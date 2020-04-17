"Там, где горят купола золоченые". Как в Барнауле разоряли и восстанавливали храмы

Золотые купола храмов – один из главных символов нашей Родины. Как и вся Россия, Церковь знавала времена и великой славы, и великих потрясений. Но всегда справлялась и с тем и с другим. Прошлое столетие для Церкви стало трагическим, почти смертельным. Храмы, где раньше крестили, венчали, отпевали, превращали в конюшни, овощные склады, сараи, цирки. Но вера устояла, доказав правоту апостолов: "Не в бревнах храм, но в ребрах". В преддверии Святой Пасхи корреспондент amic.ru Слава Мельников посетил главные храмы Барнаула, на долю которых выпали наиболее сильные испытания. Чтобы убедиться – Христос всегда воскресе!

Храм святителя Николая Чудотворца

На заре только начинающего закипать двадцатого столетия в Российской империи существовало правило: в городах и селах, где располагались войска численностью не меньше батальона (до 800 человек), должен быть солдатский храм. В Барнауле же находился стрелковый полк, и вопрос о постройке полковой церкви решили очень быстро. Сам Николай II одобрил проект возведения, а военное ведомство выделило необходимую сумму.

Строить храмы в России всегда было делом почетным, святым. Как покажет история, разрушать церкви будут с таким же энтузиазмом, с каким и возводили. Никольский построили быстро – руками полковых солдат его возвели в рекордные два года. В 1906 году храм освятили в честь Николая Чудотворца. Солдаты, поступавшие в императорские войска, принимали присягу перед алтарем Никольской церкви.

Стены храма стали священными для солдат. Игра багрового света первых утренних солнечных пятен на ржавых кирпичах храма умиротворяла призывников. Но время уже начинало заплетаться кровавыми узорами приближающейся революции. Скоро эти стены перестанут слышать молитвы и забудут на время о Господе. Как и вся страна.

Никольской церкви досталась та же участь, что и всем остальным храмам Барнаула. Ее золотые купола были сброшены на землю, а прекрасные колокольни взорваны. По иронии судьбы поток солдат в храме не иссяк – в нем организовали воинский клуб. Чтобы ничего не напоминало о "культе", кресты на стенах тщательно замазали, росписи уничтожили, своды забили досками.

Только к концу двадцатого столетия – 1992 году – Никольский храм снова открыл свои двери для прихожан. Но до сих пор работы по его восстановлению не закончены. От прежнего блестящего убранства тут ничего не осталось: иконостас восстанавливали с нуля, стены расписывали заново. Ни священных книг, ни старинных икон не сохранилось. Но есть в храме одна икона, перед которой всегда много плачущих, душистых свечей. Это прекрасный образ Пресвятой Богородицы. Образ Матери заступницы, который многие прихожане считают чудотворным. Перед ним склоняют головы и просят Богородицу, как и сто с лишним лет назад, защитить нас от зла.

Покровский кафедральный собор

П окровский кафедральный собор – главный храм Барнаула. Практически каждый, кто впервые оказывается у его стен, тут же достает телефон, чтобы сфотографировать. Голубые купола собора не покрыты золотом, не блестят на солнце. Но они словно мост, через который вечное небо вливается под своды храма.

Таким солидным, подбоченившимся красавцем, каким мы его знаем сейчас, Покровский начали строить в 1860 году (до этого времени на его месте стояла деревянная церквушка). Храм освятили уже через три года – в 1863. Легко объяснить сжатые сроки строительства. Просто храм возводили всем городом, жители почитали за честь принять участие в работах. Платы за помощь не брали – святое дело.

Район Покровского собора и сейчас не самый богатый в Барнауле. А в начале столетия он был откровенно бедным. Тут жили преимущественно бывшие крестьяне, ремесленники средней руки, мещане. Они и составляли приход храма. Поэтому Покровский никогда не блистал золотом, серебром. Но был местом утешения для всех бедняков Барнаула.

Спустя пятьдесят лет, в 1939 году, храм превратили в склад подгнивающих овощей, а колокольню взорвали, чтобы никогда уже она не звала верующих на службу. Покровский повторил общую, трагическую судьбу всех храмов Барнаула. В 39-м в городе не осталось ни одного места, где можно было бы открыто помолиться, покрестить младенца, освятить крестик. То, что собор уцелел, не был стерт до основания, нельзя назвать чудом. Просто Покровский не был центральным храмом Барнаула, до него элементарно "не дошли руки" большевиков. Кроме того, здание было крепким, основательным. Было принято решение на время приспособить его для хозяйственных нужд рабочих. Священников кого расстреляли, кого отправили валить лес.

Но Покровский собор недолго оставался складом. В 1944 году его вновь открыли, и начали восстановление. Долгое время, вплоть до конца 80-х, он оставался единственным действующим храмом Барнаула. Сюда, кто тайком, кто открыто, православные приходили молиться, делиться сокровенным, потаенным. Тем, что известно одному Богу.

Храм в честь святых первоверховных апостолов Петра и Павла

Д верная ручка – это все, что осталось от первого храма Петра и Павла в Барнауле. Артефакт долго хранили на складе городского музея, но потом потеряли – при переезде. А ведь этот храм был главным храмом Барнаула, все дороги города вели к нему. Петропавловский стоял на месте нынешней площади Свободы, в самом ее центре. Его строили боголюбивые, щедрые сереброплавильщики, которые не жалели драгоценного металла для убранства иконостаса. Его медноголосый, одиннадцатитонный колокол созывал на службу весь город, не давая спать ни одному безбожнику. Благовест, на минуточку, был слышен даже в Новоалтайске.

Храму вынесли смертный приговор в 1935 году. Засучили рукава, заложили тол под стены и рванули. Серебряная душа храма вылетела из него, белокаменный красавец сложился как карточный домик. А ведь здание было грандиозным, монументальным по меркам провинциального городка.

Теперь храм Петра и Павла – это маленькая деревянная церквушка в поселке Южном. Ее построили в лихом 1994-м. Времена потертые и голодные. Деньги на строительство собирали всем миром. Собрали быстро. Освятить алтарь решили в честь Петра и Павла. Так небольшая синеглазая церковь, окруженная ласковыми березами, стала хранительницей памяти о взорванном старшем брате. Душа уничтоженного храма все-таки нашла покой далеко от центра Барнаула.

Храм святителя Димитрия Ростовского

Д имитриевский храм – это старейшая из ныне сохранившихся каменных церквей Барнаула. Его освятили в 1831 году. А построили для обитателей и работников инвалидного дома и горнозаводской богадельни (сейчас магазин "Мария–Ра" на Демидовской площади). Также он считался родным для всех учеников горного училища.

Несмотря на то, что прихожане были людьми в основном небогатыми, храм впечатлял роскошью убранства, серебряными окладами риз, красным деревом иконостаса. Огромный, круглый, величественный. Горнозаводчики все делали с размахом, писали историю архитектуры Барнаула жирными мазками. Возможно, именно эта тяга к монументальности и уберегла храм от окончательной гибели. Большевики попросту побоялись, что динамит не сможет разрушить стены Димитриевского храма.

В 1920-м он был разорен. Сначала в нем был основан художественный музей, впрочем, недолго просуществовавший. Лакированный, наглый НЭП с его неумолимым хозрасчетом распял многие нерентабельные культурные начинания красной власти.

Иконы, картины, ризы, оклады – все, что составляло богатство и славу Димитриевского храма, было проглочено смутой. Есть воспоминания очевидцев о том, что картины, расписанные знаменитыми художниками Петербурга, запросто выносили из здания и бросали в талый, грязный весенний снег. Краска с них растекалась по улице китайским веером. Поднимать святыни с земли солдаты не позволяли. Приклады их ружей били каждого сердобольного прихожанина, тянувшего к иконам руки.

В разное время храм использовали как кинотеатр, спортзал, цирк. В начале 90-х его вернули верующим в руинах. Полномасштабное восстановление церкви началось только в 2006-м году, оно не закончилось и сегодня. Предстоит еще много работы по возрождению церкви Димитрия Ростовского. Но такой, какой она была до катастрофы, уже не станет никогда.

"Не в рукотворенных храмах живет Бог, но в душах. И не требует служения рук человеческих". Павел знал, о чем говорил. Он знал, что одной рукой каменные храмы строятся, другой разрушаются. Наша страна, как ни одна другая, подтвердила правоту слов апостола. Подтвердила Россия и другое: то, что вера в Бога живет в наших душах. Мы оказались способны не только разрушать то, во что верим, но и умирать за это сами, надеясь на воскресение. И любуясь восстановленными храмами Барнаула, хочется со всеми вместе сказать "Христос воскрес!". Ведь праздник Пасхи – это день, когда мы все вспоминаем о том, что смерти нет и все возродится снова.

В этом году на Пасху не получится посетить храмы из-за пандемии коронавируса. Молиться верующие будут дома, а на службах – присутствовать дистанционно, в режиме онлайн-трансляции. Все пройдет, как и многое другое, что было, тоже закончилось. Ведь главное – сохранить Бога в сердце.