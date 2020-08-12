Выходишь из зала прилета барнаульского аэропорта и видишь постамент. На постаменте – "кукурузник", выкрашенный в сине-белый цвет. Любопытные прочтут на табличке: "Ан-2 – легенда, орденоносец". Этот небольшой самолет едва ли не последнее напоминание о том, что осталось от малой промышленной и гражданской авиации Алтайского края. Той эпохи, когда свой аэродром был почти в каждом селе, когда люди отказывались ездить на автобусах, потому что на самолете было дешевле. Корреспондент amic.ru Слава Мельников полетал на последнем в крае самолете Ан-2, поговорил с пилотами, которые всю жизнь посвятили малой авиации, и узнал, какой она была, что мы потеряли после ее развала, а еще о том, почему из Барнаула мы летаем почти в любой город страны через Москву, даже если нужно во Владивосток.

Романтическая эпоха алтайской авиации встает на крыло в 1937-м, когда в Барнауле появляются первые четыре "кукурузника" – такое прозвище дали самолетам По-2 (второе название У-2, – прим. автора) за их способность садиться практически в любом месте, в том числе и на кукурузном поле. Эти крылатые трудяги становятся основой первого авиазвена на Алтае, которое быстро развивается до авиаотряда. И вскоре предвоенное плотное небо разрезают на сектора уже пятнадцать бипланов, общее число членов экипажей которых составляет тридцать человек. Сразу после начала Великой Отечественной все они улетают на фронт. За громкий рев двигателей и перемолотые в щебень после бомбардировки вражеские позиции немцы прозвали эти самолеты "кофемолками".

После Победы малая авиация на Алтае развивается еще стремительнее. Винтами своих самолетов пилоты раскручивают маховик времени, ускоряя и облегчая жизнь людей. Авиапочта доставляет письма так быстро, что с конверта не успевает выветриться одеколон писавшего. В регионе сходит на нет заболевание малярией, ведь благодаря авиации поймы рек на сотни километров обработаны от разносчиков инфекции, малярийных комаров. Люди перестают страдать от адского гнуса, когда выходят на улицу.

Развивается и пассажирское авиасообщение. Даже до отдаленной горной местности Алтая можно быстро долететь на самолете, а не трястись часами по бездорожью. А дорог во многих районах действительно просто нет. Поэтому развитие авиации становится стратегически важным фактором для региона и его промышленности. Перевозить многотонные грузы теперь тоже помогают авиаторы.

"Такой авиации уже не будет"



Рассказывает Николай Лобанов, командир экипажа Ми-8. До этого 20 лет пилотировал Ан-2

– Мелкие рейсы всегда были убыточными, в СССР за них платило государство. Тогда в Чарыш можно было долететь дешевле, чем доехать на автобусе. Когда в 90-е все стали зарабатывать, чтобы выжить, и жить на то, что заработали – все рухнуло. Аэродромы начали закрывать один за другим. Гвозди в крышку гроба вбивали и бюрократы. До перестройки было все просто: подразделения подчинялись министерству гражданской авиации, одному централизованному органу. Сейчас все разделилось. Организация воздушного движения отдельно, аэропорт отдельно, охранные структуры – свое царство. И все хотят заработать. Делят шкуру убитого медведя. К этой путанице добавляется слабое воздушное законодательство и документы низкого качества. Когда читаешь, складывается ощущение, что их просто перевели с иностранного языка, не вникая в смысл. Нормативы не то чтобы не способствовали развитию отрасли, они отбросили ее назад. Коммерческие авиакомпании вынуждены работать в соответствии с абсолютно непродуманным воздушным кодексом. И что самое важное: авиация отражает общую экономическую ситуацию в стране. Если нарисовать карту полетов внутри России, сразу становится понятно: все рейсы ведут в Москву, из Москвы или через Москву. То есть все ресурсы сосредоточены сейчас в одном месте. Региональных связей не осталось. А для чего нужна была малая гражданская авиация в крае? В том числе и для того, чтобы работала система заводов. Это была промышленно-производственная необходимость. Сейчас региональной авиации нет, отсутствуют и сами заводы, промышленность. А у простых граждан платежеспособность слишком низкая, чтобы летать в Бийск или Рубцовск. Так что малой авиации в том виде, какой она была в СССР, уже не будет.

Карта воздушных линий Алтайского края в 80-е

К 1953 году авиаотряду малой авиации Алтая приписывают уже одиннадцать аэродромов, а на смену По-2 приходят знаменитые Ан-2, которым "по наследству" от предшественника досталось прозвище "кукурузники". Открывается новая страница и для местных воздушных линий, и для авиации специального применения. На долгие десятилетия Ан-2 становится незаменимым и для промышленности, и для гражданских местных полетов. Простой в управлении, надежный, вместительный, он может брать на борт до двенадцати пассажиров или пару тонн пестицидов для обработки леса или полей. Если его появление не совершает революцию в малой авиации, то точно значительно увеличивает ее потенциал. Теперь самолеты летают практически в каждое село на Алтае. А к 1974 году в крае функционируют 47 аэродромов.

"А теперь не до смеха"

Рассказывает Сергей Еманов. 34 года был пилотом Ан-2, служил командиром звена. Пилотировал последний промышленный Ан-2 в крае, тот самый, что сейчас стоит на постаменте.

– Малая авиация вроде и сейчас маленько шевелится, что-то летает. Вертолеты в основном. Борты принимают Барнаул, Белокуриха, Горноалтайск. Но это крохи. Я недавно увидел взлетную полосу в Рубцовске: деревьями заросла. Я представить не мог, что такое возможно. Прослезился. Скажи мне об этом кто-нибудь в 80-м – рассмеялся бы. Ей Богу, смеялся бы. А теперь не до смеха.... Я пришел работать в Барнаульский авиаотряд в 1976-м, после Бугурусланского училища. Золотое время малой авиации нашей страны. Быстро стал командиром. Летал на Ан-2. Потрясающая машина, механизация великолепная! Возможность взлететь с любого пятачка. Легенда! В отряде их было около 65-ти самолетов. Ни один не ржавел, все при деле. А дел было невпроворот. Пилоты малой авиации тогда в небе проводили больше времени, чем на земле. Весь пожароопасный сезон в крае над лесом кружили "кукурузники". В "пузе" два пилота, штурман из лесоохраны и десять парашютистов. У каждого ранец с запасом воды и еды на несколько дней, плащ-палатка, топор и двадцатилитровый баллон с раствором для тушения локального очага. Если такой очаг замечали, десантировали спасателя. Парашютист приземлялся, ликвидировал очаг, докладывал и ждал, пока за ним прилетят на вертолете. Так спасали гектары драгоценной древесины. Принимали участие и в авиационно-химических работах. Вот сейчас поля обрабатывают наземной техникой, но ведь в лес машину не загонишь. Получается, леса не обрабатывают вовсе. Они что, теперь никому не нужны? А мы обрабатывали лесной бор с воздуха. Боролись с непарным шелкопрядом и сосновой совкой. Их гусеницы хвою тоннами поедают, сосну до костей за пару часов обгладывают. Это невозможно представить, пока своими ушами не услышишь треск от челюстей гусениц во время нашествия. После них остается сушняк, он от прямых солнечных лучей вспыхивает, как бензин. В то время малая авиация в крае была огромная, работающая как часы система. Производственные полеты начинались с ранней весны. Собирали экспедиции, мы улетали аж до Белоруссии. Там начинались первые "пыльные" работы. И по мере смещения весны, мы подбирались все ближе к дому. Тут тоже бросали удобрение, помогали на полях. Потом летели в Узбекистан. Там работали на шелковых полях. А зимой цепляли к самолету лыжи и отправлялись на Север: Якутия, Дальний Восток. Сейчас в крае ни одного "кукурузника" на крыле не осталось. Есть вон один памятник – на постаменте в аэропорту Барнаула. Я последний, кто летал именно на нем. Лично мне этот памятник напоминает об огромной работе, мощной промышленности, настоящей жизни. На смену Ан-2 ничего внятного так и не пришло.

Карта крупных закрытых аэропортов Алтайского края

Параллельно с ростом промышленной авиации в Алтайском крае происходит становление и летной школы. В 1935 году, на базе структуры ДОСААФ, на аэродроме Лесном создают аэроклуб. Вступить в него и летать может каждый, если нет противопоказаний по здоровью. В распоряжении школы десятки самолетов, несколько вертолетов, сотни парашютов. Шестнадцатилетние мальчишки получают здесь баснословную для нашего времени подготовку, а именно: 40-50 часов налета в сезон (у современных российских летчиков норма 80-90 часов в месяц, – прим. автора), практические занятия с опытными пилотами, прыжки с парашютом. Все это абсолютно бесплатно, финансирование обеспечивает Министерство обороны. Выпускники клуба с легкостью поступают в военные авиационные училища страны.

Аэроклуб воспитывает чемпионов СССР, Европы, чемпионов мира. Среди воспитанников клуба более двадцати героев Советского Союза.

"Новых Чкаловых России не видать"

Рассказывает Николай Радостев, руководитель барнаульского аэроклуба ДОСААФ

– Малая авиация – это основа! Основа подготовки пилота. Подготовка летчика – длинный, кропотливый труд. Это четкая, продуманная система воспитания. Система, которой уже нет. Разрушена. Еще недавно путь к штурвалу начинался с кружка авиамоделирования. Потом – планерная секция, знакомство с небом. Дальше – летная школа, прыжки с парашютом в аэроклубе ДОСААФ (Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России). Аэроклуб отсеивал "случайных", происходила селекция летчиков. Из Министерства обороны к нам приезжали уже за готовыми пилотами. На первом курсе училища после нашей школы пилот уже мог вывести машину из штопора. Штопора! Летному училищу оставалось лишь дать профиль, познакомить кадры с боевым снаряжением. А сейчас? Курсант три года учит теорию, после которой не может описать "закон Бернулли" (закон объясняет, как возникает подъемная сила для летательного аппарата тяжелее воздуха. Автор закона швейцарский физик Даниил Бернулли, – прим. автора). На него тратятся огромные деньги. Его садят за штурвал, и тут выясняется, что он просто боится летать. Все! В гражданской авиации еще интереснее. Тебя выучат за твои деньги, за твои же деньги закроют глаза на твои недостатки. Все, лети. Перевози пассажиров. У меня сердце болит, когда я думаю о том, что было и что стало с малой авиацией и системой подготовки пилотов. Гражданский пилот превратился в оператора. Он только и умеет, что тыкать кнопки. Их учат на тренажерах, а не в небе, как раньше! А потому столкнувшись с реальной нештатной ситуацией в воздухе, пилоты теряются. Посадить самолет в ручном режиме способны единицы. Трагедия в Шереметьево, когда пилот не смог сам посадить Суперджет* и погибли люди – это прямое следствие развала системы. (Имеется в виду авиакатастрофа в Шереметьево 5 мая 2019 года с лайнером Sukhoi Superjet 100-95B авиакомпании "Аэрофлот – Российские авиалинии". Погибли 40 человек, – прим. автора.) Сейчас от барнаульского аэроклуба ничего не осталось. У нас один Ан-2, на котором совершают прыжки и на ремонт которого денег нет. Курсантам из барнаульской летной школы просто не на чем проходить практику. Не на чем совершать прыжки. Для них аэродром должен служить площадкой для прохождения летной практики. Если раньше ребята жили у нас в корпусе по две недели и все это время летали, то сейчас их летнее пребывание тут похоже на пионерский лагерь. Они практически не бывают в воздухе. Я уже не говорю про наш штат, который работает на энтузиазме. По-другому не могу объяснить, почему техники и летчики еще не разошлись. Если российские чиновники и дальше будут пытаться экономить на малой авиации, новых Чкаловых России не видать. Летная школа в России практически уничтожена.

Аэродром Лесной

Интересный факт

Именно здесь на протяжении 70 лет базируется ДОСААФ. В довоенное время тут готовили летчиков и парашютистов. После войны на базе аэродрома создали мощнейший авиаклуб. Его основной целью была подготовка пилотов для училищ страны. Клуб воспитывал чемпионов мира по пилотажному спорту. Сейчас, кроме коммерческих прыжков, аэродром служит базой для практики курсантов летной школы. Но на содержание самолетов деньги не выделяются, и курсанты не получают нужных часов налета, а также должного количества прыжков. Из всего флота в небо способен подняться только один Ан-2. Но и он уже "дышит на ладан". А денег на его ремонт после выработки ресурса нет. "Спасибо администрации, что немного помогает, но суммы этой надолго не хватит", – говорит Радостев, директор аэродрома.

Количество малых самолетов в Алтайском крае в 1991 и 2020 годы

Ан-2 Як-18 Як-55 Як-52

1991 год 79 шт. 26 шт. 34 шт. 28 шт.

2020 год 1 шт. 3 шт. 2 шт. 2 шт.

В 1966-м в Барнауле открывают военное летное училище. Тут готовят летчиков для бомбардировочной, истребительной, штурмовой авиации. Училище располагает четырьмя аэродромами и флотом из десятков военных самолетов. Выпускников заведения высоко ценят командиры частей по всей России, отмечая хорошую летную школу.

С 1994 года по всей стране из-за экономии бюджетных средств и сокращения всей отрасли боевого самолетостроения власти начинают закрывать авиационные училища. Барнаульское училище закроют в 99-м, состав уволят в запас, аэродромы зарастут сорняком. В стране ликвидируют более двадцати пяти заведений, выпускающих военных пилотов.

От Барнаульского училища останется небольшой музей, пара истребителей на постаментах, а еще ежегодная встреча выпускников у бывшего учебного корпуса.

"Я рисовал самолеты"

Рассказывает Александр Сироткин, выпускник Барнаульского военного училища. Командир экипажа бомбардировщика Ту-16

– Началось все с книжки Катаева "Два капитана". Невероятная история. Она меня будоражила. Казалось, это все так далеко, другой мир. Я рисовал самолеты, вырезал их из фанеры, собирал модели. Мама, видя мой интерес, аккуратно подкидывала мне новые книжки: "Разрешите взлет", "Крылатая гвардия", "Ищущий боя". В общем, к четырнадцати годам я ни о чем больше не мечтал, как о штурвале военного самолета. Поступать в барнаульское военное авиационное училище мы приехали с товарищем, которого зачислили сразу. Я же с первого раза не поступил, был слишком большой конкурс. Кроме того, мне было шестнадцать, а набор вели с семнадцати лет. Вызвали в кабинет сказать, что не прохожу по возрасту. Как, думаю, не прохожу! Товарищ младше меня на две недели и прошел. Но вовремя прикусил язык. Вдруг в комиссии не заметили, а я выдам… До сегодняшнего мы с ним хорошие друзья. После "учебки" по распределению попал в пятую воздушную армию дальней авиации. Нас барнаульских в распоряжение человек тридцать пришло. "На чем вы там летали?" – спрашивает начальство. "На Як-28" – гордо отвечаем. Это была опасная машина, сколько она народу убила. Если у самолета отказывал один двигатель, он переворачивался. И катапультироваться приходилось во всех смыслах в землю. Когда я первый раз увидел Ту-16, испугался: 35 метров в одну сторону, 35 в другую. Стою около громадины и думаю, как бы сбежать. Не сбежал. Через три года стал командиром Ту-16, потом командиром отряда, потом и замом комэска (командира эскадрильи). Моя военная карьера удалась. Мы летали над Афганистаном в период Панджшерской операции в апреле-мае 1984-го. Рассказывать не буду, о действии наших "дальников" над Панджшером можно найти в интернете. Потом был Чернобыль в 86-м. В спасательной операции я не участвовал, но наш полк находился в 150-ти километрах от эпицентра. Видел, как все вокруг накрывает желтой пылью и райские места перестают быть райскими. В 86-м снова Афган. Мы "обеспечивали вывод войск". Сейчас я стараюсь продвигать идею малой транспортной авиации в стране. В России, где проблема транспортной доступности – это задача сохранения целостности страны. Малая авиация оказалась недоступной для большинства населения, превратившись в забаву для богатых. Кроме того, малая авиация – это огромная отрасль экономики. Между прочим, за "бугром" 90% всей авиации, это именно малая авиация! А у нас… Сейчас если нужно купить самолет, его покупают за рубежом. Оттуда этот металлолом везут сюда, шаманят, поднимают в небо. Хотя какие самолеты мы делали сами! Намного лучше западных. Но там другая ситуация, там малую авиацию поддерживает государство, поддерживает на деле. А у нас такое ощущение, что чиновничий аппарат делает все, лишь бы малой авиации вовсе пришел кирдык. Ну или им просто по фиг. Я не могу по-другому объяснить запреты, зверские налоги, нагромождение невыполнимых требований. И наши дети, возможно, уже никогда не получат шанс прикоснуться к небу. Справедливости ради нужно сказать, что у нас есть энтузиасты, которые пытаются удержать хоть что-то от былого масштаба. Но все это на свои, личные деньги. Под Барнаулом на аэродроме Панфилово, который принадлежал авиационному училищу, летают ребята на частных спортивных самолетах. Аэродром они содержат за свой счет. Государство никак не помогает, не видит в этом смысла, наверное. То есть, по сути, имея свой частный самолет, ты не имеешь права совершать на нем коммерческие полеты, брать деньги. А содержание самолета не дешевое. Сколько в таком положении протянет Панфилово, не берусь судить.

Аэродром Панфилово.

Интересный факт

Панфилово – один из немногих функционирующих аэродромов в Алтайском крае. Когда-то он был приписан к Барнаульскому авиационному училищу. После его закрытия аэродром долгое время пустовал, пока на его территории не обосновался авиаклуб "Лидер". Сейчас в ангарах стоят частные легкие самолеты. Панфилово находится в 46 километрах от Барнаула и является местом притяжения всех, кто не равнодушен к авиации.

"Сейчас гордиться особо нечем"

Рассказывает Михаил Переверзев, чемпион мира по пилотажному спорту

– Я никогда не любил проигрывать. Советская школа – выше, сильнее, быстрее – приносила плоды. Летные училища, их учителя, сама система воспитывали в нас эти качества, и ведро регалий на подоконнике тому доказательство. Рядом с деревней, в которой я жил, был аэродром. Самолеты взлетали, садились, все вокруг жужжало, гудело, ревело. Такое было время: расцвет малой авиации. В каждую деревню летала какая-нибудь "чашка", а летных училищ в стране было столько, что мама не горюй. И выпускали летчиков пачками, никаких авиационных заводов на них не хватало. Для меня вакансии в большой, высокой гражданской авиации не случилось. Пошел работать в ДОСААФ. Мощная структура была, нужная. Сейчас мало что осталось от этого направления, приоритетом которого и была малая авиация. Кстати, на западе эти структуры до сих пор являются фундаментом всей авиации страны. Золотому времени малой авиации завинтили болт. Инфляция, разруха... Многие ушли из профессии, самолеты растащили. Хорошая зарплата за один день превратилась в черепки. Дорога до аэропорта стала стоить дороже, чем месячный оклад. Нужно было как-то кормить семью. Начался бизнес. Какие-то ларьки, купи-продай. Но ДОСААФ я не оставил, числился, приезжал. Ближе к "нулям" все как-то худо-бедно стало налаживаться. Огромный советский авиационный потенциал оказалось не так просто зарыть. Сейчас я вспоминаю то время с ностальгией. Многие скажут, что я "совок". Вот как объяснить им – я жил в то время и видел ту эпоху. Когда патриотизм для мальчишек существовал не только на бумаге или по телевизору. Малая авиация, ее масштабы, ее размах был один из факторов, которые заставляли гордиться страной. А сейчас в этой сфере гордиться особо нечем.

Вместо эпилога

Восемьдесят лет на Алтае существует малая авиация. Возраст, сопоставимый с жизненным циклом человека. К 80-ти система малых полетов состарилась, заржавела и ушла на пенсию. Много мнений, почему это происходит. С одной стороны, модернизируются технологии, с появлением беспилотников, квадракоптеров больше не нужно поднимать в небо дорогой самолет. Построили дороги, и лучше потратить больше времени, но сэкономить и доехать до Горного Алтая на комфортном автомобиле. Местные авиалинии стали непозволительной роскошью и для населения, и для государства.

Сегодня от масштаба малой авиации в Алтайском крае, да и во всей стране, ничего не осталось. Есть несколько вертолетов, которые совершают санитарные и технические вылеты в труднодоступные районы, мониторят леса. Осталась горстка частных маломоторных самолетов для развлечения их владельцев.

Вместе с уходом эпохи малых полетов умирает не только индустрия отечественного самолетостроения, уходит целая каста особых людей, воспитанных в небе, эталонные ребята, для которых "первым делом самолеты". Сегодня им больно, грустно от того что происходит в системе отечественной авиации. Им жалко титаническую работу миллионов людей, тысяч инженеров, техников, авиаторов.



Много лет в правительстве края обсуждают вопрос о частичном восстановлении местного авиасообщения, но, как правило, дальше обсуждения планов не шло. Впрочем, кажется, в этом году дело сдвинулось с мертвой точки: с 3 июля впервые за 30 лет аэродром Белокурихи принял пассажирский самолет. Авиакомпания "Сибирская Легкая Авиация" запустила регулярный пассажирский рейс между городами Горно-Алтайск и Белокуриха. Перевозят пассажиров самолеты Ан-28 и L-410. А с 10 августа открыто авиасообщение между Томском, Барнаулом и Белокурихой. Рейсы трижды в неделю организовывает иркутская компания "СиЛа". Успешный опыт позволил властям Алтайского края с оптимизмом заявить о том, что это только начало возрождения малой авиации в регионе. На первом этапе пообещали запустить рейсы в Белокуриху, Михайловское и Славгород. На втором – планируют расширить авиамаршруты до Бурлы, Горняка, Чарышского, Змеиногорска, Солонешенского. Что ж, посмотрим, насколько выполнимы эти планы.