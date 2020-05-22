Освобожденные убийцы. История Александра Шершнева, который зарезал сына и не раскаялся

Рецидивисты, маньяки, насильники, людоеды… Они были приговорены к расстрелу, отсидели в среднем по четверть века и теперь будут учиться заново жить среди людей. Большую часть жизни эти убийцы провели за решеткой. Всех их должны были расстрелять. Но в 1996 году по указу Бориса Ельцина в России на смертную казнь наложили мораторий, и опасным преступникам заменили наказание – 25 лет лишения свободы вместо расстрела. В 2017 году несколько сотен таких заключенных перевели из тюрьмы "Черный беркут" в алтайский город Рубцовск в исправительную колонию особого режима № 9. На свободу большинство из них выйдет уже вот-вот: в мае-июне 2020 года. Кому-то осталось сидеть всего пару лет. Корреспондент amic.ru Вячеслав Кондаков съездил в колонию к "смертникам" и попытался понять, что их вынудило пойти на страшные убийства, как и почему они себя оправдывают и боятся ли свободы и неизвестности, которая ждет их за стенами колонии.



История первая. О том, как Александр Шершнев сознательно пошел на убийство своей тещи и в потемках зарезал сына. О чем не жалеет. И не раскаивается – ведь он "не виноват".

"Тут получилась такая ерунда с тещей..."

Александра Шершнева перевели из "Черного беркута", что в Свердловской области, в рубцовскую колонию три года назад. Смертную казнь ему заменили 25-летним сроком в 1996-м. Как рассказал представитель УФСИН, сопровождавший меня в колонии, Александр – один из самых буйных заключенных. Так и сказал: мол, в нем просто бурлит ненависть и злоба к людям. Когда я встретился с Александром лично, мне стало не по себе. Седые волосы, жесткий, стальной взгляд – давит настолько, что хочется просто исчезнуть. И голос – сиплый, требовательный. И вроде ничего сверхъестественного – обычный заключенный. Но объяснить, почему мне было так неуютно, я не могу. Просто хотелось побыстрее закончить с ним беседу и уйти.

Поначалу казалось, что Александр меня ненавидит. За то, что я просто есть. Или за это интервью, на которое он сам охотно согласился. Но когда заключенный начал рассказывать о том, как угодил в колонию, стало ясно, что эта ненависть – к женщинам. А если конкретнее, то к теще, которая "испортила ему жизнь". По крайней мере, в том, что загубленная жизнь – это ее рук дело, он твердо убежден. За это он и зарежет ее, а заодно отправит на тот свет и своего сына.

В первый раз Александр Шершнев угодил в колонию на пять лет еще в 80-х. До этого работал на атомной электростанции в Саратовской области, за хорошую работу даже получил квартиру от государства. Нормальная советская жизнь нормального советского гражданина, обреченного на обычное советское счастье. Но во время пьяных посиделок он что-то не поделил с собутыльником и едва не убил его. Жена его из колонии дожидаться не стала – ушла.

Выйдя на свободу, Александр решил начать все с нуля и снова женился. Как казалось тогда – удачно. Вскоре родился сын. Несмотря на судимость, мужчина устроился на работу крановщиком, купил дом, автомобиль. И жизнь стала отдавать, а не только забирать. Потом подвернулась еще более прибыльная работа – стал с другом перегонять японские машины с Дальнего Востока в Красноярск. О том времени Шершнев вспоминает с большой гордостью. В подробностях, красках рассказывает, как много денег приносил в семью. Да вот теща, по его мнению, не была этим довольна. К слову сказать, ее имени он не назвал ни разу за час нашей беседы.

"Никому я в зубы не заглядывал тогда. Наоборот, мне пло́тили много. Все было тогда нормально… Ну, как бы… В жизни. Но тут получилась такая ерунда с тещей... Она тогда жила с нами. Хотел даже квартиру ей купить, чтобы съехала она от нас. Но она начала меня гнобить, особенно когда приходил домой поддатый. А чего такого? Но я ведь радостный был, что денег в семью принес. Сыну там… жене... Ну и ее подарками не обходил. А она там все "жур-мур" и давай милицию вызывать. Прибежит дежурный, а я ведь не буянил. Вот меня и не арестовывали", – Александр говорит о тех событиях с достоинством, без оправданий.

По словам Шершнева, жизнь с ней была настоящим адом. Съезжать женщина, несмотря на просьбы зятя, была не готова. Видимо, переживала за дочь и не хотела оставлять ее наедине с Александром, который в то время увлекся стрельбой. Нелегально купил себе оружие, чтобы "культурно отдыхать" после работы. Хотя иметь пистолет человеку с судимостью строго запрещено. Но мужчину это не останавливало. На выходных он брал водку и с друзьями уезжал пострелять из пистолета по пустым бутылкам. Как думает Александр, теща, прекрасно зная об этом, и сдала его милиции. В доме сотрудники нашли 13 стволов, и Шершневу пришлось вновь вернуться в колонию. Теперь на два года.

"Зарезал тещу, успел пару раз выпить и закусить"

– Когда вышел, стал снова жить с тещей в одном доме. Мне деваться было некуда, а она переезжать так и не захотела. Жену уговаривал уехать от нее. Но она не соглашалась. Теща же стала сына от меня прятать. А меня давай от этого колотить. Тут давай жена под ее дудку плясать. Короче, достала она меня. Вернулся я однажды поддатый домой, а меня теща не пускает. Сын о чем-то там орет за дверью. Папа-папа. Еще меня она оскорбила…

– И как она вас оскорбила? – спрашиваю я. И вижу, как лицо Александра моментально искажается от гнева. Словно все эти 23 года он постоянно слышит в голове то самое "оскорбительное" слово, так сильно задевшее мужчину, что он пошел на осмысленное жестокое убийство. Александр закипает словно чайник.

– Ой, давайте не буду... (Повышает голос.) Короче, меня достало все. Ушел я на работу. Напился там. В три часа ночи вернулся домой, залез в окно и зарезал тещу. Случайно задел сына в плечо. Не увидел в потемках. Тыкал ножом во все стороны. Три часа ночи же… Жена выбежала из хаты, давай в милицию звонить. Приехали они и увезли в больницу сына. Хирург сказал мне, что царапина. Ничего страшного. Ага, царапина. В 9 часов на следующий день зво́нят мне и говорят, что сын умер. Ну вот. А умер, потому что врачи виноваты. На меня просто записали его убийство. Всех собак на меня повесили.

– То есть вы считаете себя невиновным в смерти сына?

– Когда убил, включили свет, то увидел на полу мертвую тещу. Сын спокойно стоял в углу. Я давай жену искать, чтобы показать ей тещу, а она у соседей уже. Вся там орет. Был январь. Холодно стало в доме из-за разбитого окна. Сына попросил уйти в другую комнату. Ему тогда 2,5 года было, кажется. Я дождался милиционеров. Отдал капитану нож, спокойно сказал, что тещу зарезал. Пошли с ним в дом, сын был живой. Только губы синие. Укутал его чем-то. Поехали в больницу. Хирург покрутил сына, раздел, увидел какую-то царапину. Говорит мне: "Да это ерунда. Заклеим сейчас. Все будет нормально". Ага. На суде потом все свидетели были против меня. Якобы я сына убил специально. Хотел бы – зарезал там же. Никто не мешал мне это сделать. "Намолотили" на меня там. Все адвокаты не помогли. Хотя заплатил я им нормально. Короче, халатность врачей списали на меня.

– Повторю свой вопрос. Вы считаете себя виновным в смерти сына?

– Я себя виноватым не считаю. Мне просто приписали его убийство. Я ведь, когда зарезал тещу, успел пару раз выпить и закусить. Пацан был живым. А свидетели давай на меня наговаривать, что мне хватило времени его зарезать.

– Вы целенаправленно шли убивать тещу?

– Конечно. Как она меня тогда оскорбила – за такое надо убивать.

– Она же вас и раньше оскорбляла.

– Так было в первый раз. А я же все делал для дома. Для нее. Верите или нет, но я вообще не жалею, что зарезал ее. Что была, что нет ее. Ничего себе – столько делал для дома. Я только жалею о сыне.

– Вы часто пили?

– У меня была хорошая работа. Я ведь денег много домой тогда приносил.

– А что тогда не устраивало тещу? Раз вы обеспечивали семью.

– Да нет. Там другая была еще причина. Она одинокая была женщина. Пока был в тюрьме, у нее появился ухажер. Он стал командовать в доме. Я выгнал его. Меня не устраивало, что он хочет быть главным. Видимо, из-за этого теща мне и решила отомстить.

"Моя бы воля, я бы всех этих тещ..."

А потом был суд, который приговорил Александра к расстрелу. С этим решением и тогда, и сейчас он не согласен. Говорит: ему страшно хотелось жить. Шершнев цеплялся за каждую возможность отсрочить приговор: писал письма адвокатам, пытался уговорить пересмотреть итоги суда. Но тщетно. Рассказывает, что ожидание расстрела – самое страшное, что было в его жизни. Ни прогулок, ни свиданий, ни разговоров по телефону, которые изредка позволены другим. Вывод в баню или в медчасть – только поодиночке, только в наручниках и с усиленной охраной, только по пустынным коридорам. Первые месяцы после приговора "смертники" живут надеждой. Шершнев, как и многие другие, тогда направил жалобу в Верховный суд в надежде отменить приговор, но вновь безрезультатно. Тогда он сломался. Дважды пытался свести счеты с жизнью, но сотрудники колонии вовремя успевали достать из (по мнению Роскомнадзора, здесь указан метод самоубийства, который мы не имеем права указывать — прим.редакции).

"Состояние такое, что ты существуешь вне Земли. Два раза за мной приходил конвой с собаками. Выводили меня в коридор. Был уверен, что расстреляют. Даже попрощался с сокамерником. Оказалось, что приехал на встречу следователь, и нужно было расписаться в документах. В тот момент почувствовал облегчение. А через два года мне изменили меру наказания. Я был на прогулке. Когда сообщили мне, начальнику даже показалось, что я расплакался. Хотя просто солнце в глаза попало. В общем, по стенке в камеру пришлось добираться. Пацаны к камере помогли дойти", – те моменты, когда Александр получил помилование от государства, он вспоминает с каким-то наивным, почти детским восторгом. Ему разрешили жить.

Спрашиваю: считает ли он, что искупить грех мог только свой смертью? Шершнев молчит, а потом снова повторяет, что не считает себя виноватым. В смерти сына – точно. А за тещу уже отсидел и получил возможность на исправление. Хотя, как ​признается Александр, тюрьма его нисколько не изменила. Наоборот, сделала более жестоким. Даже сейчас он мог бы легко ударить сокамерника, который ему неприятен. А это тот, кто диктует ему свои правила и объясняет, как надо жить. С этим Шершнев мириться не готов.

"Я же не святой", – вот так просто он объясняет причины своей жестокости и агрессии.

К жизни в колонии в Рубцовске убийца тещи и сына привык. Говорит, что условия в ней намного лучше, чем в "Черном беркуте". Меньше психопатов и маньяков. Он же якобы не такой. Поэтому сейчас уже строит планы на будущее. Считает дни до выхода на свободу. А как "откинется", так обязательно попытается снова завести семью. О том, как будет искать работу, даже не переживает. Уверен, что любая строительная компания его – специалиста на все руки – примет к себе в штат. Хотя, как изменилась жизнь в стране за эти 20 лет, арестант совсем не знает.

– Думаю остаться в Барнауле. Может, познакомлюсь с какой-нибудь женщиной с детьми. Хотя бы с ними повозиться получится. Может, какую-то бездомную или сироту встречу. Соберу несколько таких в кучу к себе и буду… (Смеется.) Главное, чтобы без тещи была. Моя бы воля, я бы всех эти тещ… (Пауза.)

К родственникам Шершнев возвращаться не планирует – да его и не ждет никто. С бывшей женой ни разу после убийства сына не говорил. И просить у нее прощения не собирается – ведь не за что.

– Вам снится ваш сын?

– Часто… Вот сегодня даже снился.

– И о чем вы с ним разговариваете?

– Он говорит мне все время, что ему холодно.

Тут на несколько секунд Александр замолкает. Показалось, что он вот-вот заплачет. Шершнев смотрит в пустоту и просит меня закончить интервью.

Александр Шершнев выйдет на свободу летом 2022 года.

СПРАВКА: В Алтайском крае в ближайшие годы освободятся около 90 человек, которым смертную казнь заменили лишением свободы сроком на 25 лет.

Вторая часть проекта "Освобожденные убийцы" о Владимире Криштопе – насильнике, которого сравнивали с Чикатило, – выйдет на amic.ru на следующей неделе.