Освобожденные убийцы. История серийного насильника, которого называли новым Чикатило

Их должны были расстрелять. Но в 1996 году насильникам, маньякам и людоедам смертную казнь заменили на 25 лет колонии строгого режима. Три года назад несколько сотен жестоких убийц перевели из "Черного беркута" досиживать свой срок в алтайский город Рубцовск. Совсем скоро заключенные окажутся среди нас: они выйдут на волю, может быть найдут работу и даже заведут семью. Ну, по крайней мере, попытаются это сделать. Журналист amic.ru Вячеслав Кондаков съездил в колонию к "смертникам" и узнал, что их вынудило пойти на жуткие преступления, кого они в этом обвиняют, жалеют ли себя (и почему?!) и что будут делать на свободе. О которой они почти ничего не знают...



История вторая. О том, как Владимир Криштопа убил двух девушек, чуть не прикончил еще одну, а сейчас пишет стихи, песни и сравнивает себя с самым известным маньяком в истории кино. И очень хочет к маме.

От автора

Этой встречи я ждал несколько месяцев. Еще подростком увидел в одном из выпусков программы "Криминальная Россия" сюжет о Владимире Криштопе – он изнасиловал и убил двух девушек. Жертв могло быть намного больше – просто Криштопу вовремя поймали. Кстати, именно он чуть позже сделает своими руками фигуру знаменитого "Черного дельфина" для самой знаменитой тюрьмы в России. Узнав, что Владимира перевели в колонию в Рубцовск, я буквально напросился на встречу с ним. И мне повезло. Криштопа согласился. Та беседа стала первым большим интервью ростовского насильника за 25 лет тюремного срока.

"Я благодарен Богу за то, что оказался здесь"

Слепой художник пишет мой портрет,

Мешая в шляпе сажу и белила.

Я у стены – угрюмый силуэт,

Пунктир по горлу – линия отпила.

Мама – ученый. Папа – спортивный чиновник. Красивый и тихий мальчишка из интеллигентной семьи Владимир Криштопа в детстве ходил в музыкальную школу – учился играть на гитаре; увлекался историей и мечтал стать рок-звездой. Сам о себе говорит, что никогда не дрался и даже по мелочи почти не хулиганил. Стрелять из рогатки по воробьям и прогуливать уроки – это было не про него.

Родители Владимира мечтали, чтобы сын занимался наукой. Но Криштопа решил по-своему. В начале 90-х он срывается из родного украинского Донецка, едет в Ростов-на-Дону и поступает в местный медуниверситет на стоматолога. Как позже будет рассказывать на допросах и в интервью, там он "связался с плохой компанией". Попробовал наркотики, стал выпивать – много и каждый день. Мечта стать зубным доктором, ради которой он и уехал в Россию, отошла на десятый план: Криштопа учился еле-еле, на тройки, занятия прогуливал. После бурных пьяных ночей начались провалы в памяти. Утром, просыпаясь в незнакомом месте, он не мог вспомнить, где он, как сюда попал и что делал. Почти каждую ночь проводил с новой девчонкой: они сами вешались на шею красивому парню. По словам Криштопы, напиваясь, он переставал контролировать себя, чувствовал дикую агрессию и ненавидел весь мир. И вскоре он не смог сдерживать своих внутренних демонов.

17 июня 1995 года на лестничной площадке между 6 и 7 этажами многоэтажки по улице Орбитальной в Ростове-на-Дону Криштопа в состоянии алкогольного опьянения напал на женщину, изнасиловал и избил. Жертва пыталась сопротивляться, но преступник бил ее по голове, пока она не умерла. После этого Криштопа выбросил всю одежду убитой в мусоропровод, а во дворе этого же дома угнал автомобиль и уехал к родственникам.



21 июля совершено новое преступление. Снова в подъезде многоэтажного дома Криштопа напал на молодую женщину. Как говорится в материалах дела, он снял с жертвы куртку и задушил ее рукавом. Одежду выбросил в мусоропровод, но на этот раз оставил себе кассетный аудиоплеер убитой.



Меньше чем через две недели, 2 августа, Криштопа совершил следующее нападение. Но на этот раз его поймали. Один из жителей дома вышел на лестничную площадку на звук хлопающих дверей лифта, увидел застрявший между ними тапок и кровь, пошел по следам и увидел избитую девушку, а над ней парня со спущенными штанами. Криштопа бросился бежать, но его задержали. Его последняя жертва осталась жива.

После 25 лет колонии за эти убийства Криштопа скажет журналисту amic.ru:

"При том образе жизни в студенческие годы – меня уже просто не было бы в живых. Я благодарен Богу за то, что оказался здесь. В начале 90-х в стране был полный бардак. Одно накладывалось на другое. Алкоголь просто опустил меня на самое дно".

"Душа растерзана в клочья"

Я зеркало, и не меняю сути

Всего вокруг, предметов и вещей!

Меня не ценят и не любят люди,

За то, что видно в глубине моей.

В комнату под конвоем зашел высокий, стройный, очень видный мужчина. Говорил вежливо, интеллигентно, со слегка украинским акцентом. Не верилось даже, что передо мной насильник и убийца. На мгновение показалось, что он такой же как я – обычный человек. С таким бы я легко заговорил в автобусе по пути на работу. Криштопа улыбался мне, показывая идеально белые зубы – такие, как в рекламе зубной пасты. Я смотрел в его темно-карие, почти черные, глаза, пытаясь разгадать его душу, и попадал под его странное обаяние. И только потом понял, что все это время Криштопа всматривался в меня, словно ленивый удав разглядывает бандерлога, в любой момент готовясь к нападению.

У меня прекрасный аппетит,

И в улыбке кариеса нет.

Вам запомнится мой внешний вид,

Я – ваш личный психотерапевт.

(поэтический "автопортрет" Криштопы, где он сравнивает себя с Ганнибалом Лектором ).

Вот и наша беседа началась не с моих вопросов, а с его. Словно это меня привезли к нему на разговор, а не наоборот. Владимир сразу предупредил, что "исповедоваться" не будет. Своими мыслями он делится только с батюшкой. Криштопа попросил меня о двух вещах: не раскрывать в материале подробности его личной жизни и не называть его серийным убийцей или маньяком. Со вторым оказалось не так просто, ведь учебники по криминалистике непременно включают Владимира Криштопу в список серийных убийц. А СМИ сразу после задержания сравнивали его с Андреем Чикатило, который тоже убивал женщин на сексуальной почве. И тоже в Ростове-на-Дону.

– А вы себя маньяком не считаете?

– Я не люблю это слово. Сегодня я не тот, кем был 25 лет назад. Понимаете? Вообще у нас с ним нет ничего общего. Я вспомнил практически всю свою жизнь и понял, откуда в ней все пошло не в правильную сторону. Это вещи, которые я не могу озвучить вообще, только батюшке на исповеди. Но я нашел этот корень и вырвал. У меня сейчас нет никаких демонов.

– Как думаете, если бы вас не поймали, вы продолжили бы убивать?

– Не исключаю, что такое могло произойти. Пить просто не надо было. Честно скажу, мне не хочется об этом говорить. Убийства я совершал в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения. Помню только некоторые фрагменты из тех событий – вспышки. Некоторые события потом восстанавливал вместе со следователем. Рассказал ему, где выпивал, складывал всю картину в одну мозаику. Каждый раз, когда говорю о случившемся, мне очень тяжело.

– Простите, но многие выпивают и это не заканчивается убийством. Вы отправили на тот свет две жизни и искалечили третью. И сводите все это к тому, что просто не надо было пить?

– Я раскаиваюсь, но мне только об этом с вами говорить?

Рассказывать о прошлом, где он пил, гулял, насиловал и убивал, Криштопа не хочет. "Душа растерзана в тюрьме в клочья", – говорит он, прикладывая руку к сердцу в умоляющем жесте. Даже попросил меня выключить диктофон: не под запись объяснить, как сильно не хочет, чтобы о нем – без пяти минут свободном человеке – вспомнили в родном Донецке. Ведь именно туда он намерен вернуться после освобождения. Там его ждут родной брат и мама (родители после ареста сына не смогли пережить семейную трагедию и развелись). А еще ждет его девушка, которую он "встретил" в тюремной переписке.

– Я ведь не хотел соглашаться с вами на интервью. Но меня уговорили. Правда, умоляю, давайте сменим тему, – говорит Владимир и снова кладет руку на сердце.

Но я проехал больше 200 километров не для того, чтобы мило говорить с ним о музыке и религии.

– Я тут не за тем, чтобы обвинять вас в чем-то. Мне просто хочется понять, что интересовало 25 лет назад того парня, который совсем не похож на вас сейчас?

– Он занимался горными лыжами, подводным плаваньем. Но что-то пошло не так… Детство у меня было счастливое, как у многих детей. Конечно, немного хулиганил, но кошкам головы не отрезал.

– У этого молодого человека были проблемы во взаимоотношениях с женщинами?

– Никогда. Самое интересное, что была связь с женщиной за несколько часов до убийства. В те времена девчонки вешались сами мне на шею. Если честно, мне очень не хочется вспоминать те дни. Я – христианин и покаялся перед Богом. Мне очень тяжело думать о том, какой грех я сотворил.

"Тюрьма – это не мой мир"

Не каждому под силу одолеть,

Все, что б ему судьба ни наделила.

Не поровну даны нам небом силы,

Не каждый сможет с честью умереть...

В ходе следствия убийцу допрашивал ростовский прокурор Амурхан Яндиев, которого называют главным охотником за маньяками России. Именно он поймал "черноколготника" Цюмана, "батайского убийцу" Чермухина, "душегуба-поэта" Муханкина, "каменского убийцу Бурцева и, конечно, Андрея Чикатило. Именно Яндиев и "разговорил" Криштопу. Тот ему сознался во всех преступлениях, со слезами умоляя помочь избавиться от демонов внутри.

Согласно заключению экспертов, из-за серии травм головы молодой человек страдал органической психопатией неустойчивого типа. Все это осложнялось из-за алкоголизма. Где получил эти травмы, Владимир не помнит. При этом экспертиза показала, что молодой человек психически здоров. Поэтому 21 марта 1996 года Владимиру Криштопе вынесли смертный приговор. Четыре года он провел в камере "смертников", вздрагивая от каждого хлопка двери.

Но умирать Криштопа не хотел. Не хотел и совершать самоубийство. Говорит: ожидание казни было изматывающим. Дни казались бесконечными. От бессилия даже плакал. Именно в этот момент, признается Владимир, он повзрослел. И смирился с неизбежным. Поверил в Бога, прочитав Библию, и осознал, что его настоящая миссия в этом мире – дарить добро. Записался в православную общину. Что странно: ведь до этого увлекался мистическими учениями Карлоса Кастанеды, изучал традиции мексиканских индейцев. И тут вдруг отказался от оккультизма – с божьей помощью.

Тогда же, в 1996 году, Россию пригласили в Совет Европы при условии отмены смертной казни. Президент Борис Ельцин своим указом введет на нее мораторий, и приговор Криштопе "перепишут" на 25 лет тюрьмы.

– Что чувствовали, когда сообщили о помиловании?

– Вообще ничего. Принесли какую-то бумагу, расписался в ней. Потом перевели в другую камеру. Я только несколько лет назад по-настоящему осознал, что если бы чуть раньше – меня бы расстреляли. Чем ближе конец срока – тем быстрее время летит. Раньше думал, что время будет тянуться мучительно. Жизнь пролетает быстро. Мы тут живем, как в фильме "День сурка". Но тюрьма – это не мой мир.

После отмены смертной казни Владимир провел год в колонии "Черный дельфин" в Оренбургской области. Кстати, это название за колонией закрепилось благодаря Криштопе. Исправительное учреждение – самое страшное место в стране. Здесь сидят все маньяки, людоеды и террористы. Там нельзя гулять на свежем воздухе, а в небольшой камере, где заключенные проводят всю жизнь, днем запрещено даже присаживаться на кровать. Но еще большей каторгой для Владимира было соседство в одной камере с маньяком Владимиром Муханкиным, который, по словам Криштопы, "жуткий интриган" и не давал жить ему спокойно. Отношения между убийцами окончательно разладились после того, как в интервью программе "Криминальная Россия" Муханкин оклеветал соседа, что тот "отгрызал людям носы, съедал внутренности и половые органы женщин". Криштопу переводят в другую колонию – "Черный беркут". Но перед этим он создает скульптуру в виде дельфина из папье-маше, выкрашенную черной краской. Начальство оценит инициативу заключенного – и вскоре изготовят уже полноценную небольшую статую, по которой колония в городе Соль-Илецк и получит свое название – "Черный дельфин".



"Нам фанаты не давали прохода"

Ты был как все – ты был никаким,

Ты был не добром, не злом.

Согласен с мнением любым,

Доволен выпавшим числом.

– В пять лет в детском саду услышали, как я пою. Воспитательница проверила мой слух и "сдала маме с потрохами". Она и отвела меня учиться в музыкальную школу, где получил образование. Писать песни начал еще в университете. Однако слова сочинять еще не мог и ограничивался только музыкой. Но когда попал в тюрьму, открыл в себе новые таланты. Понял, что могу лепить, писать философские стихи.

Владимир Криштопа с большим удовольствием говорит о музыке и поэзии, цитирует Марину Цветаеву, Михаила Лермонтова, называя себя то "оклеветанным пустой молвою", то "приговоренным к позорному столбу". Словно мировая рок-звезда, в мельчайших деталях вспоминает, как в колонии строгого режима "Черный беркут" наконец-то исполнил детскую мечту – создал музыкальную группу The Euthanazer. По его глубокому убеждению, тюрьма стимулирует человека на творчество. В детстве были просто другие интересы, да и когда 25 лет проводишь наедине со своей душой, избыток времени не позволяет ей лениться.

Поначалу играли на едва живых инструментах. Вместо клавишных использовали игровую приставку. Впоследствии, в качестве поощрения за порыв к творчеству, заключенным где-то нашли, пусть и старенький, но рабочий синтезатор. Вдохновение для песен Владимир черпал из телевизора и книг. А еще в песнях своих любимых групп Deep Purple, "Машина времени", "Воскресенье".

За несколько лет The Euthanazer записала почти 100 песен, которые вы спокойно можете послушать в свободном доступе в соцсети "ВКонтакте". В текстах Владимир раскаивается, рассуждает о государственном строе, политике и о любви к женщинам. Руководство колонии хотело даже отправить группу на конкурс среди заключенных "Калина красная", но когда об этом узнали в Москве, то начальнику сразу позвонили и сказали: "Вы чего там убийцам концерты устраиваете?" И в участии коллективу отказали. Директор же колонии до сих пор уверен, что Криштопа бы выиграл в конкурсе. Несмотря на то, что выход на большую сцену не удался, у осужденного появились самые настоящие фанаты. Им нравились песни, и они писали Криштопе тонны писем, сравнивая в них Владимира с великими русскими классиками.

"Наше творчество я бы назвал арт-рок. Мы рассказываем стихи под музыку, рассказываем истории людей. Сегодня, увы, коллектива не существует: кто-то уже освободился, кого-то перевели в другую колонию. Разошлись дороги с ребятами. Причиной тому – человеческие слабости", – вспоминает Криштопа.

"Хватит с меня убийств"

Я устал перелистывать главы,

Полумертвого мрачного счастья,

Волочиться уныло и вяло,

Уклоняясь от искорок страсти.

Первое, что Криштопа хочет сделать после освобождения, – увидеть свою маму и провести с ней последние годы ее жизни. Говорит, что так и не смог простить себя за боль, которую он причинил не только невинным женщинам, но и ей. Семья убийцы сейчас живет на Украине в Донецке. Мама регулярно пишет письма сыну. Когда он сидел в "Черном беркуте", она даже приезжала к нему в гости. Гражданская война на Украине, по словам осужденного, отобрала у его семьи все. А то, что осталось, – даром никому не нужно. На свободе, подозревает Владимир, его ждет жестокий разрушенный мир. Но идти воевать на стороне ополченцев он не собирается:

– Хватит с меня убийств.

Посла событий на Майдане Криштопа внимательно следил за всем, что происходило на Украине. Особенно за судьбой родного Донецка. Из выпусков новостей, которые в колонии разрешено смотреть по вечерам, узнавал об обстрелах, гибели мирных жителей. Не верил, что все это происходит по-настоящему. Что на Украине, куда он почти 25 лет мечтает вернуться, идет гражданская война. В тюрьму он попал еще с советским паспортом. С детства помнил, что Украина и Россия всегда были едины, а сейчас он не понимает, зачем две страны враждуют. Устав от бесконечного негатива по телевизору, Владимир недавно и вовсе перестал его смотреть. Не случайно, осмысливая происходящее на свободе, он напишет песню "Порно", в которой критикует власть за промывку мозгов в новостях, предлагая вместо этого 25-м кадром показывать зрителям эротику.

А еще после освобождения осужденному нужно будет решить вопрос, как попасть в Донецк. Он уверен, что близкие помогут с деньгами на билет на родину, а там он уж как-нибудь сам... Главное – перейти границу ДНР.

– Какие планы на свободе?

– Надеюсь, что смогу влиться в общество и не повторить ошибок молодости. Хочу просто отдать должное своей маме, она ждет меня дома.

– А ваша психика изменилась?

– 25 лет сидеть. Какая может быть вообще психика после этого? Даст Бог, приложу все усилия на свободе влиться в общество. Тем более что сидеть осталось недолго.

– В интернете есть видеозапись вашего допроса, где вы просите помочь вам вылечиться. Как считаете, вы выйдете на свободу здоровым человеком?

– На тот момент я думал, что был больным. Прошло уже много лет, я не употребляю алкоголь, у меня изменилось отношение к жизни и окружающим. Раньше я сам себя вообще не уважал. Я совершенно другой человек.

– Фактически, отвечая на мой вопрос, вы утверждаете, что за 25 лет вылечились.

– Пути Господни неисповедимы, но могу точно сказать: пить больше я не буду никогда. Как минимум это меня убережет от всех последствий на свободе. Даже если мне когда-нибудь и захочется выпить, я скорее в гильотину голову засуну.

– В прошлый раз вы ее туда не засунули.

– Потому что был другим человеком. Когда меня задержали, не было ни минуты желания продолжать убивать.

– За годы, проведенные в неволе, когда-нибудь думали о девушках, которых вы убили, интересовались о судьбе их родственников?

– Не встречался с родственниками, но… на суде я не просил прощения. Но не потому, что не хотел этого сделать. Не поэтому… Мне было стыдно. На месте родственников жертв – я бы себя никогда не простил. Я очень сожалею о случившемся… Я не прощу себя никогда.

После интервью Владимир едва не протягивает мне руку. Хотя заключенным это строго запрещено. Уже после нашей беседы я прочитал в интернете, что Татьяна Кузнецова – единственная из трех женщин, выжившая после нападения преступника, – была уверена, что он давно гниет в могиле. Только несколько лет назад она узнала от журналистов издания Life, что ее несостоявшемуся убийце заменили смертный приговор на 25 лет тюрьмы.

"Как сложилась судьба Криштопы, я не знаю. Ему же присудили высшую меру наказания, и дело закончилось. После этого я ничего о нем не слышала. Я считаю изменение меры наказания несправедливым. Как можно выпустить человека, который убивал? А откуда уверенность в том, что он еще кого-то не убьет? Я бы пожелала ему того наказания, которое ему присудили", – так вспоминала Криштопу Татьяна Кузнецова.

Владимир Криштопа выйдет на свободу в августе 2020 года.

СПРАВКА: В Алтайском крае в ближайшие годы освободятся около 90 человек, которым смертную казнь заменили лишением свободы сроком на 25 лет.

Заключительная часть проекта amic.ru "Освобожденные убийцы" об Андрее Арсланове, зарубившем топором соседей по даче, выйдет на следующей неделе.

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