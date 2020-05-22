Освобожденные убийцы. История Александра Шершнева, который зарезал сына и не раскаялся

Рецидивисты, маньяки, насильники, людоеды… Они были приговорены к расстрелу, отсидели в среднем по четверть века и теперь будут учиться заново жить среди людей. Большую часть жизни эти убийцы провели за решеткой. Всех их должны были расстрелять. Но в 1996 году по указу Бориса Ельцина в России на смертную казнь наложили мораторий, и опасным преступникам заменили наказание – 25 лет лишения свободы вместо расстрела. В 2017 году несколько сотен таких заключенных перевели из тюрьмы "Черный беркут" в алтайский город Рубцовск в исправительную колонию особого режима № 9. На свободу большинство из них выйдет уже вот-вот: в мае-июне 2020 года. Кому-то осталось сидеть всего пару лет. Корреспондент amic.ru Вячеслав Кондаков съездил в колонию к "смертникам" и попытался понять, что их вынудило пойти на страшные убийства, как и почему они себя оправдывают и боятся ли свободы и неизвестности, которая ждет их за стенами колонии.
История первая. О том, как Александр Шершнев сознательно пошел на убийство своей тещи и в потемках зарезал сына. О чем не жалеет. И не раскаивается – ведь он "не виноват".
"Тут получилась такая ерунда с тещей..."
Александра Шершнева перевели из "Черного беркута", что в Свердловской области, в рубцовскую колонию три года назад. Смертную казнь ему заменили 25-летним сроком в 1996-м. Как рассказал представитель УФСИН, сопровождавший меня в колонии, Александр – один из самых буйных заключенных. Так и сказал: мол, в нем просто бурлит ненависть и злоба к людям. Когда я встретился с Александром лично, мне стало не по себе. Седые волосы, жесткий, стальной взгляд – давит настолько, что хочется просто исчезнуть. И голос – сиплый, требовательный. И вроде ничего сверхъестественного – обычный заключенный. Но объяснить, почему мне было так неуютно, я не могу. Просто хотелось побыстрее закончить с ним беседу и уйти.
Поначалу казалось, что Александр меня ненавидит. За то, что я просто есть. Или за это интервью, на которое он сам охотно согласился. Но когда заключенный начал рассказывать о том, как угодил в колонию, стало ясно, что эта ненависть – к женщинам. А если конкретнее, то к теще, которая "испортила ему жизнь". По крайней мере, в том, что загубленная жизнь – это ее рук дело, он твердо убежден. За это он и зарежет ее, а заодно отправит на тот свет и своего сына.
В первый раз Александр Шершнев угодил в колонию на пять лет еще в 80-х. До этого работал на атомной электростанции в Саратовской области, за хорошую работу даже получил квартиру от государства. Нормальная советская жизнь нормального советского гражданина, обреченного на обычное советское счастье. Но во время пьяных посиделок он что-то не поделил с собутыльником и едва не убил его. Жена его из колонии дожидаться не стала – ушла.
Выйдя на свободу, Александр решил начать все с нуля и снова женился. Как казалось тогда – удачно. Вскоре родился сын. Несмотря на судимость, мужчина устроился на работу крановщиком, купил дом, автомобиль. И жизнь стала отдавать, а не только забирать. Потом подвернулась еще более прибыльная работа – стал с другом перегонять японские машины с Дальнего Востока в Красноярск. О том времени Шершнев вспоминает с большой гордостью. В подробностях, красках рассказывает, как много денег приносил в семью. Да вот теща, по его мнению, не была этим довольна. К слову сказать, ее имени он не назвал ни разу за час нашей беседы.
"Никому я в зубы не заглядывал тогда. Наоборот, мне пло́тили много. Все было тогда нормально… Ну, как бы… В жизни. Но тут получилась такая ерунда с тещей... Она тогда жила с нами. Хотел даже квартиру ей купить, чтобы съехала она от нас. Но она начала меня гнобить, особенно когда приходил домой поддатый. А чего такого? Но я ведь радостный был, что денег в семью принес. Сыну там… жене... Ну и ее подарками не обходил. А она там все "жур-мур" и давай милицию вызывать. Прибежит дежурный, а я ведь не буянил. Вот меня и не арестовывали", – Александр говорит о тех событиях с достоинством, без оправданий.
По словам Шершнева, жизнь с ней была настоящим адом. Съезжать женщина, несмотря на просьбы зятя, была не готова. Видимо, переживала за дочь и не хотела оставлять ее наедине с Александром, который в то время увлекся стрельбой. Нелегально купил себе оружие, чтобы "культурно отдыхать" после работы. Хотя иметь пистолет человеку с судимостью строго запрещено. Но мужчину это не останавливало. На выходных он брал водку и с друзьями уезжал пострелять из пистолета по пустым бутылкам. Как думает Александр, теща, прекрасно зная об этом, и сдала его милиции. В доме сотрудники нашли 13 стволов, и Шершневу пришлось вновь вернуться в колонию. Теперь на два года.
"Зарезал тещу, успел пару раз выпить и закусить"
– Когда вышел, стал снова жить с тещей в одном доме. Мне деваться было некуда, а она переезжать так и не захотела. Жену уговаривал уехать от нее. Но она не соглашалась. Теща же стала сына от меня прятать. А меня давай от этого колотить. Тут давай жена под ее дудку плясать. Короче, достала она меня. Вернулся я однажды поддатый домой, а меня теща не пускает. Сын о чем-то там орет за дверью. Папа-папа. Еще меня она оскорбила…
– И как она вас оскорбила? – спрашиваю я. И вижу, как лицо Александра моментально искажается от гнева. Словно все эти 23 года он постоянно слышит в голове то самое "оскорбительное" слово, так сильно задевшее мужчину, что он пошел на осмысленное жестокое убийство. Александр закипает словно чайник.
– Ой, давайте не буду... (Повышает голос.) Короче, меня достало все. Ушел я на работу. Напился там. В три часа ночи вернулся домой, залез в окно и зарезал тещу. Случайно задел сына в плечо. Не увидел в потемках. Тыкал ножом во все стороны. Три часа ночи же… Жена выбежала из хаты, давай в милицию звонить. Приехали они и увезли в больницу сына. Хирург сказал мне, что царапина. Ничего страшного. Ага, царапина. В 9 часов на следующий день зво́нят мне и говорят, что сын умер. Ну вот. А умер, потому что врачи виноваты. На меня просто записали его убийство. Всех собак на меня повесили.
– То есть вы считаете себя невиновным в смерти сына?
– Когда убил, включили свет, то увидел на полу мертвую тещу. Сын спокойно стоял в углу. Я давай жену искать, чтобы показать ей тещу, а она у соседей уже. Вся там орет. Был январь. Холодно стало в доме из-за разбитого окна. Сына попросил уйти в другую комнату. Ему тогда 2,5 года было, кажется. Я дождался милиционеров. Отдал капитану нож, спокойно сказал, что тещу зарезал. Пошли с ним в дом, сын был живой. Только губы синие. Укутал его чем-то. Поехали в больницу. Хирург покрутил сына, раздел, увидел какую-то царапину. Говорит мне: "Да это ерунда. Заклеим сейчас. Все будет нормально". Ага. На суде потом все свидетели были против меня. Якобы я сына убил специально. Хотел бы – зарезал там же. Никто не мешал мне это сделать. "Намолотили" на меня там. Все адвокаты не помогли. Хотя заплатил я им нормально. Короче, халатность врачей списали на меня.
– Повторю свой вопрос. Вы считаете себя виновным в смерти сына?
– Я себя виноватым не считаю. Мне просто приписали его убийство. Я ведь, когда зарезал тещу, успел пару раз выпить и закусить. Пацан был живым. А свидетели давай на меня наговаривать, что мне хватило времени его зарезать.
– Вы целенаправленно шли убивать тещу?
– Конечно. Как она меня тогда оскорбила – за такое надо убивать.
– Она же вас и раньше оскорбляла.
– Так было в первый раз. А я же все делал для дома. Для нее. Верите или нет, но я вообще не жалею, что зарезал ее. Что была, что нет ее. Ничего себе – столько делал для дома. Я только жалею о сыне.
– Вы часто пили?
– У меня была хорошая работа. Я ведь денег много домой тогда приносил.
– А что тогда не устраивало тещу? Раз вы обеспечивали семью.
– Да нет. Там другая была еще причина. Она одинокая была женщина. Пока был в тюрьме, у нее появился ухажер. Он стал командовать в доме. Я выгнал его. Меня не устраивало, что он хочет быть главным. Видимо, из-за этого теща мне и решила отомстить.
"Моя бы воля, я бы всех этих тещ..."
А потом был суд, который приговорил Александра к расстрелу. С этим решением и тогда, и сейчас он не согласен. Говорит: ему страшно хотелось жить. Шершнев цеплялся за каждую возможность отсрочить приговор: писал письма адвокатам, пытался уговорить пересмотреть итоги суда. Но тщетно. Рассказывает, что ожидание расстрела – самое страшное, что было в его жизни. Ни прогулок, ни свиданий, ни разговоров по телефону, которые изредка позволены другим. Вывод в баню или в медчасть – только поодиночке, только в наручниках и с усиленной охраной, только по пустынным коридорам. Первые месяцы после приговора "смертники" живут надеждой. Шершнев, как и многие другие, тогда направил жалобу в Верховный суд в надежде отменить приговор, но вновь безрезультатно. Тогда он сломался. Дважды пытался свести счеты с жизнью, но сотрудники колонии вовремя успевали достать из (по мнению Роскомнадзора, здесь указан метод самоубийства, который мы не имеем права указывать — прим.редакции).
"Состояние такое, что ты существуешь вне Земли. Два раза за мной приходил конвой с собаками. Выводили меня в коридор. Был уверен, что расстреляют. Даже попрощался с сокамерником. Оказалось, что приехал на встречу следователь, и нужно было расписаться в документах. В тот момент почувствовал облегчение. А через два года мне изменили меру наказания. Я был на прогулке. Когда сообщили мне, начальнику даже показалось, что я расплакался. Хотя просто солнце в глаза попало. В общем, по стенке в камеру пришлось добираться. Пацаны к камере помогли дойти", – те моменты, когда Александр получил помилование от государства, он вспоминает с каким-то наивным, почти детским восторгом. Ему разрешили жить.
Спрашиваю: считает ли он, что искупить грех мог только свой смертью? Шершнев молчит, а потом снова повторяет, что не считает себя виноватым. В смерти сына – точно. А за тещу уже отсидел и получил возможность на исправление. Хотя, как признается Александр, тюрьма его нисколько не изменила. Наоборот, сделала более жестоким. Даже сейчас он мог бы легко ударить сокамерника, который ему неприятен. А это тот, кто диктует ему свои правила и объясняет, как надо жить. С этим Шершнев мириться не готов.
"Я же не святой", – вот так просто он объясняет причины своей жестокости и агрессии.
К жизни в колонии в Рубцовске убийца тещи и сына привык. Говорит, что условия в ней намного лучше, чем в "Черном беркуте". Меньше психопатов и маньяков. Он же якобы не такой. Поэтому сейчас уже строит планы на будущее. Считает дни до выхода на свободу. А как "откинется", так обязательно попытается снова завести семью. О том, как будет искать работу, даже не переживает. Уверен, что любая строительная компания его – специалиста на все руки – примет к себе в штат. Хотя, как изменилась жизнь в стране за эти 20 лет, арестант совсем не знает.
– Думаю остаться в Барнауле. Может, познакомлюсь с какой-нибудь женщиной с детьми. Хотя бы с ними повозиться получится. Может, какую-то бездомную или сироту встречу. Соберу несколько таких в кучу к себе и буду… (Смеется.) Главное, чтобы без тещи была. Моя бы воля, я бы всех эти тещ… (Пауза.)
К родственникам Шершнев возвращаться не планирует – да его и не ждет никто. С бывшей женой ни разу после убийства сына не говорил. И просить у нее прощения не собирается – ведь не за что.
– Вам снится ваш сын?
– Часто… Вот сегодня даже снился.
– И о чем вы с ним разговариваете?
– Он говорит мне все время, что ему холодно.
Тут на несколько секунд Александр замолкает. Показалось, что он вот-вот заплачет. Шершнев смотрит в пустоту и просит меня закончить интервью.
Александр Шершнев выйдет на свободу летом 2022 года.
СПРАВКА: В Алтайском крае в ближайшие годы освободятся около 90 человек, которым смертную казнь заменили лишением свободы сроком на 25 лет.
Вторая часть проекта "Освобожденные убийцы" о Владимире Криштопе – насильнике, которого сравнивали с Чикатило, – выйдет на amic.ru на следующей неделе.
Комментарии
Выйдет, и снова сядет.
Амик, вы совсем уже сдурели. Может хватит хайп ловить на чернухе? Нагнетаете нагнетаете..
Какая же тяжёлая история
интересная статья
22.05.2020 09:50
- гость -
Она от этого не пропадёт! И лучше о её существовании знать заранее, чем столкнуться неажидонно когда совсем не ждёшь!
Возникает резонный вопрос, а почему собственно выйдя на свободу отсидев 25 лет, он будет вынужден учиться жить среди людей? Получается что пенитенциарная система просто не выполняет свою основную и фактически единственную функцию. А если это так, то за каким чёртом она такая нужна?
Интересно было почитать. А все, кто говорит, что чернуха, вы живете в мире, где какают радугой?
Классная история. Настоящая, живая, хотя тема может и спорная.
...но в 1996 году по указу Бориса Ельцина в России на смертную казнь наложили мораторий...
и здесь борька-алкаш подложил свинью россиянам
22.05.2020 10:11
АБОРИГЕН
Возникает резонный вопрос, а почему собственно выйдя на свободу отсидев 25 лет, он будет вынужден учиться жить среди людей?
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Он планирует учиться жить в Барнауле. Организует гарем из сирот и бездомных. Собирается заняться воспитанием детей.
Уж и не знаю, что теперь делать. Вдруг в гарем попаду.
Надо отправить его в Саратов, на родину. Что за правила - где выпустили, там и останется.
Отличная статья!
Вот выйдет такой, который не терпит чтобы его учили и ему указывали.
Где он будет работать? Где жить?
На что покупать еду и питье?
Как он будет добывать деньги?
Таких надо на заработки вахтой куда-нибудь на лесоповал или шахту, чтобы чуток привык в мирной жизни и, главное, денег заработал, чтобы не промышлять разбоем и кражами
Очень интересно читать судьбы таких людей, спасибо Амик, что раскрываете такие темы. Жду продолжения!
Довольно редкий случай для Амика, но, действительно, годный контент. Автор молодец
Амик, у вас в последнее время хорошие материала выходят. Молодцы. Современно. Я думала вы заплесневели, ан нет. Вернулась на ваш сайт снова.
Жить в социуме он не сможет. И постарается ещё кого-нибудь утянуть.
Выйдет пенсионером. На пенсию будет жить.
Посмотрев, как мир изменился за эти годы, Шершняга вообще фшоки культурном будет, ю ноу!
Заголовки новостей федеральных СМИ:
"Почти половина россиян выступили за амнистию к юбилею Победы.
44% одобрили бы амнистию в честь 75-летия Победы, показал опрос ВЦИОМ."
Готовьтесь встречать хлебом-солью.
Это не правительство хочет сократить расходы, нет, это россияне просят выпустить заключенных. ВЦИОМ не соврет
22.05.2020 11:17
гость
Выйдет пенсионером. На пенсию будет жить.
Да, легко.
Жилья нет. Будет снимать тысяч за семь. А на остатки от минимальной пенсии (9000-7000) - шиковать.
– Вы целенаправленно шли убивать тещу?
– Конечно. Как она меня тогда оскорбила – за такое надо убивать.
За 25 лет убеждения не поменялись. И в случае чего, он пять повторит свой подвиг. А уж что там будет: посмотрит кто-то не так, в трамвае на ногу наступит, ценник на водку не устроит или какая-нибудь из сирот в гареме будет недостаточно ласкова с ним, и кто там ему в очередной раз подвернется- это будет уже совсем другая история...
"за такое надо убивать" - ни убавить, ни прибавить....
Барнаульцы, я нас поздравляю.
Не будет он пенсию получать. Балов не хватит. Не первый случай такой (по долгу службы знаю) И это самое страшное. Когда через месяц он начнет искать деньги на пропитание.
25 лет лишения свободы вместо расстрела
Как то не соразмерная замена, хотя бы пожизненное или лет 50
Может его пристрелить сразу на выходе, раз государство защитить не может? Зачем ждать еще одного невинного трупа. Вообще то, что за убийство максимум это 25 лет, дает повод задуматься, что какую-нибудь мразь имеет смысл валить, государство с мразью не справляется
22.05.2020 11:48
гость
По УК РФ ваш пост уголовно наказуем. УК РФ Статья 280. Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности... Как минимум
А он меньше чем через год будет обычным законопослушным гражданином со всеми правами.
Тварей и коронавирус и хронические заболевания стороной обходят
Если за убийство 25 лет, то если просто лишить зрения, например, то это максимум лет 15
я вообще не жалею, что зарезал ее
Может проверить психику, если психически опасен, закрыть на принудительное лечение. Иначе кто-то еще умрет
Но в 1996 году по указу Бориса Ельцина в России на смертную казнь наложили мораторий
У нас Конституцию Бориса Ельцина менять собрались, а может будет полезно у людей про мораторий на смертную казнь спросить?
22.05.2020 11:52
Проходимец
Там же у меня стоит вопрос. Я спрашиваю, не полезно ли это будет для общества? Государство обязано его было пристрелить в 1996 году, вот я и спрашиваю, не может ли государство выполнить эту обязанность сейчас?
22.05.2020 10:53
- гость -
Ну судя по статье он никогда разбоем и кражами не промышлял, с чего сейчас начнет?
Если правда строитель, найдет себе местечко.
Уже давно понятно что система перевоспитания в колониях не работает.
Трудотерапия не работает без хорошей психиатрии, а ее нет ни в колониях, да и в обычной жизни нашего общества психотерапия редкость.
Очевидно что такие сидельцы представляют большую опасность для людей, а система правохранения занята только защитой властей от народа.
Судьба конечно не простая, но веет безысходностью от этой истории.
22.05.2020 11:52
Проходимец
А он меньше чем через год будет обычным законопослушным гражданином со всеми правами.
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Возьмите к себе пожить и на адаптацию. Дайте работу. Ему лет-то уже достаточно. Пенсию не получит. Дайте шанс.
Гражданин со всеми правами Проходимца возьмет в гарем.
22.05.2020 12:05
Гость
Если правда строитель, найдет себе местечко.
А если бригадир посмеет указывать как надо делать и не надо?
Но в 1996 году по указу Бориса Ельцина в России на смертную казнь наложили мораторий
Так тогда если и 20 человек убьет, отсидит и выйдет