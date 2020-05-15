"Мое тело – мое дело". Модель бодипозитива о любви к себе и лишнем весе

Ну что? Поправились за время самоизоляции и страшно недовольны собой и своим телом? А вы попробуйте взглянуть на себя глазами человека, свободного от стереотипов, мнения общества и навязанного им представления о том, как вы должны (кстати, кому?) выглядеть. Глазами человека, влюбленного в себя. Как смотрит на себя 22-летняя Даша – барнаульская модель бодипозитива. Эта девушка с нестандартной для социума и его правил фигурой принимает свои "несовершенства", обожает свое тело и всю себя в нем. И ей без разницы мнение общества, которое яростно твердит, что бодипозитив – это всего лишь пропаганда ожирения, лени и нездорового образа жизни. Корреспондент amic.ru Слава Мельников поговорил Дашей и постарался понять, что на самом деле проповедует бодипозитив, почему не надо стесняться своего тела и как можно научиться принимать (не)лишние килограммы. В общем, почитайте эту историю о безграничной любви к себе и позитивном настрое и, быть может, ваше отношение к собственным "неидеальностям" тоже изменится (хотя, как знать).

Даша. 22 года.

Сразу скажу: мне неинтересн о ваше мнение. Мне без разницы, что вы обо мне думаете. Мое тело – только мое дело. Все.

Бодипозитив меня увлек не только потому, что это, скажем так, модно. Или потому, что им, как говорят, можно объяснить свою лень. Бодипозитив, скорее, выразил мой взгляд на проблему людей. Людей, на которых общество тычет пальцами: "Вот ты какой несовершенный". И вешает ярлыки: жируха, тощая, волосатая, узкоглазая, тонкогубая. И многие (бедняги…) ведутся на это. Кто-то может и вовсе "выпилиться" – взять и покончить с собой из-за непрошеного мнения незнакомых ему людей. Так что идея бодипозитива помогла мне понять до конца: детка, у тебя нет проблем с лишним весом, ты красивая и сексуальная. А вот у общества проблемы есть. Если на что оно и способно, так это трусливо хейтить других.

Тут какое дело… Бодипозитив – это стиль, образ жизни, свободной от буллинга. Его идеи позволяют принимать себя такой, какая ты есть (как бы банально, "заюзано" это не звучало). Он учит уважению. Да. Уважению к другим, умению принимать внешность человека как данность. Не загонять его в придуманные рамки, тем самым калеча, превращая в чувственного инвалида, зацикленного на своей внешности, по итогу дальше своих силиконовых губ ничего не видящего. Я ничего не имею против силикона, я против оценки по внешности. Это бэд, это плохо. Так вот тело мое, бодик, лично мне помогает жить в кайф, принимать осознанные решения, самой нести ответственность как выглядеть, какие взгляды на жизнь иметь.

Это история о каждом человеке, который привязан к стандартам. Тело не должно становиться объектом травли, хотя бы потому, что мы его не выбираем. Но что мы точно выбираем – это то, что со своим телом делать. И это личный выбор каждого. Понимаете? Личный выбор! И если кто-то не догоняет, что слова могут убивать, объясню. Ранимые задумываются о самоубийстве (смерти) не из-за своей внешности, а из-за тех, кто устраивает травлю и не может вовремя закрыть рот.

Сколько себя помню, всегда была полной. Я не помню, чтобы меня гнобили. Дети ведь иногда не понимают, что можно говорить, а что нельзя. Да, иногда меня обзывали, шутили за спиной. Ну, так, может, немного переживала. Но сказать, чтобы меня это до глубины души обижало – нет.

Я никогда не хотела быть моделью бодипозитива. Но как-то подруга из Москвы мне звонит и говорит слету: "Становись моделью, что тебе, впадлу?" О чем речь, спрашиваю. Эй, подруга, я о таком и не грезила, планов таких не было. "Бодипозитив – это направление такое, деревня". Ладно, погуглю, думаю. Слово за слово в поисковике, и мне выдают конкурс "Стандартов.нет". Оу, оу, оу, почему бы и нет? Прикольно! На приколе и фотки отправила. Ну и прошла по конкурсу.

Толстый – это всегда проблемы со здоровьем, думают многие. Лишний вес, я считаю, не влияет на мое здоровье, это дело индивидуального характера. Поймите меня правильно: бодипозитив не призывает людей лежать и заниматься зажором, не думая о самочувствии. Это вопрос выбора. Если одной девушке нравится весить 50 килограммов, но ей мешает живот и она стремиться его убрать – ок, это ее выбор. Она идет в спортзал, бегает, прыгает, худеет. Ей так нравится. Главное, чтобы без фитнес-фашизма, который может угробить ее морально. Другой по кайфу быть в полном теле, ее не заботят килограммы. Свободное время она тратит на книжки, музеи, да мало ли на что. Это тоже ее выбор. И здоровье тут ни при чем. У спортсменов проблем со здоровьем, возможно, еще больше.

Давайте будем честны. Наше общество так устроено, что ему не угодишь, нет смысла стараться. Посмотрите на комментарии под снимками Моники Белуччи или Мэрилин Монро. Даже там можно найти кучу негатива. Поэтому, пытаясь понравиться людям, мы тратим время зря. Нужно жить и делать то, что тебе по-настоящему хочется. А жить в угоду системе… Ну какой в этом смысл? В конце концов, ты рискуешь прожить одну драгоценную жизнь не ради себя, а ради оценки безликой толпы.

Уже знаю, что напишут. Типа, надо зашить рот, тогда и вес придет в норму. Так вот: если я такая, это не значит, что я ем "голимый" фастфуд, запивая его литрами колы. У меня вполне обычный рацион: домашняя еда, которую я сама готовлю из здоровых продуктов. Это очередной стереотип о бодипозитиве: сидят, обжираются, ничего не делают. Вовсе нет. Я просто свободна от стереотипов, я живу и наслаждаюсь жизнью, ем, высыпаюсь, не напрягаюсь. Если мне предложат поменять мою фигуру – стать стройной – я откажусь. Правда! Мне норм, я абсолютно гармонично себя ощущаю. У меня нет фэтфобии, и мне жаль людей, которые ее испытывают.

Смысл в том, что нужно просто перестать докапываться до людей. Если я хочу есть, значит, я буду есть, и никого волновать не должно, что я делаю со своим телом. Если ты хочешь всю жизнь провести в спортзале, иди! Иди занимайся и не смотри на других свысока. Спортивное тело не красивее полного. Ответьте мне на вопрос: почему девушки, которые весят 40 килограммов, могут фотографироваться в нижнем белье и публиковать эти снимки, а девушки размера "плюс" не могут этого делать? Почему?

Я считаю себя привлекательной и сексуальной. И не только я. Многие окружающие так думают. Прежде чем полюбить себя окончательно, у меня были абьюзивные отношения (отношения, в которых партнер нарушает личные границы другого человека, унижает его, чтобы подавить его волю, – прим. авт.). Так я их очень быстро прекратила. Зачем позволять насилие над собой? Сейчас у меня замечательный молодой человек, с которым мне повезло. Он разделяет мои взгляды, принимает меня такой, какая я есть. А это и есть простое счастье.

Нужно помнить о том, что вокруг нас обычные люди, а не сплошь модели с глянцевой обложки. Народ только и делает, что пытается походить на этих моделей. Тратят на это всю свою энергию, интеллектуальную и физическую. Столько энергии, что можно было бы запитать мегаполис и маленькую деревню. Никто не выберется отсюда живым – нужно помнить об этом. Помнить и жить на всю катушку. И в каком-то смысле бодипозитив помог мне это осознать. Мне хочется, что бы люди тоже научились принимать себя. И решали сами – какими они хотят быть, как хотят выглядеть. И самое главное, если научиться любить себя, все вокруг тебя полюбят незамедлительно.

Редакция amic.ru выражает огромную благодарность за содействие фотостудии Раевских