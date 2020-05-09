В День Победы по традиции мы вспоминаем подвиги героев Великой Отечественной. Расспрашиваем пока еще живых дедов, читаем книги о войне нашим детям, смотрим военные фильмы. Возмущаемся, когда кто-то пытается принизить роль советского народа во Второй мировой. Чтобы увековечить память своих героев, мы называем их именами улицы, скверы, вешаем мемориальные таблички. И каждый год вновь и вновь повторяем: никто не забыт, ничто не забыто. И свято верим в то, что это так. Но так ли? Накануне 9 мая корреспонденты amic.ru прошли по улицам Барнаула – тем самым, названным в честь героев. Мы спросили горожан, а знают ли они их историю. Мы не рассчитывали на подробности, но все-таки надеялись немножко на большее.

Если мы сами не помним о подвигах своих героев, странно ждать, что другие вспомнят. Если родители не хотят знать о своих дедах, неправильно упрекать детей в незнании истории. Сегодня мы решили просто напомнить, что знакомые имена когда-то носили люди, которые жили в Алтайском крае, любили, смеялись, сражались и совершали подвиги. Люди, которых мы каждый год обещаем помнить.

Крестьянский сын, ставший воздушным разведчиком

Иван Глушков поражал командиров "высокой хитростью "



На войне об Иване Глушкове командиры говорили: "обладает высокой хитростью и исключительной настойчивостью". Родился он в семье крестьянина в 1918 году в селе Верх-Бобровка Залесовского района. Порой сам подсмеивался над собой: "Иван – крестьянский сын". Еще школьником успел поработать в колхозе. После окончания школы учился в Барнаульском педтехникуме, в 1938 году окончил школу военных летчиков в Перми. Во время Великой Отечественной войны был воздушным разведчиком. Первое боевое крещение прошел в 1941 году на Западном фронте.



За военное время Иван Глушков совершил 317 боевых вылетов. Его не просто ценили – им восхищались. Но на счету героя не было ни одного сбитого вражеского самолета. Он умел находить позиции врага, его тактические и стратегические резервы. Несмотря на то, что в воздушных боях Глушков не участвовал, каждый его вылет был рискованным и опасным. Он всегда доставлял командованию ценные сведения о противнике, о расположении его войск, техники и авиации. Более 16 тысяч квадратных километров занятой врагом территории заснял Глушков на фотопленку. Благодаря воздушным вылазкам Ивана Васильевича его экипажу удалось уничтожить 30 танков, 50 автомашин и до 300 солдат и офицеров противника. И это далеко не полный список его достижений.

Из наградного листа на присвоение звания Героя Советского Союза: "Обладает высокой хитростью летчика-разведчика. Выполняя боевые задания по фотографированию обороны противника, густо насыщенной зенитной артиллерией и прикрытием истребителей, неоднократно подвергался губительному огню зенитной артиллерии и атакам истребителей, но ни губительный огонь зенитной артиллерии, ни яростные атаки истребителей не могли остановить его в выполнении заданий. Каждое задание выполняет с исключительной настойчивостью, применяя при этом свое умение летчика-разведчика".



За подвиги в Великую Отечественную был награжден орденом Ленина, двумя орденами Красного Знамени, двумя орденами Красной Звезды, двумя орденами Отечественной войны Il степени, орденом Александра Невского, несколькими медалями. 19 апреля 1945 года ему присвоено звание Героя Советского Союза.



После войны Глушков продолжил службу в ВВС. В 1960 году ушел в запас. А в Барнауле в 1965 году появилась улица его имени. Она находится в Октябрьском районе и ранее носила название 8-я Западная.

"Будем драться насмерть"

Бесстрашный герой СССР Иван Гулькин

Военные товарищи его называли бесстрашным, а он сам себя считал везунчиком – много раз его самолет был подбит, но каждый раз дотягивал до аэродрома. Почти каждый раз. Однажды не вернулся.



Иван Тихонович Гулькин родился в Семипалатинске в 1922 году. В 1934 году семья переехала в Барнаул, где Иван поступил в 25-ю школу. Одновременно Иван учился в аэроклубе. Окончил Молотовскую лётную школу, а в 1942 году – Майкопское военное авиационное училище.

Сразу после учебы попал на поле боя. Небо было ему родным – в день совершал по три-четыре боевых вылета. На своем самолете Ил-2 герой уничтожил до 500 солдат и офицеров, 26 танков, 112 автомашин с пехотой и грузами, 17 зенитных и артиллерийских батарей, 13 железнодорожных вагонов и много других объектов.

"Я часто приходил домой истыканный в крыльях, в колесах, несколько раз с перебитым управлением, с оторванным у самолета клоком тела, но.... Все 170 раз приходил домой", – вспоминал летчик.

Гулькин был настоящим патриотом страны. Это видно из его писем домой. "Если фрицы и дальше Сталинграда полезут, мне все равно жить незачем, а раз Сталинград отдавать не будем, то будем драться насмерть", – писал 22 летний парень родным.

До Победы он не дожил совсем немного. 4 марта 1945 года командир эскадрильи капитан Гулькин не вернулся с боевого задания. До сих пор он считается пропавшим без вести.

Награжден орденом Ленина, орденами Красного Знамени, Александра Невского, Отечественной войны I степени, Красной Звезды, медалями. На доме, где он жил, установлена мемориальная доска. Также ему было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда". В Октябрьском районе Барнаула сейчас есть улица имени Ивана Гулькина. Располагается между улицами Парижской Коммуны и Цеховой. До 1960 года она называлась Гражданской.

"Здесь похоронены 25 русских героев"

Памятник Марии Цукановой воздвигнут в Северной Корее

Во время Второй мировой Советскому Союзу пришлось воевать не только с фашисткой Германией, но и с Японией. И бои на этом фронте были не менее жестокими.

Мария Никитична Цуканова родилась в Омской области. Ее детство прошло в Красноярском крае, позднее семья переехала в Иркутск. В июне 1942 года, в 18 лет, Цуканова была призвана в ВМФ и направлена на Дальний Восток. В документах военного комиссариата Алтайского края местом, откуда призывалась Мария Цуканова, указан Барнаул.

Подразделение, в котором служила девушка, участвовало в сражении за порт и город Сейсин. Японцы захватили и установили здесь долговременные укрепления, каменные здания приспособили под места для обороны. В сражениях за город и порт санитарке Марии не раз приходилось откладывать бинты и брать в руки оружие. В одном из боев она попала в плен и была зверски замучена – ее изрезали ножами и выкололи глаза. После этого японский офицер отрубил ей сначала руки, а потом голову.

Марию Цуканову похоронили в братской могиле советских воинов в городе Чхонджине. На ней установлен памятник, на котором высечены слова "Здесь похоронено 25 русских героев, павших смертью храбрых за освобождение Кореи от японских захватчиков". В сентябре 1945 года ей было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.



В Барнауле есть улица имени Марии Цукановой. Она находится в Железнодорожном районе, проходит перпендикулярно улице Советской Армии.

Повторил подвиг Александра Матросова

Владимир Смирнов спас товарищей, пожертвовав собой

Он просто спасал товарищей, понимая, что погибнет сам. Но можно ли было в том бою поступить иначе?

Владимир Ефимович Смирнов родился 18 ноября 1924 года в Барнауле в семье рабочего. В 1939 году окончил шесть классов школы № 27. Работал токарем на эвакуированном в Барнаул станкостроительном заводе, в то же время учился в аэроклубе. В 1942 году 17-летний парень уехал в школу младших командиров.

Воевал на Калининском и 1-м Прибалтийском фронтах. В одном из боев был ранен, попал в госпиталь, но не дождавшись полного излечения вернулся в свою часть. "Завтра, то есть 13 октября, еду в часть. Осколок не вытаскивают, да он меня и не тревожит", – писал он сестре Лиде.

Владимир погиб в 1943 году в ходе наступления на территории Белоруссии. Увидел сидевшего в засаде немецкого пулеметчика, который собирался открыть огонь по его сослуживцам и не раздумывая, понимая, что на счету каждая секунда, бросился на пулемет и закрыл его своим телом.

Воспоминания старшего лейтенанта А.Потюкаева:

"Немецкий пулеметчик, пропустив мимо себя первых бойцов, уже готовился нажать гашетку, чтобы ударить по цепи, наступающей с фланга. Подразделению угрожала смертельная опасность, но пробегавший в нескольких шагах от немцев старший сержант Смирнов заметил его. Времени на размышление и обход врага не оставалось. Перед стволом пулемета проходило все подразделение. И Смирнов, не медля ни секунды, бросился на пулемет. Пулемет дал очередь и захлебнулся. Путь подразделению был открыт. Немец побежал, но я бросил гранату и уничтожил его. Смертельно раненый Смирнов поднялся, и весь диск автомата выпустил по врагу..."

В июне 1943 года ему присвоено звание Героя Советского Союза посмертно. В Барнауле его именем названа улица. Она проходит от ул. Полярной до ул. Эмилии Алексеевой. До 50-х годов носила название 3-й Западной. На доме № 31 по Социалистическому проспекту, где жил Владимир Смирнов, установлена мемориальная доска, а перед зданием станкостроительного завода и в цехе, где он работал до призыва в армию, – бюсты героя.

Семеро бойцов сумели удержать берег

Вера Кащеева была ранена, но взяла командование на себя и воодушевила бойцов

Вера Сергеевна Кащеева родилась в 1922 году в селе Петровка Троицкого района. После школы переехала в Барнаул и начала работать на Меланжевом комбинате. Окончила курсы медицинских сестер. С первых дней Великой Отечественной войны работала в одном из военных госпиталей Барнаула. С 1942 года – санинструктор роты 120-го гвардейского стрелкового полка 39-й гвардейской стрелковой дивизии, с которой дошла до Берлина.

Настоящий подвиг Вера Кащеева совершила осенью 1943 года при форсировании Днепра. Небольшой десант зацепился за правый берег реки, отбивая атаки фашистов. Из 25 человек в бою погибли 18, остальные были ранены. 21-летняя девушка взяла командование оставшимися бойцами на себя. Горстка храбрецов сумела удержать участок берега до темноты. Ночью к ним подоспело подкрепление.

Вот как отмечало этот поступок командование части: "Кащеева была тяжело ранена, но боевую задачу выполнила и, доложив командиру о противнике и его огневых действиях, истекая кровью, осталась в строю гвардейцев и личным героическим примером воодушевляла на подвиги гвардейцев, которые захватили и удержали важный плацдарм на правом берегу Днепра".

За этот подвиг Вера Кащеева была представлена к званию Героя Советского Союза.

После окончания войны она вернулась в Барнаул. Вскоре вышла замуж за военного и уехала на Дальний Восток. 20 мая 1975 года Вера Кащеева трагически погибла в автокатастрофе. Похоронена в поселке имени Калинина (здесь она прожила в последние два года своей жизни).

За мужество и отвагу была награждена орденом Красной Звезды, медалями "За отвагу" и "За боевые заслуги". Увековечили имя Веры Сергеевны и в Барнауле: улица ее имени расположена в Ленинском районе: от улицы Попова до улицы Кавалерийской. А к 60-летию Победы здесь открыта мемориальная доска.

Покорил реку Днепр и помог форсировать берег

Иосиф Халманов вынес с поля 190 раненых

Иосиф Васильевич Халманов родился в 1906 году в селе Гоньба Ленинского района Барнаула. В начале Великой Отечественной войны его мобилизовали в ряды Красной армии. Он принимал участие в обороне города Калинина, где был тяжело ранен. После выздоровления окончил курсы санитарных инструкторов. Вернулся на фронт и позже в боях получил еще два ранения и две контузии.

Особо отличился Иосиф Халманов в ходе освобождения Белоруссии в июне 1944 года. Старшина Халманов с группой бойцов преодолел реку Днепр в районе деревни Буйничи и захватил плацдарм на правом берегу. Солдаты отбили все контратаки противника и способствовали форсированию водной преграды подразделениям полка. Из бойцов в живых осталось девять человек, среди них и Халманов. При штурме Бойничей Халманов первый водрузил красный флаг на одном из занятых домов.

Всего за время службы Иосиф Васильевич вынес с поля боя 190 раненых бойцов и командиров. На его боевом счету 18 уничтоженных солдат противника. После войны Иосиф Халманов жил и работал в Барнауле. Скончался 18 ноября 1970 года.

В марте 1945 года Иосифу Васильевичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда". Награжден орденом Ленина, орденами Отечественной войны I и II степени, Красной Звезды, медалью "За боевые заслуги".

Улица Халманова расположена в Ленинском районе Барнаула – от улицы Совхозной до Рубусина. До 1987 года эта улица называлась Садовой.

Расчет был уничтожен. Но вместе с ним погиб и герой

Георгий Исаков сумел бежать из плена, но погиб в партизанском отряде

Георгий Семенович Исаков родился в семье крестьянина в 1919 году в поселке Касмала (ныне Павловский район Алтайского края). Окончил 9 классов. В Советскую армию попал в июне 1942 года. В боях Великой Отечественной войны участвовал с августа 1943 года. Был в плену, но сумел бежать, разоружив охрану.

Попал к партизанам, и продолжил воевать в их отряде. 7 апреля 1944 года у населенного пункта Стынка в Румынии он ценой своей жизни спас сослуживцев. Огонь из противотанковой пушки неприятеля косил бойцов. Георгий Исаков пополз в ее сторону. Когда до пушки оставалось пять метров, враг заметил Исакова. Тогда Георгий бросился вперед, прижимая к груди противотанковую гранату. Расчет был уничтожен. Но вместе с ним погиб и герой.

В сентябре 1944 года Георгию Исакову посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Его именем названа пионерская дружина школы № 22 и улица в Барнауле. Улица Георгия Исакова расположена в Железнодорожном, Ленинском, Индустриальном районах. Протянулась от улицы Кирсараевской до Просторной. До 1965 года носила название Строительной.

Враги называли Николая Малахова "черная смерть"

Штурмовик барнаульца внушал ужас неприятелю



Штурмовик Николая Малахова стали называть "черной смертью" практически с первых вылетов. А на самого летчика трижды приходила похоронка.

Николай Михайлович Малахов родился 14 ноября 1921 года в селе Шелаболиха в семье крестьянина. Окончил 7 классов, аэроклуб. Работал монтером на телефонной станции в Барнауле. На фронт Великой Отечественной войны попал в июне 1943 года. Начинал Николай Михайлович командиром звена, вскоре стал заместителем командира эскадрильи. Он всегда был примером бесстрашия, мужества, воинской смекалки и редкостного хладнокровия.

Сам Малахов в своих воспоминаниях описывал бои по-настоящему красочно и даже красиво:

"На горизонте бескрайней голубой чаши показались черные точки, за которыми расходятся приметные "усы". Один заход, другой… Отчаянно огрызаются корабли. Пространство вокруг них представляет собой некую взвесь горячего рваного металла".

Воевал Малахов не только в воздухе, но и на земле. Его самолет был сбит под Таганрогом, и он на парашюте приземлился за линией фронта. Там он встретился с партизанами и участвовал в их вылазках. Затем вернулся в свою часть.

В 1945 году "черная смерть" атаковала противника в районе Клинбека, вела группу штурмовиков на укрепленный узел обороны противника в районе Ляутербаха и Херендорфа, сбрасывал бомбы на Раушник. Экипаж Малахова громил фашистов под Кенигсбергом. Тогда летчик совершал по четыре-пять боевых вылетов в день. К апрелю 1945 он совершил 122 боевых вылета, нанеся противнику большой урон.

Родителям Николая Малахова пришлось крайне нелегко: и не только потому, что сын участвовал в боях и ежедневно рисковал своей жизнью. Трижды на Малахова приходила похоронка. Но летчик выжил.

После победы до 1959 года он продолжал служить в рядах Советской Армии, передавал свой опыт молодым летчикам. С 1959 полковник Малахов – в запасе. Жил и работал в г. Лида Гродненской области. Умер Николай Михайлович 21 сентября 1993 года.

В июне 1945 года ему присвоено звание Героя Советского Союза. Награжден орденом Ленина, тремя орденами Красного Знамени, орденом Александра Невского, двумя орденами Отечественной войны I степени, Красной Звезды, медалями. А одна из главных улиц Барнаула с 1965 года носит имя легендарного летчика. Она протянулась от проезда 9-го Заводского до улицы Власихинской. Ранее она носила название 9-й Западной.

Огонь, батарея!

Антон Петров заставлял врага отступать

Антон Васильевич Петров родился в 1909 году в Барнауле, на той самой улице, которая сейчас и носит его имя. С первых дней войны он попал в ряды 107-й стрелковой дивизии, сформированной на Алтае. Боевое крещение получил под Ельней. Во время войны командовал гаубичной батареей 24-го гвардейского артиллерийского полка.

В апреле 1945 года под Кенигсбергом форсировал пролив, соединяющий Балтийское море с заливом Фриш Гаш. Враги встретили бойцов огнем. Но гвардейцы смогли высадиться и закрепились на берегу. Вскоре в ответ на пальбу неприятеля загремели и наши орудия. Командовал огнем батарей капитан Петров. Десятки немецких танков вынуждены были отступить. Но позднее, набравшись сил и подтянув резервы, враг снова пошел в наступление к наблюдательному пункту, откуда и корректировал огонь батарей Антон Петров. Собрав солдат взвода управления, он организовал круговую оборону. Врага снова удалось отбросить.

После войны Антон Васильевич окончил институт Советской торговли и работал главным инженером комбината коммунальных предприятий города Харькова. Скончался в 1988 году.

Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны 1-й и 2-й степеней, Красной Звезды, медалями "За отвагу", "За оборону Москвы". Имя героя носит улица в Барнауле. Она расположена в Железнодорожном, Ленинском и Индустриальном районах – от улицы Кирсараевской до улицы Лиственничной. До 1965 называлась Газонной. Имя героя увековечено и на Мемориале Славы в Барнауле.

Спас тысячи бойцов

Александр Чеглецов – первый хирург в Алтайском крае, сделавший операцию на сердце

Александр Николаевич Чеглецов родился в 1906 году в Красноярске, в семье юриста. Окончил медицинский факультет Иркутского университета, работал врачом в сельской участковой больнице в селе Тасеево, хирургом в Енисейской районной больнице Красноярского края. Там он провел более трех тысяч операций, и две тысячи из них были тяжелыми. Он проводил все полостные и гинекологические операции, трепанации черепа, операции по поводу травм.

В 1933 году приехал в Барнаул и работал хирургом в Барнаульской городской больнице. Александр Николаевич – первый хирург на Алтае, который сделал операцию на сердце, тем самым он спас жизнь молодому человеку, поступившему с ножевым ранением сердца. Он первый, кто начал применять практику переливания крови.

С сентября 1941 года Александр Чеглецов попал на фронт – был ведущим хирургом хирургом медсанбата, а затем работал во фронтовом госпитале № 394. Оперировал в медсанбатах, полевых, фронтовых госпиталях – на Волховском, Ленинградском, 2-м Прибалтийском фронтах. Спас жизни тысячам бойцов.

Сослуживцы всегда вспоминали о Чеглецове как о честном и открытом человеке, который отличался огромной любовью к своему делу.

"Александр Николаевич был человеком удивительной доброты, он лечил многих, в том числе и моего отца, за что я ему благодарна по сей день. Он жил в больнице, был требовательным, но всегда подсказывал в трудной ситуации, что делать, мог и поругать", – вспоминает прошедшая Великую Отечественную войну медсестрой Матрёна Андрейченко.

После войны Александр Николаевич вернулся в Барнаул. С 1946 года заведовал хирургическим отделением, затем работал главным врачом горбольницы. Делал сложнейшие операции, часто вылетал в районы края по неотложным вызовам. Скончался в 1957 году.

Он награжден двумя орденами Красной Звезды, орденом Отечественной войны I и II степени и медалями "За победу над Германией" и "За оборону Ленинграда". Улица Чеглецова расположилась в Октябрьском районе Барнаула – от проспекта Ленина до парка Юбилейного.

Летчик высокого класса и сильной воли

Анатолию Балабанову покорялось небо в любую погоду

Анатолий Иванович Балабанов родился в 1912 году в Санкт-Петербурге. В Барнауле он окончил неполную среднюю школу. Работал инструктором производственного обучения при Барнаульской детской комиссии. На фронтах Великой Отечественной войны – с июня 1941 года.

В январе 1942 года при выполнении специального задания он был сбит атакой трех истребителей. Сгорел его самолет, были ранены и члены экипажа. Ему и его летчикам пришлось неделю скрываться на территории противника и постепенно, осторожно пробираться к линии фронта. Но всему экипажу удалось выбраться и вернуться в свою часть.

К апрелю 1945 года гвардии майор Анатолий Балабанов командовал эскадрильей 135-го гвардейского бомбардировочного авиаполка 6-й гвардейской бомбардировочной авиадивизии 1-й воздушной армии 3-го Белорусского фронта. За время войны совершил 322 боевых вылета, из них 147 – на воздушную разведку и 175 – на бомбардировку вражеской обороны.

"Товарищ Балабанов – летчик высокого мастерства и сильной воли. Летает в любых метеоусловиях. Самоотверженный, точный в выполнении боевых задач, настойчивый, обладающий военной хитростью разведчика, работающего в глубоком тылу у немцев и над передним краем обороны противника в районах, густо насыщенных зенитной артиллерией", – так охарактеризовал героя его командир (из наградного листа на присвоение звания Героя Советского Союза).

После окончания войны Балабанов продолжил службу в Советской Армии. В 1951 году окончил Высшие офицерские летно-тактические курсы усовершенствования. В 1954 году в звании подполковника Балабанов был уволен в запас. Проживал в Брянске. Умер 25 мая 1980 года.

Балабанов был удостоен звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда". Был также награжден двумя орденами Красного Знамени, орденами Суворова III степени, Александра Невского и Отечественной войны II степени, двумя орденами Красной Звезды, а также рядом медалей. Улица Балабанова расположена в Ленинском районе рядом с барнаульским микрорайоном Докучаево. Она протянулась от улицы Рабочей до улицы Логовской. До 1987 года носила название Школьная.

Легендарный полководец

Маршал Георгий Жуков говорил о нем: "Что ни пекло, там Нестор Козин"

Пока что улицы Козина еще даже нет на карте Барнаула. Решение о том, что улица краевой столицы получит имя Героя Советского Союза приняли в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Она появится в микрорайоне на пересечении Павловского тракта и улицы Просторной.

Нестор Дмитриевич Козин родился 19 декабря 1902 года в Новосибирской области. Но жизнь полководца связана с Алтайским краем, а именно с Бийском, где он служил с 1929 года.

Козин был легендарным человеком, который всегда шел в бой первым и всегда побеждал. Часто в ходе боя Козин придумывал неожиданные решения, которые помогали ему победить врага. Сослуживцы вспоминали, что он часто брал неприятеля хитростью. Маршал Георгий Жуков говорил о нем: "Что ни пекло, там и Козин".

Начало Великой Отечественной войны застало его в Бийске, где сформировалась 107-я гвардейская стрелковая дивизия. В первые же дни войны дивизию перебросили на Западный фронт, где она сразу же вступила в бой с немцами под Ельней. Уже здесь проявилась военная хитрость Козина.

"Расположилась в березовой роще рота немецких солдат и, видимо, дожидалась подкрепления, чтобы двинуться на козинцев. А Козин предложил неожиданное решение: одна его рота идет в бой, а две другие обходят рощу и нападают на противника с фланга и с тыла. Рота фашистов была разбита. "3-й батальон (командир капитан Козин) внезапным ударом с тыла и фланга опрокинул батальон полка "Великая Германия" и, преследуя остатки, в течение двух часов истребил их. Через пять дней был разгромлен другой батальон "Великой Германии", – писали о сражении в газете "За честь Родины".

В 1942 году в окружение дивизии Козина попали несколько румынских дивизий, которые по численности превосходили наших бойцов. Тогда Нестор Дмитриевич снова применил хитрость. Он решил убедить неприятеля в своем превосходстве и наличии бронетехники. Приказал снять с двух десятков тягачей глушители, чтобы моторы ревели, как у Т-34. Затем к этим ЗИСам бойцы прицепили пушки – и давай палить. Еще на машинах установили обыкновенные карманные фонарики, свет которых румыны приняли в темноте за габаритные огни танков. Решив, что сопротивление бесполезно, около 30 тысяч румын сдались.

Нестор Козин участвовал в Смоленском сражении, на Ленинградском фронте, в битве на Курской дуге, Сталинградской битве, битве за взятие Берлина. Дивизия под командованием Козина первой ворвалась в Берлин и штурмовала здание Рейхстага.

В 1955 году Козин переехал в Барнаул, а в 1970 году получил звание его почетного гражданина. До последних дней жизни Нестор Козин вел активную общественную деятельность, в том числе по военно-патриотическому воспитанию молодежи. К 40-летию Победы он написал книгу "Гвардейцы в боях". Войну вспоминал со слезами на глазах. Скончался генерал Козин в 1993 году.

Козину присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда". Награжден орденом Суворова, тремя орденами Ленина и Красного Знамени, медалями за оборону Москвы, Сталинграда и взятие Берлина.

Стратег, сумевший победить там, где это казалось невозможным

Трое суток полк Левина отражал 26 массированных немецких контратак



Улицы Левина также еще нет на карте Барнаула. Она появится в 2020 году в микрорайоне на пересечении Павловского тракта и улицы Просторной.

Григорий Михайлович Левин родился в 1902 году селе Анцирь Красноярского края. Окончил семь классов школы. В Красной армии служил с июля 1941 года. На фронт Великой Отечественной войны попал в сентябре 1941 года. Сражался на Западном, Центральном, Белорусском, 1-м и 2-м Белорусском фронтах.

К апрелю 1945 года гвардии полковник Григорий Левин командовал 109-м гвардейским стрелковым полком 37-й гвардейской стрелковой дивизии. Отличился он во время Берлинской операции. В ночь с 19 на 20 апреля 1945 года полк Левина успешно переправился через Одер к югу от Штеттина и захватил плацдарм на его западном берегу. В последующие трое суток полк успешно отразил двадцать шесть массированных немецких контратак, благодаря чему советские войска могли пойти в наступление.

"После ожесточенных боев по уничтожению окруженной в городе Данциге немецкой группировки командир 109-го гвардейского полка Речицкой дважды Краснознаменной орденов Суворова и Кутузова дивизии гвардии полковник Левин сумел сколотить полк, подобрать офицерские кадры и подготовить личный состав к боям по форсированию реки Одер. С 14 по 19 апреля 1945 года организовал постройку переправочных средств: лодок, баркасов и плотов и скрытную их доставку к месту форсирования. 19 апреля под прикрытием ночи форсировал со штурмовым батальоном восточный рукав Ост Одера, умело организовал обеспечение форсирования всем полком и до 6:00 20 апреля удерживал за собой междуречье. В болоте, в воде, где нельзя было окопаться, отражая беспрерывные контратаки, под массированным артиллерийским и минометным огнем врага, стремящегося любой ценой столкнуть героев обратно в реку, гвардейцы твердо держали захваченный плацдарм", – из наградного листа на присвоение звания Героя Советского Союза.

После окончания войны Левин продолжал служить в Советской Армии. С 1954 года он ушел в запас. Жил в городе Чирчик Ташкентской области, затем перебрался в Барнаул. Был председателем ДОСААФ Алтайского края. Скончался в январе 1983 года.

Полковник Григорий Левин был удостоен звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда". Был также награжден тремя орденами Красного Знамени, орденами Суворова III степени, Александра Невского, Красной Звезды, рядом медалей и иностранных наград.

Улицы имени Козина и Левина будут располагаться в этом микрорайоне:





Хотите узнать больше о героях, чьи имена носят улицы Барнаула, смотрите наш сторимап (переопубликован с 2017 года).