись.
Любые вещи превратятся в хлам.
Никто не помнит, кто построил храм.
Такая жизнь - не сахар и не шёлк.
Здесь помнят лишь того, кто храм поджёг.
Постскриптум. Я пишу тебе, пишу!
Привет тебе ! Тебе - и малышу!
Так долго строить храм и сжечь за миг.
Лишь может тот, кто этот храм воздвиг.
17.04.2020 08:29
вирус
особенно к Родине.
Уважения.
Да уж... Чувствуется, что гиена ротационных машин вложил душу в текст.
Я не против веры, если честно, ведь человек во все свои времена во что-то верил, но вот все эти обороты про превращение храмов в склад подгнивающих овощей... Автор, думаешь нет подгнивающих овощей в магазине Мария-Ра, расположенного в бывшей горнозаводской богадельне? Никак это не мешает ходить за молочком и хлебушком в эти магазины? Я уже не говорю, что в принципе по стране очень много "пикантных" историй было со священниками. Вполне постыдными. Автор, есть желание про это написать? Нет? )))
Ладно, ушли уже коммунисты. Церковь возрождается и верующие плюют и попирают советское прошлое, как страшный и позорный период. Сейчас все на себе ощущают силу и мощь нашего государства и Государя. Вера крепнет в людях, страна крепнет в вере. Я ведь не ошибаюсь, что мы встаём с колен?
П.С. дорогой автор, надеюсь ты человек благочестивый и веруешь искренне. Будь последовательным, не отдавай своих детей в светскую школу, построенную в лихие советские времена, отдай его в церковно-приходскую. А когда хворь какая одолеет тебя или близкого, не звони 03, не обращайся в больницы - наследие "совка", а позвони батюшке и помолись.
....
Гражданин, странно, но я не заметил плохого отношения автора к строю... Не заметил воспитания церкви как организации тоже. Главным действующим лицом статьи, на мой взгляд это время. Время такое было мрачное... Да и батюшки причем, есть и плохие батюшки так же как и плохие врачи, от этого мидицына как институт не становится менее важной.
17.04.2020 08:35
- гость -
Амик стал размещать полную антисоветщину и пропагандировать мракобесие?
Что, стыдно стало?
Среди медицинских светил очень много проваславных. А храмы это красиво в конце концов, зачем из них делать склады.
Ну так то и все памятники Ленину попросили не хило. Так что квиты. Правильно?
17.04.2020 08:50
- гость -
Стыдно, за такие беспринципные СМИ.
17.04.2020 08:44
- гость -
Не соглашусь. Автор вполне откровенно против советского. Не страдаю от злобы по этому поводу, но я дело тут в другом.
Время... Ну так автор не писал про временные обстоятельства, не писал, как церковь была за всё же за Царя и Отечество и, как следствие, за сословия: помещик и крестьянин. В те времена жизнь была мягко сказать не сахар, а что могла предложить власть и церковь в период лихолетья, когда народ потребовал хлеба и справедливости? Правильно, расстреляли неугодных на мирной демонстрации и дело с концом. А потом проигранная война с Японией, а потом поражения в Первой мировой. Горы трупов, разруха, голод и нищета. При всём этом золотые купола Церкви, сытые помещики и чиновничье сословие. Вот это про время. А тексте у Вячеслава сквозит желание похрустеть французской булочкой. ))
лет 30 назад у всех дедушки были красными командирами и партизанами которые боролись с супостатоми белогвардейцами прислуживающие власти кровопийцы.
сейчас "эти" же рассказывают что их деды и прадеды интеллигентные служители культа и благородные офицеры которые боролись с кровавыми и ленивыми иродами большевиками.(помните как в"Свадьбе в Малиновке" с головным убором ...)
вообще не удивлюсь что через определенное время будут при следовать Неверующих.
(помните в просвещенной Европе была инквизиция) ну или если крест не носишь на обозрение(или селфи в трусах на крещение и в инсту не выкладываешь) повышение по службе(как в ряды КПСС вступить )не получишь.
Гражданин
+++++++++++++++++++
Разруха не в клозетах , разруха - в головах. /профессор Преображенский/
Конъюнктурщики или как сейчас сказали бы В тренде
Гражданину, так конечно похрустеть булкой, как вы метко выразились. Сейчас такое общество, что твёрже пищи не едят. Эко вам за советскую власть то обидно, стало. Ради первым бы и стягивали крест с колокольни
В 1944 году правительство передало Покровский собор Церкви.Это о чём-то говорит.
На встречу в Кремле И. В. Сталиным были приглашены патриарший местоблюститель митрополит Московский и Коломенский Сергий (Страгородский), митрополит Киевский и Галицкий Николай (Ярушевич) и митрополит Ленинградский и Новгородский Алексий (Симанский). На мероприятии также присутствовали В. М. Молотов, Л. П. Берия и полковник НКГБ Г. Г. Карпов, будущий председатель Совета по делам Русской православной церкви.
В ходе двухчасовой беседы были оперативно решены вопросы, стоявшие перед русской церковью в течение десятилетий: о созыве собора епископов, избрании патриарха и его титулатуре (патриарх Московский и всея Руси), об открытии богословских курсов при епархиях, издании «Журнала Московской патриархии», открытии церквей, снятии ограничений на передвижение для имевших судимость священнослужителей, о перемещении патриарха в бывший особняк немецкого посла В. фон Шуленбурга и др.
сентябрь 1943
17.04.2020 10:05
- гость -
Вы ошибаетесь. Не являюсь богоборцем, поджигателем и разрушителем храмов. Не симпатизирую и не одобряю танцы в церквях и притеснения людей по религиозному признаку.
Я за справедливость. Я против посыпания головы пеплом и попыток измазать прошлое д...рьмом. Я против тех, кто переобувается на лету, я против моды на веру, именно моды, когда вдруг кругом все стали такие "верующие", стали проклянать и стыдиться своего прошлого, но при этом не знать смертных грехов, купаться в проруби на Крещение за компанию, в пьяном угаре. Я против сребролюбцев в рясах, которые вещают с экранов, что нужно все деньги нести в Храм, что образование девушкам не нужно, что славяне - варвары и прочее. Ереси много стало.
П.С. Да, кстати, крест ношу. И крещен в то самое, советское время. Чудны дела, не правда ли? )))
Интересная экскурсия по родному мне городу. Статья, конечно, не исследование, но многого я не знал, да и не задумывался.
А вот некоторые комментаторы, у которых подгорело или постоянно пригорает, повеселили от души))). Особенно удался греховный звонок в советское "03" и "понаехавшие". Булочка - тоже пять.
Автор, не нарушай первых правил строевого журналиста - никакой "антисоветщины", наваливай сравнительного исторического анализа с "правильными" выводами, припоминай поповские мерседесы - и будет тебя счастье. Может даже медаль дадут.
Боюсь, если и дальше людям будут так агрессивно навязывать еврейские сказки, да ещё и грабить путинским поборами, то эти храмы снова будут разрушены.
17.04.2020 09:06
- гость -
Стыдно, за такие беспринципные СМИ.
Церкви большевики рушили. Это правда.
Ни увидел здесь ничего беспринципного.
- гость -
Стыдно, за такие беспринципные СМИ.
Церкви большевики рушили. Это правда.
Ни увидел здесь ничего беспринципного
-а церковь сколько людей загубила?!
товарищ Ульянов В И и сподвижники мальцы супротив РПЦ
17.04.2020 13:25
- гость -
Зато сейчас понастроили в каждом квартале. Ракшин курит взятяг. Но пусть. Будет потом где дворцы пионеров размещать.
А мне стыдно за подобные комментарии...
- Церкви большевики рушили. Это правда.
Ни увидел здесь ничего беспринципного.
Что в этом плохого? Бизнес был не востребован, вот и убрали чтобы место освободить для полезных дел.
17.04.2020 13:25
- гость -
Церкви сносили не большевики, а народ. Как пережиток старого, прогнившего режима.
Совершенно не злым и некритикующим режим или кого бы там ни было показался текст, а вот комментаторы с их мерзкими комментариями как всегда.. .....ки. Теряется вера далеко не в Бога, а в людей. С такими злющиси беспощадными высказываниями и мыслями, а значит сердцами и действиями, мы потопим себя сами. Грусть тоска и безнадега от прочтения комментариев. А статья... Мне очень по развилась, просто замечательная, красивая как музыка, и навряд ли уверую после прочтения, но точнозадумаюсь после комментариев.
Совершенно верно, что церкви сносили не большевики! Но их и не сносили, а переделывали под необходимые помещения: конюшни, склады... Почему то на моей памяти нет случаев героизма отдельно взятого человека за сохранение церкви. А почему? Да потому что предки наши знали что это не настоящее, не изКонНоЕ наше, поэтому не сопротивлялись.
Русским людям более 7528 лет. Даже Пушкин подписывал свои рукописи 7 тыщь... какого то там лета, не согласился с Петром-1, отнять у своих людей 5 тысяч лет.
Храмы были для наблюдения за звёздами, ведения календаря, записи всего происходящего, поэтому там были более образованные люди чем остальные. Потом когда Петр сжёг всю нашу церковную документацию, позвал немцев написать нам Нашу изТоррию, выкинул на помойку 5 тысяч лет наследия наших (ваших) предков... Примерно от этого и пошла вся неразбериха... Другими словами - разделяй и властвуй. Не хорошая фраза, потому что не наша, чужая.
В синем небе колокольнями проколотом медный колокол,медный колокол.Толь возрадовался,то ли осерчал.Купала в России кроют чистым золотом чтобы чаще Господь замечал.
19 Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и где воры подкапывают и крадут,
Евангелие от Матфея 6 глава – Библия:
Собрали сокровища, которые периодически истребляются. Значит это не Божески.
Отличная статья.Молодец Слава, старательно и красочно написал! Бог с нами дорогие мои Барнаульцы! Любите и уважайте друг друга.Храните наш город,нашу историю и наши душевные храмы и рукотворные каменные храмы! Христос Воскрес!
17.04.2020 12:44
Атеист
Храмы то чем тебе помешали? Ты еще предложи из за погубившего страну путина взорвать Кремль, он же в нем сидит. Вот такие как ты и уничтожали памятники истории.
Бог,естественно, с нами.Только не надо ограничивать: с ними тоже.
Православие-это сплочение русской нации.Кому не нравится- пусть за дверью постят, нюхая под хвостом у дядя сэма.
Люди??!
История про которую вы тут все пишите - это чужое, чуждое, это изТорры
Полюбите наконец предков своих, которые за вас (до вас) родились жили и умерли... Они нам оставили Наследие Предков, а не историю
19.04.2020 11:14
- гость.
С Нами Будда!
Амик, опять по новой запустил это сообщение, вероятно хотят понравиться церковникам..
Храмы то чем тебе помешали? Ты еще предложи из за погубившего страну путина взорвать Кремль, он же в нем сидит.
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Когда, мерзость поселялась в Божьем храме Иерусалима, то Бог, дважды уничтожил свой храм, оставил только Стену Плача. Хотя эти исторические величины не сопоставимы.
Православие-это сплочение русской нации.Кому не нравится- пусть...
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экий ты?... и много вас таких сплотившихся?
может вы пока там себе где-то собираетесь со всеми атрибутами секты, и делаете что вам дяди красиво приказывают, мы в сторонке постоим посмотрим чем у вас там всё закончится, а то может ещё вас из этого вытаскивать придётся на чистую полянку под ясно солнышко, что бы вы хотя бы в живых остались... ну не вы а дети и внуки ваши, хотя бы.
11:27
--- ты знаешь,это как-то в крови.А вот почему тебя интересует эта тема,казачок проплаченный?
19.04.2020 11:27
- гость -
да цалуйтесь,ужо
Христосе Воскресе!
Воистину Воскресе,недалёкий украинский брат.
Православие-это сплочение русской нации.Кому не нравится- пусть за дверью постят, нюхая под хвостом у дядя сэма.
-----------------
-гость-, ты чё сморозил? Ставишь одну нацию превыше других, это фашизмом пахнет, а еще верующим себя считаешь.
22 А Я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду; кто же скажет брату своему: «рака», подлежит синедриону; а кто скажет: «безумный», подлежит геенне огненной.
Евангелие от Матфея 5 глава – Библия:
19.04.2020 11:36
- гость -
гораздо ближе,чем тебе кажется,брат.
Я могу определить проплаченного троля.Был бы ты не проплаченный казачок ты бы пропустил мой коммент мимо ушей)
Пасха (Песах) – это Ветхозаветный еврейский праздник.
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это цитата из вчерашней заметки, здесь же на Амител.
Руские! опомнитесь! они уже не скрывают! при чём здесь "еврейский праздник"???
***
модератор, не вздумай убрать и это моё сообщение. еврейский праздник это ВАШИ вчерашние слова. это не антисемитизм, который скоро будет похлеще неУважения к власти...
...бы пропустил мой коммент мимо ушей)
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дураки всегда в глаза бросаются, их не заметить не возможно....
это цитата из вчерашней заметки, здесь же на Амител.
Руские! опомнитесь! они уже не скрывают! при чём здесь "еврейский праздник"???
--------------
-гость-, ты что справляешь на русском языке?
Пасха, это когда, еврейский народ вышел из рабства. Иисус Христос, тоже дал надежду людям, что они будут воскрешены для жизни на земле, без путиных, трампов и прочих меркелей. под правлением Бога. Это тоже своего рода Пасха.
на руском языке я не справляю (справляют нужду), а праздную - два равноденствия и два солнцестояния, как мои предки, которые умирали ради того что бы я жил. а ещё потому что я образованный, потому что такие же образованные верят, точнее знают о людях, о земле, о солнечной системе, о космосе, о вселенной и о том что всё это имеет взаимосвязь и взаимовлияние, если бы этого не было всё бы разлетелось в пух и прах.
а у кого мозгов на это не хватает, может верить в бога, ну или дяди в цэркви.
19.04.2020 12:23
- гость -
тоже половцев и печенегов побеждал?
а ещё потому что я образованный,
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-гость-, пришел ты из праха и уйдешь в прах со своей образованностью. И что ты выпендриваешься перед Богом своей образованностью? Твоя образованность о людях, о земле, о солнечной системе, о космосе, о вселенной..... Для Бога, это детские почеркушки, для детей в детском саду, по сравнению со знаниями, которые имел Иисус Христос родившийся от девы Марии. -гость-, не кичись своими знаниями, когда справляешь свою нужду.
обиделись?
правильно! что вам ещё остаётся... неучи, последователи еврейских праздников
сходите в угол, помолитесь за спасение от коронавируса
Откройте любой словарь убогие. Справлять 1. Соблюсти по обычаю, отпраздновать. Справить именины. Справить праздник.
Тяжело осозновать, что кто то выступает лучше, пишет грамотнее и знает больше вас всех вместе взятых.
19.04.2020 12:43
- гость -
обиделись?
правильно!
---------
Грех, на убогих обижаться, даже если они знают правописания по словарям.
словарь-то какого года издания? и под чьей редакцией? фамилии повнимательнее изучите.
уБогие - у бога
учите свой язык
19.04.2020 13:04
- гость -
уБогие - у бога
учите свой язык
----------
-гость-, это твои последние брызги ядовитой слюны?
19.04.2020 12:23
- гость -
на русСком языке
шо Безруков,из рекламы.
,,поэтому так необходимы поправки в .."
налей и выпей,не чокаясь и не закусывая
"В бога мы верим"
Поднимите мене веки-сказал Вий
Ладно ладно -сказали черти
Только хайло захлопни
"Калибра" на вас нет! Где каземирушка?????
-гость-, это твои последние брызги...
----------
я так полагаю тебе сказать не чего, кроме того как предполагать обомне?
А Калибр , видимо , в больничке , вчера девять заболевших , пусть выздоравливает .
Каким бы он ни был,выздоровление ему.
Заодно умишко полечит.
Хотя...семитизм не лечится.Он таким родился и ему так объяснили.
Одного нехристя ухандокали на этом ресурсе,ухандокаем и следующего.
19.04.2020 15:25
- гость -
Ухондокаль, ухандолка то не ухандокается?
Христиане?! и ухаЙдоколи??? у людей каша в голове и они этого не стесняются...
Мира не боитесь - побойтесь хоть Бога своего!?
Каво-каво????
Русским людям более 7528 лет.
----
Мда уж.
в каком году Петр-1 сменил календарь?
Cлава, спасибо за статью! Живу в Барнауле всю жизнь, а эта часть его истории (о храмах) была для меня совсем неведома.